Palpite Newcastle x Chelsea: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Newcastle x Chelsea: análises, estatísticas, dicas de aposta, retrospecto e odds para o confronto da 17ª rodada da Premier League 2025/26

Newcastle e Chelsea se enfrentam no sábado (20/12), às 9h30 (de Brasília), no St James’ Park, em Newcastle, pela 17ª rodada da Premier League 2025/26. O confronto coloca frente a frente duas equipes que ainda buscam regularidade no campeonato, mas que têm potencial para brigar na parte de cima da tabela.

De um lado, o Newcastle tenta consolidar sua força como mandante e reencontrar o bom momento após oscilações nas primeiras rodadas. Do outro, o Chelsea segue em processo de reconstrução sob o comando de Enzo Maresca e tenta corrigir problemas defensivos que têm custado pontos importantes.

No histórico geral, o Chelsea leva a melhor: 78 vitórias em 178 confrontos, contra 58 do Newcastle, além de 42 empates. Porém, quando o palco é o St James’ Park, o cenário muda drasticamente e é justamente aqui que surge o valor das apostas. Qual é o palpite para Newcastle x Chelsea?

Jogo Newcastle x Chelsea Palpite rápido Newcastle vence o jogo Odds 2.40 na bet365 Data e horário Sábado - 20/12 - 9h30 (de Brasília) Estádio: St James’ Park, Newcastle (ING) Onde assistir: ESPN / Disney+

Odds atualizadas no dia 10/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Newcastle x Chelsea: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Newcastle vence o jogo, com odds de 2.40 na bet365

Este é o palpite mais forte do confronto e o que apresenta maior suporte estatístico. O Newcastle tem sido dominante em casa contra o Chelsea: venceu os últimos quatro jogos no St James’ Park.

O time comandado por Eddie Howe costuma crescer diante de adversários do Big Six quando joga em casa. Bruno Guimarães é um dos pilares desse desempenho. Além de exercer função decisiva na construção de jogadas, o meio-campista brasileiro vive fase artilheira e aumenta o poder ofensivo dos Magpies com infiltrações e finalizações.

Palpite 2: Ambos marcam NÃO, com odds de 2.27 na Betano

Em jogos do Newcastle como mandante, a regra tem sido clara: placares curtos e poucos espaços para o adversário.Nos últimos sete jogos no estádio, em seis deles apenas um dos times marcou.

O Chelsea, embora tenha qualidade individual, depende muito de lances de talento e vem apresentando baixa consistência no terço final. Diante de um time intenso como o Newcastle, as chances de encontrar dificuldades aumentam.

Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na Multibet

Os números reforçam essa tendência: 5 dos últimos 7 jogos do Newcastle como mandante diante do Chelsea terminaram com menos de 2.5 gols. Isso mostra que os duelos em casa costumam ser muito disputados, com forte marcação e poucas brechas defensivas.

Embora as duas equipes tenham nomes de qualidade no ataque, os estilos de jogo e o histórico recente indicam uma partida de placar mais baixo, física e estudada, como costuma acontecer quando os Magpies jogam em seu estádio.

Odds Newcastle x Chelsea – Resultado final pela Premier League

Casas de Apostas Palpite Manchester City Empate Palpite West Ham bet365 2.40 3.60 2.75 Br4bet 2.40 3.25 2.66 Estrela Bet 2.50 3.60 2.70

Odds compiladas no dia 10/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Newcastle x Chelsea

Newcastle x Chelsea: Análise do confronto e prognóstico

O duelo entre Newcastle e Chelsea coloca frente a frente duas equipes que buscam regularidade na Premier League 25/26. O Newcastle tenta confirmar sua força como mandante para encostar na parte de cima da tabela, enquanto o Chelsea tenta transformar talento individual em resultados consistentes.

O retrospecto recente mostra um equilíbrio geral entre os clubes ao longo da história, mas quando o duelo acontece no St James’ Park o cenário muda de maneira contundente. O Newcastle venceu os últimos quatro jogos como mandante diante do Chelsea, e nos dez encontros mais recentes em casa soma seis vitórias.

O histórico geral é extenso: são 178 partidas, com 78 vitórias do Chelsea, 58 do Newcastle e 42 empates. Porém, em Newcastle, o panorama muda: em 88 jogos, são 46 triunfos dos Magpies, contra 23 dos Blues e 19 empates.

Palpite Newcastle: força como mandante e vantagem histórica

O Newcastle deposita confiança no que tem sido seu maior trunfo nas últimas temporadas: o desempenho em casa. A equipe cresce tecnicamente diante da torcida, controla o ritmo do jogo e apresenta números defensivos muito sólidos no St James’ Park.

Bruno Guimarães é o grande nome do time na temporada. Além de ditar o ritmo do meio-campo, o brasileiro pisa na área com frequência, distribui assistências e tem se destacado também como finalizador.

Últimos jogos do Newcastle

Newcastle 2 x 1 Burnley – Premier League 25/26;

Newcastle 2 x 2 Tottenham – Premier League 25/26;

Everton 1 x 4 Newcastle – Premier League 25/26;

O. Marseille 2 x 1 Newcastle – Champions League 25/26;

Newcastle 2 x 1 Manchester City – Premier League 25/26.

Palpite Chelsea: talento individual, velocidade e tentativa de recuperação

O Chelsea chega pressionado pela necessidade de pontuar para não se distanciar da parte superior da tabela. A equipe de Enzo Maresca tem talento de sobra, mas oscila defensivamente e sofre contra adversários fortes fisicamente. Ainda assim, possui nomes capazes de desequilibrar em transições e jogadas individuais.

Estevão vem chamando atenção pela capacidade de romper linhas e criar situações de gol, enquanto João Pedro aparece como finalizador móvel, fazendo bem o trabalho de ataque à profundidade. Enzo Fernández é o cérebro da equipe, responsável por organizar e dar cadência ao meio-campo.

Últimos jogos do Chelsea

Atalanta 2 x 1 Chelsea – Champions League 25/26;

Bournemouth 0 x 0 Chelsea – Premier League 25/26;

Leeds 3 x 1 Chelsea – Premier League 25/26;

Chelsea 1 x 1 Arsenal – Premier League 25/26;

Chelsea 3 x 0 Barcelona – Champions League 25/26.

Escalações Newcastle x Chelsea

Provável escalação do Newcastle: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton; Murphy, Gordon, Woltemade.

Treinador: Eddie Howe;

Esquema: 4-3-3.

Provável escalação do Chelsea: Sánchez; Gusto, Badiashile, Fofana, Cucurella; Reece James, Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Estevão, João Pedro.

Treinador: Enzo Maresca;

Esquema: 4-3-3.

Onde assistir Newcastle x Chelsea ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+ para todo o Brasil.

Últimos confrontos entre Newcastle x Chelsea

Newcastle 2 x 0 Chelsea - Premier League 24/25;

Newcastle 2 x 0 Chelsea - Carabao Cup 24/25;

Chelsea 2 x 1 Newcastle - Premier League 24/25.

Newcastle x Chelsea – Prognóstico final

O Newcastle chega mais forte pelo fator casa, pelo histórico recente e pela consistência defensiva demonstrada no St James’ Park. O Chelsea tem talento individual, mas ainda carece de regularidade e encontra dificuldades em jogos dessa intensidade.

E aí, qual o seu palpite Newcastle x Chelsea pela Premier League?

Tabela atualizada da Premier League

Mais casas de apostas para palpites Newcastle x Chelsea

Perguntas Frequentes – Newcastle x Chelsea

Quem é o favorito para vencer o jogo Newcastle x Chelsea?

O Newcastle, pelo momento como mandante e pelo retrospecto recente no St James’ Park.

O Chelsea costuma marcar fora de casa contra o Newcastle?

Nem sempre. Em 6 dos últimos 7 jogos em Newcastle, apenas um time marcou.

Onde será o jogo entre Newcastle x Chelsea pela Premier League?

No St James’ Park, casa do Newcastle.

Recado do Autor

