Descubra as melhores casas de apostas com bônus grátis. Confira o ranking dos melhores bônus grátis para aproveitar nos sites.

Se você está procurando pelas melhores casas de apostas com bônus grátis, você chegou ao lugar certo. Nos últimos anos, explorei as melhores plataformas com bônus para apostar e agora quero compartilhar minhas experiências com você.



É importante entender que alguns bônus gratuitos estão acompanhados de alguns requisitos para serem cumpridos. A grande maioria deles requer que você se cadastre e faça o primeiro depósito, então liberando um valor bônus gratuito para você utilizar. Acompanhe o artigo e confira os melhores bônus esportivos para apostar em 2024.



Melhores casas de apostas com bônus grátis



Aqui está a lista das 10 melhores casas de apostas com bônus grátis. Cada uma delas oferece algo único, e vou resumir rapidamente para ajudar você a escolher a que mais se encaixa no seu perfil.



Bet77: Até 300% do primeiro depósito para apostar grátis.

BetWinner: Aproveite até R$ 700 grátis para explorar nos esportes.

VBet: Bônus de boas-vindas de 500% até R$ 500.

KTO: Aposte com segurança com até R$ 200 grátis.

Estrela Bet: Bônus de 100% até R$ 500 para apostas esportivas.

Bet7: Boas-vindas aos novos usuários com bônus de até R$ 500.

Parimatch: Até R$ 500 de bônus para aproveitar nos palpites esportivos.

20bet: R$ 25 grátis para apostar como presente de boas-vindas.

ApostaQuente: Até R$ 100 em apostas grátis todos os dias.

bet365: 50% do valor do primeiro depósito para aproveitar grátis.



Qual a melhor plataforma com bônus grátis?



Entre todas as casas que eu testei, a Bet77 se destacou como a melhor opção para bônus grátis. A simplicidade do processo de registro e a clareza das condições do bônus fazem dela uma escolha excelente para quem está começando. Além disso, a Bet77 oferece uma grande variedade de esportes e eventos para apostar.



Detalhes sobre as casas de apostas com bônus grátis



Agora, vamos explorar juntos um pouco mais cada um desses sites de aposta para ganhar dinheiro. Vou destacar o que cada uma oferece e como você pode ativar esses bônus para começar sua jornada de apostas.



1. Bet77: Até 300% do primeiro depósito para apostar grátis



A Bet77 me surpreendeu positivamente. É uma ótima escolha tanto para iniciantes quanto para apostadores com mais experiência. Além do seu bônus de boas-vindas que paga 300% do primeiro depósito até R$ 2.000, a casa também oferece o bônus grátis de R$ 20.



Como ativar o bônus grátis Bet77



Deposite: após fazer seu login na plataforma, deposite no mínimo R$ 20 por qualquer método.

Aposte: faça uma aposta múltipla em campeonatos selecionados (como Brasileirão Série A, Premier League, Champions League, La Liga, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil) com odds mínimas de 1.75 por seleção e valor de aposta mínimo de R$ 20.

Ganhe: após a resolução da aposta, você receberá uma freebet de R$ 20, válida para apostas esportivas e limitada a uma por dia.



3 pontos positivos sobre a Bet77



Boa reputação no Reclame Aqui.



Bônus generoso para novos usuários.



Grande variedade de esportes e mercados de apostas.



Ponto negativo sobre o bônus



Não há bônus sem requisitos disponíveis.



2. BetWinner: Aproveite até R$ 700 grátis para explorar nos esportes



A BetWinner é a melhor opção para quem busca um site prático e quer encontrar tudo o que procura de forma muito rápida. Com um design bem feito, serviços de qualidade e bônus generosos, não é difícil entender porque a BetWinner está nesse ranking.



Informações sobre o bônus da BetWinner



O valor grátis para apostar corresponde igualmente ao valor do primeiro depósito, se você depositar R$ 50, terá + R$ 50 gratuitamente para apostar. O valor máximo que pode ser depositado para esta oferta é de R$ 700 e vem acompanhada de outros termos e requisitos que devem ser lidos com atenção antes da ativação da promoção.



3 pontos positivos sobre a BetWinner



Métodos de pagamentos variados para os brasileiros.



Depósito a partir de R$ 10 no Pix.



Saques rápidos disponíveis.



Ponto negativo sobre o bônus



O bônus não é válido para todos os tipos de pagamentos, como cripto moedas.



3. VBet: Bônus de boas-vindas de 500% até R$ 500



A VBet é uma plataforma que dá bônus grátis. Com uma interface amigável e um bônus bastante atrativo, a VBet tem muito a oferecer. Se você busca uma plataforma divertida e com meios de pagamentos acessíveis, a VBet é o lugar certo.



Como ativar o bônus da VBet



Registre-se na VBet e faça um primeiro depósito acima de R$ 10.

Aposte o valor do seu depósito uma vez com odds de mais de 1.7 em eventos esportivos e de e-Sports.

Aproveite o valor do bônus. Continue depositando e apostando para continuar ganhando dentro da oferta.



3 pontos positivos sobre a VBet



Suporte ao cliente eficiente e disponível 24/7.



Reputação boa no Reclame Aqui.



Variedade de esportes e eventos ao vivo.



Ponto negativo sobre o bônus



O bônus tem uma validade curta para ser usado.



4. KTO: Aposte com segurança com até R$ 200 grátis



A KTO é conhecida por oferecer uma experiência de usuário sólida e bônus interessantes para novos usuários. Além disso, está entre as casas de apostas que aceitam Pix, disponibilizando um serviço ágil aos seus usuários.



Como funciona o bônus no grátis da KTO



Após completar o cadastro e fazer o primeiro depósito, o bônus é automaticamente adicionado à sua conta. A oferta é valida apenas para novos jogadores na KTO fazendo a primeira aposta. Se a primeira aposta for perdida, você receberá uma freebet igual ao valor apostado, até R$ 200.



3 pontos positivos sobre a KTO



Processo de ativação do bônus sem complicações.



Plataforma intuitiva e fácil de navegar.



Boa seleção de esportes e mercados.



Ponto negativo sobre o bônus



Só fica disponível se a gente perde a primeira aposta.



5. Estrela Bet: Bônus de 100% até R$ 500 para apostas esportivas



Patrocinadora da Seleção Brasileira de Futsal, a Estrela Bet é uma ótima plataforma de jogo com bônus grátis. Ela chama atenção por seu foco em proporcionar uma experiência amigável para iniciantes, oferecendo um belo bônus de boas-vindas para apostas gratuitas em futebol.



Informações sobre o bônus grátis da Estrela Bet



Bônus de Boas-Vindas: receba 100% do valor do primeiro depósito em fundos de bônus para apostar em futebol na EstrelaBet.



Condições de Depósito: cadastre-se e deposite no mínimo R$ 30 para receber até R$ 500 em bônus, como, por exemplo, depositando R$ 200 para um total de R$ 400 disponíveis para apostas em futebol.



Rollover: 15 vezes o valor do depósito + o valor do bônus.



3 pontos positivos sobre a Estrela Bet



Processo de cadastro rápido e simples.



Bônus de boas-vindas atraente.



Tem o certificado RA1000 do Reclame Aqui, com nota 8.9.



Ponto negativo sobre o bônus



Requisitos de rollover podem ser difíceis para iniciantes.



6. Bet7: Boas-vindas aos novos usuários com bônus de até R$ 500



A Bet7 oferece um bônus de cadastro de até R$ 500 e várias outras promoções atrativas. A casa foca principalmente em apostas de futebol, mas também disponibiliza uma ampla cobertura para outros esportes e opções de entretenimento. A plataforma se destaca pela experiência de usuário e pelo atendimento rápido e atencioso.



Como ativar o bônus grátis da Bet7



Cadastre-se na plataforma Bet7 e acesse sua conta.

Deposite acima de R$ 30 e ganhe 100% do valor em bônus até R$ 500.

Use o bônus e o valor do depósito conforme o requerimento para garantir o saque dos seus possíveis ganhos com o valor adicional.



3 pontos positivos sobre a Bet7



Odds competitivas em muitos eventos esportivos.



Processo de ativação do bônus simples.



Boa oferta de apostas ao vivo.



Ponto negativo sobre o bônus



Na verdade, é um dos melhores do mercado: dobra o primeiro depósito, chega a R$ 500, o rollover não é tão alto e você tem um mês para cumpri-lo.



7. Parimatch: Até R$ 500 de bônus para aproveitar nos palpites esportivos



A Parimatch é reconhecida internacionalmente, e oferece serviços de qualidade, sendo possível apostar com depósitos baixos, a partir de 5 reais. Como uma das melhores casas de apostas esportivas do mundo, a Parimatch é licenciada pela Curaçao eGaming, garantindo segurança aos seus usuários. Além disso, a casa oferece um bônus robusto para novos usuários e uma vasta gama de esportes.



Como ativar o bônus grátis Parimatch



Cadastro: Faça seu cadastro no site da Parimatch para aproveitar a oferta de boas-vindas.

Depósito: O valor do bônus estará disponível gratuitamente após um depósito acima de R$ 1. Se você depositar R$ 2, no total, terá R$ 4 para apostar, não é incrível?

Aproveitamento: Aproveite o bônus e cumpra os requisitos de uso para conseguir sacar seus eventuais ganhos no futuro.



3 pontos positivos sobre a Parimatch



Bônus de cadastro generoso.



Grande variedade de eventos esportivos.



Segura e confiável.



Ponto negativo sobre o bônus



Os requisitos de aposta podem ser desafiadores.



8. 20bet: R$ 25 grátis para apostar como presente de boas-vindas



A 20bet se destaca pela seção “Espiadinha”, que mostra uma lista com os palpites mais recentes e o número de acertos daquele apostador. Outro ponto positivo é o bônus de boas-vindas que, além de dobrar o valor do primeiro depósito até R$ 500, também libera R$ 25 gratuitamente para explorar a casa de apostas.



Como ativar o bônus grátis 20bet



Faça seu cadastro rapidamente pelo site da 20 Bet.

Realize um depósito de R$ 50 ou mais e aguarde o bônus ser creditado automaticamente.

Aproveite o bônus com consciência e cumpra os requisitos de utilização para validar o saque dos seus ganhos se for sortudo.



3 pontos positivos sobre a 20bet



Variedade de esportes e mercados.



Interface de usuário intuitiva.



Bônus fácil de obter.



Ponto negativo sobre o bônus

Rollover de 40x.



9. ApostaQuente: Até R$ 100 em apostas grátis todos os dias



A Aposta Quente está há pouco mais de 6 anos no mercado brasileiro, se destacando pelo seu catálogo em apostas variado e seus bônus generosos. Um dos principais é o de “Apostas Grátis Todos os Dias”, onde é possível receber até R$ 100 com apostas em tênis ao vivo.



Claro que, assim como as melhores casas de apostas, a Aposta Quente também oferece um belo bônus de boas-vindas, pagando até R$ 500 no primeiro depósito.



Como ativar o bônus da ApostaQuente



Para começar, abra uma conta na Aposta Quente.

Realize 5 apostas em tênis Ao Vivo com mínimo de R$ 10 e odds de 1.3 ou mais.

Aproveite suas apostas grátis que serão contabilizadas automaticamente após cumprir os requisitos.



3 pontos positivos sobre a ApostaQuente



Design do site moderno e fácil de navegar.

Bônus de boas-vindas atrativo.

Boa seleção de mercados de apostas.



Ponto negativo sobre o bônus



Rollover um pouco apertado, mas recai apenas sobre o valor do bônus.



10. bet365: 50% do valor do primeiro depósito para aproveitar grátis



A bet365 é uma das casas mais conhecidas e respeitadas no mundo. O bônus é sólido e a oferta de eventos é extensa. Ao se cadastrar na casa e realizar o primeiro depósito a partir de R$ 30 você recebe 50% do valor para apostar sem custo e explorar ainda mais o site.



Como ativar o bônus da bet365



Cadastre-se: crie seu login na bet365 e acesse a página inicial da casa.

Depósito: faça o pagamento de R$ 30 ou mais para receber 50% desse valor em créditos de aposta, até R$ 500.

Aproveite: com o pagamento confirmado, você já terá acesso ao bônus, então é só aproveitá-lo.



3 pontos positivos sobre a bet365



Extensa oferta de eventos esportivos.



Processo de ativação do bônus simples.



Casa conhecida, segura e confiável.



Ponto negativo sobre o bônus



Os requisitos de rollover podem ser complexos.



Tipos de bônus grátis



Existem diferentes tipos de bônus. Entender cada um pode nos ajudar a escolher o que melhor se adapta ao estilo de apostas. Vou te explicar como funcionam.



Bônus de depósito



O bônus de depósito é o mais comum. Quando você faz seu primeiro depósito, a casa de apostas oferece um valor adicional com base em uma porcentagem do depósito. Por exemplo, se você depositar R$ 100 e a oferta for de 100% de bônus, você terá R$ 200 gratuitos para apostar.



Bônus sem depósito



O bônus sem depósito é muito procurado, mas é raro. Ele é creditado na sua conta apenas por se registrar, sem a necessidade de um depósito inicial. É uma ótima maneira de experimentar sem risco financeiro. Só que as condições de rollover costumam ser absurdas. E, de novo, você dificilmente vai encontrar uma casa que ofereça esse tipo de bônus.



Freebets (Apostas grátis)



As freebets ou apostas grátis são bônus que permitem fazer apostas sem usar o seu próprio dinheiro. Se a aposta grátis ganhar, você geralmente recebe os lucros, mas não o valor da aposta em si. É uma boa opção para explorar novos mercados de apostas.



5 Melhores bônus grátis para aproveitar



Entre todos os bônus que encontrei, aqui estão os cinco que se destacaram. Estes bônus não só são fáceis de ativar, mas também oferecem boas oportunidades para começar a apostar.



Dicas para aproveitar os bônus grátis



Aqui estão algumas dicas para você tirar o máximo proveito dos bônus:



Leia os termos e condições: entenda os requisitos antes de aceitar o bônus.



Deposite o valor mínimo do bônus: assim fica mais fácil cumprir o rollover.



Planeje suas apostas: use o bônus em mercados em que você tem mais conhecimento.



Verifique as odds mínimas: certifique-se de apostar em odds que atendam aos requisitos do bônus.



Fique atento aos prazos: use o bônus dentro do período de validade.



Quais são os requisitos para receber um bônus grátis?



Para receber um bônus grátis, geralmente é necessário atender a certos requisitos:



Odds mínimas: você precisa apostar com odds mínimas para que as apostas contem para o rollover.



Rollover: é a quantidade de vezes que você precisa apostar o valor do bônus antes de poder sacá-lo.



Validade do bônus: os bônus têm um prazo de validade e devem ser usados dentro desse período.



Valor mínimo para ativação: alguns bônus só são ativados com um depósito mínimo.



Valor máximo de ganhos: há um limite para os ganhos que você pode retirar com o bônus.



Como sacar os bônus grátis que ganhei na plataforma?



Aqui estão os passos para sacar seus bônus grátis:



Atenda aos requisitos de rollover: aposte o valor do bônus conforme exigido.

Verifique sua conta: certifique-se de que todas as suas informações estão verificadas.

Solicite o saque: vá até a seção de retiradas.

Escolha o método de pagamento: selecione a forma como deseja receber seu dinheiro.

Confirme a transação: complete o processo e aguarde a confirmação do saque.



Como escolher a melhor casa de apostas com bônus grátis



Escolher a melhor casa de apostas com bônus grátis pode parecer complicado com tantas opções disponíveis. No entanto, existem alguns critérios que podem ajudar você a tomar a decisão certa.



Eu espero que tudo o que contei até aqui ajude você a tomar essa decisão. Mas vou levantar mais pontos que você pode levar em conta na hora de escolher a casa certa para o que você procura:



Reputação e avaliações de usuários



Primeiro, verifique a reputação do site. Leia avaliações de outros usuários e pesquise sobre a história da empresa. Plataformas confiáveis geralmente têm uma base de usuários sólida e uma boa reputação no mercado.



Termos e condições das promos



Em seguida, analise os termos e condições do bônus. Alguns bônus parecem atraentes à primeira vista, mas podem ter requisitos de aposta difíceis de cumprir. Leia atentamente as regras sobre o rollover, as odds mínimas e os limites de saque. Um bom bônus é aquele que você pode usar de maneira realista para aumentar suas chances de ganhar.



Opções de pagamento



Outro fator importante é a variedade de opções de pagamento. Casas de apostas que aceitam Pix, por exemplo, oferecem uma vantagem por permitirem transações rápidas e seguras. Isso facilita tanto os depósitos quanto os saques.



Experiência do usuário e interface



Por fim, considere a interface e a experiência do usuário. Um site fácil de navegar e que funcione bem em dispositivos móveis pode fazer uma grande diferença na sua experiência de apostas. Teste a plataforma antes de se comprometer, para garantir que ela atenda às suas necessidades.



Conclusão - vale a pena apostar com bônus?



Eu realmente acredito que apostar com bônus pode ser uma ótima maneira de começar sem investir muito do seu próprio dinheiro. Esses bônus oferecem uma chance de explorar a casa de apostas e testar suas estratégias de apostas. No entanto, é importante ler os termos e condições para evitar surpresas.



Aproveitar um bom bônus pode fazer a diferença na sua experiência de apostas. Escolha a que melhor se adapta às suas necessidades e aproveite ao máximo os bônus oferecidos. Espero que a lista que eu preparei te ajude nessa busca.



Perguntas frequentes sobre casas de apostas com bônus grátis



O que é um bônus grátis?



O bônus grátis é uma oferta que as plataformas de apostas dão para novos usuários quando eles se registram geralmente. É um valor adicional que pode ser usado para fazer apostas.



Qual site de aposta dá bônus grátis sem depositar?



Quase nenhuma casa de aposta oferece bônus sem depósito. É uma oferta em que você recebe um bônus apenas por se registrar, sem a necessidade de fazer um depósito inicial.



Qual app de aposta dá bônus grátis?



Vários aplicativos de apostas oferecem bônus grátis. Esses apps são uma extensão dos sites de apostas e geralmente têm as mesmas ofertas de bônus como todas as casas de apostas aqui citadas.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

