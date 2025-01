Os merengues entram em campo para mais um confronto de mata-mata nas semifinais da Supercopa da Espanha, enfrentando o Mallorca em um campo neutro no dia 9 de janeiro. O Real Madrid busca alcançar mais uma final e conquistar seu 14º título na competição.



Embora o Real Madrid chegue como favorito para essa partida contra o Mallorca, sabemos que o futebol sempre reserva surpresas. Por isso, vou te mostrar os melhores sites de apostas do mundo, para facilitar seus palpites, oferecer dicas valiosas e tudo o que você precisa saber sobre esse confronto. Continue lendo para fazer apostas mais assertivas e aproveitar ao máximo esse duelo!



Supercopa da Espanha - Os maiores campeões da Espanha



A Supercopa da Espanha é uma das competições mais importantes do futebol espanhol, reunindo os campeões da La Liga e da Copa do Rei, além de, em algumas edições, o vice-campeão da Copa do Rei. Criada em 1982, a competição começou com um formato mais simples, mas com o tempo se tornou um evento altamente competitivo e aguardado. Ela é tradicionalmente disputada em jogos de mata-mata, com a final sendo realizada em um único jogo.



No confronto entre Mallorca x Real Madrid, o time merengue chega como favorito, sendo um dos clubes de maior sucesso na competição e no futebol mundial. O palpite Real Madrid x Mallorca aponta para uma vitória dos madridistas, mas é importante não subestimar a equipe do Mallorca, que, apesar de não figurar entre os maiores campeões da história, tem se mostrado competitiva.



Real Madrid - Primeiro título da temporada



O Real Madrid chega à Supercopa da Espanha com um objetivo claro: conquistar o primeiro título da temporada e iniciar 2025 com mais uma taça em seu vasto histórico de conquistas. Sob o comando de Carlo Ancelotti, a equipe tem mantido uma ótima forma na La Liga, com vitórias consistentes que colocam o time no topo da tabela, sendo o líder do campeonato.



Nos últimos jogos, o Real Madrid tem demonstrado grande consistência, com destaque para o quarteto Vini Jr, Rodrygo, Bellingham e Mbappé, que aos poucos têm alcançado um ótimo entrosamento, fazendo com que o time embale.



A equipe chega à Supercopa da Espanha com uma boa sequência de resultados, incluindo a goleada por 5 a 0 no último jogo, válido pela Copa do Rei, sendo que foi utilizado um time misto, mas com a maioria dos jogadores sendo reservas.



Últimos resultados do Real Madrid



Deportiva Minera 0 x 5 Real Madrid - Copa do Rei;



Valencia 1 x 2 Real Madrid - La Liga;



Real Madrid 4 x 2 Sevilla - La Liga;



Real Madrid 3 x 0 Pachuca - Copa Intercontinental da FIFA;



Rayo 3 x 3 Real Madrid - La Liga.



Mallorca - Desafio de gigante na Supercopa da Espanha



O Mallorca entra na Supercopa da Espanha com uma missão desafiadora: enfrentar o gigante Real Madrid nas semifinais e tentar surpreender. Embora o clube não tenha a mesma tradição de títulos que seus adversários, o time tem mostrado uma evolução interessante nas últimas temporadas, conseguindo se manter competitivo na La Liga, atualmente estando em sexto.



Este é um jogo em que a equipe tem a oportunidade de mostrar que pode almejar objetivos ainda maiores. Sob o comando de Jagoba Arrasate, o time se destaca pela sua organização tática, mas, infelizmente, possui algumas limitações, o que acaba resultando em dificuldades contra times de maior porte.



No entanto, o Mallorca já conseguiu surpreender ao conquistar pontos importantes contra o Real Madrid na La Liga nesta temporada, e buscará repetir esse feito na Supercopa da Espanha. A missão agora é garantir uma vaga na final, o que representaria um grande marco para a equipe.



Últimos resultados do Mallorca



Pontevedra 3 x 0 Mallorca - Copa do Rei;



Getafe 1 x 1 Mallorca - La Liga;



Mallorca 2 x 1 Girona- La Liga;



Celta Vigo 2 x 0 Mallorca - La Liga;



Mallorca 1 x 5 Barcelona - La Liga.



Os 5 melhores palpites do jogo - Real Madrid x Mallorca



Real Madrid x Mallorca promete muito, especialmente nas odds. Por ser um confronto com um favorito claro, é essencial apostar com ainda mais precisão para aproveitar as melhores odds. Para isso, é fundamental estudar as estatísticas de Real Club Deportivo Mallorca x Real Madrid. Abaixo estão cinco dos melhores palpites para essa partida, com as justificativas detalhadas para cada um:



Odds para apostar em Real Madrid x Mallorca na Supercopa da Espanha







Real Madrid marca no primeiro tempo



O Real Madrid é conhecido por começar seus jogos com muita intensidade, buscando abrir o placar logo nos primeiros minutos de jogo. Com um elenco talentoso e com jogadores de alta qualidade como Bellingham, Rodrygo e Mbappé, o Real tem mostrado que, quando em boa forma, consegue dominar a posse de bola e pressionar o adversário desde o apito inicial.



Esse começo avassalador, aliado à fragilidade defensiva do Mallorca, torna bastante provável que o Real Madrid marque no primeiro tempo. Nos últimos 5 jogos, os galáticos marcaram 9 gols no primeiro tempo.



Vinícius Júnior marca a qualquer momento



Vinícius Júnior tem sido um dos jogadores mais em forma do Real Madrid, sendo a principal ameaça ofensiva nas últimas partidas. Sua velocidade e habilidade para driblar os defensores adversários o tornam um jogador difícil de ser parado, especialmente contra defesas como a do Mallorca.



O atacante, atual melhor do mundo, está em uma fase de finalização afiada, o que faz dele uma excelente escolha para marcar a qualquer momento durante o jogo, especialmente com o suporte de Rodrygo e Mbappé no ataque.



Gols na partida - mais de 3,5



Este palpite aposta em um jogo com muitos gols, e tem boas chances devido ao estilo de jogo do Real Madrid. Com um ataque explosivo e reservas de luxo, como Endrick, Brahim Diaz e Arda Güler, o time tende a pressionar o jogo inteiro e criar várias oportunidades de gol.



Mesmo que o Mallorca adote uma postura defensiva, sua necessidade de buscar o gol em algum momento do jogo pode abrir espaços para contra-ataques rápidos e finalizações certeiras, aumentando as chances de um placar elevado.



Escanteios - mais de 9,5



O time merengue tem um estilo de jogo ofensivo e, muitas vezes, é capaz de pressionar os adversários até os últimos minutos, gerando várias oportunidades de escanteio. Além disso, jogadores como Vinícius Júnior e Rodrygo criam jogadas em velocidade, principalmente pelas pontas, o que frequentemente resulta em escanteios.



Em jogos em casa ou de campo neutro, o Real Madrid costuma dominar a posse de bola e gerar muitas finalizações, o que leva a uma maior quantidade de escanteios. O Mallorca, com sua defesa compacta, pode ceder essas oportunidades de escanteio ao longo do jogo.



Ambas as equipes marcam



Apesar de o Real Madrid ter um poder ofensivo indiscutível, sua defesa tem sido vulnerável devido a uma série de lesões. O time perdeu seus três titulares da posição de zaga, sendo eles Dani Carvajal, Éder Militão e David Alaba.



Isso enfraqueceu bastante o sistema defensivo e essas ausências têm deixado o Real mais exposto, sofrendo gols que normalmente não tomaria. Sem contar que o time do Madrilenho já sofreu gol do Mallorca na temporada.



Próximos jogos do Real Madrid e Mallorca







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



O palpite no Mallorca x Real Madrid geralmente favorece o time merengue, que tem um histórico recente muito superior. Nos últimos confrontos, o Real Madrid tem mostrado domínio, mas não convence, devido à diferença entre os dois times. Veja os últimos 5 confrontos entre os times, sendo que todos foram pelo campeonato espanhol.



Mallorca 1 x 1 Real Madrid - 18/08/2024



Mallorca 0 x 1 Real Madrid - 13/04/2024



Real Madrid 1 x 0 Mallorca - 03/01/2024



Mallorca 1 x 0 Real Madrid - 05/02/2023



Real Madrid 4 x 1 Mallorca - 11/09/2022



Escalações das equipes para a Supercopa da Espanha



Ambas as equipes se preparam para entrar em campo com o melhor possível de seus elencos, mas algumas ausências por lesão podem impactar o desempenho de ambos os times.



O Real Madrid, em especial, tem enfrentado uma temporada repleta de problemas físicos devido ao grande número de jogos, com a equipe disputando mais de quatro competições até o final, incluindo a Champions League, o Mundial de Clubes, a Supercopa da Espanha e a La Liga, sendo essa última uma competição de pontos corridos.



Agora, para o duelo decisivo Mallorca x Real Madrid na Supercopa da Espanha, ambas as equipes buscam dar o seu melhor em campo. Confira as possíveis escalações para esse confronto.



Real Madrid



O Real Madrid entra para a Supercopa com algumas ausências importantes na defesa devido a lesões, o que pode afetar o equilíbrio do time. Jogadores chave como Éder Militão e David Alaba estão fora, forçando Carlo Ancelotti a montar uma defesa mais improvisada. Apesar disso, o ataque continua muito forte, puxado pelo melhor jogador do mundo, Vini Jr. Veja a possível escalação:



Formação: 4-2-3-1;



4-2-3-1; Goleiro: Thibaut Courtois;



Thibaut Courtois; Defensores: Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Tchouaméni, Ferland Mendy;



Lucas Vázquez, Antonio Rudiger, Tchouaméni, Ferland Mendy; Meio-campistas: Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo e Vini Jr;



Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo e Vini Jr; Atacantes: Kylian Mbappé.



Mallorca



O Mallorca, por sua vez, tem se preparado para essa partida com uma equipe bem organizada, que deve adotar uma postura defensiva. A equipe não apresenta grandes lesões, o que permite a Jagoba Arrasate escalar seus jogadores em sua formação ideal, tentando neutralizar o ataque merengue.



Formação: 4-2-2;



4-2-2; Goleiro: Dominik Greif;



Dominik Greif; Defensores: Johan Mojica, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Pablo Maffeo;



Johan Mojica, Antonio Raíllo, Martin Valjent, Pablo Maffeo; Meio-campistas: Sergi Darder, Omar Mascarell, Antonio Sánchez, Takuma Asano;



Sergi Darder, Omar Mascarell, Antonio Sánchez, Takuma Asano; Atacantes: Dani Rodríguez, Cyle Larin.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O artilheiro do Real Madrid é Mbappé, com 14 gols, e Vini Jr. o assistente, com 8 passes para gol, na atual temporada;

Luka Modric é o jogador que mais levou amarelos nessa temporada pelo Real Madrid;

O Mallorca venceu apenas dois jogos dos últimos 5 que disputou, por dois campeonatos, La Liga e Copa do Rei, sendo eliminado nesta última;

Apenas em um dos últimos 5 jogos o Mallorca conseguiu marcar mais que dois gols.



Melhores casas de apostas para apostar na Copa da Liga Inglesa







Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Real Madrid x Mallorca pela Supercopa da Espanha?



O Real Madrid enfrenta o Mallorca na Supercopa da Espanha. O jogo será disputado no King Abdullah Sports City, em Jidá, na Arábia Saudita, às 16h (horário de Brasília). O vencedor deste confronto enfrentará o vencedor do outro duelo, entre Barcelona e Athletic Bilbao, na final da competição.



Onde assistir Real Madrid x Mallorca?



Para assistir ao confronto, você pode acompanhar Real Madrid x Mallorca ao vivo por meio dos canais ESPN, único canal para assistir a esse confronto.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



O Real Madrid é o time favorito a vencer a partida. Com um elenco mais forte, incluindo estrelas como Mbappé e Vinícius Júnior, o time merengue é amplamente considerado superior ao Mallorca. No entanto, as lesões na defesa podem dar ao time adversário uma chance de competir. Mesmo assim, o Real Madrid entra como o grande favorito para conquistar o título.

