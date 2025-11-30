Palpite PSV x Atlético de Madrid | Champions League | 09/12/2025

Palpite PSV x Atlético de Madrid, em quem apostar na 6ª rodada da Champions League? Odds, estatísticas, prognóstico, dicas de aposta e mercados de valor para o duelo importantíssimo em Eindhoven

Palpite PSV x Atlético de Madrid, em quem apostar na 6ª rodada da Champions League? Odds, estatísticas, prognóstico, dicas de aposta e mercados de valor para o duelo importantíssimo em Eindhoven.

PSV e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (09/12), às 17h (de Brasília), no PSV Stadion, em Eindhoven (HOL), pela 6ª rodada da Champions League 25/26. O confronto vale muito para as equipes e, por aqui, vamos destrinchar o duelo e encontrar os melhores caminhos de apostas.

A história recente é totalmente favorável ao Atlético, que nunca perdeu para o PSV: em 6 jogos, são 4 vitórias espanholas e 2 empates. A equipe de Simeone chega com 6 pontos após quatro rodadas, enquanto o PSV soma 5, tentando defender o mando de campo.



É o tipo de jogo em que pequenos detalhes decidem e é exatamente por isso que um bom palpite PSV x Atlético de Madrid exige uma análise profunda.

Jogo PSV x Atlético de Madrid Palpite rápido - Atlético de Madrid vence - Odds 2.38 na BetMGM Data e horário Terça-feira – 09/12 – 17h (de Brasília) Estádio: PSV Stadion (Eindhoven – HOL) Onde assistir: TNT Sports / HBO Max

Palpites PSV x Atlético de Madrid: mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos marcam NÃO – odds de 2.37 na bet365

Historicamente, este confronto é travado, amarrado e com forte imposição defensiva das equipes. Dos 6 jogos entre PSV e Atlético, apenas 1 terminou com ambos os times marcando. Isso mostra um padrão estatístico muito sólido.

O Atlético segue sendo um time taticamente disciplinado, que concede poucas chances claras. O PSV, por sua vez, apesar de jogar em casa, enfrenta dificuldades quando tem pela frente uma equipe que domina duelos físicos e bloqueia bem o centro do campo.

Palpite 2: Atlético de Madrid vence – odds de 2.38 na BetMGM

O histórico entre as equipes é avassalador: 4 vitórias colchoneras e 2 empates. E, mais impressionante ainda, o PSV nunca venceu o Atlético, nem jogando em casa. Em Eindhoven, são dois triunfos espanhóis e um empate.

Mesmo com oscilações nas primeiras rodadas, o Atlético tem elenco superior, mais experiência continental e jogadores decisivos. A equipe venceu duas das quatro primeiras partidas e, quando pressionada, costuma se impor defensivamente para depois matar o jogo em contra-ataques.

Palpite 3: Julián Álvarez marca a qualquer momento – odds de 2.35 na Superbet

Julián Álvarez vive talvez o seu melhor momento. O atacante soma 9 gols na temporada, sendo 7 na La Liga e 2 na Champions, demonstrando consistência e participação ofensiva contínua.

Com Sorloth fazendo pivô e abrindo espaço, Álvarez recebe entrelinhas e finaliza com frequência. Contra um PSV que sofre contra ataques rápidos e tem dificuldades na recomposição, o argentino deve encontrar boas oportunidades.

Odds PSV x Atlético de Madrid – Resultado final pela Champions League

Casas de Apostas Palpite PSV Empate Palpite Atlético de Madrid bet365 3.20 3.50 2.20 BetMGM 2.90 3.65 2.38 Superbet 3.05 3.80 2.17

Mais mercados e Odds PSV x Atlético de Madrid

PSV x Atlético de Madrid palpite: Análise do confronto e prognóstico

PSV e Atlético chegam para a sexta rodada da competição precisando somar pontos. No momento que essa análise foi escrita, o time holandês tem 5 pontos (1 vitória, 2 empates e 1 derrota), enquanto o Atlético soma 6 (2 vitórias e 2 derrotas).

O retrospecto é amplamente favorável aos espanhóis: em 6 jogos, nunca perderam para o PSV, seja em Eindhoven ou em Madrid. A defesa do Atlético costuma encaixar muito bem contra ataques holandeses, que são tradicionalmente mais posicionais e dependentes de circulação de bola.

No momento em que este prognóstico é escrito, o Atlético aparece mais sólido individualmente, mas oscila em desempenho coletivo. Ainda assim, tem mais peças capazes de decidir, principalmente Álvarez, Baena e Almada.

O PSV, com Peter Bosz, aposta em intensidade e posse ofensiva, mas tem problemas defensivos, especialmente contra equipes com transição rápida, exatamente o tipo de jogo que Simeone adora explorar.

A tendência, portanto, é de um duelo físico, truncado e decidido por detalhes. E as estatísticas reforçam mercados como “ambos marcam não” e vitória colchonera.

Palpite PSV: pressão em casa e necessidade de vitória para avançar

O PSV chega para este jogo carregando a responsabilidade do mando. Peter Bosz conseguiu organizar um time vibrante, rápido, com boa circulação e intensidade nos corredores. Saibari e Veerman são responsáveis por sustentar o meio-campo, enquanto Perisic e Man puxam as jogadas de velocidade.

O problema é a solidez defensiva: o PSV costuma sofrer contra ataques diretos e contra equipes que pressionam forte o setor de construção. O Atlético faz justamente isso.

Nos confrontos contra times espanhóis, a equipe holandesa também tem histórico recente desfavorável. Além disso, o ataque tem sido irregular: consegue criar, mas finaliza mal sob pressão.

O clube holandês terá de ser muito eficiente para furar uma defesa tradicionalmente robusta.

Últimos jogos do PSV

Breda 0 x 1 PSV - Campeonato Holandês 25/26;

Az Alkmaar 1 x 5 PSV - Campeonato Holandês 25/26;

Olympiacos 1 x 1 PSV - Champions League 25/26;

PSV 5 x 2 Sittard - Campeonato Holandês 25/26;

Feyenoord 2 x 3 PSV - Campeonato Holandês 25/26.

Palpite Atlético de Madrid: solidez, experiência e o fator Julián Álvarez

O Atlético de Madrid chega com a missão de apagar as duas derrotas que sofreu anteriormente na competição. A equipe oscila, mas tem alto teto competitivo.

A defesa liderada por Giménez e Hancko é forte fisicamente, e o meio-campo com Koke e Barrios equilibra o setor. Baena e Almada acrescentam criatividade. Mas o grande diferencial tem sido Julián Álvarez: mobilidade, pressão alta e finalização de alta precisão.

Simeone deve apostar no estilo clássico colchonero: linhas compactas, paciência e aceleração quando recuperar a bola.

Sem nunca ter perdido para o PSV, e enfrentando uma equipe holandesa insegura defensivamente, o Atlético chega como favorito.

Últimos jogos do Atlético de Madrid

Getafe 0 x 1 Atlético de Madrid - La Liga 25/26;

Atlético de Madrid 3 x 1 Levante - La liga 25/26;

Atlético de Madrid 3 x 1 St. Gilloise - Champions League 25/26;

Betis 0 x 2 Atlético de Madrid - La Liga 25/26;

Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid - La Liga 25/26.

Escalações PSV x Atlético de Madrid

Provável PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski e Salah-Eddine; Mauro, Saibari e Veerman; Perisic, Man e Til.

Treinador: Peter Bosz;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Provável Atlético de Madrid: Musso; Galán, Giménez, Hancko e Ruggeri; Barrios, Koke, Baena e Almada; Álvarez e Sorloth.

Treinador: Diego Simeone;





Esquema tático mais usado: 4-4-2.

PSV x Atlético de Madrid onde assistir ao vivo

O jogo terá transmissão ao vivo na TNT Sports e no HBO Max, às 17h (de Brasília), direto de Eindhoven.

Últimos confrontos entre PSV x Atlético de Madrid

Atlético de Madrid 2 x 0 PSV – Champions League 16/17 - 23/11/2016;





PSV 0 x 1 Atlético de Madrid – Champions League 16/17 - 13/09/2016;





Atlético de Madrid 0 x 0 PSV – Champions League 15/16 - 15/03/2016.

Palpite PSV x Atlético de Madrid – Champions League – Prognóstico final

É um confronto de estilos, mas as estatísticas pesam fortemente para o lado espanhol. O Atlético nunca perdeu para o PSV e chega com elenco mais experiente e mais poder de decisão, especialmente com Julián Álvarez vivendo ótimo momento.

O PSV tende a tentar se impor pelo ritmo, mas enfrenta um adversário que historicamente anula muito bem equipes holandesas. A tendência é de jogo estudado, travado e com placar curto, o que fortalece o mercado “ambos marcam não” e a vitória colchonera.

E aí, qual o seu palpite PSV x Atlético de Madrid?

Tabela atualizada da Champions League

Mais casas de apostas para palpites PSV x Atlético de Madrid

PSV x Atlético de Madrid palpite – Perguntas Frequentes

O PSV já venceu o Atlético de Madrid alguma vez?

Não. Em 6 jogos, são 4 vitórias do Atlético e 2 empates.

Quantos títulos de Champions têm PSV e Atlético?

O PSV tem 1 título (temporada 87/88). O Atlético nunca venceu a competição (3 vices).

Quem é o destaque ofensivo do Atlético para este jogo?

Julián Álvarez vive grande fase, com 9 gols na temporada, sendo forte candidato a marcar novamente.

