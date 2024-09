Descubra como apostar em basquete e NBA com as melhores Odds. Encontre a melhor casa de aposta para basquete e maximize suas chances

É claro que o terceiro esporte mais assistido do mundo seria um dos principais no universo das apostas esportivas. O mercado de apostas em basquete tem crescido significativamente, especialmente com o aumento da popularidade da NBA e de outras ligas internacionais.



Com mais pessoas interessadas em apostar nesse esporte, a busca por sites que ofereçam as melhores Odds, promoções e mercados específicos para basquete se intensificou. Pensando nisso, escolher o site certo para apostar no basquete é fundamental para aproveitar ao máximo as oportunidades que esse esporte oferece. É isso que você vai encontrar ao longo deste texto.



Melhores plataformas de apostas para basquete



BC.Game - Receba até 180% de bônus no seu primeiro depósito;

KTO - Apoie seu time favorito na NBA e faça suas apostas;

Brazino - Aproveite o kit de boas-vindas com bônus de até R$ 4.000;

SuperBet - Ganhe até R$ 500 para investir nas suas apostas em basquete;

Betmotion - Use o código “OPOVO150” e obtenha um bônus de até 250%;

Bet77 - Receba até R$ 1.500% de bônus para palpitar em partidas de basquete;

BetWinner - Desfrute de até R$ 700 em bônus no seu primeiro depósito;

Rivalo - Utilize o recurso de Cash Out em suas apostas de basquete;

MyStake - Dobre seu depósito com um bônus de até R$ 500;

Melbet - Aproveite até R$ 1.200 no cadastro e aposta na NBA.



Qual a melhor casa para apostar em basquete em 2024?



Escolher as melhores plataformas de apostas de 2024 depende de vários fatores importantes. Primeiramente, é essencial verificar se o site oferece uma ampla variedade de mercados específicos para o basquete, incluindo apostas em jogos da NBA, ligas internacionais e competições, como a Euroliga.



As Odds competitivas também são um aspecto importantíssimo. Juntamente à presença de promoções atraentes e bônus específicos para apostas em basquete, elas podem aumentar significativamente seus ganhos. A seguir, veja uma lista com excelentes plataformas como a BC. Game, uma das melhores casas para apostar em basquete, levando em conta esses e outros critérios essenciais para que você faça suas apostas com segurança e aproveite ao máximo as oportunidades desse esporte.



Lista dos melhores sites para apostas na NBA - Setembro 2024







Detalhes das melhores plataformas de apostas para basquete



1. BC.Game - Receba até 180% de bônus no seu primeiro depósito



Uma casa de apostas com um design muito bem elaborado e capaz de agradar a qualquer apostador, especialmente devido ao excelente bônus de boas-vindas e a variedade de mercados interessantes em basquete. Isso permite que você faça palpites de diversas formas, inclusive criando apostas múltiplas.



Por que a BC.Game é uma das melhores casas para apostar em basquete?



As melhores apostas em basquete são as que possuem Odds realmente atrativas. Combinar isso com o bônus de primeiro depósito de 180% é ainda mais vantajoso. E é isso que faz da BC.Game a melhor casa de aposta para basquete.



Pontos positivos



Aceita várias criptomoedas;



Diversas opções de apostas em diferentes ligas;



Odds que competem com as melhores do mercado.



Ponto negativo



Requisitos complexos no bônus de primeiro depósito.







2. KTO - Apoie seu time favorito na NBA e faça suas apostas



Esse é um daqueles sites de apostas brasileiros que gosto muito pela rapidez da plataforma, que me permite fazer apostas de maneira rápida e fácil. Sempre fico de olho nas ofertas semanais e nos mercados disponíveis, especialmente no basquete e na NBA, nos quais é possível encontrar ainda mais opções de palpites. A plataforma é muito organizada, principalmente na hora de conferir suas apostas em seu boletim.



Por que a KTO é uma das melhores plataformas para apostar em basquete?



Como comentei, com uma cobertura ampla de várias ligas, desde a NBA até campeonatos menores, a KTO permite que você explore o basquete em diferentes tipos de apostas, desde os palpites tradicionais até opções mais específicas, como handicaps e totais.



Pontos positivos



Site muito organizado;



Excelente opções de mercados em basquete;



Opção de apostas ao vivo na NBA.



Ponto negativo



Odds medianas.







3. Brazino - Aproveite o kit de boas-vindas com bônus de até R$ 4.000



Uma plataforma que realmente me impressionou pela sua excelência e pelo número de ferramentas disponíveis. O atendimento ao cliente é notável e vai muito além de uma interface moderna e funcional, como a que a empresa oferece. O site ainda proporciona um bônus de boas-vindas extremamente atrativo, dobrando o valor do seu primeiro depósito até R$ 4.000. Isso significa mais chances para explorar as inúmeras opções de apostas no basquete.



Por que a Brazino é um dos melhores sites para apostar em basquete?



Acima de tudo, a plataforma se destaca por oferecer tudo o que é necessário para apostar com tranquilidade, especialmente na área do basquete. Além disso, o excelente bônus disponível é um atrativo por si só.



Pontos positivos



Boas Odds;



Bônus de boas-vindas muito atrativo;



Site muito conhecido.



Ponto negativo



O site é muito colorido, nem todos podem gostar.







4. SuperBet - Ganhe até R$ 500 para investir nas suas apostas em basquete



Atualmente, a plataforma disponibiliza um bônus de boas-vindas de até R$ 500, juntamente a várias promoções para usuários frequentes. Há também uma seção especial dedicada às "Super Odds", onde as cotações são significativamente maiores. E sim, há várias Odds aumentadas, especificamente, para o basquete, com um foco especial na NBA.



Por que a SuperBet é uma das melhores casas para apostar em basquete?



A combinação de diversos fatores, como as Odds, a organização da plataforma, aliada à confiabilidade e segurança, consolidou a SuperBet como uma das principais opções para os amantes de basquete que buscam emoção e lucratividade em suas apostas.



Pontos positivos



Quantidade grande de opções de pagamento;



Um dos maiores destaques do mercado atualmente;



Conta com bônus de cadastro.



Ponto negativo



Site demora a carregar.







5. Betmotion - Use o código “OPOVO150” e obtenha um bônus de até 250%



Já firmemente estabelecida como uma das melhores casas de apostas do mundo, a plataforma oferece aos fãs a emoção do basquete e a adrenalina das apostas com jogos ao vivo. Além disso, você pode aproveitar nosso promocode exclusivo “OPOVO150” para obter um bônus de até 250% na plataforma. A Betmotion oferece Odds altamente competitivas para o basquete.



Por que a Betmotion é uma das melhores plataformas para apostar em basquete?



Um dos grandes atrativos é a transmissão ao vivo de alguns jogos. Embora nem todos sejam transmitidos, essa opção já representa uma vantagem, pois acompanhar as partidas em tempo real e entender como o jogo está se desenvolvendo pode ser importante na hora de fazer suas apostas. Para mim, essa é uma das principais razões para escolher onde apostar.



Pontos positivos



Conta com apostas ao vivo;



Promoções diversas;



Promocode para começar a apostar.



Ponto negativo



Site com muitas informações na mesma aba.







6. Bet77 - Receba até R$ 1.500 de bônus para palpitar em partidas de basquete



A plataforma disponibiliza uma variedade de mercados de apostas que vai além dos jogos tradicionais, com uma excelente seleção de opções para o basquete, tudo isso acompanhado de diversas promoções que podem aumentar seus ganhos. Fique tranquilo, pois a Bet77 oferece um bônus de boas-vindas que pode chegar a R$ 1.500.



Por que a Bet77 é um dos melhores sites para apostar em basquete?



Bônus generosos, Odds competitivas e uma variedade de mercados que vão além da imaginação são apenas alguns dos ingredientes que fazem da Bet77 uma verdadeira plataforma de apostas esportivas. Sem contar que é regulamentada pelo Governo de Curaçao, para você apostar com segurança.



Pontos positivos



Casa de apostas devidamente regulamentada;



Possui Super Odds;



Tutoriais para todas as funções da casa.



Ponto negativo



A plataforma demora a carregar.







7. BetWinner - Desfrute de até R$ 700 em bônus no seu primeiro depósito



Encontrei uma quantidade enorme de campeonatos disponíveis e também outras ferramentas para melhorar suas apostas, como apostas em eventos ao vivo e promoções sazonais. Além disso, a BetWinner oferece um bônus de até R$ 700 em esportes, que pode ser usado em apostas de basquete. Você pode começar a apostar com um depósito mínimo de apenas R$ 5.



Por que a BetWinner é uma das melhores plataformas para apostar em basquete?



A BetWinner é uma das melhores plataformas para apostar em basquete porque combina uma série de vantagens, incluindo mercados diferentes, como apostas no MVP da temporada e nos maiores pontuadores do campeonato.



Pontos positivos



Tem chat ao vivo para dúvidas;



Casa de apostas conhecida e segura;



Conta com Cash Out.



Ponto negativo



Falta de algumas opções de depósito.







8. Rivalo - Utilize o recurso de Cash Out em suas apostas de basquete



A plataforma oferece uma extensa seleção de campeonatos esportivos, possibilitando apostas nas suas ligas de basquete preferidas. O recurso de Cash Out está disponível, permitindo que você finalize suas apostas antes do final do evento esportivo. Aposte em mercados como o cestinha do jogo, quem ganha o primeiro quarto e outras diversas apostas.



Por que a Rivalo é uma das melhores casas para apostar em basquete?



A Rivalo se destaca como uma das melhores casas para apostas em basquete devido à sua combinação atraente de cash out e Odds competitivas. Você pode aproveitar o chat ao vivo eficiente para esclarecer dúvidas e obter suporte instantâneo.



Pontos positivos



Oferece apostas em mercados especiais;



Ótima interface e navegação;



Bem avaliado no Reclame Aqui.



Ponto negativo



Não oferece bônus para primeiros depósitos.

9. MyStake - Dobre seu depósito com um bônus de até R$ 500



A casa atua no Brasil com uma licença emitida pelo governo de Curaçao e tecnologia de criptografia de ponta, o que proporciona mais segurança para os jogadores na hora de fazer seus palpites em basquete ou qualquer outra área do site. Você pode dobrar o valor do seu primeiro depósito até incríveis R$ 500.



Por que a MyStake é um dos melhores sites para apostar em basquete?



Há muitos fatores que fazem deste um dos melhores sites, mas um deles é a oferta de bônus logo ao se cadastrar no site, com 100% até R$ 500 para apostas esportivas. Na MyStake, você pode apostar em mercados de longo prazo, como quem será o MVP ou até mesmo o time campeão.



Pontos positivos



Tem programa de afiliados;



Foco grande em jogo responsável;



Possui uma política de reembolso.



Ponto negativo



Não é totalmente traduzido.







10. Melbet - Aproveite até R$ 1.200 no cadastro e aposta na NBA



Oferecendo uma experiência de usuário imersiva e dinâmica, esta plataforma é ideal para quem busca campeonatos com cotações elevadas na NBA. Além disso, é uma excelente opção para iniciar suas apostas, especialmente devido ao bônus de primeiro depósito, que oferece 100% até impressionantes R$ 1.200.



Por que a Melbet é um dos melhores sites para apostar em basquete?



O site oferece um aplicativo móvel para Android e iOS, ideal para quem deseja otimizar suas apostas, permitindo que você aposte em qualquer lugar e a qualquer hora. Se tiver alguma dúvida, você pode resolvê-la gratuitamente por meio de uma ligação.



Pontos positivos



Grande quantidade de mercados para apostar na NBA;

Há muitas formas de pagamentos, inclusive as mais populares, como o Pix;



Atendimento ao cliente por telefone com ligação gratuita.



Ponto negativo



Termos um pouco difíceis de cumprir no bônus.







. Crédito: Divulgação

Como escolher a melhor casa para apostar no basquete?



Aquele friozinho na barriga antes de fazer uma aposta em basquete é indescritível, não é mesmo? Mas como apostar em basquete de forma segura? A resposta é: escolha a casa de apostas com certificação regulamentada.



Ninguém quer perder tempo com plataformas que não oferecem tudo o que você precisa para um bom jogo seguro. Veja algumas dicas para te ajudar em seguida:



Reputação: a primeira coisa a se observar é a reputação da casa de apostas. Pesquise sobre a empresa, leia avaliações de outros usuários e veja se ela é confiável e possui licença para operar;



a primeira coisa a se observar é a reputação da casa de apostas. Pesquise sobre a empresa, leia avaliações de outros usuários e veja se ela é confiável e possui licença para operar; Variedade de mercados: uma boa casa de apostas oferece uma ampla quantidade de mercados para você apostar, desde os mais tradicionais, como vencedor da partida, até os mais específicos, como número de pontos de um jogado;.



uma boa casa de apostas oferece uma ampla quantidade de mercados para você apostar, desde os mais tradicionais, como vencedor da partida, até os mais específicos, como número de pontos de um jogado;. Odds competitivas: as Odds são como o preço de um produto. Quanto mais altas as Odds, maior o valor da sua aposta. Compare as Odds oferecidas por diferentes casas de apostas para encontrar as melhores oportunidades.



as Odds são como o preço de um produto. Quanto mais altas as Odds, maior o valor da sua aposta. Compare as Odds oferecidas por diferentes casas de apostas para encontrar as melhores oportunidades. Bônus e promoções: as promoções são uma ótima maneira de aumentar seus lucros e ter uma experiência mais divertida. Fique de olho em bônus de boas-vindas, apostas grátis e outras ofertas especiais;



as promoções são uma ótima maneira de aumentar seus lucros e ter uma experiência mais divertida. Fique de olho em bônus de boas-vindas, apostas grátis e outras ofertas especiais; Facilidade de uso: uma plataforma fácil de usar é como um amigo que te ajuda a encontrar o que você precisa. Uma interface intuitiva te permite navegar rapidamente pelo site e encontrar os mercados que você deseja;



uma plataforma fácil de usar é como um amigo que te ajuda a encontrar o que você precisa. Uma interface intuitiva te permite navegar rapidamente pelo site e encontrar os mercados que você deseja; Métodos de pagamento: é importante que a casa de apostas ofereça os métodos de pagamento que você utiliza. Você não vai querer ter dificuldades para depositar ou sacar seu dinheiro;



é importante que a casa de apostas ofereça os métodos de pagamento que você utiliza. Você não vai querer ter dificuldades para depositar ou sacar seu dinheiro; Atendimento ao cliente: um bom atendimento ao cliente é bem importante para resolver qualquer dúvida ou problema que possa surgir.



Melhores bônus para apostar em basquete



Existem muitas opções de bônus para apostar em basquete, mas com tantas opções disponíveis, às vezes não fica tão claro qual o melhor a se escolher. Por isso, visualizar em uma tabela organizada deixa a escolha mais tranquila separei os melhores bônus:



Casa de apostas

Bônus oferecido

Odds mínimas exigidas

Quero o bônus

Brazino

225% até R$ 4.000

1.35

Bônus Brazino BetWinner

100% até R$ 700

1.40

Bônus BetWinner MyStake

100% até R$ 500

1.40

Bônus MyStake SuperBet

100% até R$ 500

1.60

Bônus SuperBet Bet77 Pacote nos 3 primeiros depósitos até R$ 1.500

1.50

Bônus Bet77

Melhores mercados para apostar em basquete / NBA



Acompanhe os principais mercados de apostas em basquete para aprimorar suas estratégias e diversificar suas apostas. Confira:



Total de pontos: você aposta se o número total de pontos marcados pelas duas equipes será maior ou menor do que um valor pré-determinado;



você aposta se o número total de pontos marcados pelas duas equipes será maior ou menor do que um valor pré-determinado; Vencedor da partida: o mercado mais tradicional, onde você simplesmente aposta em qual equipe vencerá o jogo;



o mercado mais tradicional, onde você simplesmente aposta em qual equipe vencerá o jogo; Pontos de um jogador: neste mercado, você aposta no número total de pontos que um jogador específico marcará durante a partida;



neste mercado, você aposta no número total de pontos que um jogador específico marcará durante a partida; Resultado do primeiro quarto: uma variação do mercado de vencedor da partida, mas focada apenas no resultado do primeiro quarto;



uma variação do mercado de vencedor da partida, mas focada apenas no resultado do primeiro quarto; Máximo pontuador: aposte em qual jogador marcará mais pontos na partida;



aposte em qual jogador marcará mais pontos na partida; Série de playoffs: aposte em qual equipe vencerá uma determinada série de playoffs;



aposte em qual equipe vencerá uma determinada série de playoffs; MVP da temporada: aposte em qual jogador será eleito o mais valioso da temporada;



aposte em qual jogador será eleito o mais valioso da temporada; Campeão da NBA: aposte em qual equipe será a campeã da temporada;



aposte em qual equipe será a campeã da temporada; Handicap: neste mercado, uma equipe recebe um número de pontos de vantagem ou desvantagem antes do início da partida. Você aposta se a equipe favorita vencerá por mais pontos do que o handicap ou se a equipe azarona conseguirá superar a desvantagem;



neste mercado, uma equipe recebe um número de pontos de vantagem ou desvantagem antes do início da partida. Você aposta se a equipe favorita vencerá por mais pontos do que o handicap ou se a equipe azarona conseguirá superar a desvantagem; Dupla chance: uma aposta mais segura, onde você escolhe duas das três possíveis opções de resultado (vitória da equipe 1, vitória da equipe 2 ou empate).



Conclusão



Como vimos, apostar em basquete não é apenas para quem é fã. Mas se você ama o esporte, as apostas esportivas podem ser uma boa opção para sua banca ou até mesmo para sua diversão.



Mas lembre-se: quanto mais você souber sobre as equipes, jogadores e estatísticas, maiores serão suas chances de fazer previsões certeiras. Por isso, indico que você sempre estude ou siga as instruções que leu neste texto, fazendo, principalmente, a escolha certa da casa em que vai apostar.



Perguntas Frequentes



Qual o melhor mercado de apostas para a NBA 2024?



A chave para o sucesso está em escolher um mercado que você se sinta confortável em analisar e que ofereça Odds atraentes. É importante acompanhar as estatísticas das equipes, as últimas notícias sobre lesões e as tendências do mercado para tomar decisões mais informadas.



Posso fazer apostas múltiplas na NBA?



Sim, todas as casas de apostas esportivas que mostrei permitem que você faça apostas múltiplas (também conhecidas como acumuladas) na NBA. As apostas múltiplas combinam várias seleções em um único bilhete, o que pode resultar em pagamentos muito maiores caso todas as suas seleções sejam vencedoras.



O recurso de Cash Out está disponível para os jogos da NBA?



Sim, o recurso de Cash Out está disponível para a maioria dos jogos da NBA em diversas plataformas, citei algumas anteriormente no texto. O Cash Out permite que você encerre sua aposta antes do término do evento, garantindo um lucro menor, mas evitando uma possível perda maior.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.



Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente