Palpite Cruzeiro x Corinthians: Odds e Onde Assistir a Copa do Brasil

Palpite Cruzeiro x Corinthians - Copa do Brasil 2025 - 10/12/2025Palpite Cruzeiro x Corinthians, em quem apostar na Copa do Brasil? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?
Jogue com responsabilidade | 18+
Palpite Cruzeiro x Corinthians: Mineiros e paulistas fazem o primeiro duelo para decidir quem vai para a final. A semifinal da Copa do Brasil será disputada na quarta-feira, dia 10 de dezembro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).
A equipe celeste quer coroar a temporada de recuperação com uma taça.
No lado alvinegro, o título, e a premiação, podem ajudar em um fim de ano conturbado.
|Jogo
|Cruzeiro x Corinthians
|Palpite rápido
|Total de gols Cruzeiro mais de 1.5
|Odds
|2,00 na Br4bet
|Data e horário
|Quarta-feira - 10/12 - 21h30 (de Brasília)
|Estádio:
|Mineirão
|Onde assistir:
|Globo / Sportv / Amazon Prime / Premiere
Odds compiladas no dia 03/12/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18
Palpites Cruzeiro x Corinthians: mercados, odds e dicas de aposta - Copa do Brasil 2025
Palpite 1: Total de gols Cruzeiro mais de 1.5, com odds 2.00 na Br4bet;
Palpite 2: Kaio Jorge marca gol, com odds 2.20 na BetMGM;
Palpite 3: Ambas equipes marcam sim, com odds 1.96 na Multibet.
Palpite 1: Total de gols Cruzeiro mais de 1.5, com odds 2.00 na Br4bet
A partida de ida entre Cruzeiro e Corinthians tem entre os melhores palpites esportivos pelo menos dois gols dos donos da casa nas apostas over/under.
O Cruzeiro mostrou a força do seu ataque na partida contra o Corinthians no Brasileirão, vencendo por 3 a 0. Além disso, fez pelo menos dois gols em duas das três partidas que atuou como mandante na Copa do Brasil.
Palpite 2: Kaio Jorge marca gol, com odds 2.20 na BetMGM
Palpites de futebol com muitos gols do Cruzeiro costumam ser acompanhados por Kaio Jorge balançando as redes.
O artilheiro do Brasileirão marcou duas vezes no último duelo contra os rivais da semi. Ele também vem brilhando na Copa do Brasil. Nas quartas, contra o Atlético-MG, marcou três gols.
Palpite 3: Ambas equipes marcam sim, com odds 1.96 na Multibet.
Apesar de chegar para a partida de ida como azarão, o Corinthians favorece o “sim” nas apostas de ambos marcam.
A equipe alvinegra fez gols em todas as partidas em que atuou como visitante na Copa do Brasil. O ataque também brilhou fora de casa no Brasileirão, marcando em quase 70% dos jogos.
Odds Cruzeiro x Corinthians - Resultado final pela Copa do Brasil:
|Casas de apostas
|Cruzeiro
|Empate
|Corinthians
|Br4bet
|1.81
|3.40
|4.25
|BetMGM
|1.85
|3.40
|4.25
|Multibet
|1.80
|3.25
|4.20
Mais mercados e odds Cruzeiro x Corinthians
Cruzeiro x Corinthians palpite Copa do Brasil 2025: análise do confronto e prognóstico
Cruzeiro x Corinthians é uma semifinal da Copa do Brasil com um claro favorito, pelo menos levando em conta o Brasileirão.
A equipe celeste vem de um grande campeonato nacional, em que chegou a sonhar com o título. Agora, pode consolidar a recuperação no mata-mata.
A campanha no Nacional foi mais irregular pelo lado alvinegro, mas a equipe já mostrou ser copeira neste ano, sendo que a taça, vaga para Libertadores e premiação podem ajudar muito em 2026.
Palpite Cruzeiro: A Raposa é a favorita na Copa do Brasil?
Há um bom argumento para colocar o Cruzeiro como o favorito ao título da Copa do Brasil. Para começar, a equipe celeste foi a que terminou na melhor colocação no Campeonato Brasileiro, na terceira posição.
Mas não é só isso. A equipe de Leonardo Jardim vem mostrando na Copa do Brasil que de fato voltou a ser uma equipe a ser temida no futebol brasileiro. O clube está invicto na competição até o momento.
Apesar de um empate contra o CRB, todos os outros jogos foram vitórias, todos sem sofrer gols, e todos com pelo menos dois gols de vantagem.
E pesa ainda a grande fase de Kaio Jorge. O atacante já conquistou o prêmio de artilheiro do Brasileirão, e pode conseguir o da Copa do Brasil também. Ele lidera a disputa com cinco gols marcados.
Últimos jogos do Cruzeiro
Ceará 1 x 1 Cruzeiro- Brasileirão 2025;
Cruzeiro 3 x 0 Corinthians - Brasileirão 2025;
Juventude 3 x 3 Cruzeiro - Brasileirão 2025;
Cruzeiro 0 x 0 Fluminense - Brasileirão 2025;
Grêmio 0 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2025.
Palpite Corinthians: Copa do Brasil é o foco da temporada? Memphis joga?
É difícil definir palpites do Corinthians apenas com o desempenho no Campeonato Brasileiro.
A equipe fez uma campanha de meio de tabela nos pontos corridos, mas a sensação é que o técnico Dorival Júnior colocou a Copa do Brasil como prioridade assim que eliminou o Palmeiras nas quartas.
Faz sentido, além da chance de mais um título no ano, a premiação ao campeão do torneio ajudaria muito um clube com profundos problemas financeiros.
Ainda tem a questão deste elenco ter uma alma “copeira”. Na Copa do Brasil, por exemplo, venceu todos os jogos que disputou.
Resta saber se o Corinthians terá força máxima, os três principais jogadores da equipe: Memphis Depay, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, tiveram problemas físicos no segundo semestre.
A maior dúvida é o holandês, que não joga desde o dia 20 de novembro devido a uma entorse no joelho.
Últimos jogos do Corinthians
Corinthians 2 x 2 Botafogo- Brasileirão 2025;
Cruzeiro 3 x 0 Corinthians - Brasileirão 2025;
Corinthians 3 x 1 São Paulo - Brasileirão 2025;
Corinthians 0 x 1 Ceará - Brasileirão 2025;
Bragantino 2 x 1 Corinthians- Brasileirão 2025.
Escalações Cruzeiro x Corinthians
Provável escalação do Cruzeiro
Uma provável escalação do Cruzeiro tem Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Kaio Jorge e Arroyo.
Treinador: Leonardo Jardim;
Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.
Provável escalação do Corinthians
Uma provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro, Matheus Bidu, Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Garro e Gui Negão (Memphis), Yuri Alberto
Treinador: Dorival Júnior;
Esquema tático mais usado: 4-4-2.
Cruzeiro x Corinthians onde assistir ao vivo
Cruzeiro x Corinthians onde assistir: a semifinal da Copa do Brasil terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do Sportv na TV fechada e do Premiere e Amazon Prime no streaming.
Últimos confrontos entre Cruzeiro x Corinthians
Cruzeiro 3 x 0 Corinthians - Brasileirão 2025;
Corinthians 0 x 0 Cruzeiro - Brasileirão 2025;
Corinthians 2 x 1 Cruzeiro - Brasileirão 2024.
Palpite Cruzeiro x Corinthians - Copa do Brasil 2025 - Prognóstico final
Cruzeiro x Corinthians promete ser uma semifinal muito movimentada, e cheia de gols. O Cruzeiro chega em grande fase, enquanto o Corinthians já provou ser competitivo no mata-mata.
Neste cenário, as casas de apostas colocam o Cruzeiro como favorito nos palpites 1x2, por jogar em casa e viver melhor momento . E você, qual o seu palpite para Cruzeiro x Corinthians na Copa do Brasil?
Mais casas de apostas para palpites Copa do Brasil 2025
Cruzeiro x Corinthians palpite - Perguntas Frequentes
Quanto ganha a equipe que chegar na final da Copa do Brasil?
A equipe que chegar na final da Copa do Brasil garante pelo menos mais R$ 33 milhões em premiação, se for vice-campeã, tirando os valores ganhos ao chegar nas fases anteriores.
Como foi o último duelo entre Cruzeiro x Corinthians?
O Cruzeiro venceu o Corinthians por 3 a 0 na 35ª rodada do Brasileirão 2025.
Qual é o histórico de Cruzeiro x Corinthians na Copa do Brasil?
As duas equipes se enfrentaram 12 vezes na Copa do Brasil, com cinco vitórias do Cruzeiro, outras cinco do Corinthians e dois empates. Os mineiros se classificaram três vezes e foi campeão em 2018 contra o rival. Os paulistas avançaram no duelo em duas oportunidades.
Recado do Autor
**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
