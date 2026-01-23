Palpite Fluminense x Flamengo: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Fluminense x Flamengo pelo Carioca 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o clássico no Maracanã

Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (25/01), às 18h (de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro-RJ, em clássico válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2026.

Qual será o palpite Fluminense x Flamengo para a 4ª rodada do Carioca? A partida acontece em um momento de transição para as duas equipes, que utilizaram times alternativos nas rodadas iniciais e agora tendem a contar com seus principais astros.

A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite.

Jogo Fluminense x Flamengo Palpite rápido Ambos marcam - Não Odds 1.68 na Br4bet Data e horário Domingo – 25/01 – 18h (de Brasília) Estádio Maracanã, Rio de Janeiro-RJ Onde assistir Globo e Premiere

Palpites Fluminense x Flamengo: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ambos marcam - Não - odds de 1.68 na Br4bet

O mercado de “ambos marcam - não” é um dos mais interessantes para o clássico Fla-Flu. Em oito dos últimos dez confrontos entre as equipes, apenas um dos lados balançou as redes ou o jogo terminou empatado sem gols.

O clássico costuma ter forte disputa no meio-campo, marcação intensa e poucas oportunidades claras. Além disso, o início de temporada geralmente apresenta equipes ainda em processo de ajuste físico e tático.

Com o Fluminense priorizando organização defensiva e o Flamengo apostando em controle de posse e paciência na construção, a tendência é de um jogo estudado, com chances concentradas em poucos momentos.

Palpite 2: Flamengo vence o jogo - odds de 1.91 na Luva Bet

Mesmo atuando com mando do Fluminense, o Flamengo chega como favorito no mercado de resultado final. O Rubro-Negro venceu três dos últimos cinco confrontos em que o Tricolor foi mandante, além de apresentar elenco mais profundo e mais qualificado.

A expectativa é que o Flamengo utilize força máxima neste clássico, diferente das primeiras rodadas, quando atuou com time sub-20 e somou apenas um ponto em três jogos. Com jogadores como Arrascaeta, Pedro e Jorginho, o time ganha qualidade na construção.

Já o Fluminense, apesar de organizado, ainda busca maior regularidade ofensiva e pode ter dificuldades para sustentar pressão durante todo o jogo.

Palpite 3: Menos de 2.5 gols no jogo - odds de 1.49 na Brazino777

O mercado de poucos gols é praticamente um padrão em confrontos entre Fluminense e Flamengo. Em 12 das últimas 14 partidas entre as equipes, foram marcados menos de 2.5 gols, reforçando a tendência de placares curtos.

Além do histórico, o contexto atual também aponta para um duelo truncado. As duas equipes vêm utilizando formações mais cautelosas no estadual, com foco em compactação defensiva e transições rápidas, evitando exposição excessiva.

Clássicos, especialmente em início de temporada, tendem a ter ritmo mais cadenciado e maior preocupação em não errar, o que favorece novamente o cenário de poucos gols.

Odds Fluminense x Flamengo – Resultado final pelo Carioca 2026

Casa de Aposta Fluminense

Empate Flamengo

Brazino777 3.52 2.87 1.92 Luva Bet 3.61 2.92 2 Br4bet 3.60 3.05 2.12

Mais mercados e odds Fluminense x Flamengo

Fluminense x Flamengo palpite: análise do confronto e prognóstico

Fluminense e Flamengo já se enfrentaram 388 vezes em todas as competições, com leve vantagem rubro-negra: 142 vitórias do Flamengo, 125 empates e 121 vitórias do Fluminense.

Com mando tricolor, em 194 partidas, o Fluminense venceu 73 vezes, houve 62 empates e o Flamengo triunfou em 59 ocasiões, mostrando equilíbrio histórico no Maracanã.

Nos últimos cinco confrontos, o retrospecto recente também é equilibrado, com duas vitórias do Flamengo, uma do Fluminense e dois empates.

Palpite Fluminense: organização e busca por regularidade

O Fluminense iniciou o Carioca utilizando uma equipe alternativa e conseguiu somar uma vitória nas duas primeiras rodadas, mas ainda busca maior consistência coletiva. O time tem priorizado equilíbrio defensivo e circulação de bola no meio-campo.

A equipe aposta na experiência de Fábio no gol e na solidez defensiva para sustentar o jogo contra um adversário mais agressivo ofensivamente. No ataque, Serna e Canobbio são responsáveis por acelerar as transições e explorar os lados do campo..

Últimos jogos do Fluminense:

Nova Iguaçu x Fluminense – Carioca 2026;

Boavista 1 x 0 Fluminense – Carioca 2026;

Fluminense 2 x 1 Madureira – Carioca 2026;

Fluminense 1 x 0 Vasco – Copa do Brasil 2025;

Vasco 2 x 1 Fluminense – Copa do Brasil 2025.

Palpite Flamengo: elenco forte e favoritismo técnico

O Flamengo optou por utilizar o time sub-20 nas três primeiras rodadas do Carioca e somou apenas um ponto, mas a tendência é de que o elenco principal esteja disponível para o clássico, elevando consideravelmente o nível da equipe.

Com Filipe Luís no comando, o time aposta em posse de bola, construção desde a defesa e forte presença ofensiva com Pedro como referência. Arrascaeta e Jorginho são responsáveis pela criação e controle do ritmo da partida.

Últimos jogos do Flamengo:

Flamengo x Vasco – Carioca 2026;

Volta Redonda 3 x 0 Flamengo – Carioca 2026;

Bangu 2 x 1 Flamengo – Carioca 2026;

Flamengo 1 x 1 Portuguesa – Carioca 2026;

PSG 1 x 1 Flamengo – Copa Intercontinental 2025.

Escalações Fluminense x Flamengo

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Igor Rabello, Jemmes e Arana; Martinelli, Otávio e Acosta; Serna, Canobbio e Eve.

Técnico: Maxi Cuberas;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro.

Técnico: Filipe Luís.

Esquema mais usado: 4-3-3.

Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo

O clássico entre Fluminense e Flamengo, válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2026, será disputado no Maracanã, às 18h (de Brasília).

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta) e Premiere (TV por assinatura). Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Fluminense x Flamengo

Fluminense 2 x 1 Flamengo – Brasileirão 2025

Flamengo 1 x 0 Fluminense – Brasileirão 2025;

Flamengo 0 x 0 Fluminense – Carioca 2025.

Palpite Fluminense x Flamengo – Carioca 2026 – Prognóstico final

A expectativa é de mais um clássico equilibrado, com forte disputa física, marcação intensa e poucas chances claras de gol. O histórico recente e os números do confronto apontam claramente para jogos de placar curto.

Mesmo com mando tricolor, o Flamengo aparece como favorito técnico, especialmente se utilizar sua formação principal. Ainda assim, o perfil do jogo indica maior valor em mercados alternativos, como gols e ambos marcam.

Os melhores mercados para este confronto são: ambos marcam não, menos de 2.5 gols e vitória do Flamengo, considerando estatísticas, histórico e momento das equipes.

E aí, qual é o seu palpite Fluminense x Flamengo para a 4ª rodada do Campeonato Carioca 2026?

Fluminense x Flamengo – Perguntas Frequentes

O Flamengo é favorito mesmo jogando no Maracanã com mando do Fluminense?

Sim. Pelo elenco e pelo potencial técnico, o Flamengo aparece como favorito mesmo em jogos com mando tricolor.

O mercado de gols é uma boa opção?

Sim. A maioria dos últimos confrontos terminou com menos de 2.5 gols, indicando padrão claro de jogos fechados.

Qual o mercado mais seguro para apostar?

O mercado “menos de 2.5 gols” reúne os melhores indicadores estatísticos e histórico recente favorável.

