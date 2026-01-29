Palpite Flamengo x Corinthians – Supercopa do Brasil 2026 – 01/02/2026

Palpite Flamengo x Corinthians, em quem apostar no Supercopa do Brasil 2026? Veja as odds, análises e dicas de aposta para o duelo no Mané Garrincha

Palpite Flamengo x Corinthians: a Supercopa do Brasil reúne as duas maiores torcidas do país em mais uma final de peso. O duelo acontece no dia 1º de fevereiro, às 16h, no Mané Garrincha, em Brasília. Clima de decisão, estádio dividido e muita história em jogo. Qual é o melhor palpite Flamengo x Corinthians?

O Corinthians aposta na força da Fiel, que terá 50% da lotação, e no talento de Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro. Com o bom retrospecto de Dorival Júnior em jogos grandes reforçam a confiança alvinegra.

Atual campeão da Supercopa, o Flamengo chega sustentado pelo histórico favorável em confrontos eliminatórios contra o rival, com 7 vitórias e 3 derrotas. Experiência, elenco forte e costume de decisão fazem o Rubro-Negro sonhar com mais uma taça.

Jogo Flamengo x Corinthians Palpite rápido Ser Campeão - Corinthians

Odds 2.85 na Luva Bet Data e horário Domingo – 01/02 – 16h (de Brasília) Estádio Mané Garrincha Onde assistir Globo e SporTV

Odds compiladas no dia 27/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Quer apostar em Flamengo x Corinthians na final da Supercopa do Brasil e ainda tem dúvidas? Veja abaixo as melhores dicas de palpite para essa decisão gigante.

Palpites Flamengo x Corinthians: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Ser Campeão - Corinthians, com odds 2.85 na Luva Bet

O palpite no Corinthians campeão ganha força pelo momento recente e pelos números. O Timão chega embalado após levantar a Copa do Brasil, tem um ataque decisivo com Garro, Yuri Alberto e Memphis, e contará com metade do Mané Garrincha tomada pela Fiel.

Nos últimos jogos, venceu ou empatou 6 de 7 partidas, além de ter marcado primeiro em 3 dos últimos 4 confrontos recentes.

O histórico também pesa. O Corinthians já superou o Flamengo em decisões e conta com Dorival Júnior, técnico que costuma complicar o Rubro-Negro: 10 vitórias, 12 empates e 9 derrotas contra o rival. Em final equilibrada e campo neutro, o Timão tem totais condições de sair com a taça.

Palpite 2: Ambas as equipes marcam - Sim, com odds 2.00 na Br4bet

Mesmo com tendência de jogo travado, o cenário aponta gols dos dois lados. Flamengo e Corinthians têm média recente combinada de 2,5 gols por jogo, além de finalizarem bastante: juntos, somam mais de 30 chutes por partida. Em finais, a necessidade de reação costuma abrir espaços.

O retrospecto confirma: 5 dos últimos 10 confrontos diretos terminaram com ambos marcando. Na decisão da Copa do Brasil 2022, os dois balançaram as redes no jogo decisivo. Com ataques decisivos e clima de tudo ou nada, o mercado “BTTS – Sim” ganha valor.

<i/frame> <h3 dir="ltr">Palpite 3: Número de gols - 2 a 3 gols, com odds 2.00 na Betnacional</h3> <p dir="ltr">Apesar da qualidade ofensiva, os dados recentes indicam placar controlado. Flamengo e Corinthians vêm de sequências com <a href="https://www.opovo.com.br/apostas/aposta-under-over.html">menos de 2,5 gols</a> em 3 de 4 jogos, além de médias individuais próximas de 1 gol marcado por partida. Em finais, a cautela inicial costuma prevalecer. <p dir="ltr">Nos confrontos diretos, 6 dos últimos 10 jogos terminaram com até três gols, reforçando a leitura de equilíbrio. Com chances dos dois lados, mas sem tendência de goleada, o mercado de 2 a 3 gols aparece como aposta bem ajustada ao contexto da decisão. <h2 dir="ltr">Odds Flamengo x Corinthians - Resultado final pela Supercopa do Brasil 2026:</h2> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-524ba0c0-7fff-fe74-67ce-cf52baedff5b">Casas de apostas</span></th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-945b2049-7fff-0816-ac4f-92d5cb421ca3">Flamengo</span></th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-cad06e63-7fff-11af-3c48-1768e0b16a2b">Empate</span></th> <th style="border: 1px solid #ccc; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-6daf369e-7fff-1854-cc04-a25efeb6841a">Corinthians</span></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-24764076-7fff-ed24-6ad9-9ad430a1ea39"><a href="https://opovo.gigmedia.com/goto/betnacional/prognostic" target="_blank" rel="sponsored nofollow noopener">Betnacional</a></span></td> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-4c7a90f3-7fff-0d83-0a96-d9be0bf27722">1.77</span></td> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-7d4bac04-7fff-250a-c026-bdeade59f24a">3.25</span></td> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-eee7f380-7fff-3dfd-f804-80958bc1fc87">4.75</span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-5d779783-7fff-f823-04b1-89c0488ddee4"><a href="https://opovo.gigmedia.com/goto/luva_bet/prognostic" target="_blank" rel="sponsored nofollow noopener">Luva Bet</a></span></td> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-781b750a-7fff-1af3-67b4-7d7ecfccaed8">1.80</span> </td> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-7d4bac04-7fff-250a-c026-bdeade59f24a">3.50</span></td> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-eee7f380-7fff-3dfd-f804-80958bc1fc87">4.70</span></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-d6c11c89-7fff-01da-35c2-be8689e627e9"><a href="https://opovo.gigmedia.com/goto/playmgm_nj/prognostic" target="_blank" rel="sponsored nofollow noopener">BetMGM</a></span></td> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-781b750a-7fff-1af3-67b4-7d7ecfccaed8">1.80</span></td> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"><span id="docs-internal-guid-9a59c81c-7fff-35ce-f5e1-61b2d44e75ec">3.40</span></td> <td style="border: 1px solid #eee; padding: 8px; text-align: center;"> <span id="docs-internal-guid-eee7f380-7fff-3dfd-f804-80958bc1fc87">4.75</span></td> </tr> </tbody> </table> <p dir="ltr"><span style="font-size: 10pt;"><em>Odds compiladas no dia 27/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18 </em></span> <h2 dir="ltr">Flamengo x Corinthians palpite: Análise do confronto e prognóstico </h2> <p dir="ltr">Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa do Brasil em um confronto que carrega história, rivalidade e duas das maiores torcidas do país. O Rubro-Negro entra em campo tentando apagar a derrota de 1991, enquanto o Timão vê na final a chance de confirmar um início de temporada forte e mostrar que chega em 2026 para brigar no topo. <p dir="ltr">O Corinthians aposta no talento ofensivo de Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, além da juventude decisiva de Breno Bidon. O cenário fica ainda mais favorável com Dorival Júnior, que possui números equilibrados e competitivos contra o rival e chega motivado para conquistar um título que ainda falta em seu currículo. <p dir="ltr">Já o <a href="https://www.opovo.com.br/apostas/palpite-flamengo.html">Flamengo</a> confia no elenco estrelado e no retrospecto positivo em confrontos eliminatórios diante do Timão. Mesmo assim, o momento aponta leve vantagem corinthiana: campeão recente, histórico favorável nas finais e o peso da Fiel empurrando do início ao fim sustentam o palpite no Corinthians levantando a taça. <h3 dir="ltr">Palpite Flamengo: O Galo consegue reagir no clássico e ganhar confiança em 2026?</h3> <p dir="ltr">O Flamengo chega à Supercopa tentando confirmar o status de favorito. Atual campeão do torneio, o Rubro-Negro aposta na força do elenco e no retrospecto recente em decisões, além de números sólidos: venceu 8 dos últimos 9 jogos e vem de sequência com menos de 2,5 gols em 4 partidas seguidas, mostrando controle e maturidade competitiva. <p dir="ltr">A decisão também pesa para Filipe Luís, agora mais consolidado no cargo. Abrir 2026 com título reforça o trabalho do treinador e mantém a escrita positiva em confrontos eliminatórios contra o rival, onde o Flamengo leva vantagem histórica e recente. <h4 dir="ltr">Últimos jogos do Flamengo</h4> <ul> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Fluminense 2 x 1 Flamengo –</strong> Campeonato Carioca; </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Flamengo 1 x 0 Vasco da Gama –</strong> Campeonato Carioca; </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Volta Redonda 3 x 0 Flamengo –</strong> Campeonato Carioca; </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Bangu-RJ 2 x 1 Flamengo –</strong> Campeonato Carioca; </li> <li dir="ltr"> <p dir="ltr"><strong>Flamengo 1 x 1 Portuguesa-RJ –</strong> Campeonato Carioca. </li> </ul> <p dir="ltr"><iframe src="https://sportswidget.gigmedia.com/bonus?short_code=opovo_betnacional_palpite&widget=toplistwidget" width="100%" height="430px" frameborder="0">

Palpite Corinthians: A Raposa pode confirmar o bom momento no futebol mineiro?

O Corinthians encara a Supercopa como termômetro para a temporada. O Timão perdeu pouco nas últimas semanas, 6 jogos de invencibilidade em 7 e mostrou solidez defensiva, com menos de 2,5 gols em 3 dos últimos 4 jogos, cenário comum em partidas grandes.

Para sonhar com a taça, o Corinthians aposta na experiência de Dorival Júnior e no poder decisivo de Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro, além da força da Fiel em campo neutro. Se mantiver o padrão competitivo do fim de 2025, o Timão chega vivo para disputar o título até o último lance.

Últimos jogos do Corinthians

Velo Clube 0 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista;

Santos 1 x 1 Corinthians – Campeonato Paulista;

Corinthians 1 x 1 São Paulo – Campeonato Paulista;

RB Bragantino 3 x 0 Corinthians – Campeonato Paulista;

Corinthians 3 x 0 Ponte Preta – Campeonato Paulista.

Escalações Flamengo x Corinthians

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino;

Treinador: Filipe Luís;

Esquema tático usado pelo Mengão: 4-3-3.

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay;

Treinador: Dorival Júnior;

Esquema tático usado pelo Timão: 4-4-2.

Flamengo x Corinthians onde assistir ao vivo

O jogo Flamengo x Corinthians terá transmissão da Globo (TV aberta) e SporTV (TV Fechada). Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Flamengo x Corinthians

Corinthians 1 x 2 Flamengo – Brasileirão Série A – 28/09/2025;

Flamengo 4 x 0 Corinthians – Brasileirão Série A – 27/04/2025;

Corinthians 0 x 0 Flamengo – Copa do Brasil – 20/10/2024.

Palpite Flamengo x Corinthians - Supercopa do Brasil 2026 - Prognóstico final

Flamengo e Corinthians decidem a Supercopa em um duelo equilibrado, com peso de camisa e elenco forte dos dois lados. O Rubro-Negro chega com leve favoritismo pelo histórico recente, enquanto o Timão confia no bom momento e na consistência coletiva.

Em jogo único e campo neutro, qualquer detalhe pode definir o campeão. Expectativa de partida tensa, disputada e com margem mínima no placar.

Na sua opinião, quem levanta a taça: Flamengo ou Corinthians?

Mais casas de apostas para palpites Flamengo x Corinthians

Flamengo x Corinthians palpite - Perguntas Frequentes

Quais clubes já conquistaram a Supercopa do Brasil?

Os campeões do torneio são: Flamengo (2025, 2021 e 2020), São Paulo (2024), Palmeiras (2023), Atlético-MG (2022), Corinthians (1991) e Grêmio (1990).

Quem leva vantagem no histórico entre Flamengo e Corinthians?

O retrospecto é favorável ao Flamengo, que soma 66 vitórias, contra 56 triunfos do Corinthians, além de 34 empates no confronto direto.

Flamengo e Corinthians já decidiram a Supercopa do Brasil?

Sim. As equipes se enfrentaram na decisão de 1991, quando o Corinthians venceu o Flamengo com gol de Neto e ficou com o título.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados