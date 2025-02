Palpite Napoli x Internazionale: Melhores Odds Para Apostar

O jogo mais aguardado do Campeonato Italiano acontece no dia 1º de março: Napoli x Inter de Milão. Esse confronto pode ser decisivo na briga pela liderança, já que somente um ponto separa as duas equipes na tabela.



Se você não quer perder nenhum detalhe desse jogaço, está no lugar certo! Aqui, você vai encontrar palpites certeiros, dicas das melhores plataformas de apostas e tudo o que precisa saber para apostar com mais confiança. Continue lendo e fique por dentro de tudo sobre essa grande partida.



Os 5 melhores palpites do jogo - Napoli x Internazionale



O confronto entre Napoli e Internazionale promete ser um dos jogos mais emocionantes da temporada no futebol italiano. Com estilos de jogo distintos e grandes estrelas em campo, este duelo pode definir rumos importantes na Série A. Abaixo, seguem os 5 melhores palpites para o jogo, com análises detalhadas para cada um.



Odds para apostar em Napoli x Inter Milano na Série A







Mais de 2,5 gols no total



Este jogo tem tudo para ser movimentado. As duas equipes estão entre as mais ofensivas da Série A, e seus estilos de jogo priorizam o ataque.



A Inter, em particular, tem se mostrado uma máquina de gols, enquanto o Napoli, mesmo nos últimos jogos tendo empatado bastante, o time sempre marca e cria ótimas oportunidades. Um placar com três ou mais gols é uma aposta segura.



Lautaro Martínez marca a qualquer momento



Lautaro Martínez é o grande nome do ataque da Internazionale e vive uma temporada espetacular, sendo o artilheiro da equipe e um dos principais goleadores da Série A.



Com sua capacidade de finalização precisa, movimentação inteligente e faro de gol, ele se tornou uma peça-chave no esquema ofensivo da Inter. Outro ponto que favorece essa aposta é o estilo de jogo da Inter, que cria muitas oportunidades dentro da área, onde Lautaro se destaca.



Ambas as equipes marcam (Sim)



O confronto entre Napoli e Inter tem tudo para ser um jogo movimentado e repleto de oportunidades de gol, já que ambas as equipes contam com ataques extremamente eficientes e protagonistas de alto nível.



O Napoli, apesar de sua tradição defensiva, tem mostrado algumas fragilidades nesta temporada, especialmente contra times que priorizam o jogo ofensivo e a posse de bola. Já a Inter, por sua vez, possui um dos ataques mais letais da Série A, liderado por Lautaro Martínez e Marcus Thuram, que têm sido decisivos em praticamente todos os jogos.



Napoli marca no primeiro tempo



Jogando em casa, o Napoli costuma adotar uma postura ofensiva desde os primeiros minutos, especialmente em partidas decisivas como essa. A equipe tem um ataque veloz e envolvente, liderado por Raspadori e Lukaku, especialistas em quebrar linhas defensivas e criar chances rapidamente.



O fator casa pesa muito, já que o estádio Diego Armando Maradona se transforma em um verdadeiro caldeirão, impulsionando o time a partir da pressão da torcida.



Cartões amarelos acima de 2,5



Este jogo promete ser intenso e disputado, com muitas faltas táticas e duelos acirrados. Ambas as equipes têm jogadores que não fogem do confronto, principalmente no meio de campo, onde há um número maior de desarmadores, o que aumenta as chances de ver vários cartões amarelos sendo mostrados pelo árbitro.



Melhores plataformas para apostar na Série A Italiana







Campeonato Italiano - Série A



A Série A é um dos campeonatos mais tradicionais e competitivos do futebol mundial, conhecido por seu alto nível tático, defesas sólidas e a presença de jogadores de classe internacional. Ao longo dos anos, a competição tem sido palco de grandes rivalidades e momentos históricos, consolidando-se como uma das ligas mais equilibradas da Europa.



No cenário atual, Internazionale e Napoli representam a elite do futebol italiano. São os dois últimos campeões da Série A, com a Inter vencendo a edição mais recente e o Napoli conquistando o título em 2022/23. Isso reforça que estamos diante de duas equipes que, nas últimas temporadas, apresentaram o melhor desempenho no país.



Analisando os últimos jogos, a Inter chega com um leve favoritismo, principalmente por sua consistência defensiva e a fase artilheira de Lautaro Martínez. No entanto, a diferença entre as equipes é mínima, e o fator casa pode equilibrar ainda mais o duelo. Trata-se de um confronto de altíssimo nível, onde qualquer detalhe pode definir o vencedor.



Tabela de classificações do Campeonato Italiano







Napoli - Querendo a ponta de volta



Com algumas oscilações nos resultados recentes, o time vem demonstrando dificuldades para impor seu ritmo de jogo, especialmente contra adversários que adotam uma postura mais defensiva. Apesar disso, o Napoli ainda conta com um elenco de alto nível, liderado por estrelas como Lukaku, que inclusive é ex jogador da Inter de Milão.



Nos últimos jogos, o Napoli tem mostrado uma mistura de resultados, com vitórias, empates e derrotas, sendo que no último jogo, foi derrotado pelo Como. A equipe vem alternando entre atuações convincentes e momentos de fragilidade, especialmente na defesa, que tem sofrido gols em sequência. O time está sem vencer há 4 jogos, mas lembrando que a última vitória foi em casa contra a gigante Juventus.



Últimos resultados do Napoli



Como 2 x 1 Napoli – Campeonato Italiano – 23/02/2025;



Lazio 2 x 2 Napoli – Campeonato Italiano – 15/02/2025;



Napoli 1 x 1 Udinese – Campeonato Italiano – 09/02/2025;



AS Roma 1 x 1 Napoli – Campeonato Italiano – 02/02/2025;



Napoli 2 x 1 Juventus – Campeonato Italiano – 25/01/2025.



Inter Milano - Quer se firmar na primeira colocação



A Internazionale lidera a Série A e chega embalada, combinando um ataque eficiente com uma defesa sólida. Lautaro Martínez vive uma fase espetacular, sendo a principal referência ofensiva da equipe, enquanto Barella comanda o meio de campo com maestria, ditando o ritmo das partidas e garantindo equilíbrio ao time.



A Inter também tem se destacado em competições europeias. A equipe foi uma das quatro melhores da Champions League, avançando diretamente para a próxima fase, o que reforça sua regularidade e competitividade em alto nível.



Sob o comando de Simone Inzaghi, o time tem mantido uma base sólida ao longo das últimas temporadas, o que fortalece sua identidade tática e faz da Inter uma das favoritas em qualquer competição que disputa, especialmente na Série A.



Últimos resultados da Inter



Inter de Milão 2 x 0 Lazio – Copa da Itália – 25/02/2025;



Inter de Milão 1 x 0 Genoa – Campeonato Italiano – 22/02/2025;



Juventus 1 x 0 Inter de Milão – Campeonato Italiano – 16/02/2025;



Inter de Milão 2 x 1 Fiorentina – Campeonato Italiano – 10/02/2025;



Fiorentina 3 x 0 Inter de Milão – Campeonato Italiano – 06/02/2025.



Próximos jogos do Napoli e Inter







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Nos últimos anos, Napoli e Inter têm trocado vitórias e empates em jogos muito equilibrados, com destaque para a intensidade e qualidade do jogo coletivo de ambas as equipes. Veja os últimos jogos:



Inter de Milão 1 x 1 Napoli - Campeonato Italiano - 10/11/2024;



Inter de Milão 1 x 1 Napoli - Campeonato Italiano - 17/03/2024;



Napoli 0 x 1 Inter de Milão - Supercopa da Itália - 22/01/2024;



Napoli 0 x 3 Inter de Milão - Campeonato Italiano - 05/12/2023;



Napoli 3 x 1 Inter de Milão - Campeonato Italiano - 21/05/2023.



Escalações das equipes para a Série A Italiana



Os dois times, Inter de Milão e Napoli, chegam quase completos para esse jogo, com a maioria de seus titulares disponíveis. Em seguida, você vai acompanhar as escalações possíveis feitas pelos técnicos, acompanhe:



Napoli



O Napoli chega quase com a escalação completa para este confronto, com exceção de David Neres, que está fora devido a uma lesão. O técnico Antonio Conte optou por um esquema 3-5-2, priorizando um meio de campo mais denso, com o objetivo de dominar as ações do adversário pelo centro do campo. Confira a provável formação.



Goleiro: Alex Meret;



Alex Meret; Defensores: Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Buongiorno;



Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Buongiorno; Meio-campistas: Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Billing, McTominay, Spinazzola;



Matteo Politano, Stanislav Lobotka, Billing, McTominay, Spinazzola; Atacantes: Giacomo Raspadori, Romelu Lukaku.



Internazionale



O técnico Simone Inzaghi optou por uma formação em 3-5-2, buscando solidez defensiva e poder ofensivo. Essa tática permite que a Internazionale mantenha um bloco defensivo compacto, com três zagueiros centrais, enquanto os alas laterais têm a liberdade de subir e apoiar o ataque, proporcionando amplitude e criando chances pelas laterais. A escalação provável da Internazionale é:

Goleiro: Yann Sommer;



Yann Sommer; Defensores: Pavard, Acerbi, Alessandro Bastoni;



Pavard, Acerbi, Alessandro Bastoni; Meio-campistas: Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco;



Denzel Dumfries, Nicolò Barella, Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco; Atacantes: Lautaro Martínez, Mehdi Taremi.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro da Internazionale é Thuram com 13 gols;

O artilheiro do Napoli é Lukaku com 9 gols e é também o líder em assistências, com 7;

Napoli não vence há 4 jogos;

Os últimos dois confrontos foram empates, já o Napoli venceu somente 1 dos últimos 5 jogos;

A média de gols da Inter no confronto é de 2 gols.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Napoli x Internazionale pela Série A?



O jogo entre Napoli e Internazionale pela Série A Italiana ocorrerá no estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. O jogo vai ocorrer no dia primeiro de março às 14 horas, horário de Brasília.



Onde assistir Napoli x Internazionale?



O jogo pode ser assistido através de diferentes plataformas de transmissão, dependendo da sua localização. No Brasil, é comum que os jogos da Série A Italiana sejam transmitidos pelo canal ESPN ou pelo streaming do Star+.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



A Internazionale é considerada ligeiramente favorita para vencer a partida, especialmente devido ao seu desempenho consistente na liga e ao elenco de alta qualidade. No entanto, o Napoli, jogando em casa, tem a vantagem do apoio da torcida e pode oferecer uma forte resistência, principalmente por estar em disputa a primeira colocação.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente