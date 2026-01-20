Palpite Flamengo x Vasco – Campeonato Carioca 2026 – 21/01/2026

Palpite Flamengo x Vasco, em quem apostar no Cariocão 2026? Veja as melhores odds, análise do confronto e dicas de aposta para o duelo no Maracanã

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2026. O clássico marca o primeiro duelo entre Rubro-Negro e Cruz-Maltino na temporada.

O Flamengo chega embalado, apostando na força do elenco e no controle do jogo para confirmar o favoritismo diante da torcida. A equipe busca manter regularidade neste início de Cariocão e ganhar confiança para a sequência do estadual.

Já o Vasco da Gama encara o clássico como chance de afirmação. A necessidade de pontuar pode deixar o jogo mais intenso e aberto, com boas oportunidades para os dois lados ao longo dos 90 minutos.

Jogo Flamengo x Vasco Palpite rápido Total de gols – menos de 2.5 Odds Odds em breve na Luva Bet Data e horário Quarta-feira – 21/01 – 21h30 (de Brasília) Estádio Maracanã Onde assistir Globo/GE TV/Premiere

Jogue com responsabilidade +18

Quer apostar no Cariocão e ainda não decidiu? Confira as melhores odds disponíveis e faça seu palpite Flamengo x Vasco com mais confiança.

Palpites Flamengo x Vasco: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Total de gols – menos de 2.5, com odds em breve na Luva Bet

O cenário aponta para mais um clássico truncado no Maracanã. Além do histórico recente mostrar jogos de forte marcação, os números reforçam o palpite: em 5 dos últimos 6 confrontos diretos entre Flamengo e Vasco, o placar terminou com menos de 2,5 gols.

Soma-se a isso o padrão do Vasco fora de casa, que também teve under 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos como visitante, indicando ritmo mais controlado.

Palpite 2: Total gols Vasco menos de 0.5, com odds em breve na Br4Bet

A dificuldade ofensiva do Vasco aparece com clareza nos dados recentes. O time sofreu o primeiro gol em 5 dos últimos 6 jogos e passou em branco em três das últimas cinco partidas disputadas em 2025.

Contra um Flamengo que costuma se impor defensivamente em casa, a tendência é de o Cruz-Maltino ter poucas oportunidades claras para marcar

Palpite 3: Resultado final empate, com odds em breve na BetMGM

Mesmo com leve favoritismo rubro-negro, o equilíbrio costuma prevalecer nos clássicos. Os dois confrontos mais recentes terminaram empatados, e o Flamengo vem de sequência com resultados ajustados, enquanto o Vasco tende a jogar mais fechado.

Com poucos gols e alto nível de cautela, o mercado de empate surge como um desfecho bastante plausível para o duelo.

Odds Flamengo x Vasco - Resultado final pela Campeonato Carioca:

Casas de apostas Flamengo Empate Vasco Br4bet odds em breve odds em breve odds em breve Luva Bet odds em breve odds em breve odds em breve BetMGM odds em breve odds em breve odds em breve

Mais mercados e Odds Flamengo x Vasco

Flamengo x Vasco palpite: Análise do confronto e prognóstico

Flamengo e Vasco fazem o primeiro clássico carioca do ano, em um duelo cercado de incertezas para os dois lados logo neste início de temporada. O confronto promete mais estudo do que intensidade nos primeiros minutos.

O Flamengo ainda busca estabilidade no Cariocão. A equipe largou com desempenho abaixo do esperado, muito em função da utilização do elenco sub-20, mas agora cresce a expectativa pelo retorno dos principais nomes, o que tende a elevar o nível técnico do time.

Do outro lado, o Vasco iniciou o estadual utilizando força máxima e com resultados mais sólidos, porém ainda carrega desconfiança após a reta final negativa de 2025. O clássico surge como um teste importante para medir a real evolução do Cruz-Maltino neste começo de ano.

Palpite Flamengo: O Rubro-Negro chega com força total no clássico?

O início do Flamengo no Cariocão ficou bem abaixo do padrão apresentado pelo time que dominou o futebol brasileiro em 2025, mas o contexto explica esse rendimento. A diretoria optou por estender o período de férias do elenco principal e iniciou o estadual utilizando majoritariamente jogadores do sub-20.

A expectativa é que justamente no clássico aconteça a reestreia do time titular, o que naturalmente eleva o nível da equipe. A principal incógnita está na parte física, já que muitos atletas ainda estão em fase de pré-temporada.

Ainda assim, é difícil ignorar a força de um elenco que encerrou o Brasileirão 2025 como dono do melhor ataque e da defesa mais sólida da competição.

Últimos jogos do Flamengo

Bangu-RJ 2 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca;

Flamengo 1 x 1 Portuguesa-RJ – Campeonato Carioca;

PSG 1 x 1 Flamengo – Copa Intercontinental da FIFA;

Flamengo 2 x 0 Pyramids – Copa Intercontinental da FIFA;

Cruz Azul 1 x 2 Flamengo – Copa Intercontinental da FIFA.

Palpite Vasco: O Cruz-Maltino consegue virar a chave após o fim turbulento de 2025?

A temporada passada do Vasco foi de muita instabilidade. O time chegou a sonhar com a Libertadores, mas terminou o Brasileirão brigando contra o rebaixamento.

Apesar disso, o Cruz-Maltino fez boa campanha na Copa do Brasil e chegou à final, ficando com o vice diante do Corinthians no Maracanã. O resultado aumentou a pressão sobre Fernando Diniz, que começou em 2026 usando força máxima no Cariocão.

Assim, o Vasco chega ao clássico já cobrado por resultados. Mesmo sendo início de temporada, a tendência é de um time intenso, competitivo e tratando o duelo como decisivo.

Últimos jogos do Vasco

Vasco da Gama 4 x 2 Maricá – Campeonato Carioca;

Vasco da Gama 1 x 2 Corinthians – Copa do Brasil;

Corinthians 0 x 0 Vasco da Gama – Copa do Brasil;

Fluminense 1 x 0 Vasco da Gama – Copa do Brasil;

Vasco da Gama 2 x 1 Fluminense – Copa do Brasil.

Escalações Flamengo x Vasco

A provável escalação de Flamengo tem: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Jorginho, Pulgar, Carrascal, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Gonzalo Plata.

Treinador: Filipe Luís;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

A provável escalação de Vasco tem: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.

Treinador: Fernanda Díniz;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Flamengo x Vasco onde assistir ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo no Globo, além das opções digitais GE TV e Premiere. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Flamengo x Vasco

Flamengo 1 x 1 Vasco da Gama – Brasileirão Série A – 21/09/2025;

Vasco da Gama 0 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 19/04/2025;

Flamengo 2 x 1 Vasco da Gama – Campeonato Carioca – 08/03/2025.

Palpite Flamengo x Vasco - Campeonato Carioca - Prognóstico final

O clássico tende a ser equilibrado e estudado, com ritmo mais cauteloso principalmente no primeiro tempo. O Flamengo chega com expectativa pelo retorno do time principal, enquanto o Vasco aposta em intensidade e competitividade para compensar as diferenças técnicas.

O histórico recente indica jogos travados, poucos gols e muita disputa no meio-campo. Com esse cenário, o empate ou um placar mínimo aparece como desfecho plausível para um duelo que costuma ser decidido nos detalhes.

E você, quem vence esse que é um dos maiores clássicos do Brasil: Flamengo ou Vasco?

Flamengo x Vasco palpite - Perguntas Frequentes

Como é o retrospecto geral de Flamengo x Vasco?

O Clássico dos Milhões já foi disputado 429 vezes ao longo da história. O Flamengo soma 167 vitórias, o Vasco venceu 139 partidas, além de 123 empates registrados entre as equipes.

Por que o Flamengo iniciou o Cariocão 2026 com o time sub-20?

O elenco principal do Flamengo encerrou a temporada passada apenas em 18 de dezembro, por conta da disputa da Copa Intercontinental.

O Vasco entra pressionado para o clássico?

De certa forma, sim. Após um fim de 2025 instável e a derrota na final da Copa do Brasil, o Vasco começou a temporada sob cobrança, o que faz o clássico ganhar ainda mais peso mesmo no início do ano.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

