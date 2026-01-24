Palpite Santa Cruz x Náutico: Campeonato Pernambucano 2026

Palpite Santa Cruz x Náutico, qual é a melhor aposta no jogão? Veja as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados do Campeonato Pernambucano

Palpite Santa Cruz x Náutico: o Clássico das Emoções promete muita emoção e bom jogo no Campeonato Pernambucano.

A partida faz parte da quinta rodada do Campeonato Pernambucano 2026 e será disputada no próximo domingo, dia 25 de janeiro, a partir das 18h, na Arena Pernambuco.

O Náutico é o atual líder da competição com nove pontos, mas uma vitória do Santa Cruz pode colocar os mandantes no topo da tabela. Confira a análise e os melhores prognósticos para esse jogão.

Jogo Santa Cruz x Náutico Palpite rápido Mais de 2,5 gols Odds 2.09 na Betnacional Data e horário Domingo, 25/01, a partir das 18h Estádio Arena Pernambuco Onde assistir Globo, na TV FPF BetNacional e no Canal GOAT

Palpites Santa Cruz x Náutico: mercados, odds e dicas de aposta - Campeonato Pernambucano 2026

Palpite 1: Mais de 2,5 gols, com odds 2.09 na Betnacional

Náutico e Santa Cruz são as equipes com bons ataques do Campeonato Pernambucano de 2026.

E mesmo com a tensão de um clássico, o dérbi pernambucano teve pelo menos três gols em cinco das últimas sete partidas. O palpite é mais um jogão com Over 2,5 gols na Arena Pernambuco.

Palpite 2: Ambos Marcam, com odds 1.90 na Br4bet

Ataques afiados, motivação dos torcedores e um dos clássicos mais tradicionais do futebol nordestino. Esse cenário aponta para mais um grande jogo entre Santa Cruz e Náutico.

Das últimas sete partidas entre os times, em seis ocasiões as duas equipes marcaram, por isso nosso palpite é de jogo em que Ambas Marcam.

Palpite 3: Santa Cruz ou Empate (Dupla Chance), com odds 1.52 na Multibet

A disputa na parte de cima da tabela do Campeonato Pernambucano 2026 é só mais um ingrediente do Clássico das Emoções do próximo domingo.

O Náutico levou a melhor com um atropelo para cima do Sport (4 x 0 em casa), mas não deve ter vida fácil contra o Santa Cruz na Arena Pernambuco. Nosso palpite é de um jogo equilibrado, com os mandantes sem perder a partida: Santa Cruz ou Empate (Dupla Chance).

Odds Santa Cruz x Náutico - Resultado final pela Campeonato Pernambucano 2026:

Casa de Aposta Santa Cruz

Empate Náutico

Br4bet 3.00 3.25 2.25 Multibet 2.90 3.20 2.16 Betnacional 2.85 3.15 2.21

Mais mercados e Odds Santa Cruz x Náutico

Santa Cruz x Náutico palpite Campeonato Pernambucano 2026: análise do confronto e prognóstico

O Clássico das Emoções terá dois times com boas campanhas no Campeonato Pernambucano e que sonham com o título estadual.

Santa Cruz e Náutico farão jogo importante para a classificação de ambos. Os ataques tem funcionado e os torcedores podem esperar uma partida bem disputada e com gols na Arena Pernambuco.

Palpite Santa Cruz: Força mesmo em "casa” temporária?

O Santa Cruz tem mandado suas partidas na Arena Pernambuco ao invés de seu tradicional estádio, o Arruda, atualmente em reformas.

Mesmo assim, no Campeonato Pernambucano 2026, a equipe venceu as duas partidas que fez como mandante, mostrando a força que tem quando o time joga com a torcida apoiando. O técnico Marcelo Cabo espera fazer uma boa partida para melhorar sua posição na tabela.

Últimos jogos do Santa Cruz

Retrô 1 x 0 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano;

Santa Cruz 1 x 0 Vitória-PE - Campeonato Pernambucano;

Maguary 1 x 1 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano;

Santa Cruz 3 x 0 Decisão - Campeonato Pernambucano;

Barra 0 x 0 Santa Cruz - Campeonato Brasileiro - Série D 2025.

Palpite Náutico: Rei dos clássicos?

Líder da competição, o Náutico já disputou um clássico na temporada. Os comandados de Hélio dos Anjos atropelaram o rival Sport e aplicaram uma goleada de 4 a 0 nos Aflitos.

A equipe espera manter os 100% de aproveitamento e a liderança da competição, ainda mais consolidada em caso de vitória sobre o Santa Cruz.

Últimos jogos do Náutico

Jaguar 0 x 4 Náutico - Campeonato Pernambucano;

Náutico 4 x 0 Sport - Campeonato Pernambucano;

Decisão 1 x 2 Náutico - Campeonato Pernambucano;

Náutico 2 x 0 Maguary - Campeonato Pernambucano;

Náutico 2 x 1 Brusque - Campeonato Brasileiro - Série C 2025.

Escalações Santa Cruz x Náutico

Provável escalação do Santa Cruz

Uma provável escalação do Santa Cruz tem Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues; Andrey, Wagner Balotelli e Patrick Allan; Vitinho, Renato e Quirino..

Treinador: Marcelo Cabo;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do Náutico

Uma provável escalação do Náutico tem Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Luiz Felipe, Samuel Felix, Todinho, Dodô, Vinícius e Paulo Sérgio.

Treinador: Hélio dos Anjos;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Santa Cruz x Náutico onde assistir ao vivo

Santa Cruz x Náutico onde assistir: a partida da quinta rodada do Campeonato Pernambucano 2026 terá transmissão ao vivo TV Globo Nordeste, e no canal Goat no YouTube. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Santa Cruz x Náutico

Náutico 2 x 1 Santa Cruz - Campeonato Pernambucano 2025;

Santa Cruz 1 x 2 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024;

Santa Cruz 3 x 3 Náutico - Campeonato Pernambucano 2024.

Palpite Santa Cruz x Náutico - Campeonato Pernambucano 2026 - Prognóstico final

O jogo entre Santa Cruz e Náutico tem tudo para ser bastante movimentado. Com os times na parte de cima da tabela, as equipes não pouparão intensidade em busca da vitória.

Apesar do equilíbrio, a partida deve ser bem franca e com gols, dado o histórico positivo do ataque dos dois clubes.

Nosso palpite é de um Clássico das Emoções com Mais de 2,5 gols com odds 2.09 na Betnacional.

Mais casas de apostas para palpites Campeonato Pernambucano 2026

Santa Cruz x Náutico palpite - Perguntas Frequentes

Quantos jogos tem a primeira fase do Campeonato Pernambucano?

A primeira fase do Campeonato Pernambucano 2026 conta com oito equipes participantes, que se enfrentam em turno único, contabilizando sete jogos para cada time.

Quem avança para a próxima fase do Campeonato Pernambucano?

Os dois primeiros classificados avançam diretamente para as semifinais da competição. Os times que se classificarem entre a terceira e a sexta posição, disputam mais uma fase eliminatória para decidir os dois outros times que estarão nas semis.

Santa Cruz e Náutico vão jogar qual divisão nacional em 2026?

O Santa Cruz foi finalista da edição 2025 da Série D do Campeonato Brasileiro e disputará a Série C em 2026. O Náutico também conseguiu o acesso no ano passado e jogará a Série B este ano.

