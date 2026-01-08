Palpite Portuguesa x Palmeiras: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Portuguesa x Palmeiras - Paulistão - 10/01/2026Palpite Portuguesa x Palmeiras pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o jogo no Canindé
Jogue com responsabilidade | 18+
Portuguesa e Palmeiras se enfrentam no sábado (10/01), às 20h30 (de Brasília), no estádio do Canindé, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista 2026. O duelo marca a estreia das duas equipes na temporada e coloca frente a frente um dos clubes mais tradicionais do futebol paulista contra o atual vice-campeão estadual, brasileiro e da Libertadores.
Qual será o palpite Portuguesa x Palmeiras para a estreia de ambos no Paulistão? O confronto reúne times em momentos distintos: o Palmeiras inicia mais um ano como favorito ao título, mas deve atuar com equipe alternativa, enquanto a Portuguesa tenta se reestruturar após uma temporada irregular em 2025.
A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu prognóstico.
|Jogo
|Portuguesa x Palmeiras
|Palpite rápido
|Menos de 2.5 gols
|Odds
|1.75 na bet365
|Data e horário
|Sábado – 10/01 – 20h30 (de Brasília)
|Estádio:
|Canindé, São Paulo-SP
|Onde assistir:
|TNT Sports / HBO Max / CazéTV
Odds compiladas no dia 05/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.
Quer apostar na estreia do Paulistão 2026? Confira as ofertas da bet365 para transformar seu palpite Portuguesa x Palmeiras em uma aposta mais segura.
Palpites Portuguesa x Palmeiras: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.75 na bet365;
Palpite 2: Ambas as equipes marcam (Não), com odds de 1.66 na Estrela Bet;
Palpite 3: Resultado do intervalo ou final: Empate, com odds de 1.85 na Superbet.
Palpite 1: Menos de 2.5 gols – odds de 1.75 na bet365
Este é o mercado mais consistente para o confronto. O histórico recente entre Portuguesa e Palmeiras aponta para jogos de placar baixo. Em 7 dos últimos 8 confrontos entre as equipes, foram marcados menos de 2.5 gols, um padrão claro no duelo.
Além disso, o jogo marca a estreia das duas equipes na temporada, fator que costuma resultar em partidas mais cautelosas, com ritmo mais lento e menor intensidade ofensiva. O Palmeiras não deve atuar com força máxima, enquanto a Portuguesa tende a priorizar a organização defensiva atuando em casa.
Palpite 2: Ambas as equipes marcam (Não) – odds de 1.66 na Estrela Bet
Outro mercado interessante é o Ambas Marcam Não. Nos três últimos jogos entre Portuguesa e Palmeiras com a Lusa como mandante, apenas um dos times conseguiu balançar as redes, ou seja, um padrão que reforça esse cenário de ambos marcam Não.
A Portuguesa teve dificuldades ofensivas ao longo de 2025, enquanto o Palmeiras, mesmo favorito, deve iniciar o estadual com uma equipe alternativa. Esse cenário favorece um jogo mais truncado, com poucas chances claras de gol.
Palpite 3: Resultado do intervalo ou final: Empate – odds de 1.85 na Superbet
O empate surge como um mercado de valor para este confronto. Por se tratar da primeira rodada do Paulistão, é comum que as equipes evitem riscos excessivos, especialmente nos primeiros 45 minutos.
O Palmeiras, sem seus principais jogadores, pode encontrar dificuldades para impor seu ritmo no Canindé, enquanto a Portuguesa costuma ser competitiva jogando em casa. Assim, o empate no intervalo ou no final da partida aparece como uma aposta equilibrada.
Odds Portuguesa x Palmeiras – Resultado final pelo Paulistão 2026
|Casas de Aposta
|Palpite Portuguesa
|Empate
|Palpite Palmeiras
|bet365
|6.25
|3.50
|1.50
|Estrela Bet
|7.00
|3.60
|1.52
|Superbet
|6.90
|3.55
|1.55
Odds compiladas no dia 05/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.
Mais mercados e Odds Portuguesa x Palmeiras
Portuguesa x Palmeiras palpite: Análise do confronto e prognóstico
Portuguesa x Palmeiras é um dos confrontos mais tradicionais do futebol paulista. Ao longo da história, as equipes já se enfrentaram 225 vezes, com vantagem do Verdão no retrospecto geral: 107 vitórias do Palmeiras, 66 empates e 52 triunfos da Portuguesa.
Jogando no Canindé, porém, a Lusa apresenta números positivos. Em 86 jogos como mandante, venceu 40 vezes, empatou 25 e perdeu apenas 21 para o Palmeiras. Nos últimos 10 confrontos com a Portuguesa em casa, foram 4 vitórias da Lusa, 3 do Palmeiras e 3 empates.
O último duelo entre as equipes terminou com vitória do Palmeiras por 2 a 0, pelo Paulistão 2025.
Palpite Portuguesa: Início de temporada busca retomada
A Portuguesa chega ao Paulistão 2026 tentando deixar para trás um ano difícil. Em 2025, a equipe terminou apenas na 12ª colocação do Campeonato Paulista, foi eliminada pelo Mixto no mata-mata da Série D do Brasileirão e caiu ainda na primeira fase da Copa do Brasil, diante do Botafogo-SP.
Para a estreia, a expectativa é de uma postura mais conservadora, explorando o fator casa e apostando na solidez defensiva para dificultar a vida do adversário.
Últimos jogos da Portuguesa:
Portuguesa 1 x 0 Mixto - Brasileiro Série D 2025;
Mixto 1 x 0 Portuguesa - Brasileiro Série D 2025;
Portuguesa 3 x 0 Boavista - Brasileiro Série D 2025;
Maricá 0 x 1 Portuguesa - Brasileiro Série D 2025;
Portuguesa 2 x 1 Água Santa - Brasileiro Série D 2025.
Palpite Palmeiras: Favorito, mas com equipe alternativa
O Palmeiras inicia o Paulistão 2026 como um dos grandes favoritos ao título, mesmo após uma temporada frustrante em 2025, quando terminou como vice-campeão Paulista, vice do Campeonato Brasileiro e vice da Libertadores.
Ainda assim, a tendência é de que o Verdão utilize uma formação alternativa na estreia, com jovens da base e jogadores que buscam espaço no elenco. Esse fator reduz a diferença técnica entre as equipes e contribui para um jogo mais equilibrado do que as odds do mercado de vencedor indicam.
Últimos jogos do Palmeiras:
Ceará 1 x 3 Palmeiras - Campeonato Brasileiro Série A 2025;
Atlético-MG 0 x 3 Palmeiras - Campeonato Brasileiro Série A 2025;
Palmeiras 0 x 1 Flamengo - Copa Libertadores 2025;
Grêmio 3 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro Série A 2025;
Palmeiras 0 x 0 Fluminense - Campeonato Brasileiro Série A 2025.
Escalações Portuguesa x Palmeiras
A provável escalação da Portuguesa deve ter: João Paulo; Carlos Eduardo, Eric Botteghin, Eduardo Biazus e Lucas Hipólito; Gabriel Pires, Hudson, Franco e Guilherme Portuga; Lohan e Igor Torres.
Técnico: Fábio Matias;
Esquema mais usado: 4-4-2.
A provável escalação do Palmeiras deve ter: Carlos Miguel; Giay, Murilo, Benedetti e Jefté; Emi Martinez, Larson, Maurício e Erick Belé; Allan e Vitor Roque.
Técnico: Abel Ferreira;
Esquema mais usado: 4-4-2.
Portuguesa x Palmeiras onde assistir ao vivo
A partida entre Portuguesa e Palmeiras, válida pela 1ª rodada do Paulistão 2026, terá transmissão pela TNT Sports, HBO Max e Cazé TV, a partir das 20h30 (de Brasília). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Portuguesa x Palmeiras
Palmeiras 2 x 0 Portuguesa - Paulistão 2025 - 15/01/2025;
Portuguesa 0 x 2 Palmeiras - Paulistão 2024 - 28/02/2024;
Palmeiras 1 x 0 Portuguesa - Paulistão 2014 - 06/03/2014.
Palpite Portuguesa x Palmeiras – Paulistão 2026 – Prognóstico final
A expectativa é de um jogo equilibrado, com ritmo moderado e poucas oportunidades claras de gol. O histórico recente, o momento das equipes e o fato de o Palmeiras não atuar com força máxima favorecem mercados alternativos, especialmente os relacionados a poucos gols e empate.
Os melhores mercados para este confronto são Menos de 2.5 gols, Ambas Marcam Não e Empate no intervalo ou no final, considerando estatísticas, contexto e desempenho recente das equipes.
E aí, qual é o seu palpite Portuguesa x Palmeiras na estreia do Paulistão 2026?
Mais casas de apostas para palpites Portuguesa x Palmeiras
Portuguesa x Palmeiras – Perguntas Frequentes
Portuguesa x Palmeiras tende a ser um jogo com poucos gols?
Sim. O histórico recente mostra forte tendência de partidas com menos de 2.5 gols.
O fator casa pode equilibrar o confronto?
Sim. A Portuguesa tem retrospecto positivo atuando no Canindé contra o Palmeiras.
Qual o mercado mais seguro para apostar?
O mercado Menos de 2.5 gols reúne os melhores indicadores estatísticos para o confronto.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Artigos relacionados
- Palpite em apostas Under/Over.