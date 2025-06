Palmeiras x Al Ahly: Palpites, Escalações e Estatísticas

Palmeiras x Al Ahly: Veja quais os melhores mercados, as odds e as estatísticas para apostar com confiança na segunda rodada no Mundial de Clubes

Palmeiras e Al Ahly vão se enfrentar pela 2ª rodada da Copa do Mundo de Clubes da FIFA no dia 19 de junho de 2025, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei (Estados Unidos). A partida é de extrema importância para as duas equipes, que empataram sem gols em seus jogos de estreia no torneio.



O Verdão fez uma excelente partida contra o Porto e poderia ter saído com a vitória, mas a equipe sofreu com a pontaria e com a boa atuação do goleiro português Cláudio Ramos. Agora, o time comandado por Abel Ferreira precisa garantir os três pontos contra os egípcios para encaminhar a classificação.



O Al Ahly também deixou escapar uma vitória importantíssima contra o Inter Miami, de Lionel Messi, perdendo um pênalti ainda no 1º tempo.



O triunfo no confronto entre os dois times coloca o vencedor em boa vantagem para avançar às oitavas de final. E se você quer ficar por dentro das melhores dicas de apostas no Super Mundial, encontrou o lugar certo.



Neste conteúdo, vou falar sobre quais os melhores palpites para Palmeiras x Al Ahly, as principais casas de apostas para você se cadastrar, os mercados ideais para esse jogo, odds e escalações atualizadas. Não perca nada para fazer apostas mais inteligentes no Mundial de Clubes da FIFA de 2025.



Os 5 melhores palpites do jogo – Palmeiras x Al Ahly



Al Ahly x Palmeiras vai ser um duelo bem interessante pela 2ª rodada do Mundial de Clubes da FIFA. Os dois times tiveram boas estreias e chegaram perto da vitória e agora não podem mais vacilar se desejam avançar de fase no torneio. Pensando em te ajudar, trouxe aqui os cinco melhores palpites de Palmeiras x Al Ahly!



Odds para apostar em Palmeiras x Al Ahly no Mundial de Clubes da FIFA







Resultado Final: Palmeiras



O Verdão fez um jogo bastante consistente contra o Porto e chegou perto de sair com a vitória. O goleiro Cláudio Ramos foi fundamental para o time português conseguir o empate.

Mesmo sabendo que a equipe egípcia deve ser mais perigosa para o alviverde paulista do que o Porto, acredito na vitória dos brasileiros e esse é o meu palpite para Palmeiras x Al Ahly no mercado de Resultado Final.



Menos de 3,5 gols



As partidas de estreia dos dois times poderiam ter saído com bola nas redes, principalmente porque a equipe egípcia perdeu um pênalti no 1º tempo contra o Inter Miami, e o Verdão teve muitas chances de marcar pelo menos um gol.



Para esse jogo, prevejo também um duelo com muitas oportunidades, mas com as equipes tendo dificuldades para balançar as redes adversárias mais uma vez. Então o mercado “Menos de 3,5 gols” é um bom palpite para Palmeiras x Al Ahly, em minha opinião.



Estevão – Mais de 2,5 finalizações



A joia do Verdão faz seu último torneio com a camisa do clube e na partida de estreia foi um dos que mais finalizou junto a Flaco López e Richard Ríos. Aliás, o jovem foi escolhido como melhor em campo pela FIFA.



Para o duelo contra os egípcios, é muito provável que o camisa 41 continue sendo muito participativo no ataque e o mercado “Estevão – Mais de 2,5 finalizações” me parece uma excelente dica de palpite para Palmeiras x Al Ahly.



Palmeiras – Mais de 14,5 finalizações



O Palmeiras finalizou 17 vezes contra o gol do Porto e essa foi mais uma demonstração do poder do seu ataque. Em seus últimos cinco jogos, somente contra o Flamengo, a equipe de Abel Ferreira não chutou mais de 14 vezes à meta adversária.



Como vejo a equipe brasileira indo para cima do Al Ahly em busca da vitória desde o primeiro minuto, o mercado “ Palpite Palmeiras – Mais de 14,5 finalizações” me parece ter bastante valor nesse duelo.



Mundial de Clubes da FIFA



O Mundial de Clubes da FIFA começou no sábado passado e tem sido um sucesso entre os torcedores. A primeira edição realizada neste ano conta com 32 equipes divididas em oito grupos. O Super Mundial reúne clubes das seis confederações continentais filiadas à FIFA e ocorrerá a cada quatro anos.



A primeira rodada terminou igual para brasileiros e egípcios, já que os dois times empataram seus jogos de estreia em 0x0. Por isso mesmo, a vitória na segunda rodada neste confronto direto vai ser fundamental em termos de classificações para Palmeiras x Al Ahly, pois definirá qual das duas equipes vai sair em vantagem.



Os paulistas fizeram uma excelente partida contra o Porto e pressionaram bastante a equipe portuguesa, mas pararam no bom goleiro Cláudio Ramos. No final, o empate saiu com um gosto amargo, visto que o Palmeiras claramente poderia ter saído com a vitória e a liderança do grupo.



O mesmo sentimento tem o time (e com certeza os torcedores) do Al Ahly. A equipe do Cairo enfrentou os donos da casa comandados por Lionel Messi e poderiam ter saído com os três pontos, não fosse o pênalti perdido por Trezeguet no final da etapa inicial.



O Verdão e os Vermelhos vão agora em busca da vitória para chegar ao último jogo com mais tranquilidade e com a classificação para as oitavas bem encaminhada.



Palmeiras – Vencer para encaminhar a classificação



O time de Abel Ferreira fez um jogo excelente e seguro na sua estreia contra o Porto, e se tivesse caprichado mais, poderia ter conquistado a vitória. É bem verdade que o goleiro Cláudio Ramos fez defesas importantíssimas que salvaram os Dragões.



Para a segunda rodada do torneio, o Palmeiras vai pegar um velho conhecido em torneios da FIFA: o Al Ahly. As equipes se enfrentaram pelo antigo Mundial da FIFA em 2021 e 2022, com uma vitória do Verdão e um empate (com triunfo dos egípcios nos pênaltis).



O mais provável é que Abel repita a escalação da estreia nessa partida e, apesar de precisar ter muita atenção contra o rápido time treinado por Jose Riveiro, o Palmeiras tem tudo para enfim conseguir os três pontos com um ataque poderoso formado por Maurício, Estevão e Vitor Roque.



Últimos resultados do Palmeiras



Palmeiras 0 x 0 Porto;



Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras;



Palmeiras 6 x 0 Sporting Cristal;



Palmeiras 0 x 2 Flamengo;



Palmeiras 3 x 0 Ceará.



Al Ahly – Não deixar os três pontos escaparem dessa vez



O Al Ahly começou bem o Mundial com um empate contra o Inter Miami, apesar de ter perdido um pênalti que poderia ter dado a vitória em sua estreia contra os donos da casa.



O primeiro jogo demonstrou que os egípcios chegaram fortes para o Mundial e, se não fosse o goleiro Óscar Ustari, a equipe de Trezeguet e Abou Ali poderia ter saído com um triunfo elástico do Hard Rock Stadium.



Agora, os Vermelhos vão enfrentar o Palmeiras para não deixar os três pontos escaparem e assim encaminhar uma possível classificação para as oitavas de final. Caso consiga, será um grande feito para a equipe que foi considerada por muitos como a mais fraca do grupo antes do torneio começar.



Últimos resultados do Al Ahly



Al Ahly 0x0 Inter Miami;



Al Ahly 1x1 Pachuca;



Al Ahly 6x0 Pharco;



Al Ahly 2x1 National Bank Egypt;



Ceramica Cleopatra 0x1 Al Ahly;



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



As partidas entre Palmeiras x Al Ahly aconteceram no antigo formato do Mundial de Clubes da FIFA, que ocorria todos os anos e reunia os campeões de cada continente na temporada. Nos dois jogos entre brasileiros e egípcios, o Verdão levou a melhor na semifinal de 2022 e foi derrotado nos pênaltis na disputa do 3º lugar em 2021.



Palmeiras 2 x 0 Al Ahly - 08/02/2022



Palmeiras 0 x 0 Al Ahly - 11/02/2021

Escalações das equipes para o Mundial de Clubes da FIFA



Os treinadores devem repetir os times que atuaram na estreia e fizeram boas partidas. A exceção será Emam Ashour, que sofreu uma lesão na clavícula e está fora do Mundial. Veja a seguir as prováveis escalações de Palmeiras x Al Ahly.



Palmeiras



O técnico Abel Ferreira deverá manter a base do time que estreou bem contra o Porto e deixar as mudanças para fazer ao longo da partida mais uma vez, exceto se surgir alguma lesão até o dia do jogo.



Goleiro: Weverton;



Weverton; Laterais: Giay, Piquerez;



Giay, Piquerez; Zagueiros: Murilo, Gustavo Gómez;



Murilo, Gustavo Gómez; Meio-campistas: Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Richard Ríos;



Aníbal Moreno, Felipe Anderson e Richard Ríos; Atacantes: Maurício, Estevão e Vítor Roque.



Al Ahly



O treinador espanhol Jose Riveiro também terá praticamente o mesmo time da estreia à disposição. O lado negativo para os egípcios foi a perda de Ashour, artilheiro na temporada, que foi substituído ainda aos 14 minutos da estreia e foi cortado do torneio.



Goleiro: El Shenawy;



El Shenawy; Laterais: Ahmed Kouka, Hany;



Ahmed Kouka, Hany; Zagueiros: Dari, Yasser Ibrahim;



Dari, Yasser Ibrahim; Meio-campistas: Ateya, Ben Romdhane e Fathy;



Ateya, Ben Romdhane e Fathy; Atacantes: Trezeguet, Zizo e Abou Ali.



Estatísticas relevantes para seus palpites



Essas são as estatísticas de Palmeiras x Al Ahly mais relevantes e que ajudarão você a fazer os seus palpites nas melhores casas de apostas:



O Palmeiras finalizou 13 ou mais vezes em seus últimos cinco jogos;

Estevão é o artilheiro do Palmeiras na temporada, com 11 gols;

O Al Ahly tem uma média de cinco escanteios nos últimos 5 jogos oficiais;

Abou Ali é o jogador do Al Ahly no Mundial com mais gols na temporada – 14 gols marcados.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Al Ahly pelo Mundial de Clubes da FIFA?



A partida entre Palmeiras x Al Ahly pelo Mundial de Clubes da FIFA acontecerá no dia 19 de junho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei, nos Estados Unidos. O jogo acontecerá às 13 horas, horário de Brasília.



Onde assistir Palmeiras x Al Ahly?



O jogo entre Al Ahly x Palmeiras vai ser transmitido ao vivo na Globo, na TV Aberta, no SporTV, na TV Fechada, no streaming da bet365 e na CazéTV, no YouTube.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Palmeiras é considerado o grande favorito pelas casas de apostas para o duelo contra o Al Ahly, e acredito também que o time de Abel Ferreira tem tudo para sair com uma vitória tranquila do MetLife Stadium.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



