Palpite Mirassol x Flamengo | Brasileirão | 07/12/2025

Palpite Mirassol x Flamengo: Odds, Escalações e Onde AssistirPalpite Mirassol x Flamengo, em quem apostar na última rodada do Brasileirão? Odds, estatísticas, últimos jogos e dicas para o duelo no Maião
Mirassol e Flamengo se enfrentam no domingo (07/12), às 16h (de Brasília), no estádio Maião, pela última rodada do Brasileirão 2025. Um confronto inédito em Mirassol, que coloca frente a frente o time sensação do campeonato contra o elenco mais caro do país. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime.
Qual será o palpite Mirassol x Flamengo mais seguro? O duelo reúne dois times já classificados para a Copa Libertadores de 2026, mas vivendo momentos distintos: o Mirassol faz história em seu primeiro ano na Série A, enquanto o Flamengo chega embalado e buscando terminar a competição com força máxima.
A seguir, você confere as análises, os melhores mercados e todas as informações para montar seu prognóstico.
|Jogo
|Mirassol x Flamengo
|Palpite rápido
|- Ambos marcam Sim -
|Odds
|Aproveite as odds na bet365
|Data e horário
|Domingo – 07/12 – 16h (de Brasília)
|Estádio:
|Maião, Mirassol-SP
|Onde assistir:
|Amazon Prime
Palpites Mirassol x Flamengo: mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Ambos marcam (Sim), aproveite as odds na bet365;
Palpite 2: Mirassol marca o primeiro gol, aproveite as odds na BetMGM;
Palpite 3: Reinaldo marca a qualquer momento, aproveite as odds na Superbet.
Palpite 1: Ambos marcam (Sim) – bet365
Esse é o mercado mais sólido do confronto. No único duelo entre as equipes na história, em 2025, ambos marcaram. Além disso, os dois times têm estilos ofensivos e costumam produzir muitas chances.
Nos últimos seis jogos combinados entre Mirassol e Flamengo, cinco terminaram com gols dos dois lados, um padrão que reforça esse cenário de ambos marcam. O Mirassol é muito forte no Maião, onde está invicto, enquanto o Flamengo costuma marcar mesmo como visitante.
Palpite 2: Mirassol marca o primeiro gol – BetMGM
O Mirassol tem começado seus jogos de maneira intensa em casa, marcando cedo contra equipes mais fortes como Palmeiras e Ceará. Já o Flamengo sofreu o primeiro gol em três dos últimos quatro jogos, mostrando certa vulnerabilidade nos minutos iniciais.
Jogando no Maião, com apoio total da torcida e em uma campanha histórica, o Mirassol tende a entrar mais ligado.
Palpite 3: Reinaldo marca a qualquer momento – Superbet
Reinaldo é o artilheiro do Mirassol no Brasileirão, com 13 gols, e segue como principal arma nas bolas paradas. O lateral-atacante é responsável por pênaltis, faltas próximas e muitas finalizações diretas.
Diante de uma defesa do Flamengo que oscila, especialmente fora de casa, esse mercado ganha muito valor.
Odds Mirassol x Flamengo – Resultado final pelo Brasileirão 2025
|Casa de apostas
|Palpite Mirassol
|Empate
|Palpite Flamengo
|bet365
|Odds a definir
|Odds a definir
|Odds a definir
|BetMGM
|Odds a definir
|Odds a definir
|Odds a definir
|Superbet
|Odds a definir
|Odds a definir
|Odds a definir
Mais mercados e Odds Mirassol x Flamengo
Mirassol x Flamengo palpite: análise do confronto e prognóstico
O Mirassol encerra uma campanha histórica: no seu primeiro ano na elite, garantiu vaga na Libertadores e chega invicto em casa. A equipe de Rafael Guanaes venceu adversários pesados no Maião e se tornou um dos times mais organizados defensivamente do campeonato.
O Flamengo, por sua vez, chega embalado, com força ofensiva alta e elenco de elite, mas com dificuldades defensivas como visitante. Ainda assim, é sempre perigoso e costuma produzir muito com Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata.
No momento em que este prognóstico foi escrito, o Mirassol vivia grande fase como mandante, enquanto o Flamengo alternava atuações, mas chegava com confiança após goleadas recentes.
O único encontro entre as equipes terminou com vitória do Flamengo por 2 a 1, em agosto.
Palpite Mirassol: força em casa e intensidade
O Mirassol cresceu muito ao longo da temporada. Invicto no Maião, o time conquistou pontos decisivos contra Palmeiras, Botafogo e Ceará. A equipe se destaca pela compactação e pelos contra-ataques rápidos com Carlos Eduardo e Francisco da Costa.
Reinaldo vive fase artilheira e Gabriel controla o ritmo no meio-campo. O Mirassol é agressivo, mas equilibrado.
Últimos jogos do Mirassol:
Mirassol 3 x 0 Ceará – Brasileirão 2025;
Santos 1 x 1 Mirassol – Brasileirão 2025;
Mirassol 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2025;
Fluminense 1 x 0 Mirassol – Brasileirão 2025;
Mirassol 0 x 0 Botafogo – Brasileirão 2025.
Palpite Flamengo: elenco forte e poder ofensivo
O Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil e, mesmo com oscilações, mantém alto poder ofensivo. A equipe marca muitos gols e chega ao último jogo da temporada já classificada para a Libertadores.
Plata vive grande fase, Arrascaeta é decisivo e Bruno Henrique continua sendo a principal válvula de escape.
A defesa, porém, tem sofrido gols com frequência.
Últimos jogos do Flamengo:
Atlético-MG 1 x 1 Flamengo – Brasileirão 2025;
Flamengo 3 x 0 RB Bragantino – Brasileirão 2025;
Fluminense 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2025;
Sport 1 x 5 Flamengo – Brasileirão 2025;
Flamengo 3 x 2 Santos – Brasileirão 2025.
Escalações Mirassol x Flamengo
Provável Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Francisco da Costa.
Técnico: Rafael Guanaes;
Esquema mais usado: 4-3-3
Provável Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.
Técnico: Filipe Luís;
Esquema mais usado: 4-3-3
Mirassol x Flamengo onde assistir ao vivo
O duelo terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime, às 16h deste domingo (07/12). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Mirassol x Flamengo
Flamengo 2 x 1 Mirassol – Brasileirão 2025 - 09/08/2025.
Palpite Mirassol x Flamengo – Brasileirão 2025 – Prognóstico final
A tendência é de um jogo aberto, com boas chances para os dois lados. O Mirassol é muito forte no Maião e costuma marcar cedo, enquanto o Flamengo tem elenco extremamente qualificado e sempre cria perigo.
Os melhores mercados para este confronto são Ambos Marcam (Sim), Mirassol marca o primeiro gol e Reinaldo marca a qualquer momento, baseados no histórico recente, no estilo ofensivo das equipes e no desempenho atual.
E aí, qual o seu palpite Mirassol x Flamengo no Brasileirão?
Tabela atualizada do Brasileirão 2025
Mais casas de apostas para palpites Mirassol x Flamengo
Mirassol x Flamengo – Perguntas Frequentes
Mirassol x Flamengo tende a ser um jogo com gols?
Sim. As duas equipes criam bastante e o histórico recente aponta forte tendência de chances para os dois lados.
O fator casa pesa no confronto?
Sim. O Mirassol está invicto no Maião e costuma ditar o ritmo dos jogos em casa.
Qual o mercado mais seguro para apostar?
O mercado “Ambos Marcam (Sim)” é o que reúne mais elementos estatísticos e de desempenho das equipes.
Recado do Autor
