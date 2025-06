Palpite Argentina x Colômbia: Melhores Odds Para Apostar

Confira o palpite para Argentina x Colômbia com as melhores odds, estatísticas atualizadas e dicas certeiras para apostar no duelo decisivo da competição

O confronto entre Argentina x Colômbia acontece no dia 10 de junho de 2025, às 21h, no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. A partida é válida por mais uma rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, e promete ser um dos jogos mais disputados da rodada.



A Argentina chega como líder absoluta da competição, o time de Lionel Scaloni mantém uma campanha sólida, com destaque para o setor defensivo e o protagonismo de nomes como Messi, Julián Álvarez e Enzo Fernández. Já a Colômbia, atualmente na 6ª colocação, entra pressionada para tentar garantir uma das últimas vagas diretas ao Mundial.



Se você quer saber quem são os prováveis titulares, as estatísticas do confronto, classificações e os melhores mercados para apostar, siga no texto. Preparei uma análise completa com tudo que você precisa saber antes de apostar nesse jogo.



Os 5 melhores palpites do jogo - Argentina x Colômbia



Com duas seleções em momentos diferentes nas Eliminatórias, o duelo entre Argentina x Colômbia é uma ótima oportunidade para encontrar palpites de valor. Analisando o desempenho recente, o histórico do confronto e o que está em jogo, separei os 5 melhores palpites para você considerar antes de fazer sua aposta.



Ambas as equipes marcam



Historicamente, “Ambas as equipes marcam” ocorreu em 2 de 8 jogos para a Argentina e em 4 de 9 para a Colômbia. A Argentina, mesmo match winner frequente, costuma sofrer ao menos um gol nesses confrontos, como o histórico de “1ª a sofrer gol”.



Considerando que a Colômbia precisará atacar para buscar a vitória fora de casa, esse cenário aumenta a chance de expor sua defesa, tornando “Ambas as equipes marcam” uma boa alternativa. Além disso, a Argentina, ao buscar mais gols para fechar a conta, tende a abrir brechas defensivas, favorecendo a Colômbia a aproveitar e balançar as redes ao menos uma vez.



Total de escanteios: mais de 8.5



Somando a média de escanteios dos dois times, temos 5.12 (ARG) + 3.89 (COL) = 9.01 por jogo. Isso já aponta para uma boa margem acima da linha de 8.5, comum nesse tipo de aposta.



O jogo tende a ter pressão ofensiva dos dois lados, especialmente se a Colômbia estiver em desvantagem. Isso deve gerar mais finalizações, bloqueios e cruzamentos — o que naturalmente aumenta o número de escanteios.



Cartões: mais de 3.5 no total



Em média, os confrontos entre Argentina x Colômbia registram 1.75 cartões para a Argentina e 2 cartões para a Colômbia, somando 3.75 cartões por partida. Esse dado sugere que esse clássico costuma ser disputado de forma intensa e, consequentemente, com muitos cartões distribuídos pelos árbitros.



Considerando a pressão alta e as disputas físicas no meio de campo (típicas das Eliminatórias sul-americanas), é natural que os cartões se acumulem. Em um jogo decisivo, com ambas equipes buscando resultados, a tendência é de mais faltas e mais interrupções, elevando o número total de cartões.



Vitória da Argentina com handicap -1



A superioridade técnica e tática da Argentina, somada ao fator casa, permite acreditar numa vitória com margem. O time venceu com folga boa parte dos jogos recentes e tem média de 1.62 gols marcados por jogo, podendo vencer por dois ou mais gols.



Considerando a instabilidade defensiva da Colômbia (sofreu gol em mais da metade dos últimos jogos), o handicap -1 pode se concretizar sem grande risco, principalmente se a Argentina marcar cedo e abrir espaço para contra-ataques com Messi e Julián.



Colômbia marca primeiro



Nos dados históricos, a Colômbia marcou primeiro em 5 de 9 confrontos, enquanto a Argentina registrou esse feito em 7 de 8. Apesar de a vantagem Argentina ser clara, a frequência colombiana (5/9) mostra que, em casa neutra ou mesmo no estrangeiro, a Colômbia pode surpreender.



A média de xG da Colômbia (1.68) reforça a capacidade de criação de chances nos primeiros minutos, principalmente em jogos em que a pressão inicial se distribui de forma equilibrada. Em Eliminatórias, a Colômbia já começou na frente em algumas partidas cruciais, aproveitando transições rápidas e bolas paradas.



Para uma aposta de “Colômbia marca primeiro”, a ideia é acreditar que o time visitante surpreenda nos primeiros 20 minutos, explorando a ansiedade Argentina em manter a invencibilidade.



Eliminatórias da Copa



As Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 estão em sua fase decisiva, com as seleções disputando seis vagas diretas e uma vaga na repescagem intercontinental.



As classificações estão praticamente decididas, mas ainda há três rodadas e times como Bolívia e Peru ainda tem uma pequena chance de classificação, então, é esperar até o último jogo.



A Argentina já garantiu sua classificação ao Mundial, liderando com 34 pontos após 15 rodadas, enquanto a Colômbia ocupa a sexta posição com 20 pontos, buscando consolidar sua vaga direta.

Argentina - Pensando na Copa do Mundo já



Mesmo com a classificação já assegurada, a equipe comandada por Lionel Scaloni demonstra consistência e profundidade no elenco. Na vitória por 1 a 0 sobre o Chile, fora de casa, a Argentina atuou sem Lionel Messi e outros titulares, mas manteve o domínio do jogo, com Julián Álvarez marcando o gol decisivo após assistência de Thiago Almada.



Apesar de enfrentar desfalques importantes, como Alexis Mac Allister, Paulo Dybala e Lisandro Martínez, a Albiceleste tem se destacado pela solidez defensiva, sofrendo apenas 0,25 gols por jogo, e pela eficiência ofensiva, com média de 1,62 gols marcados por partida.



O técnico Scaloni tem aproveitado a oportunidade para testar novos talentos, como o jovem Franco Mastantuono, de 17 anos, que estreou recentemente pela seleção principal . Com um elenco equilibrado e em boa fase, a Argentina busca manter o ritmo e a liderança rumo ao bicampeonato mundial.



Últimos resultados da Argentina



Chile 0 x 1 Argentina – Eliminatórias da Copa – 05/06/2025;



Argentina 4 x 1 Brasil – Eliminatórias da Copa – 25/03/2025;



Uruguai 0 x 1 Argentina – Eliminatórias da Copa – 21/03/2025;



Argentina 1 x 0 Peru – Eliminatórias da Copa – 19/11/2024;



Paraguai 2 x 1 Argentina – Eliminatórias da Copa – 14/11/2024.



Colômbia - Em busca da classificação para o Mundial



A equipe comandada por Néstor Lorenzo não vence há 5 jogos e apenas conseguiu um empate contra o Peru no Estádio Metropolitano em Barranquilla, resultado que a manteve na zona de classificação direta para a Copa do Mundo de 2026. Com três partidas restantes, a Colômbia precisa somar pelo menos sete pontos para assegurar sua vaga sem depender de outros resultados.



Apesar das ausências de Luis Díaz, suspenso, e Luis Sinisterra, lesionado, a seleção colombiana apresenta números sólidos: média de 1,67 gols marcados por jogo, 0,78 gols sofridos por partida, 13,11 finalizações (4,67 no alvo) e 3,89 escanteios por jogo. Com esses dados e a necessidade de pontuar, a Colômbia buscará surpreender a líder Argentina em Buenos Aires, em um confronto que pode ser decisivo para suas aspirações na competição.



Últimos resultados da Colômbia



Colômbia 0 x 0 Peru – Eliminatórias da Copa – 06/06/2025;



Colômbia 2 x 2 Paraguai – Eliminatórias da Copa – 25/03/2025;



Brasil 2 x 1 Colômbia – Eliminatórias da Copa – 20/03/2025;



Colômbia 0 x 1 Equador – Eliminatórias da Copa – 19/11/2024;



Uruguai 3 x 2 Colômbia – Eliminatórias da Copa – 15/11/2024.



Próximos jogos da Argentina e Colômbia



Com a classificação da Argentina praticamente assegurada e a Colômbia lutando ponto a ponto por uma vaga direta, os próximos compromissos das duas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo serão decisivos. Veja:



Argentina



Argentina x Venezuela – Eliminatórias da Copa – 09/09/2025;



Equador x Argentina – Eliminatórias da Copa – 14/10/2025.



Colômbia



Colômbia x Bolívia – Eliminatórias da Copa – 09/09/2025;



Venezuela x Colômbia – Eliminatórias da Copa – 14/10/2025.



Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O confronto entre Argentina x Colômbia é um dos mais tradicionais do futebol sul-americano, marcado por jogos intensos e momentos históricos. Nas Eliminatórias da Copa do Mundo, foram 18 confrontos, com 11 triunfos argentinos, 4 empates e 3 vitórias colombianas. Veja os resultados dos últimos 5 confrontos das seleções:



Colômbia 2 x 1 Argentina – Eliminatórias da Copa – 10/09/2024;



Argentina 1 x 0 Colômbia – Copa América – 14/07/2024;



Argentina 1 x 0 Colômbia – Eliminatórias da Copa – 01/02/2022;



Argentina 1 x 1 Colômbia – Copa América – 06/07/2021;



Colômbia 2 x 2 Argentina – Eliminatórias da Copa – 08/06/2021.

Escalações das equipes para as Eliminatórias da Copa



Com a reta final das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 se aproximando, as seleções de Argentina e Colômbia se preparam para confrontos decisivos. Confira as prováveis escalações das equipes para os próximos jogos.

Argentina



A seleção argentina, comandada por Lionel Scaloni, terá ausências de peso para o duelo contra a Colômbia. O meia Alexis Mac Allister e o atacante Paulo Dybala estão fora por lesão, assim como o zagueiro Lisandro Martínez. Apesar disso, o time mantém uma base forte e aposta na regularidade defensiva e na genialidade de Messi, que retorna após ser poupado contra o Chile.



Goleiro: Emiliano Martínez;



Emiliano Martínez; Defensores: Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi e Nicolás Tagliafico;



Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi e Nicolás Tagliafico; Meio-campistas: Giovanni Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios e Thiago Almada;



Giovanni Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios e Thiago Almada; Atacantes: Lionel Messi e e Julián Álvarez.

Colômbia



A Colômbia conseguiu importante vitória contra o Peru na rodada anterior, mas chega para enfrentar a Argentina com dois desfalques no setor ofensivo: Luis Díaz, suspenso, e Luis Sinisterra, lesionado. O técnico Néstor Lorenzo terá que reorganizar o ataque para manter o time competitivo fora de casa e seguir na briga por uma vaga direta no Mundial.



Goleiro: Vargas;



Vargas; Defensores: Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí e Cristian Borja;



Daniel Muñoz, Yerry Mina, Jhon Lucumí e Cristian Borja; Meio-campistas: Jefferson Lerma, Richard Ríos eJames Rodríguez;



Jefferson Lerma, Richard Ríos eJames Rodríguez; Atacantes: Jhon Arias, Jhon Durán e Cucho Hernánde.

Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro da Argentina é Lionel Messi, com 6 gols nas Eliminatórias da Copa 2026;

O principal garçom da Colômbia é James Rodríguez, com 5 assistências nas Eliminatórias;

A Argentina tem a melhor defesa da competição, com média de apenas 0,25 gols sofridos por jogo;

A Colômbia tem a segunda maior média de finalizações: 13,11 chutes por partida;

A Colômbia marcou gols em 7 dos últimos 9 jogos, mesmo fora de casa.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Argentina x Colômbia pelas Eliminatórias da Copa?



O duelo será no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no dia 10 de junho de 2025, às 21h (horário de Brasília).



Onde assistir Argentina x Colômbia?



A partida será transmitida ao vivo na Globo, SporTV e pelo Globoplay.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



A Argentina é favorita, jogando em casa e liderando as Eliminatórias com folga.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



