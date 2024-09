Conheça os principais prognósticos da NBA para as próximas semanas e saiba quais são as melhores casas de apostas do mundo para fazer seus palpites da NBA

Você já está se preparando para a temporada 24/25 da mais importante competição de basquete do mundo e quer saber tudo sobre os melhores palpites NBA?

Depois de uma eletrizante temporada em que o Boston Celtics se tornou o maior vencedor da história, os adversários prometem dar mais trabalho este ano. Será que o Celtics conseguirá ampliar a vantagem sobre os rivais?

Neste artigo, eu vou fazer um apanhado geral da competição e te dar boas informações e análises para embasar o seu prognóstico NBA.



Os melhores palpites NBA para as próximas rodadas



Prevista para começar na última semana de outubro, a próxima temporada da NBA promete ser ainda mais disputada que a anterior e, logo nas primeiras partidas, teremos confrontos muito equilibrados. Vou deixar aqui 3 palpites NBA hoje; entretanto, é importante confirmá-los mais próximo da data das partidas.



Boston Celtics vence New York Knicks (Odds 1.50 na Betano)



Apesar de enfrentar, logo na estreia, um dos principais concorrentes na busca pelo título, os Celtics vêm embalados e confiantes após a conquista da última temporada. Jayson Tatum e companhia entregarão tudo na quadra para começar a competição na frente e confirmar a superioridade.



Mais de 220.5 pontos em Los Angeles Lakers X Minnesota Timberwolves (Odds 1.65 na SuperBet)



Esta partida é tão equilibrada que as duas equipes possuem exatamente a mesma Odd para vitória na grande maioria dos sites de apostas. Então meu palpite NBA para este confronto é de que LeBron James, Anthony Davis, Anthony Edwards e Rudy Gobert certamente conduzirão suas equipes a um total de pontos superior a 220.5.







Philadelphia 76ers vence o Milwaukee Bucks (Odds 1.55 na SuperBet)



Apesar de se tratar de duas favoritas ao título desta temporada, o fator “casa”, aliado à experiência de Joel Embiid e Paul George e à agilidade do jovem Tyrese Maxey, deve superar e frustrar as expectativas dos Bucks.







Principais mercados para palpite da NBA



Para você ter sucesso no mundo das apostas esportivas, um dos principais fatores é o quanto você tem de conhecimento sobre o mercado específico em que vai realizar seu prognóstico.



Para os palpites da NBA, não é diferente. Uma boa escolha de mercado de apostas é o que pode te dar uma ligeira vantagem contra a casa, então vou te passar algumas boas opções para que você possa começar a estudar as equipes e os confrontos.



Principais mercados para apostar no pré-jogo



Se você investir um bom tempo estudando os últimos resultados e estatísticas das equipes envolvidas na partida, provavelmente terá bons argumentos para defender seus palpites nos seguintes mercados:



Vencedor;



Intervalo/ Final;



Handicap;



Total de pontos;



Total de pontos da equipe.



Principais mercados para apostar ao vivo



As apostas ao vivo são para os amantes da NBA que realmente acompanham a partida em tempo real. Se você for uma dessas pessoas, certamente encontrará boas oportunidades em alguns mercados específicos que eu destaco abaixo.



Total de pontos do jogador;



Total de assistências do jogador;



Total de cestas de 3 pontos do jogador;



Vencedor da partida;



Primeira equipe a chegar a X pontos.



Melhores Odds para palpites da NBA de longo prazo



Se você não é uma pessoa ansiosa para ver o resultado dos seus palpites NBA hoje, e está disposto a aguardar meses pelo resultado final, existem excelentes opções de palpites de longo prazo para você apostar.



Mercado Palpite Odds Casa de aposta Vencedor Final Boston Celtics 4.00 Betano Vencedor Final - Chance dupla Boston Celtics ou Dallas Mavericks 2.3 PagBet

MVP Giannis Antetokounmpo 7.60 Estrela Bet Top 4 Denver Nuggets 2.4 SuperBet Conferência Leste - Grupo B Milwaukee Bucks 2.1 SuperBet

>> Saiba quais são as melhores casas para apostar na NBA

Palpite 1 - Vencedor Final



O Boston Celtics é a equipe mais completa da competição e vem embalada pelo título conquistado na temporada anterior, confiante no bicampeonato. Jaylen Brown e Jayson Tatum são os grandes destaques, mas os demais integrantes do quinteto principal também apresentaram desempenhos espetaculares na última edição e devem repetir este ano.



Palpite 2 - Vencedor Final - Chance dupla



Neste palpite, você ganha se uma das duas equipes for campeã: o Boston Celtics, que tem grandes chances de levantar novamente a taça, ou o Dallas Mavericks, que fez uma campanha surpreendente na temporada anterior, rendendo o vice-campeonato. Nesta temporada os Mavs contrataram Klay Thompson para se juntar aos astros Luka Doncic e Kyrie Irving na busca pelo título.



Palpite 3 - MVP



Dono de um salário de mais de 45 milhões de dólares por temporada, o astro greco-nigeriano Giannis Antetokounmpo vai liderar o time do Milwaukee Bucks mais uma vez na busca pelo título que já conquistou em 2021 pela mesma equipe. Se conseguir este feito, certamente estará muito próximo de se tornar também o MVP da temporada.



Palpite 4 - TOP4



Algumas pessoas acreditam que o Denver Nuggets é um dos favoritos ao título. Liderado pelo astro Nikola Jokic e contando com outros astros como Russell Westbrook, Jamal Murray e Aaron Gordon, é certo que os Nuggets farão bonito na temporada, e apostar na presença deles no top4 me parece algo bem atrativo.



Palpite 5 - Conferência Leste - Grupo B



Liderados por Giannis Antetokounmpo, o Milwaukee Bucks, que ainda conta com Damian Lillard e Brook Lopez, não deve encontrar dificuldades para vencer o grupo que conta com Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors e Detroit Pistons.





Basquete Crédito: Divulgação

As 3 principais equipes da temporada da NBA



A NBA é, na minha opinião, a maior e melhor competição do mundo, incluindo todos os esportes. A justificativa para isso está na alta qualidade de atletas divididos por todas as equipes, o que torna muito difícil a missão de destacar as principais equipes, mas existem 3 equipes que não podem ficar de fora de nenhuma lista:



Boston Celtics



Após a indiscutível campanha que consagrou os Celtics com o título da temporada passada, a equipe surge novamente na liderança das casas de apostas mundo afora como grande favorita para este ano. Jayson Tatum e Jaylen Brown prometem conduzir a equipe ao bicampeonato.



Oklahoma City Thunder



A melhor campanha da história do Oklahoma City Thunder nos últimos 45 anos foi um vice-campeonato em 2012, em que perdeu para o Miami Heat por 4x1 nas finais. Apesar de não possuir grande tradição, para a temporada 24/25, a equipe é apontada como a segunda favorita. A equipe, com jovens promessas, incluindo Shai Gilgeous-Alexander, está focada para conquistar o segundo título da história e levar a taça para Oklahoma.



Philadelphia 76ers



Com a presença dos astros Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey, o Philadelphia não deve ter dificuldade para vencer o grupo A da Conferência Leste. A dúvida é se eles vão ter fôlego para avançar mais na competição e buscar o quarto título na história da equipe na NBA.



Melhores sites para fazer seu prognóstico NBA



Fazer prognóstico NBA é muito acessível pois 100% das casas de apostas disponibilizam a modalidade e geralmente colocam dezenas ou centenas de mercados para o usuário escolher. Para te ajudar a encontrar as melhores casas de apostas do mundo, criei uma lista na qual você poderá acessar os sites diretamente.



Lista com as melhores casas para apostar na NBA



Perguntas frequentes



Onde posso assistir ao jogo em que fiz meu palpite da NBA?



Os jogos da temporada 24/25 da NBA serão transmitidos na Amazon Prime, ESPN, Star+, NBA League Pass e algumas operadoras de apostas, como a bet365 e a Betano, onde você poderá assistir e fazer seu palpite da NBA.

Onde devo fazer meus palpites NBA hoje?



Você deve encontrar uma casa que ofereça vantagens para o seu perfil de apostador. Uma operadora que possui bons benefícios e Odds atraentes é a Estrela Bet.

Devo usar meu bônus para fazer palpites da NBA?



Com certeza. Todo bônus que você receber e que aceitar palpite da NBA para o rollover deve ser aproveitado no basquete, pois é uma modalidade com diversas boas oportunidades.

