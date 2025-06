Palmeiras x Porto: Palpite, Dicas, Escalação e Onde Assistir

Palpites Palmeiras x Porto: Veja quais os melhores mercados, as odds e as estatísticas para apostar com confiança na estreia das equipes no Mundial de Clubes

Palmeiras e Porto vão se enfrentar pela 1ª rodada do Super Mundial de Clubes no dia 15 de junho de 2025, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei (Estados Unidos). O jogo marcará o primeiro encontro entre as duas equipes na história e será um duelo interessante, sem dúvidas.



O Palmeiras não vem bem no Campeonato Brasileiro e sofreu duas derrotas nos últimos dois jogos para concorrentes diretos (Flamengo e Cruzeiro). Por outro lado, o time de Abel Ferreira vem bem a nível internacional, visto que conquistou a campanha perfeita com seis vitórias em 6 jogos na fase de grupos da Libertadores.



Já o Porto vinha de uma sequência de quatro vitórias seguidas, três na Liga de Portugal e uma em um amistoso preparatório. Porém, a invencibilidade foi quebrada em uma derrota surpreendente do time de Martin Anselmi para o Riga FC, da Letônia.



Agora, os dois times voltam suas atenções para o Mundial de Clubes da FIFA, em busca de um título que será muito cobiçado pelas 32 equipes nesse meio de tempo. E se você quer ficar por dentro das principais dicas para apostar com confiança no Super Mundial, está no lugar certo.



Aqui, neste conteúdo, vou falar sobre quais os melhores palpites para Palmeiras x Porto, as principais casas de apostas para se cadastrar, os mercados mais seguros para esse jogo, escalações e odds atualizadas. Não perca nada para fazer apostas mais inteligentes na Copa do Mundo de Clubes da FIFA!

Os 5 melhores palpites do jogo – Palmeiras x Porto



Porto x Palmeiras vão protagonizar um ótimo duelo logo na 1ª rodada do Mundial de Clubes. As duas equipes são consistentes, com o Palmeiras contando com jogadores como Facundo Torres e Estevão, enquanto os portugueses têm Samu e Martin e Francisco Moura como destaques. Para te ajudar, trouxe aqui os cinco melhores palpites de Palmeiras x Porto para a estreia do Super Mundial!



Odds para apostar em Palmeiras x Porto no Mundial de Clubes da FIFA







Palmeiras – handicap +0.5



A equipe treinada por Abel Ferreira é de longe a mais “cascuda” entre os brasileiros em competições internacionais. Além dos dois títulos da Libertadores em 2020 e 2021, o time vem chegando constantemente nas semifinais do torneio europeu.



Apesar da força que tem seu adversário, é fato também que o Porto sofreu em parte dessa temporada. Por tudo isso, acredito que o time paulista conquistará, no mínimo, o empate e o mercado “Palmeiras – handicap +0.5” é uma ótima opção.



Menos de 2,5 gols no jogo



O mercado “mais de 2,5 gols” bateu nos quatro dos últimos cinco jogos do Verdão, e deu green em três das cinco partidas mais recentes dos portugueses.



Mas mesmo com um bom histórico recente de bolas nas redes, essa partida deverá ser bem equilibrada, até porque é a estreia dos times no torneio. Então, o mercado “menos de 2,5 gols” como palpite para Palmeiras x Porto é uma boa escolha.



Samu Aghehowa – mais de 0,5 chutes ao gol



O número 9 do time português marcou 25 gols em 42 jogos, sua melhor marca em uma temporada e tem uma média de mais de 1 chute em direção ao gol por partida.



Como acredito que os Dragões devem ir para cima em busca de um resultado positivo na estreia, um bom palpite para Palmeiras x Porto é o mercado “Samu Aghehowa – Mais de 0,5 chutes ao gol”.



Porto – mais de 13,5 finalizações



A equipe que tem no comando de ataque Mora, Pepê e Samu teve uma média de mais de 14 finalizações nos seus últimos três compromissos oficiais pela Liga de Portugal.



O panorama mais provável é que os portugueses busquem a vitória e estejam constantemente arrematando contra a meta de Weverton. Por isso, vejo como um excelente palpite de Palmeiras x Porto o mercado para os Dragões finalizarem mais de 13,5 vezes.



Weverton – mais de 2,5 defesas



O Palmeiras é uma equipe forte, mas costuma dar espaço aos adversários. Não à toa, o goleiro Weverton tem uma média de mais de duas defesas por jogo no Brasileirão e mais de três defesas a cada partida da Libertadores.



Com o Porto indo para cima e arriscando muito à meta palmeirense, como acredito que acontecerá, o mercado Weverton – Mais de 2,5 defesas me parece um bom palpite em Palmeiras x Porto.



Melhores plataformas para apostar no Mundial de Clubes da FIFA







Mundial de Clubes da FIFA



O Mundial de Clubes da FIFA, também conhecido como Copa do Mundo FIFA ou apenas Super Mundial, é o novo torneio interclubes da maior entidade do futebol. Em 2025, será realizada a 1ª edição do torneio, que acontecerá a cada quatro anos e terá 32 equipes (pertencentes às 6 confederações continentais) na disputa pelo título.



O novo torneio, que foi polêmico desde o início e demorou quatro anos para sair efetivamente do papel, substituirá o Mundial de Clubes anual, que era disputado pelos campeões continentais da temporada. O primeiro jogo será fundamental para já começar a definir as classificações de Palmeiras x Porto no final da fase de grupos, por isso é uma partida de extrema importância.



A equipe paulista chega empolgada com a visibilidade do torneio e a possibilidade de enfrentar mais vezes os times de grande poder da Europa. O primeiro confronto é logo contra o Porto, bicampeão da antiga Copa Intercontinental, e o Palmeiras ainda enfrenta o Inter Miami, de Messi, Suárez e companhia.



É a chance do Verdão tentar a conquista do seu 1º título mundial e tirar qualquer dúvida sobre o tema. Já o Porto quer surpreender e ter mais uma conquista internacional. Os portugueses são apontados como favoritos no grupo, mas vão enfrentar dificuldades contra o Palmeiras e o Inter Miami.



Palmeiras – Vencer para estrear bem no torneio



O Palmeiras escapou no sorteio do Mundial ao não ter pela frente equipes muito fortes, como o Botafogo no “Grupo da Morte”. Apesar disso, os brasileiros não são vistos como principais favoritos a avançar contra o Porto e o Inter Miami, de Lionel Messi.



O objetivo do Verdão será tentar ir o mais longe possível no Mundial, o que vai ajudar a trazer mais visibilidade internacional ao clube. Para isso, o primeiro passo é começar com o pé direito e conseguir um bom resultado contra os portugueses.



Para isso, Abel deve montar uma equipe forte para manter o bom futebol apresentado na Libertadores e ele tem material humano para isso, como Facundo Torres, Richard Rios, Estevão e Vitor Roque (mesmo não vivendo uma boa fase).



Últimos resultados do Palmeiras



Cruzeiro 2x1 Palmeiras;



Palmeiras 6x0 Sporting Cristal;

Palmeiras 0x2 Flamengo;



Palmeiras 3x0 Ceará;



Red Bull Bragantino 1x2 Palmeiras.



Porto – Triunfar para buscar o 1º lugar



O Porto é considerado a equipe mais forte do grupo e, portanto, o grande favorito a terminar em 1º, mesmo com o Inter Miami de Messi, Jordi Alba, Suarez, Busquets e companhia.



Classificado ao Mundial de Clubes da FIFA por meio do ranking, o time bicampeão da Copa Intercontinental ficou longe dos rivais na luta pelo título português e terminou apenas em 3º. Agora, vai disputar a Europa League na próxima temporada.



Os torcedores veem a Copa do Mundo como uma boa forma de terminar a temporada (ou começar a próxima), e querem que o time vá o mais longe possível. Para isso, começar vencendo é fundamental e a equipe tem jogadores como Pepê, Mora, Eustaquio, Francisco Moura e Samu para ir em busca desse objetivo.



Últimos resultados do Porto



Porto 0x2 Riga FC;



Wydad 0x1 Porto;



Porto 3x0 Nacional;



Boa Vista 1x2 Porto;



Porto 3x1 Moreirense.



Próximos jogos do Palmeiras e Porto







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Não há registro de histórico de partidas de Palmeiras x Porto, seja por amistosos ou por jogos oficiais. Isso significa que esse será um confronto inédito que o Mundial de Clubes de 2025 vai nos proporcionar.



Escalações das equipes para o Mundial de Clubes da FIFA



Os dois treinadores relacionaram para o Mundial o que têm de melhor em seus elencos e, por isso mesmo, devemos ter duas equipes fortes para esse confronto da primeira rodada. Veja abaixo as prováveis escalações de Palmeiras x Porto.



Palmeiras



Abel Ferreira não deve mudar muito o time que vem sendo titular na Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil para a estreia no torneio mundial, exceto no caso de alguma lesão.



Goleiro: Weverton;



Weverton; Laterais: Giay, Piquerez;



Giay, Piquerez; Zagueiros: Murilo, Gustavo Gómez;



Murilo, Gustavo Gómez; Meio-campistas: Emiliano Martínez, Raphael Veiga e Richard Ríos;



Emiliano Martínez, Raphael Veiga e Richard Ríos; Atacantes: Facundo Torres, Estevão e Vítor Roque.



Porto



O Porto vem para o Mundial pensando em ir o mais longe possível e “salvar” a temporada, que teve apenas um título da Supercopa de Portugal e depois mais nada. O treinador Martin Anselmi relacionou para o torneio o melhor do seu elenco.



Goleiro: Diogo Costa;



Diogo Costa; Laterais: João Mário, Francisco Moura;



João Mário, Francisco Moura; Zagueiros: Zé Pedro, Marcano, Pérez;



Zé Pedro, Marcano, Pérez; Meio-campistas: Fábio Vieira, Eustáquio e Alan Varela;



Fábio Vieira, Eustáquio e Alan Varela; Atacantes: Pepê, Rodrigo Mora e Samu.

Estatísticas relevantes para seus palpites



Aqui estão as estatísticas de Palmeiras x Porto de maior relevância e que vão ajudar você a fazer os seus palpites nas melhores casas de apostas:



Samu Aghehowana é o artilheiro do Porto na temporada, com 25 gols em 42 jogos;

Raphael Veiga é o jogador com mais assistências no Palmeiras em 2025: são 7 em 20 jogos;

O Palmeiras perdeu apenas duas vezes nos últimos 10 jogos, uma derrota a menos que o Porto na mesma quantidade de partidas;

Alan Varela é o jogador que mais recebeu cartões na temporada pelo Porto: foram 11 amarelos em 42 partidas.

Perguntas frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Palmeiras x Porto pelo Mundial de Clubes da FIFA?



A partida entre Palmeiras x Porto pelo Mundial de Clubes da FIFA acontecerá no dia 15 de junho, no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jérsei, nos Estados Unidos. O jogo ocorrerá às 19 horas, horário de Brasília.



Onde assistir Palmeiras x Porto?



O jogo entre Porto x Palmeiras poderá ser acompanhado ao vivo na Globo, na TV Aberta, no SportTV, na TV Fechada, na CazéTV, no YouTube e no streaming da bet365.



Qual é o time favorito a vencer a partida?

O Porto tem um leve favoritismo nas principais casas de apostas, mas acredito que esse será um confronto bastante equilibrado e não tem uma equipe claramente favorita para a vitória.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



