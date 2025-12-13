Palpite Girona x Atlético de Madrid: Odds e Onde Assistir

Palpite Girona x Atlético de Madrid, em quem apostar na La Liga? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Girona x Atlético de Madrid: o Atlético de Madrid tenta encerrar sua crise como visitante enfrentando um Girona em busca de recuperação.

O duelo pela 17ª rodada da La Liga 2025/26 acontece no domingo, 21 de dezembro, às 10h00 (de Brasília), no Estadi Montilivi, em Girona.

O Girona quer manter o embalo da recuperação em casa para seguir na luta contra o rebaixamento. Já o Atlético de Madrid precisa acabar com os problemas jogando como visitante para ainda sonhar com o título.

Jogo Girona x Atlético de Madrid Palpite rápido

Ambos os times marcam sim Odds 1.75 na Br4bet Data e Horário Domingo – 21/12 – 10h00 (de Brasília) Estádio: Estadi Montilivi Onde assistir: Disney+

Odds compiladas no dia 10/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites Girona x Atlético de Madrid: Mercados, odds e dicas de aposta – La Liga 2025/26

Palpite 1: Ambos os times marcam sim, com odds 1.75 na Br4bet

O mercado de ambos marcam é uma ótima opção para este jogo. O Girona fez gols nos últimos quatro jogos em que atuou como mandante, mas só manteve o rival sem marcar em duas partidas em casa no campeonato.

O Atlético de Madrid também favorece este palpite. São duas partidas seguidas sofrendo gols como visitante na La Liga, mas marcou em dois dos últimos três jogos neste cenário.

Palpite 2: Total de escanteios Atlético de Madrid mais de 5.5, odds 2.00 na BetMGM

Palpites em escanteios também são uma boa alternativa. Os colchoneros possuem média de seis cantos por partida no Campeonato Espanhol, segundo a plataforma Sofascore.

Contra uma equipe mais fraca, a tendência é que domine as ações ofensivas, e pelo menos mantenha a média.

Palpite 3: Vitória ou empate do Girona, com odds 1.95 na Multibet

Mesmo em crise, o Girona está invicto há cinco jogos em casa na La Liga, sendo que uma dessas partidas foi contra o Real Madrid. O Atlético é o oposto, tendo apenas duas vitórias como visitante.

O Girona é visto como “zebra” pelas casas de aposta, mas o contexto faz uma chance dupla ser interessante.

Odds Girona x Atlético de Madrid - Resultado final pela La Liga:

Casas de apostas Girona Empate Atlético de Madrid Br4bet 4.20 4.00 1.69 BetMGM 4.50 3.95 1.75 Multibet 4.00 4.00 1.66

Odds compiladas no dia 10/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e Odds Girona x Atlético de Madrid

Girona x Atlético de Madrid palpite La Liga 2025/26: Análise do confronto e prognóstico

Girona x Atlético de Madrid deve ser mais difícil do que a tabela indica.

O Girona mostra sinais de recuperação em casa, e precisa vencer para afastar o risco de rebaixamento.

No Atlético de Madrid, o objetivo é encostar nos líderes, mas para isso tem que mudar muito o comportamento quando joga fora de casa.

Palpite Girona: Melhora em casa basta para os Blanquivermells?

A situação passa longe de ser confortável para o Girona. A equipe está brigando contra o rebaixamento após um péssimo começo de Campeonato Espanhol, tendo vencido pela primeira vez apenas na oitava rodada da competição.

Mas há sinais positivos, o principal de que a equipe já está cinco jogos invicta em casa, mesmo tendo enfrentado o Real Madrid no período.

A questão é que são duas vitórias e três empates nesta série. Se a equipe quer seguir na elite espanhola, é melhor começar a somar três pontos com mais frequência.

Últimos jogos do Girona

Elche 3 x 0 Girona – La Liga;

Ourense 2 x 1 Girona – Copa do Rei;

Girona 1 x 1 Real Madrid – La Liga;

Bétis 1 x 1 Girona – La Liga;

Girona 1 x 0 Alavés – La Liga.

Palpite Atlético de Madrid: Os Colchoneros encerram crise fora de casa?

O Atlético de Madrid sempre surge como um candidato ao título espanhol, mas precisa melhorar muito para conseguir isso nesta temporada, principalmente fora de casa.

São apenas duas vitórias como visitante em oito jogos longe de casa na La Liga. Situação que faz com que Barcelona e Real Madrid comecem a abrir vantagem na tabela.

Para piorar, a forte defesa, marca de Diego Simeone, não vem aparecendo. O clube sofreu gols em 75% dos jogos que fez como visitante no Campeonato Espanhol.

Se ainda sonha com o título, os colchoneros nem podem pensar em perder pontos para uma equipe da parte de baixo da tabela, então espere um futebol bem agressivo.

Último jogos do Atlético de Madrid

PSV 2 x 3 Atlético de Madrid – Champions League;

Athletic Bilbao 1 x 0 Atlético de Madrid – La Liga;

Barcelona 3 x 1 Atlético de Madrid – La Liga;

Atlético de Madrid 2 x 0 Oviedo – La Liga;

Atlético de Madrid 2 x 0 Inter de Milão – Champions League.

Escalações Girona x Atlético de Madrid

Provável escalação do Girona

Uma provável escalação do Girona tem Gazzaniga, Vitor Reis, Alejandro Francés, Daley Blind, Axel Witsel, Álex Moreno, Ivan Martín, Yáser Asprilla, Tsygankov, Bryan Gil, Vanat

Treinador: Miguel Ángel Sánchez Muñoz;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Provável escalação do Atlético de Madrid

Uma provável escalação do Atlético de Madrid tem Oblak, Molina, Hancko, Marc Pubill, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González, Julián Álvarez, Sorloth.

Treinador: Diego Simeone;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Girona x Atlético de Madrid onde assistir ao vivo

Girona x Atlético de Madrid onde assistir: a partida da 17ª rodada da La Liga terá transmissão do Disney+ no streaming. Aproveite para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Girona x Atlético de Madrid

Girona 0 x 4 Atlético de Madrid - La Liga 2024/25;

Atlético de Madrid 3 x 0 Girona - La Liga 2024/25;

Atlético de Madrid 3 x 1 Girona - La Liga 2023/24.

Palpite Girona x Atlético de Madrid - La Liga 2025/26 - Prognóstico final

Girona x Atlético de Madrid deve ser um jogo mais complicado para os visitantes do que a posição da tabela dos rivais insinua.

A equipe da casa começa a dar sinais de recuperação após um começo de campeonato complicado, enquanto o Atlético de Madrid faz uma péssima campanha fora de casa.

A promessa é de um jogo muito amarrado, e não se surpreenda se o Girona conseguir pelo menos um ponto.

Tabela atualizada da La Liga

0

Mais casas de apostas para palpites Girona x Atlético de Madrid

Girona x Atlético de Madrid palpite - Perguntas Frequentes

Como é o histórico de confrontos entre Girona e Atlético de Madrid?

As equipes se enfrentaram 12 vezes. São uma vitória do Girona, seis vitórias do Atlético de Madrid e cinco empates.

Qual é o desempenho de Vitor Reis no Girona?

O zagueiro emprestado pelo Manchester City vem ganhando minutagem, com 16 partidas jogadas, 15 como titular.

Qual a maior goleada registrada em Girona x Atlético de Madrid?

A maior goleada do duelo ocorreu na temporada passada, com vitória do Atlético de Madrid por 4 a 0.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados