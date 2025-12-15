Palpite Everton x Arsenal: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Everton x Arsenal - Premier League 25/26 - 21/12/2025Palpite Everton x Arsenal: análises, estatísticas, dicas de aposta, retrospecto e odds para o confronto da 17ª rodada da Premier League 2025/26
Everton e Arsenal se enfrentam no domingo (21/12), às 11h00 (de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, pela 17ª rodada da Premier League 2025/26. O duelo coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos, mas que carregam um histórico marcado pelo equilíbrio recente e por jogos de forte intensidade.
O Everton vive oscilação na temporada, mas chega motivado por vitórias importantes e pelo bom desempenho recente como mandante. A equipe de Liverpool tenta usar a força da torcida para frear um dos ataques mais perigosos da liga.
Do outro lado, o Arsenal segue embalado e mostrando força ofensiva com o trio Saka, Eze e Gyokeres, que tem sido decisivo na campanha. Mesmo fora de casa, os Gunners entram como favoritos e buscam somar pontos para permanecer no topo da tabela.
No histórico geral, o Arsenal leva vantagem com 111 vitórias em 224 partidas, contra 65 triunfos do Everton e 48 empates. Porém, quando o palco é Liverpool, o cenário muda: em 111 jogos, o Everton venceu 47 vezes, contra 34 vitórias do Arsenal e 30 empates. Qual é o palpite para Everton x Arsenal?
|Jogo
|Everton x Arsenal
|Palpite rápido
|Arsenal vence o jogo
|Odds
|1.75 na Estrela Bet
|Data e horário
|Domingo - 21/12 - 11h (de Brasília)
|Estádio:
|Hill Dickinson Stadium, Liverpool (ING)
|Onde assistir:
|ESPN / Disney+
Palpites Everton x Arsenal: Mercados, odds e dicas de aposta
Palpite 1: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.62 na Luva Bet;
Palpite 2: Arsenal vence o jogo, com odds de 1.75 na Estrela Bet;
Palpite 3: Ambos times marcam NÃO, com odds de 1.71 na Br4bet.
Palpite 1: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.62 na Luva Bet
Este é o mercado mais consistente estatisticamente. Três dos últimos quatro encontros entre Everton e Arsenal terminaram com menos de 2.5 gols, e o padrão recente indica partidas muito disputadas, com forte marcação e poucas chances claras.
O Everton tem mostrado consistência defensiva quando joga em casa, mesmo contra adversários mais fortes. Já o Arsenal costuma controlar o ritmo do jogo fora de casa, reduzindo o número de oportunidades do oponente e buscando ataques mais organizados, o que tende a diminuir a quantidade de gols.
Palpite 2: Arsenal vence o jogo, com odds de 1.75 na Estrela Bet
O Arsenal chega mais estruturado, com um trio ofensivo em grande fase. Saka, Eze e Gyokeres estão entre os jogadores mais influentes da Premier League até aqui, contribuindo para uma média alta de gols e participações decisivas.
Além disso, os Gunners venceram 3 dos últimos 5 jogos contra o Everton, e mesmo nos empates, foram superiores em volume de jogo.
Palpite 3: Ambos marcam NÃO, com odds de 1.71 na Br4bet
Outra tendência forte para o confronto. Em 4 dos últimos 6 jogos entre Everton e Arsenal, apenas um dos times marcou.
O Everton, em casa, costuma adotar postura mais cautelosa diante de grandes clubes, enquanto o Arsenal tem uma defesa sólida fora de Londres. O encaixe tático indica um confronto onde uma das equipes deve ter dificuldade para balançar as redes.
Odds Everton x Arsenal – Resultado Final pela Premier League
|Casas de Apostas
|Palpite Manchester City
|Empate
|Palpite West Ham
|bet365
|4.00
|3.60
|1.72
|Br4bet
|4.50
|3.60
|1.75
|Estrela Bet
|4.72
|3.38
|1.61
Everton x Arsenal: Análise do confronto e prognóstico
O confronto coloca frente a frente dois clubes que vivem momentos distintos na Premier League 25/26. Enquanto o Arsenal mira as primeiras posições da tabela e demonstra solidez tática, o Everton tenta encontrar constância para se afastar da zona intermediária.
O histórico entre Everton e Arsenal conta com 224 confrontos, sendo 111 vitórias dos Gunners, 65 triunfos dos Toffees e 48 empates. Quando o duelo acontece em Liverpool, o equilíbrio aumenta: em 111 jogos, o Everton venceu 47 vezes, contra 34 vitórias do Arsenal e 30 empates.
Nos últimos 10 encontros, há igualdade completa, com quatro vitórias para cada lado e dois empates. Considerando apenas os 10 duelos mais recentes com o Everton como mandante, os azuis de Liverpool levaram a melhor em cinco oportunidades, reforçando a força do clube em casa.
Palpite Everton: força em casa e boa fase de Ndiaye
O Everton tem mostrado evolução na temporada, sobretudo com Ndiaye e Dewsbury-Hall liderando ofensivamente. A equipe vem de bons resultados recentes e tem conseguido se impor fisicamente contra adversários diretos.
No Hill Dickinson Stadium, o Everton costuma ser mais intenso e competitivo, dificultando a vida de qualquer adversário.
Últimos jogos do Everton
Everton 3 x 0 Nottingham Forest – Premier League 25/26;
Bournemouth 0 x 1 Everton – Premier League 25/26;
Everton 1 x 4 Newcastle – Premier League 25/26;
Manchester United 0 x 1 Everton – Premier League 25/26;
Everton 2 x 0 Fulham – Premier League 25/26.
Palpite Arsenal: trio ofensivo decisivo e momento superior
O Arsenal tem uma das linhas ofensivas mais perigosas da liga. Saka, Eze e Gyokeres somam gols, assistências e muita mobilidade, transformando o time em um dos mais letais da Premier League.
Além disso, os Gunners chegam embalados pela boa fase na Champions League e por vitórias marcantes.
Últimos jogos do Arsenal
Aston Villa 2 x 1 Arsenal – Premier League 25/26;
Arsenal 2 x 0 Brentford – Premier League 25/26;
Chelsea 1 x 1 Arsenal – Premier League 25/26;
Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique – Champions League 25/26;
Arsenal 4 x 1 Tottenham – Premier League 25/26.
Escalações Everton x Arsenal
Provável escalação do Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane e Mykolenko; Garner, Dewsbury-Hall e Gueye; Ndiaye, Grealish e Barry.
Treinador: David Moyes;
Esquema: 4-3-3.
Provável escalação do Arsenal: Raya; White, Timber, Hincapié e Calafiori; Rice, Odegaard e Zubimendi; Saka, Eze e Gyokeres.
Treinador: Mikel Arteta;
Esquema: 4-3-3.
Onde assistir Everton x Arsenal ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e Disney+ para todo o Brasil.
Últimos confrontos entre Everton x Arsenal
Everton 1 x 1 Arsenal – Premier League 24/25;
Arsenal 0 x 0 Everton – Premier League 24/25;
Arsenal 2 x 1 Everton – Premier League 23/24.
Everton x Arsenal – Prognóstico final
O Arsenal chega como favorito pelo momento superior, pelo desempenho mais estável e pela força do trio ofensivo. O Everton cresceu recentemente e deve dificultar o jogo em Liverpool, mas tende a ter menos volume e criar menos chances do que o adversário.
Prognóstico final: Arsenal ligeiramente favorito, com tendência de jogo duro e poucos gols.
E aí, qual o seu palpite Everton x Arsenal pela Premier League?
Tabela atualizada da Premier League
Perguntas Frequentes – Everton x Arsenal
Quem é o favorito no jogo Everton x Arsenal?
O Arsenal, pelo momento e pela força ofensiva.
O Everton costuma dificultar em casa?
Sim. Nos últimos 10 jogos como mandante contra o Arsenal, venceu 5.
Onde será o jogo entre Everton x Arsenal?
Hill Dickinson Stadium, em Liverpool.
Recado do Autor
