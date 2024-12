Saiba tudo sobre o confronto direto entre Atlético Madrid x Barcelona pela La Liga 2024. Veja as melhores casas para apostar com as melhores odds

Essa é, sem dúvida, uma das partidas mais aguardadas do Campeonato Espanhol, especialmente pelo contexto que se formou em torno desse confronto, que pode definir a liderança da competição. A partida está marcada para o dia 21 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), sendo o último jogo antes do recesso de fim de ano. Ambos os times entram em campo em busca da vitória, e este duelo promete ser decisivo para o futuro do campeonato.

La Liga - A maior liga de pontos corridos Europeia



La Liga é o principal campeonato de futebol da Espanha e um dos mais prestigiados do mundo. Com 20 equipes em disputa, o torneio reúne alguns dos melhores jogadores do planeta, além de clubes icônicos como Real Madrid, Barcelona e Atlético Madrid.



A competição segue o formato de pontos corridos, com 38 rodadas intensas, onde cada vitória pode ser decisiva para a busca pelo título, vagas europeias ou a luta contra o rebaixamento. Reconhecida pela sua alta qualidade técnica, a La Liga encanta fãs com partidas emocionantes e rivalidades históricas.



Tabela La Liga



Barcelona - Manter a liderança para o Bicampeonato



As lesões também têm afetado o elenco do Barcelona, prejudicando seu desempenho em alguns jogos. Além disso, o fato de ter mais compromissos pela Liga dos Campeões pode ter impactado o aspecto físico da equipe. No entanto, o que mais surpreendeu negativamente foi o péssimo desempenho em casa contra o Leganés, time que ainda não havia vencido fora de casa, mas conseguiu derrotar os catalães.



O time de Hans Flick começou a temporada de forma avassaladora, com várias goleadas, mas nos últimos jogos tem oscilado. Mesmo assim, continua na liderança da La Liga, empatado em pontos com o segundo colocado, o Atlético Madrid, mas com um jogo a mais. Assim, não há outro caminho senão a vitória neste confronto decisivo.



Últimos resultados do Barcelona



Barcelona 0 x 1 Leganés;



Borussia Dortmund 2 x 3 Barcelona;



Real Betis 2 x 2 Barcelona;



Mallorca 1 x 5 Barcelona;



Barcelona 1 x 2 Las Palmas.



Atlético Madrid - Los Colchoneros em busca da ponta



O Atlético Madrid vive mais uma temporada intensa na La Liga, mostrando sua força e consistência. Sob o comando de Diego Simeone, o time mantém sua identidade de futebol competitivo e equilibrado, com uma defesa sólida e um ataque muito ofensivo.



Este ano, o Atlético Madrid está mais vivo do que nunca na disputa pelo título, apresentando excelentes atuações nas últimas partidas e avançando ponto a ponto rumo ao seu objetivo. Enquanto o Barcelona tropeça contra adversários menos expressivos e o Real Madrid enfrenta momentos de turbulência, o sonho de ser campeão se torna cada vez mais real.



No entanto, este confronto promete ser o verdadeiro divisor de águas na campanha. Uma vitória pode consolidar a confiança da equipe e fortalecer sua posição na tabela, enquanto um tropeço exigirá ainda mais determinação na reta final.

Últimos resultados do Celta de Vigo



Atlético Madrid 1 x Getafe;



Atlético Madrid 3 x 1 S. Bratislava;



Atlético Madrid 4 x 3 Sevilla;



Pol. Cacereno 1 x 3 Atlético Madrid;



Valladolid 0 x 5 Atlético Madrid.



Os 5 melhores palpites do jogo

Selecionei os 5 principais palpites para o confronto entre Barcelona e Atlético Madrid pela La Liga. Para tornar a análise mais clara e acessível, organizei os prognósticos de forma detalhada na tabela abaixo, facilitando a visualização das melhores opções de apostas para essa partida.







Número Total de Escanteios – Mais de 10,5



Em jogos entre Barcelona e Atlético Madrid, o número de escanteios tende a ser alto, devido ao estilo de jogo das duas equipes. O Barcelona, com sua posse de bola, muitas vezes obriga os adversários a fazerem defesas mais exigentes, resultando em escanteios.



Já o Atlético Madrid, com sua velocidade nos contra-ataques, também costuma gerar oportunidades de escanteio. O mercado de escanteios pode ser uma aposta interessante, especialmente em um jogo de alto nível e disputado como este, onde ambos os times devem pressionar em momentos chave.



Ambas as Equipes Marcam e Over 2,5 Gols



Este é um mercado combinado que leva em conta a probabilidade de ambos os times marcarem gols e, ao mesmo tempo, a partida ter mais de 2,5 gols no total.



O Barcelona tem um ataque potente, mas também demonstra certa fragilidade defensiva, enquanto o Atlético Madrid, apesar de ter um estilo mais cauteloso, conta com jogadores como Antoine Griezmann que podem decidir em momentos cruciais. Portanto, a expectativa é de um jogo equilibrado, com gols para ambas as equipes e um placar superior a 2,5 gols.



Mais de 3 Gols



Tanto o Barcelona quanto o Atlético Madrid possuem ataques muito perigosos, com jogadores de classe mundial que podem decidir a qualquer momento. Ambos os times têm mostrado algumas vulnerabilidades defensivas, especialmente o Barcelona, que sofreu gols em confrontos contra times mais modestos.



Considerando o estilo de jogo agressivo de ambas as equipes, um placar com mais de 3 gols é um cenário bem provável. Principalmente porque os dois times já jogaram no campeonato e buscam a todo instante o gol. Esse tipo de aposta oferece um retorno atraente, já que a partida promete ser cheia de ação.



Cartão amarelo para um dos jogadores do Atlético Madrid



Sabemos o quanto o time de Diego Simeone é conhecido por sua postura agressiva e por chegar forte em praticamente todas as jogadas. É comum observar que alguns jogadores do Atlético Madrid têm uma grande propensão a receber cartões devido ao estilo de jogo físico da equipe.



Por isso, esse mercado de cartões é uma excelente opção para apostar nesse confronto, especialmente considerando que o Barcelona também conta com jogadores habilidosos que podem criar situações que resultem em faltas e cartões.



Primeiro Gol de Antoine Griezmann



Griezmann tem sido um dos jogadores mais importantes para o Atlético Madrid, especialmente em momentos decisivos. O francês é conhecido por sua habilidade de se posicionar bem dentro da área e sua capacidade de finalizar com precisão.



Considerando a forma atual de Griezmann e o cenário da partida, ele pode ser uma boa opção para marcar o primeiro gol do jogo. Lembrando que ele já atuou pelo Barcelona recentemente e isso pode ajudá-lo a encontrar o caminho do gol.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Nos últimos 5 confrontos entre Barcelona e Atlético Madrid, os catalães têm mostrado superioridade. O time venceu todas as últimas cinco partidas, incluindo uma goleada fora de casa na última vez em que se enfrentaram, também pela La Liga. Veja:



Atlético Madrid 0 x 3 Barcelona - 17/03/2024



Barcelona 1 x 0 Atlético Madrid - 03/12/2023



Barcelona 1 x 0 Atlético Madrid - 23/04/2023



Atlético Madrid 0 x 1 Barcelona - 08/01/2023

Barcelona 4 x 2 Atlético Madrid - 06/02/2022

Próximos jogos do Barcelona e Atlético Madrid







Escalações das equipes para a La Liga



O confronto entre Atlético Madrid e Barcelona promete ser intenso, e as escalações de ambos os times terão um grande impacto no desenrolar do jogo. A seguir, detalhei os elencos mais recentes de cada equipe.



Barcelona



O Barcelona, liderado por Hans-Dieter Flick, deve adotar um estilo de jogo focado na posse de bola e ataques rápidos pelas laterais. Peña segue como goleiro titular, com uma defesa composta por Baldé, Martinez, Eric e Koundé. No meio-campo, a presença de Pedri, Casadó e Olmo será essencial para ditar o ritmo da partida. No ataque, Robert Lewandowski será a referência ofensiva, com Torres e Raphinha apoiando nas pontas.



Atlético Madrid



A escalação provável conta com Jan Oblak no gol, e uma linha defensiva composta por Galán, Giménez, Lenglet e Llorente. No meio-campo, De Paul e P. Barrios têm a missão de controlar o jogo, enquanto Lino e G. Simeone serão os principais responsáveis pela criação e finalização das jogadas ofensivas. À frente, o atacante Alvarez e Griezmann irão buscar os gols necessários para garantir a vitória.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro do Atlético Madrid é Antoine Griezmann na La Liga 2024/25 com 7 gols;

O Atlético Madrid venceu 11 dos últimos 11 jogos;

O Barcelona marcou primeiro nos últimos 4 jogos;

Nos últimos 5 jogos contra o Atlético Madrid, o Barcelona venceu todos.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo?



O jogo ocorrerá no dia 21 de dezembro no estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, casa temporária do Barcelona, porque o Camp Nou está em reformas. A partida iniciará às 17h (horário de Brasília).



Onde assistir Barcelona x Atlético Madrid?



A partida pela 18ª rodada da La Liga pode ser acompanhada ao vivo pela ESPN e Star+.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Barcelona, por jogar em casa, mas tudo pode acontecer nessa partida. Outro fator importante é o fato do Atlético Madrid estar precisando muito de uma vitória para conquistar a primeira posição na tabela.



Recado do autor



