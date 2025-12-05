Palpite Cruzeiro x Corinthians: Odds e Onde Assistir a Copa do Brasil

Palpite Cruzeiro x Corinthians, em quem apostar na Copa do Brasil? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Cruzeiro x Corinthians: Mineiros e paulistas fazem o primeiro duelo para decidir quem vai para a final. A semifinal da Copa do Brasil será disputada na quarta-feira, dia 10 de dezembro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

A equipe celeste quer coroar a temporada de recuperação com uma taça.

No lado alvinegro, o título, e a premiação, podem ajudar em um fim de ano conturbado.

Jogo Cruzeiro x Corinthians Palpite rápido Total de gols Cruzeiro mais de 1.5 Odds 2,00 na Br4bet Data e horário Quarta-feira - 10/12 - 21h30 (de Brasília)

Estádio: Mineirão Onde assistir: Globo / Sportv / Amazon Prime / Premiere

Odds compiladas no dia 03/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Palpites Cruzeiro x Corinthians: mercados, odds e dicas de aposta - Copa do Brasil 2025

Palpite 1: Total de gols Cruzeiro mais de 1.5, com odds 2.00 na Br4bet

A partida de ida entre Cruzeiro e Corinthians tem entre os melhores palpites esportivos pelo menos dois gols dos donos da casa nas apostas over/under.

O Cruzeiro mostrou a força do seu ataque na partida contra o Corinthians no Brasileirão, vencendo por 3 a 0. Além disso, fez pelo menos dois gols em duas das três partidas que atuou como mandante na Copa do Brasil.

Palpite 2: Kaio Jorge marca gol, com odds 2.20 na BetMGM

Palpites de futebol com muitos gols do Cruzeiro costumam ser acompanhados por Kaio Jorge balançando as redes.

O artilheiro do Brasileirão marcou duas vezes no último duelo contra os rivais da semi. Ele também vem brilhando na Copa do Brasil. Nas quartas, contra o Atlético-MG, marcou três gols.

Palpite 3: Ambas equipes marcam sim, com odds 1.96 na Multibet.

Apesar de chegar para a partida de ida como azarão, o Corinthians favorece o “sim” nas apostas de ambos marcam.

A equipe alvinegra fez gols em todas as partidas em que atuou como visitante na Copa do Brasil. O ataque também brilhou fora de casa no Brasileirão, marcando em quase 70% dos jogos.

Odds Cruzeiro x Corinthians - Resultado final pela Copa do Brasil:

Casas de apostas Cruzeiro Empate Corinthians Br4bet 1.81 3.40 4.25 BetMGM 1.85 3.40 4.25 Multibet 1.80 3.25 4.20

Odds compiladas no dia 03/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e odds Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro x Corinthians palpite Copa do Brasil 2025: análise do confronto e prognóstico

Cruzeiro x Corinthians é uma semifinal da Copa do Brasil com um claro favorito, pelo menos levando em conta o Brasileirão.

A equipe celeste vem de um grande campeonato nacional, em que chegou a sonhar com o título. Agora, pode consolidar a recuperação no mata-mata.

A campanha no Nacional foi mais irregular pelo lado alvinegro, mas a equipe já mostrou ser copeira neste ano, sendo que a taça, vaga para Libertadores e premiação podem ajudar muito em 2026.

Palpite Cruzeiro: A Raposa é a favorita na Copa do Brasil?

Há um bom argumento para colocar o Cruzeiro como o favorito ao título da Copa do Brasil. Para começar, a equipe celeste foi a que terminou na melhor colocação no Campeonato Brasileiro, na terceira posição.

Mas não é só isso. A equipe de Leonardo Jardim vem mostrando na Copa do Brasil que de fato voltou a ser uma equipe a ser temida no futebol brasileiro. O clube está invicto na competição até o momento.

Apesar de um empate contra o CRB, todos os outros jogos foram vitórias, todos sem sofrer gols, e todos com pelo menos dois gols de vantagem.

E pesa ainda a grande fase de Kaio Jorge. O atacante já conquistou o prêmio de artilheiro do Brasileirão, e pode conseguir o da Copa do Brasil também. Ele lidera a disputa com cinco gols marcados.

Últimos jogos do Cruzeiro

Ceará 1 x 1 Cruzeiro- Brasileirão 2025;

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians - Brasileirão 2025;

Juventude 3 x 3 Cruzeiro - Brasileirão 2025;

Cruzeiro 0 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025;

Grêmio 0 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2025.

Palpite Corinthians: Copa do Brasil é o foco da temporada? Memphis joga?

É difícil definir palpites do Corinthians apenas com o desempenho no Campeonato Brasileiro.

A equipe fez uma campanha de meio de tabela nos pontos corridos, mas a sensação é que o técnico Dorival Júnior colocou a Copa do Brasil como prioridade assim que eliminou o Palmeiras nas quartas.

Faz sentido, além da chance de mais um título no ano, a premiação ao campeão do torneio ajudaria muito um clube com profundos problemas financeiros.

Ainda tem a questão deste elenco ter uma alma “copeira”. Na Copa do Brasil, por exemplo, venceu todos os jogos que disputou.

Resta saber se o Corinthians terá força máxima, os três principais jogadores da equipe: Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, tiveram problemas físicos no segundo semestre.

A maior dúvida é o holandês, que não joga desde o dia 20 de novembro devido a uma entorse no joelho.

Últimos jogos do Corinthians

Corinthians 2 x 2 Botafogo- Brasileirão 2025;

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians - Brasileirão 2025;

Corinthians 3 x 1 São Paulo - Brasileirão 2025;

Corinthians 0 x 1 Ceará - Brasileirão 2025;

Bragantino 2 x 1 Corinthians- Brasileirão 2025.

Escalações Cruzeiro x Corinthians

Provável escalação do Cruzeiro

Uma provável escalação do Cruzeiro tem Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Arroyo.

Treinador: Leonardo Jardim;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do Corinthians

Uma provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Garro e Gui Negão (Memphis), Yuri Alberto

Treinador: Dorival Júnior;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.





Cruzeiro x Corinthians onde assistir ao vivo

Cruzeiro x Corinthians onde assistir: a semifinal da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do Sportv na TV fechada e do Premiere e Amazon Prime no streaming.

Últimos confrontos entre Cruzeiro x Corinthians

Cruzeiro 3 x 0 Corinthians - Brasileirão 2025;

Corinthians 0 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2025;

Corinthians 2 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2024.

Palpite Cruzeiro x Corinthians - Copa do Brasil 2025 - Prognóstico final

Cruzeiro x Corinthians promete ser uma semifinal muito movimentada, e cheia de gols. O Cruzeiro chega em grande fase, enquanto o Corinthians já provou ser competitivo no mata-mata.

Neste cenário, as casas de apostas colocam o Cruzeiro como favorito nos palpites 1x2, por jogar em casa e viver melhor momento . E você, qual o seu palpite para Cruzeiro x Corinthians na Copa do Brasil?

Mais casas de apostas para palpites Copa do Brasil 2025

Cruzeiro x Corinthians palpite - Perguntas Frequentes

Quanto ganha a equipe que chegar na final da Copa do Brasil?

A equipe que chegar na final da Copa do Brasil garante pelo menos mais R$ 33 milhões em premiação, se for vice-campeã, tirando os valores ganhos ao chegar nas fases anteriores.

Como foi o último duelo entre Cruzeiro x Corinthians?

O Cruzeiro venceu o Corinthians por 3 a 0 na 35ª rodada do Brasileirão 2025.

Qual é o histórico de Cruzeiro x Corinthians na Copa do Brasil?

As duas equipes se enfrentaram 12 vezes na Copa do Brasil, com cinco vitórias do Cruzeiro, outras cinco do Corinthians e dois empates. Os mineiros se classificaram três vezes e foi campeão em 2018 contra o rival. Os paulistas avançaram no duelo em duas oportunidades.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente