Palpite PSV x Atlético de Madrid | Champions League | 09/12/2025

Palpite PSV x Atlético de Madrid: Odds, Escalações e Onde AssistirPalpite PSV x Atlético de Madrid, em quem apostar na 6ª rodada da Champions League? Odds, estatísticas, prognóstico, dicas de aposta e mercados de valor para o duelo importantíssimo em Eindhoven
PSV e Atlético de Madrid se enfrentam nesta terça-feira (09/12), às 17h (de Brasília), no PSV Stadion, em Eindhoven (HOL), pela 6ª rodada da Champions League 25/26. O confronto vale muito para as equipes e, por aqui, vamos destrinchar o duelo e encontrar os melhores caminhos de apostas.
A história recente é totalmente favorável ao Atlético, que nunca perdeu para o PSV: em 6 jogos, são 4 vitórias espanholas e 2 empates. A equipe de Simeone chega com 6 pontos após quatro rodadas, enquanto o PSV soma 5, tentando defender o mando de campo.
É o tipo de jogo em que pequenos detalhes decidem e é exatamente por isso que um bom palpite PSV x Atlético de Madrid exige uma análise profunda.
|Jogo
|PSV x Atlético de Madrid
|Palpite rápido
|- Atlético de Madrid vence -
|Odds
|2.38 na BetMGM
|Data e horário
|Terça-feira – 09/12 – 17h (de Brasília)
|Estádio:
|PSV Stadion (Eindhoven – HOL)
|Onde assistir:
|TNT Sports / HBO Max
Palpites PSV x Atlético de Madrid: mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Ambos marcam NÃO, com odds de 2.37 na bet365
Palpite 2: Atlético de Madrid vence, com odds de 2.38 na BetMGM
Palpite 3: Julián Álvarez marca a qualquer momento, com odds de 2.35 na Superbet
Palpite 1: Ambos marcam NÃO – odds de 2.37 na bet365
Historicamente, este confronto é travado, amarrado e com forte imposição defensiva das equipes. Dos 6 jogos entre PSV e Atlético, apenas 1 terminou com ambos os times marcando. Isso mostra um padrão estatístico muito sólido.
O Atlético segue sendo um time taticamente disciplinado, que concede poucas chances claras. O PSV, por sua vez, apesar de jogar em casa, enfrenta dificuldades quando tem pela frente uma equipe que domina duelos físicos e bloqueia bem o centro do campo.
Palpite 2: Atlético de Madrid vence – odds de 2.38 na BetMGM
O histórico entre as equipes é avassalador: 4 vitórias colchoneras e 2 empates. E, mais impressionante ainda, o PSV nunca venceu o Atlético, nem jogando em casa. Em Eindhoven, são dois triunfos espanhóis e um empate.
Mesmo com oscilações nas primeiras rodadas, o Atlético tem elenco superior, mais experiência continental e jogadores decisivos. A equipe venceu duas das quatro primeiras partidas e, quando pressionada, costuma se impor defensivamente para depois matar o jogo em contra-ataques.
Palpite 3: Julián Álvarez marca a qualquer momento – odds de 2.35 na Superbet
Julián Álvarez vive talvez o seu melhor momento. O atacante soma 9 gols na temporada, sendo 7 na La Liga e 2 na Champions, demonstrando consistência e participação ofensiva contínua.
Com Sorloth fazendo pivô e abrindo espaço, Álvarez recebe entrelinhas e finaliza com frequência. Contra um PSV que sofre contra ataques rápidos e tem dificuldades na recomposição, o argentino deve encontrar boas oportunidades.
Odds PSV x Atlético de Madrid – Resultado final pela Champions League
|Casas de Apostas
|Palpite PSV
|Empate
|Palpite Atlético de Madrid
|bet365
|3.20
|3.50
|2.20
|BetMGM
|2.90
|3.65
|2.38
|Superbet
|3.05
|3.80
|2.17
Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.
PSV x Atlético de Madrid palpite: Análise do confronto e prognóstico
PSV e Atlético chegam para a sexta rodada da competição precisando somar pontos. No momento que essa análise foi escrita, o time holandês tem 5 pontos (1 vitória, 2 empates e 1 derrota), enquanto o Atlético soma 6 (2 vitórias e 2 derrotas).
O retrospecto é amplamente favorável aos espanhóis: em 6 jogos, nunca perderam para o PSV, seja em Eindhoven ou em Madrid. A defesa do Atlético costuma encaixar muito bem contra ataques holandeses, que são tradicionalmente mais posicionais e dependentes de circulação de bola.
No momento em que este prognóstico é escrito, o Atlético aparece mais sólido individualmente, mas oscila em desempenho coletivo. Ainda assim, tem mais peças capazes de decidir, principalmente Álvarez, Baena e Almada.
O PSV, com Peter Bosz, aposta em intensidade e posse ofensiva, mas tem problemas defensivos, especialmente contra equipes com transição rápida, exatamente o tipo de jogo que Simeone adora explorar.
A tendência, portanto, é de um duelo físico, truncado e decidido por detalhes. E as estatísticas reforçam mercados como “ambos marcam não” e vitória colchonera.
Palpite PSV: pressão em casa e necessidade de vitória para avançar
O PSV chega para este jogo carregando a responsabilidade do mando. Peter Bosz conseguiu organizar um time vibrante, rápido, com boa circulação e intensidade nos corredores. Saibari e Veerman são responsáveis por sustentar o meio-campo, enquanto Perisic e Man puxam as jogadas de velocidade.
O problema é a solidez defensiva: o PSV costuma sofrer contra ataques diretos e contra equipes que pressionam forte o setor de construção. O Atlético faz justamente isso.
Nos confrontos contra times espanhóis, a equipe holandesa também tem histórico recente desfavorável. Além disso, o ataque tem sido irregular: consegue criar, mas finaliza mal sob pressão.
O clube holandês terá de ser muito eficiente para furar uma defesa tradicionalmente robusta.
Últimos jogos do PSV
Breda 0 x 1 PSV - Campeonato Holandês 25/26;
Az Alkmaar 1 x 5 PSV - Campeonato Holandês 25/26;
Olympiacos 1 x 1 PSV - Champions League 25/26;
PSV 5 x 2 Sittard - Campeonato Holandês 25/26;
Feyenoord 2 x 3 PSV - Campeonato Holandês 25/26.
Palpite Atlético de Madrid: solidez, experiência e o fator Julián Álvarez
O Atlético de Madrid chega com a missão de apagar as duas derrotas que sofreu anteriormente na competição. A equipe oscila, mas tem alto teto competitivo.
A defesa liderada por Giménez e Hancko é forte fisicamente, e o meio-campo com Koke e Barrios equilibra o setor. Baena e Almada acrescentam criatividade. Mas o grande diferencial tem sido Julián Álvarez: mobilidade, pressão alta e finalização de alta precisão.
Simeone deve apostar no estilo clássico colchonero: linhas compactas, paciência e aceleração quando recuperar a bola.
Sem nunca ter perdido para o PSV, e enfrentando uma equipe holandesa insegura defensivamente, o Atlético chega como favorito.
Últimos jogos do Atlético de Madrid
Getafe 0 x 1 Atlético de Madrid - La Liga 25/26;
Atlético de Madrid 3 x 1 Levante - La liga 25/26;
Atlético de Madrid 3 x 1 St. Gilloise - Champions League 25/26;
Betis 0 x 2 Atlético de Madrid - La Liga 25/26;
Arsenal 4 x 0 Atlético de Madrid - La Liga 25/26.
Escalações PSV x Atlético de Madrid
Provável PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski e Salah-Eddine; Mauro, Saibari e Veerman; Perisic, Man e Til.
Treinador: Peter Bosz;
Esquema tático mais usado: 4-3-3.
Provável Atlético de Madrid: Musso; Galán, Giménez, Hancko e Ruggeri; Barrios, Koke, Baena e Almada; Álvarez e Sorloth.
Treinador: Diego Simeone;
Esquema tático mais usado: 4-4-2.
PSV x Atlético de Madrid onde assistir ao vivo
O jogo terá transmissão ao vivo na TNT Sports e no HBO Max, às 17h (de Brasília), direto de Eindhoven.
Últimos confrontos entre PSV x Atlético de Madrid
Atlético de Madrid 2 x 0 PSV – Champions League 16/17 - 23/11/2016;
PSV 0 x 1 Atlético de Madrid – Champions League 16/17 - 13/09/2016;
Atlético de Madrid 0 x 0 PSV – Champions League 15/16 - 15/03/2016.
Palpite PSV x Atlético de Madrid – Champions League – Prognóstico final
É um confronto de estilos, mas as estatísticas pesam fortemente para o lado espanhol. O Atlético nunca perdeu para o PSV e chega com elenco mais experiente e mais poder de decisão, especialmente com Julián Álvarez vivendo ótimo momento.
O PSV tende a tentar se impor pelo ritmo, mas enfrenta um adversário que historicamente anula muito bem equipes holandesas. A tendência é de jogo estudado, travado e com placar curto, o que fortalece o mercado “ambos marcam não” e a vitória colchonera.
E aí, qual o seu palpite PSV x Atlético de Madrid?
Tabela atualizada da Champions League
Mais casas de apostas para palpites PSV x Atlético de Madrid
PSV x Atlético de Madrid palpite – Perguntas Frequentes
O PSV já venceu o Atlético de Madrid alguma vez?
Não. Em 6 jogos, são 4 vitórias do Atlético e 2 empates.
Quantos títulos de Champions têm PSV e Atlético?
O PSV tem 1 título (temporada 87/88). O Atlético nunca venceu a competição (3 vices).
Quem é o destaque ofensivo do Atlético para este jogo?
Julián Álvarez vive grande fase, com 9 gols na temporada, sendo forte candidato a marcar novamente.
Recado do Autor
