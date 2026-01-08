Palpite Portuguesa x Palmeiras: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Portuguesa x Palmeiras pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o jogo no Canindé

Portuguesa e Palmeiras se enfrentam no sábado (10/01), às 20h30 (de Brasília), no estádio do Canindé, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista 2026. O duelo marca a estreia das duas equipes na temporada e coloca frente a frente um dos clubes mais tradicionais do futebol paulista contra o atual vice-campeão estadual, brasileiro e da Libertadores.

Qual será o palpite Portuguesa x Palmeiras para a estreia de ambos no Paulistão? O confronto reúne times em momentos distintos: o Palmeiras inicia mais um ano como favorito ao título, mas deve atuar com equipe alternativa, enquanto a Portuguesa tenta se reestruturar após uma temporada irregular em 2025.

A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu prognóstico.

Jogo Portuguesa x Palmeiras Palpite rápido Menos de 2.5 gols Odds 1.75 na bet365 Data e horário Sábado – 10/01 – 20h30 (de Brasília) Estádio: Canindé, São Paulo-SP Onde assistir: TNT Sports / HBO Max / CazéTV

Odds compiladas no dia 05/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Portuguesa x Palmeiras: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Menos de 2.5 gols – odds de 1.75 na bet365

Este é o mercado mais consistente para o confronto. O histórico recente entre Portuguesa e Palmeiras aponta para jogos de placar baixo. Em 7 dos últimos 8 confrontos entre as equipes, foram marcados menos de 2.5 gols, um padrão claro no duelo.

Além disso, o jogo marca a estreia das duas equipes na temporada, fator que costuma resultar em partidas mais cautelosas, com ritmo mais lento e menor intensidade ofensiva. O Palmeiras não deve atuar com força máxima, enquanto a Portuguesa tende a priorizar a organização defensiva atuando em casa.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam (Não) – odds de 1.66 na Estrela Bet

Outro mercado interessante é o Ambas Marcam Não. Nos três últimos jogos entre Portuguesa e Palmeiras com a Lusa como mandante, apenas um dos times conseguiu balançar as redes, ou seja, um padrão que reforça esse cenário de ambos marcam Não.

A Portuguesa teve dificuldades ofensivas ao longo de 2025, enquanto o Palmeiras, mesmo favorito, deve iniciar o estadual com uma equipe alternativa. Esse cenário favorece um jogo mais truncado, com poucas chances claras de gol.

Palpite 3: Resultado do intervalo ou final: Empate – odds de 1.85 na Superbet

O empate surge como um mercado de valor para este confronto. Por se tratar da primeira rodada do Paulistão, é comum que as equipes evitem riscos excessivos, especialmente nos primeiros 45 minutos.

O Palmeiras, sem seus principais jogadores, pode encontrar dificuldades para impor seu ritmo no Canindé, enquanto a Portuguesa costuma ser competitiva jogando em casa. Assim, o empate no intervalo ou no final da partida aparece como uma aposta equilibrada.

Odds Portuguesa x Palmeiras – Resultado final pelo Paulistão 2026

Casas de Aposta Palpite Portuguesa Empate Palpite Palmeiras bet365 6.25 3.50 1.50 Estrela Bet 7.00 3.60 1.52 Superbet 6.90 3.55 1.55

Odds compiladas no dia 05/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e Odds Portuguesa x Palmeiras

Portuguesa x Palmeiras palpite: Análise do confronto e prognóstico

Portuguesa x Palmeiras é um dos confrontos mais tradicionais do futebol paulista. Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram 225 vezes, com vantagem do Verdão no retrospecto geral: 107 vitórias do Palmeiras, 66 empates e 52 triunfos da Portuguesa.

Jogando no Canindé, porém, a Lusa apresenta números positivos. Em 86 jogos como mandante, venceu 40 vezes, empatou 25 e perdeu apenas 21 para o Palmeiras. Nos últimos 10 confrontos com a Portuguesa em casa, foram 4 vitórias da Lusa, 3 do Palmeiras e 3 empates.

O último duelo entre as equipes terminou com vitória do Palmeiras por 2 a 0, pelo Paulistão 2025.

Palpite Portuguesa: Início de temporada busca retomada

A Portuguesa chega ao Paulistão 2026 tentando deixar para trás um ano difícil. Em 2025, a equipe terminou apenas na 12ª colocação do Campeonato Paulista, foi eliminada pelo Mixto no mata-mata da Série D do Brasileirão e caiu ainda na primeira fase da Copa do Brasil, diante do Botafogo-SP.

Para a estreia, a expectativa é de uma postura mais conservadora, explorando o fator casa e apostando na solidez defensiva para dificultar a vida do adversário.

Últimos jogos da Portuguesa:

Portuguesa 1 x 0 Mixto - Brasileiro Série D 2025;

Mixto 1 x 0 Portuguesa - Brasileiro Série D 2025;

Portuguesa 3 x 0 Boavista - Brasileiro Série D 2025;

Maricá 0 x 1 Portuguesa - Brasileiro Série D 2025;

Portuguesa 2 x 1 Água Santa - Brasileiro Série D 2025.

Palpite Palmeiras: Favorito, mas com equipe alternativa

O Palmeiras inicia o Paulistão 2026 como um dos grandes favoritos ao título, mesmo após uma temporada frustrante em 2025, quando terminou como vice-campeão Paulista, vice do Campeonato Brasileiro e vice da Libertadores.

Ainda assim, a tendência é de que o Verdão utilize uma formação alternativa na estreia, com jovens da base e jogadores que buscam espaço no elenco. Esse fator reduz a diferença técnica entre as equipes e contribui para um jogo mais equilibrado do que as odds do mercado de vencedor indicam.

Últimos jogos do Palmeiras:

Ceará 1 x 3 Palmeiras - Campeonato Brasileiro Série A 2025;

Atlético-MG 0 x 3 Palmeiras - Campeonato Brasileiro Série A 2025;

Palmeiras 0 x 1 Flamengo - Copa Libertadores 2025;

Grêmio 3 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro Série A 2025;

Palmeiras 0 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro Série A 2025.

Escalações Portuguesa x Palmeiras

A provável escalação da Portuguesa deve ter: João Paulo; Carlos Eduardo, Eric Botteghin, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Gabriel Pires, Hudson, Franco e Guilherme Portuga; Lohan e Igor Torres.

Técnico: Fábio Matias;

Esquema mais usado: 4-4-2.

A provável escalação do Palmeiras deve ter: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti e Jefté; Emi Martinez, Larson, Maurício e Erick Belé; Allan e Vitor Roque.

Técnico: Abel Ferreira;

Esquema mais usado: 4-4-2.

Portuguesa x Palmeiras onde assistir ao vivo

A partida entre Portuguesa e Palmeiras, válida pela 1ª rodada do Paulistão 2026, terá transmissão pela TNT Sports, HBO Max e Cazé TV, a partir das 20h30 (de Brasília). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Portuguesa x Palmeiras

Palmeiras 2 x 0 Portuguesa - Paulistão 2025 - 15/01/2025;

Portuguesa 0 x 2 Palmeiras - Paulistão 2024 - 28/02/2024;

Palmeiras 1 x 0 Portuguesa - Paulistão 2014 - 06/03/2014.

Palpite Portuguesa x Palmeiras – Paulistão 2026 – Prognóstico final

A expectativa é de um jogo equilibrado, com ritmo moderado e poucas oportunidades claras de gol. O histórico recente, o momento das equipes e o fato de o Palmeiras não atuar com força máxima favorecem mercados alternativos, especialmente os relacionados a poucos gols e empate.

Os melhores mercados para este confronto são Menos de 2.5 gols, Ambas Marcam Não e Empate no intervalo ou no final, considerando estatísticas, contexto e desempenho recente das equipes.

E aí, qual é o seu palpite Portuguesa x Palmeiras na estreia do Paulistão 2026?

Portuguesa x Palmeiras – Perguntas Frequentes

Portuguesa x Palmeiras tende a ser um jogo com poucos gols?

Sim. O histórico recente mostra forte tendência de partidas com menos de 2.5 gols.

O fator casa pode equilibrar o confronto?

Sim. A Portuguesa tem retrospecto positivo atuando no Canindé contra o Palmeiras.

Qual o mercado mais seguro para apostar?

O mercado Menos de 2.5 gols reúne os melhores indicadores estatísticos para o confronto.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

