Palpite Flamengo x Corinthians – Supercopa do Brasil 2026 – 01/02/2026

Palpite Flamengo x Corinthians – Supercopa do Brasil 2026 – 01/02/2026Palpite Flamengo x Corinthians, em quem apostar no Supercopa do Brasil 2026? Veja as odds, análises e dicas de aposta para o duelo no Mané Garrincha
Palpite Flamengo x Corinthians: a Supercopa do Brasil reúne as duas maiores torcidas do país em mais uma final de peso. O duelo acontece no dia 1º de fevereiro, às 16h, no Mané Garrincha, em Brasília. Clima de decisão, estádio dividido e muita história em jogo. Qual é o melhor palpite Flamengo x Corinthians?
O Corinthians aposta na força da Fiel, que terá 50% da lotação, e no talento de Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Com o bom retrospecto de Dorival Júnior em jogos grandes reforçam a confiança alvinegra.
Atual campeão da Supercopa, o Flamengo chega sustentado pelo histórico favorável em confrontos eliminatórios contra o rival, com 7 vitórias e 3 derrotas. Experiência, elenco forte e costume de decisão fazem o Rubro-Negro sonhar com mais uma taça.
Quer apostar em Flamengo x Corinthians na final da Supercopa do Brasil e ainda tem dúvidas? Veja abaixo as melhores dicas de palpite para essa decisão gigante.
Palpites Flamengo x Corinthians: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Ser Campeão - Corinthians, com odds 2.85 na Luva Bet;
Palpite 2: Ambas as equipes marcam - Sim, com odds 2.00 na BetMGM;
Palpite 3: Número de gols - 2 a 3 gols, com odds 2.00 na Betnacional;
Palpite 1: Ser Campeão - Corinthians, com odds 2.85 na Luva Bet
O palpite no Corinthians campeão ganha força pelo momento recente e pelos números. O Timão chega embalado após levantar a Copa do Brasil, tem um ataque decisivo com Garro, Yuri Alberto e Memphis, e contará com metade do Mané Garrincha tomada pela Fiel.
Nos últimos jogos, venceu ou empatou 6 de 7 partidas, além de ter marcado primeiro em 3 dos últimos 4 confrontos recentes.
O histórico também pesa. O Corinthians já superou o Flamengo em decisões e conta com Dorival Júnior, técnico que costuma complicar o Rubro-Negro: 10 vitórias, 12 empates e 9 derrotas contra o rival. Em final equilibrada e campo neutro, o Timão tem totais condições de sair com a taça.
Palpite 2: Ambas as equipes marcam - Sim, com odds 2.00 na Br4bet
Mesmo com tendência de jogo travado, o cenário aponta gols dos dois lados. Flamengo e Corinthians têm média recente combinada de 2,5 gols por jogo, além de finalizarem bastante: juntos, somam mais de 30 chutes por partida. Em finais, a necessidade de reação costuma abrir espaços.
O retrospecto confirma: 5 dos últimos 10 confrontos diretos terminaram com ambos marcando. Na decisão da Copa do Brasil 2022, os dois balançaram as redes no jogo decisivo. Com ataques decisivos e clima de tudo ou nada, o mercado “BTTS – Sim” ganha valor.
O Corinthians encara a Supercopa como termômetro para a temporada. O Timão perdeu pouco nas últimas semanas, 6 jogos de invencibilidade em 7 e mostrou solidez defensiva, com menos de 2,5 gols em 3 dos últimos 4 jogos, cenário comum em partidas grandes.
Para sonhar com a taça, o Corinthians aposta na experiência de Dorival Júnior e no poder decisivo de Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, além da força da Fiel em campo neutro. Se mantiver o padrão competitivo do fim de 2025, o Timão chega vivo para disputar o título até o último lance.
Últimos jogos do Corinthians
Velo Clube 0 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista;
Santos 1 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista;
Corinthians 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista;
RB Bragantino 3 x 0 Corinthians – Campeonato Paulista;
Corinthians 3 x 0 Ponte Preta – Campeonato Paulista.
Escalações Flamengo x Corinthians
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino;
Treinador: Filipe Luís;
Esquema tático usado pelo Mengão: 4-3-3.
Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay;
Treinador: Dorival Júnior;
Esquema tático usado pelo Timão: 4-4-2.
Flamengo x Corinthians onde assistir ao vivo
O jogo Flamengo x Corinthians terá transmissão da Globo (TV aberta) e SporTV (TV Fechada). Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.
Últimos confrontos entre Flamengo x Corinthians
Corinthians 1 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 28/09/2025;
Flamengo 4 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 27/04/2025;
Corinthians 0 x 0 Flamengo – Copa do Brasil – 20/10/2024.
Palpite Flamengo x Corinthians - Supercopa do Brasil 2026 - Prognóstico final
Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa em um duelo equilibrado, com peso de camisa e elenco forte dos dois lados. O Rubro-Negro chega com leve favoritismo pelo histórico recente, enquanto o Timão confia no bom momento e na consistência coletiva.
Em jogo único e campo neutro, qualquer detalhe pode definir o campeão. Expectativa de partida tensa, disputada e com margem mínima no placar.
Na sua opinião, quem levanta a taça: Flamengo ou Corinthians?
Flamengo x Corinthians palpite - Perguntas Frequentes
Quais clubes já conquistaram a Supercopa do Brasil?
Os campeões do torneio são: Flamengo (2025, 2021 e 2020), São Paulo (2024), Palmeiras (2023), Atlético-MG (2022), Corinthians (1991) e Grêmio (1990).
Quem leva vantagem no histórico entre Flamengo e Corinthians?
O retrospecto é favorável ao Flamengo, que soma 66 vitórias, contra 56 triunfos do Corinthians, além de 34 empates no confronto direto.
Flamengo e Corinthians já decidiram a Supercopa do Brasil?
Sim. As equipes se enfrentaram na decisão de 1991, quando o Corinthians venceu o Flamengo com gol de Neto e ficou com o título.
