Palpite Mirassol x Flamengo | Brasileirão | 07/12/2025

Palpite Mirassol x Flamengo, em quem apostar na última rodada do Brasileirão? Odds, estatísticas, últimos jogos e dicas para o duelo no Maião

Mirassol e Flamengo se enfrentam no domingo (07/12), às 16h (de Brasília), no estádio Maião, pela última rodada do Brasileirão 2025. Um confronto inédito em Mirassol, que coloca frente a frente o time sensação do campeonato contra o elenco mais caro do país. A partida terá transmissão exclusiva do Amazon Prime.

Qual será o palpite Mirassol x Flamengo mais seguro? O duelo reúne dois times já classificados para a Copa Libertadores de 2026, mas vivendo momentos distintos: o Mirassol faz história em seu primeiro ano na Série A, enquanto o Flamengo chega embalado e buscando terminar a competição com força máxima.

A seguir, você confere as análises, os melhores mercados e todas as informações para montar seu prognóstico.

Jogo Mirassol x Flamengo Palpite rápido - Ambos marcam Sim - Odds Aproveite as odds na bet365 Data e horário Domingo – 07/12 – 16h (de Brasília) Estádio: Maião, Mirassol-SP Onde assistir: Amazon Prime

As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Quer apostar no encerramento do Brasileirão 2025? Confira as ofertas da bet365 para transformar seu palpite Mirassol x Flamengo em uma aposta mais segura.

Palpites Mirassol x Flamengo: mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos marcam (Sim) – bet365

Esse é o mercado mais sólido do confronto. No único duelo entre as equipes na história, em 2025, ambos marcaram. Além disso, os dois times têm estilos ofensivos e costumam produzir muitas chances.

Nos últimos seis jogos combinados entre Mirassol e Flamengo, cinco terminaram com gols dos dois lados, um padrão que reforça esse cenário de ambos marcam. O Mirassol é muito forte no Maião, onde está invicto, enquanto o Flamengo costuma marcar mesmo como visitante.

Palpite 2: Mirassol marca o primeiro gol – BetMGM

O Mirassol tem começado seus jogos de maneira intensa em casa, marcando cedo contra equipes mais fortes como Palmeiras e Ceará. Já o Flamengo sofreu o primeiro gol em três dos últimos quatro jogos, mostrando certa vulnerabilidade nos minutos iniciais.

Jogando no Maião, com apoio total da torcida e em uma campanha histórica, o Mirassol tende a entrar mais ligado.

Palpite 3: Reinaldo marca a qualquer momento – Superbet

Reinaldo é o artilheiro do Mirassol no Brasileirão, com 13 gols, e segue como principal arma nas bolas paradas. O lateral-atacante é responsável por pênaltis, faltas próximas e muitas finalizações diretas.

Diante de uma defesa do Flamengo que oscila, especialmente fora de casa, esse mercado ganha muito valor.

Odds Mirassol x Flamengo – Resultado final pelo Brasileirão 2025

Casa de apostas Palpite Mirassol Empate Palpite Flamengo bet365 Odds a definir Odds a definir Odds a definir BetMGM Odds a definir Odds a definir Odds a definir Superbet Odds a definir Odds a definir Odds a definir

Odds compiladas no dia 27/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e Odds Mirassol x Flamengo

Mirassol x Flamengo palpite: análise do confronto e prognóstico

O Mirassol encerra uma campanha histórica: no seu primeiro ano na elite, garantiu vaga na Libertadores e chega invicto em casa. A equipe de Rafael Guanaes venceu adversários pesados no Maião e se tornou um dos times mais organizados defensivamente do campeonato.

O Flamengo, por sua vez, chega embalado, com força ofensiva alta e elenco de elite, mas com dificuldades defensivas como visitante. Ainda assim, é sempre perigoso e costuma produzir muito com Arrascaeta, Bruno Henrique e Plata.

No momento em que este prognóstico foi escrito, o Mirassol vivia grande fase como mandante, enquanto o Flamengo alternava atuações, mas chegava com confiança após goleadas recentes.

O único encontro entre as equipes terminou com vitória do Flamengo por 2 a 1, em agosto.

Palpite Mirassol: força em casa e intensidade

O Mirassol cresceu muito ao longo da temporada. Invicto no Maião, o time conquistou pontos decisivos contra Palmeiras, Botafogo e Ceará. A equipe se destaca pela compactação e pelos contra-ataques rápidos com Carlos Eduardo e Francisco da Costa.

Reinaldo vive fase artilheira e Gabriel controla o ritmo no meio-campo. O Mirassol é agressivo, mas equilibrado.

Últimos jogos do Mirassol:

Mirassol 3 x 0 Ceará – Brasileirão 2025;

Santos 1 x 1 Mirassol – Brasileirão 2025;

Mirassol 2 x 1 Palmeiras – Brasileirão 2025;

Fluminense 1 x 0 Mirassol – Brasileirão 2025;

Mirassol 0 x 0 Botafogo – Brasileirão 2025.

Palpite Flamengo: elenco forte e poder ofensivo

O Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil e, mesmo com oscilações, mantém alto poder ofensivo. A equipe marca muitos gols e chega ao último jogo da temporada já classificada para a Libertadores.

Plata vive grande fase, Arrascaeta é decisivo e Bruno Henrique continua sendo a principal válvula de escape.

A defesa, porém, tem sofrido gols com frequência.

Últimos jogos do Flamengo:

Atlético-MG 1 x 1 Flamengo – Brasileirão 2025;

Flamengo 3 x 0 RB Bragantino – Brasileirão 2025;

Fluminense 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2025;

Sport 1 x 5 Flamengo – Brasileirão 2025;

Flamengo 3 x 2 Santos – Brasileirão 2025.

Escalações Mirassol x Flamengo

Provável Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, José Aldo e Gabriel; Negueba, Carlos Eduardo e Francisco da Costa.

Técnico: Rafael Guanaes;

Esquema mais usado: 4-3-3

Provável Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.

Técnico: Filipe Luís;

Esquema mais usado: 4-3-3

Mirassol x Flamengo onde assistir ao vivo

O duelo terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime, às 16h deste domingo (07/12). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Mirassol x Flamengo

Flamengo 2 x 1 Mirassol – Brasileirão 2025 - 09/08/2025.

Palpite Mirassol x Flamengo – Brasileirão 2025 – Prognóstico final

A tendência é de um jogo aberto, com boas chances para os dois lados. O Mirassol é muito forte no Maião e costuma marcar cedo, enquanto o Flamengo tem elenco extremamente qualificado e sempre cria perigo.

Os melhores mercados para este confronto são Ambos Marcam (Sim), Mirassol marca o primeiro gol e Reinaldo marca a qualquer momento, baseados no histórico recente, no estilo ofensivo das equipes e no desempenho atual.

E aí, qual o seu palpite Mirassol x Flamengo no Brasileirão?

Tabela atualizada do Brasileirão 2025

Mais casas de apostas para palpites Mirassol x Flamengo

Mirassol x Flamengo – Perguntas Frequentes

Mirassol x Flamengo tende a ser um jogo com gols?

Sim. As duas equipes criam bastante e o histórico recente aponta forte tendência de chances para os dois lados.

O fator casa pesa no confronto?

Sim. O Mirassol está invicto no Maião e costuma ditar o ritmo dos jogos em casa.

Qual o mercado mais seguro para apostar?

O mercado “Ambos Marcam (Sim)” é o que reúne mais elementos estatísticos e de desempenho das equipes.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados