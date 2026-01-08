Palpite Corinthians x Ponte Preta: Odds e Onde Assistir o Paulistão

Palpite Corinthians x Ponte Preta, em quem apostar no Campeonato Paulista? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

O Corinthians abre o Campeonato Paulista defendendo o título e enfrenta a Ponte Preta neste domingo, 11 de janeiro, às 16h, na Neo Química Arena.

Mesmo embalado por uma conquista recente, o Corinthians deve começar o estadual com uma formação mista, aproveitando a estreia para dar minutos a diferentes peças do elenco.

Já a Ponte Preta inicia a temporada confiante após o acesso à Série B e vê o duelo como um bom teste. A equipe de Campinas tenta equilibrar o jogo e surpreender fora de casa.

Jogo Corinthians x Ponte Preta Palpite rápido Número de Gols - 2 ou 3 gols Odds 2.00 na bet365 Data e horário Domingo - 11/01 - 16h (de Brasília) Estádio: Arena Neo Quimica Onde assistir: TNT e HBO Max

Confira a análise completa, estatísticas atualizadas e os melhores palpites para Corinthians x Ponte Preta antes de apostar. Confira as dicas abaixo:

Palpite 1: Número de Gols - 2 ou 3 Gols, com Odds 2.00 na bet365

O cenário aponta para um jogo controlado, mas com chances reais de gols. 7 dos últimos 11 jogos entre Corinthians e Ponte Preta na Neo Química Arena terminaram com dois ou três gols, linha que costuma aparecer em estreias de temporada.

A tendência é de primeiro tempo mais estudado e uma etapa final mais aberta, com o Corinthians pressionando. Esse é um ótimo palpite de under/over.

Palpite 2: Handicap Asiático - Corinthians -1, com Odds 2.02 na Superbet

Mesmo com um possível time misto, o Corinthians entra com vantagem técnica e retrospecto favorável em casa diante da Ponte Preta (8 vitórias em 11 jogos).

O handicap asiático -1 equilibra risco e retorno: vitória por dois gols garante lucro, enquanto triunfo por um gol devolve a aposta, uma proteção interessante para início de temporada.

Palpite 3: Corinthians Parte Mais Produtiva - 2º Tempo, com Odds 2.50 na Br4bet

O Corinthians tende a crescer após o intervalo em Itaquera. No histórico recente do confronto, o time alvinegro marcou mais gols no segundo tempo do que no primeiro, aproveitando melhor o desgaste do adversário.

A manutenção de grande parte do elenco de 2025 reforça um padrão ofensivo claro: na última temporada, a equipe balançou mais as redes na etapa final tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Excelente opção para apostar nas melhores casas de apostas.

Odds Corinthians x Ponte Preta - Resultado final pelo Paulistão 2026:

Casas de Aposta Palpite Corinthians Empate Palpite Ponte Preta bet365 1.60 3.50 6.25 Br4bet 1.67 3.50 6.33 Superbet 1.61 3.40 6.40

Odds compiladas no dia 05/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e odds Corinthians x Ponte Preta

Corinthians x Ponte Preta palpite Paulistão: Análise do confronto e prognóstico

O confronto entre Corinthians e Ponte Preta marca a estreia do atual campeão paulista no Paulistão 2026. Mesmo ainda celebrando a Copa do Brasil, o Timão inicia a temporada com atenção à gestão do elenco.

A partida funciona como teste para a comissão técnica, já que alguns titulares seguem em recuperação física e devem retornar apenas na segunda quinzena de janeiro. A Ponte Preta, por sua vez, chega embalada após a promoção nacional e vê o jogo como um bom desafio inicial.

No retrospecto, o Corinthians tem ampla vantagem histórica e costuma se impor em Itaquera. O favoritismo é alvinegro, mas o início de temporada pode tornar o duelo mais equilibrado do que os números indicam.

Palpite Corinthians: força em casa pesa a favor do Timão?

O Corinthians inicia 2026 respaldado pelas conquistas da temporada passada e com a expectativa de manter o nível competitivo. A estreia acontece diante da torcida, fator que costuma pesar a favor do Timão na Neo Química Arena.

Apesar do início de ano exigir cautela por conta da condição física de alguns titulares, o Corinthians apresenta elenco mais qualificado e números sólidos como mandante, com amplo retrospecto positivo contra a Ponte Preta em Itaquera.

Mesmo com ajustes naturais de começo de temporada, o cenário favorece uma largada com vitória.

Últimos Jogos do Corinthians

Vasco 1 x 2 Corinthians - Copa do Brasil - 21/12/2025;

Corinthians 0 x 0 Vasco - Copa do Brasil - 17/12/2025;

Corinthians 1 (5) x (4) 2 Cruzeiro - Copa do Brasil - 14/12/2025;

Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - Copa do Brasil - 10/12/2025;

Corinthians 1 x 1 Juventude - Brasileirão 2025 - 07/12/2025.

Palpite Ponte Preta: A Ponte pode equilibrar o duelo na estreia?

A Ponte Preta chega ao Paulistão cercada de desafios fora de campo. A diretoria ainda ajusta o elenco, e a saída de peças importantes da campanha do acesso obriga a comissão técnica a acelerar a utilização de jovens da base logo no início da temporada.

Mesmo assim, a Macaca tenta se apoiar no histórico recente para sonhar com pontos fora de casa. No último encontro entre as equipes em Itaquera, em 2024, a Ponte Preta saiu vencedora, resultado que alimenta a confiança para repetir uma atuação competitiva, mesmo em cenário adverso.

Últimos Jogos da Ponte Preta

Ponte Preta 2 x 0 Londrina - Brasileirão Série C - 25/10/2025;

Londrina 0 x 0 Ponte Preta - Brasileirão Série C - 18/10/2025;

Ponte Preta 2 x 0 Guarani - Brasileirão Série C - 11/10/2025;

Brusque 2 x 1 Ponte Preta - Brasileirão Série C - 04/10/2025;

Ponte Preta 1 x 1 Náutico - Brasileirão Série C - 27/09/2025;

Escalações Corinthians x Ponte Preta

Provável Escalação do Corinthians

Uma provável escalação do Corinthians tem: Matheus Donelli; Cacá, João Pedro Thoca e Félix Torres; Charles, Ryan, Raniele, Hugo e Vitinho; Dieguinho e Gui Negão;

Treinador: Dorival Júnior;

Esquema tático usado pelo Timão: 3-4-1-2.

Provável Escalação da Ponte Preta

Uma provável escalação da Ponte Preta tem: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Souza, Tavares, Elvis, Gustavo Telles e Lopes; Toró.

Treinador: Marcelo Fernandes;

Esquema tático usado pela Macaca: 4-5-1.

Corinthians x Ponte Preta onde assistir ao vivo

A partida entre Corinthians x Ponte Preta será transmitida ao vivo pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming. Acompanhar o jogo em tempo real ajuda a ficar mais bem informado na hora de analisar mercados e fazer suas apostas.

Últimos confrontos entre Corinthians x Ponte Preta

Ponte Preta 0 x 1 Corinthians - Paulistão 2025 - 29/01/2025;

Corinthians 0 x 1 Ponte Preta - Paulistão 2024 - 25/02/2025;

Corinthians 5 x 0 Ponte Preta - Paulistão 2022 - 12/03/2022.

Palpite Corinthians x Ponte Preta - Campeonato Paulista 2026 - Prognóstico final

O confronto entre Corinthians e Ponte Preta marca a estreia das equipes no Campeonato Paulista 2026 e reúne contextos distintos. O Timão chega como atual campeão estadual e joga em casa, enquanto a Ponte Preta encara o duelo como um teste importante neste início de temporada.

Mesmo com possíveis ajustes naturais de começo de ano, o Corinthians apresenta elenco mais qualificado e histórico favorável em Itaquera. A tendência é de um jogo equilibrado nos primeiros minutos, com o mandante assumindo mais o controle ao longo da partida.

Mais casas de apostas para palpites Corinthians x Ponte Preta

Corinthians x Ponte Preta palpite - Perguntas frequentes

Corinthians costuma render melhor em qual tempo?

Historicamente, o time alvinegro marca mais gols no segundo tempo, especialmente em jogos disputados em Itaquera.

Qual foi a maior goleada do Corinthians sobre a Ponte Preta?

A vitória mais elástica do Corinthians diante da Ponte Preta aconteceu em 1943, quando o Timão venceu por 7 a 1 em um amistoso disputado no estádio Antônio Horácio Costa.

Vale apostar com cautela neste jogo?

Sim. Jogos de estreia costumam ter ritmo irregular, o que torna importante analisar escalações e contexto antes de apostar

