Palpite Corinthians x Ponte Preta: Odds e Onde Assistir o Paulistão

Palpite Corinthians x Ponte Preta - Paulistão - 11/01/2026Palpite Corinthians x Ponte Preta, em quem apostar no Campeonato Paulista? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?
O Corinthians abre o Campeonato Paulista defendendo o título e enfrenta a Ponte Preta neste domingo, 11 de janeiro, às 16h, na Neo Química Arena.
Mesmo embalado por uma conquista recente, o Corinthians deve começar o estadual com uma formação mista, aproveitando a estreia para dar minutos a diferentes peças do elenco.
Já a Ponte Preta inicia a temporada confiante após o acesso à Série B e vê o duelo como um bom teste. A equipe de Campinas tenta equilibrar o jogo e surpreender fora de casa.
|Jogo
|Corinthians x Ponte Preta
|Palpite rápido
|Número de Gols - 2 ou 3 gols
|Odds
|2.00 na bet365
|Data e horário
|Domingo - 11/01 - 16h (de Brasília)
|Estádio:
|Arena Neo Quimica
|Onde assistir:
|TNT e HBO Max
Confira a análise completa, estatísticas atualizadas e os melhores palpites para Corinthians x Ponte Preta antes de apostar. Confira as dicas abaixo:
Palpites Corinthians x Ponte Preta: Mercados, odds e dicas de aposta - Campeonato Paulista
Palpite 1: Número de gols - 2 ou 3 gols, com odds 2.00 na bet365;
Palpite 2: Handicap asiático - Corinthians -1, com odds 2.02 na Superbet;
Palpite 3: Corinthians parte mais produtiva - 2º tempo, com odds 2.50 na Br4bet.
Palpite 1: Número de Gols - 2 ou 3 Gols, com Odds 2.00 na bet365
O cenário aponta para um jogo controlado, mas com chances reais de gols. 7 dos últimos 11 jogos entre Corinthians e Ponte Preta na Neo Química Arena terminaram com dois ou três gols, linha que costuma aparecer em estreias de temporada.
A tendência é de primeiro tempo mais estudado e uma etapa final mais aberta, com o Corinthians pressionando. Esse é um ótimo palpite de under/over.
Palpite 2: Handicap Asiático - Corinthians -1, com Odds 2.02 na Superbet
Mesmo com um possível time misto, o Corinthians entra com vantagem técnica e retrospecto favorável em casa diante da Ponte Preta (8 vitórias em 11 jogos).
O handicap asiático -1 equilibra risco e retorno: vitória por dois gols garante lucro, enquanto triunfo por um gol devolve a aposta, uma proteção interessante para início de temporada.
Palpite 3: Corinthians Parte Mais Produtiva - 2º Tempo, com Odds 2.50 na Br4bet
O Corinthians tende a crescer após o intervalo em Itaquera. No histórico recente do confronto, o time alvinegro marcou mais gols no segundo tempo do que no primeiro, aproveitando melhor o desgaste do adversário.
A manutenção de grande parte do elenco de 2025 reforça um padrão ofensivo claro: na última temporada, a equipe balançou mais as redes na etapa final tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Excelente opção para apostar nas melhores casas de apostas.
Odds Corinthians x Ponte Preta - Resultado final pelo Paulistão 2026:
|Casas de Aposta
|Palpite Corinthians
|Empate
|Palpite Ponte Preta
|bet365
|1.60
|3.50
|6.25
|Br4bet
|1.67
|3.50
|6.33
|Superbet
|1.61
|3.40
|6.40
Odds compiladas no dia 05/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18
Mais mercados e odds Corinthians x Ponte Preta
Corinthians x Ponte Preta palpite Paulistão: Análise do confronto e prognóstico
O confronto entre Corinthians e Ponte Preta marca a estreia do atual campeão paulista no Paulistão 2026. Mesmo ainda celebrando a Copa do Brasil, o Timão inicia a temporada com atenção à gestão do elenco.
A partida funciona como teste para a comissão técnica, já que alguns titulares seguem em recuperação física e devem retornar apenas na segunda quinzena de janeiro. A Ponte Preta, por sua vez, chega embalada após a promoção nacional e vê o jogo como um bom desafio inicial.
No retrospecto, o Corinthians tem ampla vantagem histórica e costuma se impor em Itaquera. O favoritismo é alvinegro, mas o início de temporada pode tornar o duelo mais equilibrado do que os números indicam.
Palpite Corinthians: força em casa pesa a favor do Timão?
O Corinthians inicia 2026 respaldado pelas conquistas da temporada passada e com a expectativa de manter o nível competitivo. A estreia acontece diante da torcida, fator que costuma pesar a favor do Timão na Neo Química Arena.
Apesar do início de ano exigir cautela por conta da condição física de alguns titulares, o Corinthians apresenta elenco mais qualificado e números sólidos como mandante, com amplo retrospecto positivo contra a Ponte Preta em Itaquera.
Mesmo com ajustes naturais de começo de temporada, o cenário favorece uma largada com vitória.
Últimos Jogos do Corinthians
Vasco 1 x 2 Corinthians - Copa do Brasil - 21/12/2025;
Corinthians 0 x 0 Vasco - Copa do Brasil - 17/12/2025;
Corinthians 1 (5) x (4) 2 Cruzeiro - Copa do Brasil - 14/12/2025;
Cruzeiro 0 x 1 Corinthians - Copa do Brasil - 10/12/2025;
Corinthians 1 x 1 Juventude - Brasileirão 2025 - 07/12/2025.
Palpite Ponte Preta: A Ponte pode equilibrar o duelo na estreia?
A Ponte Preta chega ao Paulistão cercada de desafios fora de campo. A diretoria ainda ajusta o elenco, e a saída de peças importantes da campanha do acesso obriga a comissão técnica a acelerar a utilização de jovens da base logo no início da temporada.
Mesmo assim, a Macaca tenta se apoiar no histórico recente para sonhar com pontos fora de casa. No último encontro entre as equipes em Itaquera, em 2024, a Ponte Preta saiu vencedora, resultado que alimenta a confiança para repetir uma atuação competitiva, mesmo em cenário adverso.
Últimos Jogos da Ponte Preta
Ponte Preta 2 x 0 Londrina - Brasileirão Série C - 25/10/2025;
Londrina 0 x 0 Ponte Preta - Brasileirão Série C - 18/10/2025;
Ponte Preta 2 x 0 Guarani - Brasileirão Série C - 11/10/2025;
Brusque 2 x 1 Ponte Preta - Brasileirão Série C - 04/10/2025;
Ponte Preta 1 x 1 Náutico - Brasileirão Série C - 27/09/2025;
Escalações Corinthians x Ponte Preta
Provável Escalação do Corinthians
Uma provável escalação do Corinthians tem: Matheus Donelli; Cacá, João Pedro Thoca e Félix Torres; Charles, Ryan, Raniele, Hugo e Vitinho; Dieguinho e Gui Negão;
Treinador: Dorival Júnior;
Esquema tático usado pelo Timão: 3-4-1-2.
Provável Escalação da Ponte Preta
Uma provável escalação da Ponte Preta tem: Diogo Silva; Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur; Souza, Tavares, Elvis, Gustavo Telles e Lopes; Toró.
Treinador: Marcelo Fernandes;
Esquema tático usado pela Macaca: 4-5-1.
Corinthians x Ponte Preta onde assistir ao vivo
A partida entre Corinthians x Ponte Preta será transmitida ao vivo pela TNT, na TV fechada, e pela HBO Max, no streaming. Acompanhar o jogo em tempo real ajuda a ficar mais bem informado na hora de analisar mercados e fazer suas apostas.
Últimos confrontos entre Corinthians x Ponte Preta
Ponte Preta 0 x 1 Corinthians - Paulistão 2025 - 29/01/2025;
Corinthians 0 x 1 Ponte Preta - Paulistão 2024 - 25/02/2025;
Corinthians 5 x 0 Ponte Preta - Paulistão 2022 - 12/03/2022.
Palpite Corinthians x Ponte Preta - Campeonato Paulista 2026 - Prognóstico final
O confronto entre Corinthians e Ponte Preta marca a estreia das equipes no Campeonato Paulista 2026 e reúne contextos distintos. O Timão chega como atual campeão estadual e joga em casa, enquanto a Ponte Preta encara o duelo como um teste importante neste início de temporada.
Mesmo com possíveis ajustes naturais de começo de ano, o Corinthians apresenta elenco mais qualificado e histórico favorável em Itaquera. A tendência é de um jogo equilibrado nos primeiros minutos, com o mandante assumindo mais o controle ao longo da partida.
Mais casas de apostas para palpites Corinthians x Ponte Preta
Corinthians x Ponte Preta palpite - Perguntas frequentes
Corinthians costuma render melhor em qual tempo?
Historicamente, o time alvinegro marca mais gols no segundo tempo, especialmente em jogos disputados em Itaquera.
Qual foi a maior goleada do Corinthians sobre a Ponte Preta?
A vitória mais elástica do Corinthians diante da Ponte Preta aconteceu em 1943, quando o Timão venceu por 7 a 1 em um amistoso disputado no estádio Antônio Horácio Costa.
Vale apostar com cautela neste jogo?
Sim. Jogos de estreia costumam ter ritmo irregular, o que torna importante analisar escalações e contexto antes de apostar
Recado do Autor
