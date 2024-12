Veja como apostar em Milan x Roma com as melhores odds. Saiba tudo sobre o confronto pela Série A e as melhores casas para apostar

O campeonato, que está retomando sua posição como um dos maiores do mundo, traz um confronto de gigantes: Milan x Roma se enfrentam pela 18ª rodada da Série A. Mesmo com objetivos diferentes na tabela, esse clássico nunca decepciona, especialmente por contar com elencos recheados de jogadores de alto nível.



Para garantir os melhores palpites, é essencial ter informações precisas. Mas não se preocupe, aqui vou te mostrar tudo o que você precisa saber, desde as escalações até dicas valiosas e odds atualizadas para você apostar com confiança na Série A italiana nas melhores casas de apostas do mundo.



Série A - Voltando aos dias de glória



A Série A está revivendo sua era de ouro, reafirmando-se como uma das ligas mais competitivas e emocionantes do mundo. Com clubes históricos, jogadores de elite e uma rivalidade acirrada, a competição oferece confrontos de altíssimo nível a cada rodada. Além disso, o retorno de grandes talentos ao futebol italiano tem elevado o prestígio do torneio.



No centro desse cenário, Milan e Roma se destacam como forças tradicionais do futebol italiano. O Milan tenta retornar aos seus tempos dourados e busca consolidar sua posição entre os líderes. Já Roma aposta em um estilo de jogo agressivo para brigar por colocações mais altas e conquistar uma vaga na próxima Champions League.

Tabela de classificações da Série A Italiana







Milan - Busca pelo topo da tabela



O Milan ocupa atualmente a oitava posição na tabela e luta para entrar na zona de classificação para a Champions League. Após uma sequência irregular, a equipe busca retomar a consistência e vem de uma vitória no último confronto, um resultado que pode ser fundamental para recuperar a confiança do elenco.



Apesar de contar com craques como Rafael Leão, Pulisic e Álvaro Morata, o time sofre com desfalques importantes, já que esses jogadores estão no departamento médico. Além deles, mais seis atletas estão fora, incluindo três titulares, o que tem dificultado a recuperação da equipe. O técnico Paulo Fonseca tem buscado alternativas para superar os desafios e fazer o time reencontrar o bom futebol que apresentou no início do campeonato italiano.



Últimos resultados do Milan



Hellas Verona 0 x 1 Milan - Serie A;



Milan 0 x 0 Genoa - Série A;



Milan 2 x 1 Estrela Vermelha - Champions League;



Atalanta 2 x 1 Milan - Série A;



Milan 6 x 1 Sassuolo - Série A.



Roma - A briga por uma vaga na Champions League



O Roma, que já contou com ícones como Totti e De Rossi em sua história, busca retomar seu lugar de destaque, especialmente nas competições europeias. Para isso, o clube está focado em se firmar e conquistar uma vaga na Champions League. Apesar de o campeonato ainda estar em suas rodadas iniciais, o clima é de otimismo, especialmente após a recente goleada por 5 a 0 contra o Parma, diante de sua torcida.



Sob o comando do experiente Claudio Ranieri, a equipe começou a encontrar sua identidade e mostrou um futebol envolvente nessa vitória marcante. Um dos destaques da partida foi Paulo Dybala, que reencontrou sua melhor forma com a camisa do Roma. No meio-campo, o argentino conta com o suporte de grandes nomes, como Leandro Paredes, atual campeão do mundo, e o habilidoso ex-Milan, El Shaarawy.



Para o confronto contra o Milan, o Roma chega com força máxima, pronto para lutar por um resultado importante fora de casa e consolidar sua ascensão na competição. Acompanhe os últimos resultados para melhorar o seu palpite na Série A da Itália.



Últimos resultados do Roma



Roma 5 x 0 Parma - Série A;



Roma 4 x 1 Sampdoria - Copa da Itália;



Como 2 x 0 Roma - Série A;



Roma 3 x 0 Braga - Liga Europa;



Roma 4 x 1 Lecce - Série A.



Os 5 melhores palpites do jogo - Milan x Roma



A seguir, vou te apresentar os melhores palpites para este confronto, com base no momento atual das equipes. No entanto, lembre-se: essas são apenas sugestões. É importante que você faça sua própria análise para garantir maior precisão. Confira abaixo os palpites que separei especialmente para você nas melhores casas de apostas do Brasil:



Odds para apostar em Milan x Roma na Série A







Ambas as equipes marcam (Sim)



Este é um clássico marcado pelo equilíbrio e pela qualidade ofensiva de ambos os lados. Apesar dos desfalques no Milan, a equipe ainda conta com jogadores capazes de criar chances de gol, como Theo Hernández e o centroavante Tammy Abraham.



Do outro lado, o Roma vem embalado por uma goleada recente e tem em Paulo Dybala uma peça-chave para quebrar defesas adversárias. A fragilidade defensiva de ambas as equipes em alguns momentos da temporada reforça a tendência de termos gols dos dois lados.



Mais de 2.5 gols na partida



A Série A, nos últimos anos, tem registrado partidas com alta média de gols, e jogos entre Milan e Roma frequentemente seguem esse padrão. O Milan, mesmo com oscilações, costuma se impor em casa, enquanto o Roma mostrou poder ofensivo impressionante ao golear o Parma por 5 a 0 recentemente.



O último confronto entre eles foi por um amistoso e acabou em um resultado de 5 a 2 para o Roma. Com ataques promissores e uma postura ofensiva de ambos os técnicos, é razoável esperar um placar movimentado, seria um bom palpite para Milan x Roma.



Gol de Paulo Dybala a qualquer momento



Dybala é o principal destaque do Roma neste momento, especialmente após sua atuação brilhante na última rodada. Ele não só marcou gols, mas também foi o cérebro do ataque, distribuindo passes decisivos.



O argentino parece ter reencontrado sua melhor forma e é um dos melhores finalizadores da equipe, seja em jogadas construídas ou bolas paradas. Contra um Milan que vem sofrendo com desfalques importantes na defesa, Dybala tem tudo para brilhar novamente.



Empate no primeiro tempo



Clássicos entre Roma x Milan tendem a ser disputados e estratégicos nos minutos iniciais, com ambas as equipes se estudando antes de se arriscarem mais. Além disso, os desfalques no Milan e o momento de transição tática do Roma sob o comando de Claudio Ranieri podem levar a um jogo mais cauteloso no início. Um empate no intervalo é uma possibilidade realista, considerando o cenário atual.



Mais de 4.5 cartões na partida



Clássicos na Série A são frequentemente marcados por intensidade e rivalidade em campo, e Milan x Roma não será diferente. Com as equipes pressionadas por resultados, o jogo promete ser disputado, aumentando a probabilidade de faltas duras e cartões.



Sem contar que os árbitros na liga italiana são conhecidos por serem rigorosos em jogos de alta tensão, o que reforça a expectativa de um número elevado de advertências. Por isso essa sugestão de mais 4.5 cartões na partida e também por se tratar de um clássico.

Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O equilíbrio entre os dois times é evidente, e cada encontro traz uma expectativa de grandes atuações, seja no ataque ou na defesa. Veja como foram os últimos cinco confrontos:



Roma 5 x 2 Milan - Amistoso - 31/05/2024;



Roma 5 x 2 Milan - Liga Europa - 18/04/2024;



Milan 0 x 1 Roma - Liga Europa - 11/04/2024;



Milan 3 x 1 Roma - Série A - 14/01/2024;



Roma 1 x 2 Milan - Série A - 01/09/2023;



Próximos jogos do Milan e Roma







Escalações das equipes para a Série A



As escalações das equipes para cada rodada da Série A dependem não apenas da estratégia dos técnicos, mas também das condições físicas e táticas dos jogadores. O Milan entra em campo com um time misto, devido a vários desfalques, enquanto o Roma conta com praticamente todos os seus jogadores disponíveis. Veja as possíveis escalações:



Milan



Acredito que o Milan possa iniciar o jogo com os jogadores disponíveis, mesmo enfrentando desfalques. O ataque segue repleto de talento, e a equipe deve apostar em uma formação mais ofensiva, adotando um 4-2-3-1, com Theo Hernández e Chukwueze atuando como pontas. Confira a escalação:



Formação provável: 4-2-3-1



Goleiro: Mike Maignan;



Mike Maignan; Defensores: A. Jimenez, Gabbia, Thiaw e Emerson;



A. Jimenez, Gabbia, Thiaw e Emerson; Meio-campistas: F. Terracciano, Fofana, Theo, Reijnders e Chukwueze;



F. Terracciano, Fofana, Theo, Reijnders e Chukwueze; Atacantes: Abraham.



Roma



A presença de jogadores experientes como Hummels e Paredes no time é essencial para o equilíbrio da equipe. No ataque, Dybala e El Shaarawy têm a missão de criar as jogadas e garantir os gols necessários para conquistar vitórias importantes. A possível escalação é:

Formação provável: 3-4-2-1



Goleiro: Svillar;



Svillar; Defensores: Ndicka, Hummels e Mancini;



Ndicka, Hummels e Mancini; Meio-campistas: Paredes, Kone, Angeliño, Saelemaekers, Dybala e El Shaarawy;



Paredes, Kone, Angeliño, Saelemaekers, Dybala e El Shaarawy; Atacantes: Dovbyk.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Roma perdeu apenas 1 jogo nos últimos 5 jogos;

O artilheiro do Milan é o Pulisic que está machucado;

O time do Milan tomou apenas dois cartões vermelhos na Série A;

O Roma já levou 30 cartões amarelos no campeonato italiano.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Milan x Roma pela Série A?



A partida entre Milan e Roma será realizada no estádio San Siro, em Milão. Este icônico estádio, casa do Milan, é conhecido por sua atmosfera vibrante e capacidade de receber mais de 75 mil torcedores, prometendo ser palco de um grande espetáculo.



Onde assistir Milan x Roma?



O confronto será transmitido ao vivo por canais especializados em esportes, como ESPN e SporTV, e também estará disponível em plataformas de streaming, dependendo da sua região. Confira a programação local para confirmar os horários e canais de transmissão.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Jogando em casa, o Milan entra como favorito, principalmente por conta do apoio de sua torcida no San Siro. No entanto, o Roma vive um bom momento, com um elenco quase completo e jogadores como Dybala em ótima fase. O favoritismo do Milan é ligeiro, mas o equilíbrio entre as equipes torna o resultado imprevisível.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

