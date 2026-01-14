Palpite Palmeiras x Mirassol: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Palmeiras x Mirassol pelo Paulistão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o duelo na Arena Barueri

Palmeiras e Mirassol se enfrentam no sábado (17/01), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela 3ª rodada do Campeonato Paulista 2026. O duelo coloca frente a frente um dos favoritos ao título estadual contra uma equipe que vem se consolidando como adversário difícil nos últimos anos.

Qual será o palpite Palmeiras x Mirassol para a 3ª rodada do Paulistão? O confronto reúne times em momentos positivos: o Verdão é um dos favoritos ao título estadual, enquanto o Mirassol chega confiante após uma campanha consistente em 2025.

A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite.

Jogo Palmeiras x Mirassol Palpite rápido Mais de 2.5 gols no jogo Odds 1.72 na Br4bet Data e horário Sábado – 17/01 – 20h30 (de Brasília)

Estádio Arena Barueri Onde assistir Record TV, HBO Max e Cazé TV

Odds compiladas previamente. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Quer apostar no Paulistão 2026? Confira as ofertas da Br4bet para transformar seu palpite Palmeiras x Mirassol em uma aposta mais segura.

Palpites Palmeiras x Mirassol: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Mais de 2.5 gols – odds de 1.72 na Br4bet

O mercado de gols aparece como uma excelente opção para este confronto. Em três dos últimos quatro jogos entre Palmeiras e Mirassol, foram marcados mais de 2.5 gols, mostrando tendência de partidas movimentadas e com boas chances para os dois lados.

O Palmeiras possui forte poder ofensivo, especialmente atuando como mandante, enquanto o Mirassol costuma adotar postura agressiva mesmo fora de casa. Com características ofensivas em ambos os elencos, a expectativa é de um duelo aberto e com boas oportunidades de gol.

Palpite 2: Ambos os times marcam Sim – odds de 2.05 na Estrela Bet

Outro mercado bastante interessante é o de ambos marcam. Em sete dos últimos oito confrontos entre as equipes, Palmeiras e Mirassol balançaram as redes, reforçando o padrão recente de jogos com gols para os dois lados.

O Mirassol mostrou eficiência ofensiva na estreia do Paulistão e manteve bom desempenho contra equipes grandes ao longo de 2025. Já o Palmeiras, mesmo quando vence, costuma conceder chances aos adversários, o que aumenta a probabilidade de ambas as equipes marcarem.

Palpite 3: Empate ou Mirassol – odds de 2.59 na Betnacional

Apesar do favoritismo do Palmeiras, o Mirassol tem histórico recente competitivo mesmo atuando fora de casa. Em cinco dos últimos nove jogos com o Palmeiras como mandante, o Mirassol conseguiu ao menos um empate ou saiu vencedor.

Considerando o bom momento da equipe do interior e o fato de o Paulistão ser um torneio onde os grandes costumam rodar o elenco, o mercado de dupla chance a favor do Mirassol surge como alternativa de valor para quem busca odds mais elevadas.

Odds Palmeiras x Mirassol – Resultado final pelo Paulistão 2026

Casas de apostas Palmeiras Empate Mirassol Estrela Bet 1.36 4.50 8.00 Betnacional 1.36 4.48 8.30 Br4bet 1.36 4.50 8.00

Odds compiladas no dia 12/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Palmeiras x Mirassol

Palmeiras x Mirassol palpite: Análise do confronto e prognóstico

Palmeiras e Mirassol já se enfrentaram 17 vezes em todas as competições, com nove vitórias do Palmeiras, quatro empates e quatro triunfos do Mirassol. O histórico geral é favorável ao Verdão, mas os confrontos costumam ser equilibrados.

Jogando como mandante, o Palmeiras soma quatro vitórias, três empates e duas derrotas em nove partidas contra o Mirassol. Nos últimos nove confrontos com mando do Verdão, foram quatro vitórias palmeirenses, três empates e duas vitórias do time do interior.

Os últimos encontros também mostram partidas com muitos gols e bastante competitividade, cenário que aumenta o interesse em mercados alternativos além do resultado final.

Palpite Palmeiras: Regularidade e força ofensiva

O Palmeiras chega ao Paulistão 2026 mantendo o alto nível apresentado no fim da temporada passada. No encerramento do Brasileirão 2025, o time venceu Ceará e Atlético-MG fora de casa, mostrando consistência defensiva e eficiência ofensiva.

Na estreia do estadual, o Verdão venceu a Portuguesa por 1 a 0 fora de casa e depois enfrentou o Santos na sequência da competição. Mesmo utilizando um time alternativo neste início de temporada, a equipe mantém padrão de jogo sólido, com boa circulação de bola e pressão no campo adversário.

Últimos jogos do Palmeiras:

Palmeiras x Santos – Paulistão 2026;

Portuguesa 0 x 1 Palmeiras – Paulistão 2026;

Ceará 1 x 3 Palmeiras – Brasileirão 2025;

Atlético-MG 0 x 3 Palmeiras – Brasileirão 2025;

Palmeiras 0 x 1 Flamengo – Libertadores 2025.

Palpite Mirassol: Confiança e histórico competitivo

O Mirassol segue mostrando crescimento e competitividade também em 2026. Na estreia do Paulistão, venceu o São Paulo por 3 a 0, resultado que reforça a capacidade do time em jogos contra adversários tradicionais.

No Brasileirão 2025, o Mirassol obteve bons resultados fora de casa, incluindo vitórias contra Vasco e empate diante do Flamengo. O time aposta em transições rápidas e boa movimentação ofensiva, o que costuma gerar dificuldades para defesas mais expostas.

Últimos jogos do Mirassol:

Primavera x Mirassol – Paulistão 2026;

Mirassol 3 x 0 São Paulo – Paulistão 2026;

Mirassol 3 x 3 Flamengo – Brasileirão 2025;

Vasco 0 x 2 Mirassol – Brasileirão 2025;

Vitória 2 x 0 Mirassol – Brasileirão 2025.

Escalações Palmeiras x Mirassol

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andreas Pereira; Mauricio, Allan e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo, Lucas Mugni e Shaylon; Alesson e André Luis.

Técnico: Rafael Guanaes;

Esquema mais usado: 4-4-2.

Palmeiras x Mirassol: onde assistir ao vivo

A partida entre Palmeiras e Mirassol, válida pela 3ª rodada do Paulistão 2026, terá transmissão ao vivo pela Record TV, HBO Max e Cazé TV, a partir das 20h30 (de Brasília). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Palmeiras x Mirassol

Mirassol 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2025;

Palmeiras 1 x 1 Mirassol – Brasileirão 2025;

Mirassol 2 x 3 Palmeiras – Paulistão 2025.

Palpite Palmeiras x Mirassol – Paulistão 2026 – Prognóstico final

A expectativa é de um jogo movimentado, com favoritismo do Palmeiras, mas sem facilidade diante de um Mirassol que tem se mostrado competitivo mesmo fora de casa.

O histórico recente indica partidas com muitos gols e boa participação ofensiva das duas equipes, o que reforça o valor em mercados relacionados à gols e ambos marcam.

Os melhores mercados para este confronto são: mais de 2.5 gols, ambos os times marcam e dupla chance para o Mirassol, considerando estatísticas, contexto e desempenho recente.

E aí, qual é o seu palpite Palmeiras x Mirassol para a 3ª rodada do Paulistão 2026?

Mais casas de apostas para palpites Palmeiras x Mirassol

Palmeiras x Mirassol – Perguntas Frequentes

O Palmeiras é favorito jogando como mandante?

Sim. Pelo elenco e pela força como mandante, o Palmeiras aparece como favorito no confronto.

O mercado de gols é uma boa opção?

Sim. O histórico recente mostra alta incidência de jogos com mais de 2.5 gols entre as equipes.

Qual o mercado mais seguro para apostar?

O mercado “mais de 2.5 gols” reúne bons indicadores estatísticos para este duelo.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados