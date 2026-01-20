Palpite Flamengo x Vasco – Campeonato Carioca 2026 – 21/01/2026

Palpite Flamengo x Vasco – Campeonato Carioca 2026 – 21/01/2026Palpite Flamengo x Vasco, em quem apostar no Cariocão 2026? Veja as melhores odds, análise do confronto e dicas de aposta para o duelo no Maracanã
Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada do Campeonato Carioca 2026. O clássico marca o primeiro duelo entre Rubro-Negro e Cruz-Maltino na temporada.
O Flamengo chega embalado, apostando na força do elenco e no controle do jogo para confirmar o favoritismo diante da torcida. A equipe busca manter regularidade neste início de Cariocão e ganhar confiança para a sequência do estadual.
Já o Vasco da Gama encara o clássico como chance de afirmação. A necessidade de pontuar pode deixar o jogo mais intenso e aberto, com boas oportunidades para os dois lados ao longo dos 90 minutos.
Quer apostar no Cariocão e ainda não decidiu? Confira as melhores odds disponíveis e faça seu palpite Flamengo x Vasco com mais confiança.
Palpites Flamengo x Vasco: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Total de gols – menos de 2.5, com odds em breve na Luva Bet;
Palpite 2: Total gols Vasco menos de 0.5, com odds em breve na Br4Bet;
Palpite 3: Resultado final empate, com odds em breve na BetMGM.
Palpite 1: Total de gols – menos de 2.5, com odds em breve na Luva Bet
O cenário aponta para mais um clássico truncado no Maracanã. Além do histórico recente mostrar jogos de forte marcação, os números reforçam o palpite: em 5 dos últimos 6 confrontos diretos entre Flamengo e Vasco, o placar terminou com menos de 2,5 gols.
Soma-se a isso o padrão do Vasco fora de casa, que também teve under 2,5 gols em 4 dos últimos 5 jogos como visitante, indicando ritmo mais controlado.
Palpite 2: Total gols Vasco menos de 0.5, com odds em breve na Br4Bet
A dificuldade ofensiva do Vasco aparece com clareza nos dados recentes. O time sofreu o primeiro gol em 5 dos últimos 6 jogos e passou em branco em três das últimas cinco partidas disputadas em 2025.
Contra um Flamengo que costuma se impor defensivamente em casa, a tendência é de o Cruz-Maltino ter poucas oportunidades claras para marcar
Palpite 3: Resultado final empate, com odds em breve na BetMGM
Mesmo com leve favoritismo rubro-negro, o equilíbrio costuma prevalecer nos clássicos. Os dois confrontos mais recentes terminaram empatados, e o Flamengo vem de sequência com resultados ajustados, enquanto o Vasco tende a jogar mais fechado.
Com poucos gols e alto nível de cautela, o mercado de empate surge como um desfecho bastante plausível para o duelo.
Odds Flamengo x Vasco - Resultado final pela Campeonato Carioca:
Mais mercados e Odds Flamengo x Vasco
Flamengo x Vasco palpite: Análise do confronto e prognóstico
Flamengo e Vasco fazem o primeiro clássico carioca do ano, em um duelo cercado de incertezas para os dois lados logo neste início de temporada. O confronto promete mais estudo do que intensidade nos primeiros minutos.
O Flamengo ainda busca estabilidade no Cariocão. A equipe largou com desempenho abaixo do esperado, muito em função da utilização do elenco sub-20, mas agora cresce a expectativa pelo retorno dos principais nomes, o que tende a elevar o nível técnico do time.
Do outro lado, o Vasco iniciou o estadual utilizando força máxima e com resultados mais sólidos, porém ainda carrega desconfiança após a reta final negativa de 2025. O clássico surge como um teste importante para medir a real evolução do Cruz-Maltino neste começo de ano.
Palpite Flamengo: O Rubro-Negro chega com força total no clássico?
O início do Flamengo no Cariocão ficou bem abaixo do padrão apresentado pelo time que dominou o futebol brasileiro em 2025, mas o contexto explica esse rendimento. A diretoria optou por estender o período de férias do elenco principal e iniciou o estadual utilizando majoritariamente jogadores do sub-20.
A expectativa é que justamente no clássico aconteça a reestreia do time titular, o que naturalmente eleva o nível da equipe. A principal incógnita está na parte física, já que muitos atletas ainda estão em fase de pré-temporada.
Ainda assim, é difícil ignorar a força de um elenco que encerrou o Brasileirão 2025 como dono do melhor ataque e da defesa mais sólida da competição.
Últimos jogos do Flamengo
Bangu-RJ 2 x 1 Flamengo – Campeonato Carioca;
Flamengo 1 x 1 Portuguesa-RJ – Campeonato Carioca;
PSG 1 x 1 Flamengo – Copa Intercontinental da FIFA;
Flamengo 2 x 0 Pyramids – Copa Intercontinental da FIFA;
Cruz Azul 1 x 2 Flamengo – Copa Intercontinental da FIFA.
Palpite Vasco: O Cruz-Maltino consegue virar a chave após o fim turbulento de 2025?
A temporada passada do Vasco foi de muita instabilidade. O time chegou a sonhar com a Libertadores, mas terminou o Brasileirão brigando contra o rebaixamento.
Apesar disso, o Cruz-Maltino fez boa campanha na Copa do Brasil e chegou à final, ficando com o vice diante do Corinthians no Maracanã. O resultado aumentou a pressão sobre Fernando Diniz, que começou em 2026 usando força máxima no Cariocão.
Assim, o Vasco chega ao clássico já cobrado por resultados. Mesmo sendo início de temporada, a tendência é de um time intenso, competitivo e tratando o duelo como decisivo.
Últimos jogos do Vasco
Vasco da Gama 4 x 2 Maricá – Campeonato Carioca;
Vasco da Gama 1 x 2 Corinthians – Copa do Brasil;
Corinthians 0 x 0 Vasco da Gama – Copa do Brasil;
Fluminense 1 x 0 Vasco da Gama – Copa do Brasil;
Vasco da Gama 2 x 1 Fluminense – Copa do Brasil.
Escalações Flamengo x Vasco
A provável escalação de Flamengo tem: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Jorginho, Pulgar, Carrascal, Arrascaeta, Everton Cebolinha, Gonzalo Plata.
Treinador: Filipe Luís;
Esquema tático mais usado: 4-3-3.
A provável escalação de Vasco tem: Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Barros, Coutinho, Andrés Gómez, Rayan e Nuno Moreira.
Treinador: Fernanda Díniz;
Esquema tático mais usado: 4-3-3.
Flamengo x Vasco onde assistir ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo no Globo, além das opções digitais GE TV e Premiere. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Flamengo x Vasco
Flamengo 1 x 1 Vasco da Gama – Brasileirão Série A – 21/09/2025;
Vasco da Gama 0 x 0 Flamengo – Brasileirão Série A – 19/04/2025;
Flamengo 2 x 1 Vasco da Gama – Campeonato Carioca – 08/03/2025.
Palpite Flamengo x Vasco - Campeonato Carioca - Prognóstico final
O clássico tende a ser equilibrado e estudado, com ritmo mais cauteloso principalmente no primeiro tempo. O Flamengo chega com expectativa pelo retorno do time principal, enquanto o Vasco aposta em intensidade e competitividade para compensar as diferenças técnicas.
O histórico recente indica jogos travados, poucos gols e muita disputa no meio-campo. Com esse cenário, o empate ou um placar mínimo aparece como desfecho plausível para um duelo que costuma ser decidido nos detalhes.
E você, quem vence esse que é um dos maiores clássicos do Brasil: Flamengo ou Vasco?
Mais casas de apostas para palpites Flamengo x Vasco
Flamengo x Vasco palpite - Perguntas Frequentes
Como é o retrospecto geral de Flamengo x Vasco?
O Clássico dos Milhões já foi disputado 429 vezes ao longo da história. O Flamengo soma 167 vitórias, o Vasco venceu 139 partidas, além de 123 empates registrados entre as equipes.
Por que o Flamengo iniciou o Cariocão 2026 com o time sub-20?
O elenco principal do Flamengo encerrou a temporada passada apenas em 18 de dezembro, por conta da disputa da Copa Intercontinental.
O Vasco entra pressionado para o clássico?
De certa forma, sim. Após um fim de 2025 instável e a derrota na final da Copa do Brasil, o Vasco começou a temporada sob cobrança, o que faz o clássico ganhar ainda mais peso mesmo no início do ano.
Recado do Autor
