Palpite Newcastle x Chelsea: Odds, Escalações e Onde Assistir

Newcastle e Chelsea se enfrentam no sábado (20/12), às 9h30 (de Brasília), no St James’ Park, em Newcastle, pela 17ª rodada da Premier League 2025/26. O confronto coloca frente a frente duas equipes que ainda buscam regularidade no campeonato, mas que têm potencial para brigar na parte de cima da tabela.
De um lado, o Newcastle tenta consolidar sua força como mandante e reencontrar o bom momento após oscilações nas primeiras rodadas. Do outro, o Chelsea segue em processo de reconstrução sob o comando de Enzo Maresca e tenta corrigir problemas defensivos que têm custado pontos importantes.
No histórico geral, o Chelsea leva a melhor: 78 vitórias em 178 confrontos, contra 58 do Newcastle, além de 42 empates. Porém, quando o palco é o St James’ Park, o cenário muda drasticamente e é justamente aqui que surge o valor das apostas. Qual é o palpite para Newcastle x Chelsea?
|Jogo
|Newcastle x Chelsea
|Palpite rápido
|Newcastle vence o jogo
|Odds
|2.40 na bet365
|Data e horário
|Sábado - 20/12 - 9h30 (de Brasília)
|Estádio:
|St James’ Park, Newcastle (ING)
|Onde assistir:
|ESPN / Disney+
Palpites Newcastle x Chelsea: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Newcastle vence o jogo, com odds de 2.40 na bet365;
Palpite 2: Ambos marcam NÃO, com odds de 2.27 na Betano;
Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na Multibet.
Palpite 1: Newcastle vence o jogo, com odds de 2.40 na bet365
Este é o palpite mais forte do confronto e o que apresenta maior suporte estatístico. O Newcastle tem sido dominante em casa contra o Chelsea: venceu os últimos quatro jogos no St James’ Park.
O time comandado por Eddie Howe costuma crescer diante de adversários do Big Six quando joga em casa. Bruno Guimarães é um dos pilares desse desempenho. Além de exercer função decisiva na construção de jogadas, o meio-campista brasileiro vive fase artilheira e aumenta o poder ofensivo dos Magpies com infiltrações e finalizações.
Palpite 2: Ambos marcam NÃO, com odds de 2.27 na Betano
Em jogos do Newcastle como mandante, a regra tem sido clara: placares curtos e poucos espaços para o adversário.Nos últimos sete jogos no estádio, em seis deles apenas um dos times marcou.
O Chelsea, embora tenha qualidade individual, depende muito de lances de talento e vem apresentando baixa consistência no terço final. Diante de um time intenso como o Newcastle, as chances de encontrar dificuldades aumentam.
Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.00 na Multibet
Os números reforçam essa tendência: 5 dos últimos 7 jogos do Newcastle como mandante diante do Chelsea terminaram com menos de 2.5 gols. Isso mostra que os duelos em casa costumam ser muito disputados, com forte marcação e poucas brechas defensivas.
Embora as duas equipes tenham nomes de qualidade no ataque, os estilos de jogo e o histórico recente indicam uma partida de placar mais baixo, física e estudada, como costuma acontecer quando os Magpies jogam em seu estádio.
Newcastle x Chelsea: Análise do confronto e prognóstico
O duelo entre Newcastle e Chelsea coloca frente a frente duas equipes que buscam regularidade na Premier League 25/26. O Newcastle tenta confirmar sua força como mandante para encostar na parte de cima da tabela, enquanto o Chelsea tenta transformar talento individual em resultados consistentes.
O retrospecto recente mostra um equilíbrio geral entre os clubes ao longo da história, mas quando o duelo acontece no St James’ Park o cenário muda de maneira contundente. O Newcastle venceu os últimos quatro jogos como mandante diante do Chelsea, e nos dez encontros mais recentes em casa soma seis vitórias.
O histórico geral é extenso: são 178 partidas, com 78 vitórias do Chelsea, 58 do Newcastle e 42 empates. Porém, em Newcastle, o panorama muda: em 88 jogos, são 46 triunfos dos Magpies, contra 23 dos Blues e 19 empates.
Palpite Newcastle: força como mandante e vantagem histórica
O Newcastle deposita confiança no que tem sido seu maior trunfo nas últimas temporadas: o desempenho em casa. A equipe cresce tecnicamente diante da torcida, controla o ritmo do jogo e apresenta números defensivos muito sólidos no St James’ Park.
Bruno Guimarães é o grande nome do time na temporada. Além de ditar o ritmo do meio-campo, o brasileiro pisa na área com frequência, distribui assistências e tem se destacado também como finalizador.
Últimos jogos do Newcastle
Newcastle 2 x 1 Burnley – Premier League 25/26;
Newcastle 2 x 2 Tottenham – Premier League 25/26;
Everton 1 x 4 Newcastle – Premier League 25/26;
O. Marseille 2 x 1 Newcastle – Champions League 25/26;
Newcastle 2 x 1 Manchester City – Premier League 25/26.
Palpite Chelsea: talento individual, velocidade e tentativa de recuperação
O Chelsea chega pressionado pela necessidade de pontuar para não se distanciar da parte superior da tabela. A equipe de Enzo Maresca tem talento de sobra, mas oscila defensivamente e sofre contra adversários fortes fisicamente. Ainda assim, possui nomes capazes de desequilibrar em transições e jogadas individuais.
Estevão vem chamando atenção pela capacidade de romper linhas e criar situações de gol, enquanto João Pedro aparece como finalizador móvel, fazendo bem o trabalho de ataque à profundidade. Enzo Fernández é o cérebro da equipe, responsável por organizar e dar cadência ao meio-campo.
Últimos jogos do Chelsea
Atalanta 2 x 1 Chelsea – Champions League 25/26;
Bournemouth 0 x 0 Chelsea – Premier League 25/26;
Leeds 3 x 1 Chelsea – Premier League 25/26;
Chelsea 1 x 1 Arsenal – Premier League 25/26;
Chelsea 3 x 0 Barcelona – Champions League 25/26.
Escalações Newcastle x Chelsea
Provável escalação do Newcastle: Ramsdale; Livramento, Thiaw, Burn, Hall; Tonali, Bruno Guimarães, Joelinton; Murphy, Gordon, Woltemade.
Treinador: Eddie Howe;
Esquema: 4-3-3.
Provável escalação do Chelsea: Sánchez; Gusto, Badiashile, Fofana, Cucurella; Reece James, Caicedo, Enzo Fernández; Pedro Neto, Estevão, João Pedro.
Treinador: Enzo Maresca;
Esquema: 4-3-3.
Onde assistir Newcastle x Chelsea ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+ para todo o Brasil.
Últimos confrontos entre Newcastle x Chelsea
Newcastle 2 x 0 Chelsea - Premier League 24/25;
Newcastle 2 x 0 Chelsea - Carabao Cup 24/25;
Chelsea 2 x 1 Newcastle - Premier League 24/25.
Newcastle x Chelsea – Prognóstico final
O Newcastle chega mais forte pelo fator casa, pelo histórico recente e pela consistência defensiva demonstrada no St James’ Park. O Chelsea tem talento individual, mas ainda carece de regularidade e encontra dificuldades em jogos dessa intensidade.
E aí, qual o seu palpite Newcastle x Chelsea pela Premier League?
Tabela atualizada da Premier League
Perguntas Frequentes – Newcastle x Chelsea
Quem é o favorito para vencer o jogo Newcastle x Chelsea?
O Newcastle, pelo momento como mandante e pelo retrospecto recente no St James’ Park.
O Chelsea costuma marcar fora de casa contra o Newcastle?
Nem sempre. Em 6 dos últimos 7 jogos em Newcastle, apenas um time marcou.
Onde será o jogo entre Newcastle x Chelsea pela Premier League?
No St James’ Park, casa do Newcastle.
