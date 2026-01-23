Palpite Corinthians x Bahia: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Corinthians x Bahia pelo Brasileirão 2026. Veja odds, estatísticas, histórico do confronto, mercados e prognóstico para o duelo na Vila Belmiro.

Corinthians e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira (28/01), às 20h (de Brasília), no estádio da Vila Belmiro, em Santos-SP, em partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026.

Qual será o palpite Corinthians x Bahia para a abertura do Brasileirão? O duelo reúne um Corinthians ainda em busca de maior estabilidade sob o comando de Dorival Júnior e um Bahia embalado pelo bom início no Campeonato Baiano.

A seguir, você confere análises, estatísticas, melhores mercados e todas as informações para montar seu palpite Corinthians x Bahia.

Jogo Corinthians x Bahia Palpite rápido Vitória do Corinthians Odds 2.20 na Br4bet Data e horário Quarta – 28/01 – 20h (de Brasília) Estádio Vila Belmiro, Santos-SP Onde assistir Premiere

Odds atualizadas em 21/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Palpites Corinthians x Bahia: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Vitória do Corinthians – odds 2.20 na Br4bet

O mercado de vitória do Corinthians aparece como a principal opção para este confronto. Mesmo com o jogo sendo realizado na Vila Belmiro, o Corinthians venceu sete dos últimos dez confrontos em que atuou como mandante contra o Tricolor de Aço.

Além do retrospecto positivo, o Timão tende a crescer em jogos de estreia no Brasileirão, especialmente quando conta com presença significativa de sua torcida, o que deve acontecer mesmo em Santos.

Mesmo enfrentando um Bahia em bom momento, o mando de campo simbólico, o histórico favorável e a necessidade de começar o campeonato com vitória tornam o mercado de triunfo do Corinthians uma aposta de valor.

Palpite 2: Ambos os times marcam Sim – odds 1.83 na BetMGM

O mercado de ambos os times marcam sim também surge como alternativa interessante. Em seis dos últimos sete jogos entre as equipes com o Timão como mandante, ambos os lados balançaram as redes.

O Corinthians, apesar de apresentar boa produção ofensiva em alguns jogos do Paulistão, ainda mostra vulnerabilidades defensivas, especialmente nas bolas aéreas e nas transições rápidas.

Do lado baiano, a equipe de Rogério Ceni vem apresentando ótimo desempenho ofensivo no Campeonato Baiano, com média elevada de gols e grande volume de finalizações, o que aumenta a probabilidade de o Tricolor de Aço marcar mesmo atuando fora de casa.

Palpite 3: Corinthians marca mais de 1.5 gols – odds 2.20 na Multibet

Outra opção com ótimo valor está no mercado de mais de 1.5 gols do Corinthians. Em seis dos últimos oito confrontos entre as equipes com mando corintiano, o Timão marcou dois ou mais gols.

O sistema ofensivo do Corinthians tem como principal referência Yuri Alberto, com apoio constante dos meias que chegam de trás, como Bidon.

Além disso, o Bahia costuma adotar postura ofensiva mesmo fora de casa, o que abre espaços para contra-ataques e finalizações em transição, cenário que favorece ainda mais a produção ofensiva do Corinthians.

Odds Corinthians x Bahia – Resultado final pelo Brasileirão 2026

Casas de apostas Corinthians Empate Bahia Br4bet 2.20 3.20 3.20 BetMGM 2.20 3.20 3.20 Multibet 2.12 3.14 3.20

Odds atualizadas em 20/01/2026. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18.

Mais mercados e odds Corinthians x Bahia

Palpite Corinthians x Bahia pelo Brasileirão 2026: Análise do confronto e prognóstico

Corinthians e Bahia já se enfrentaram 63 vezes em todas as competições, com vantagem alvinegra: 29 vitórias do Corinthians, 18 do Bahia e 16 empates. Quando o Timão atua como mandante, o retrospecto é ainda mais favorável, com 16 vitórias em 27 jogos.

Nos últimos dez confrontos com mando corintiano, o Corinthians venceu sete vezes, confirmando a tendência de domínio quando joga em condição de mandante, independentemente do estádio.

Apesar disso, os jogos costumam ser movimentados e com gols para os dois lados, o que explica a recorrência de placares elásticos e partidas abertas no histórico recente.

Palpite Corinthians: Busca por estabilidade com Dorival Júnior

O Corinthians inicia o Brasileirão 2026 ainda em processo de adaptação sob o comando de Dorival Júnior. O treinador tem a missão de dar maior equilíbrio ao time, que sofreu com oscilações de desempenho ao longo de 2025.

No Paulistão, o Timão vem alternando boas atuações, como na vitória por 3 a 0 sobre a Ponte Preta, com partidas de desempenho fraco, como a derrota por 3 a 0 para o RB Bragantino.

A base do time aposta em uma espinha dorsal formada por Hugo no gol, a dupla de zaga com Gustavo Henrique e Ramalho, e um meio-campo mais combativo com Raniele e Bidon, responsáveis por dar sustentação ao setor ofensivo, com Yuri Alberto como principal referência.

Últimos jogos do Corinthians:

Velo Clube x Corinthians – Paulistão 2026;

Santos x Corinthians – Paulistão 2026;

Corinthians 1 x 1 São Paulo – Paulistão 2026;

RB Bragantino 3 x 0 Corinthians – Paulistão 2026;

Corinthians 3 x 0 Ponte Preta – Paulistão 2026.

Palpite Bahia: Bom momento no estadual e confiança elevada

O Bahia chega para a estreia no Brasileirão embalado por uma sequência positiva no Baiano, com vitórias expressivas. Sob o comando de Rogério Ceni, o Tricolor de Aço apresenta um modelo de jogo bem definido, baseado em posse de bola e intensidade

O trio de meio-campo formado por Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro dá qualidade na construção e bom controle do ritmo da partida, enquanto Ademir e Pulga oferecem velocidade pelos lados, abastecendo Willian José na área.

O principal desafio do Bahia será manter o mesmo nível de desempenho diante de um adversário de maior nível técnico e em um contexto de estreia nacional, com pressão maior e ritmo de jogo diferente do estadual.

Últimos jogos do Bahia:

Vitória x Bahia – Baiano 2026;

Bahia 5 x 1 Barcelona – Baiano 2026;

Bahia 3 x 0 Galícia – Baiano 2026;

Bahia de Feira 0 x 3 Bahia – Baiano 2026;

Bahia 4 x 2 Jequié – Baiano 2026.

Prováveis escalações de Corinthians x Bahia

Corinthians: Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Ramalho e Bidu; Raniele, Carillo e Bidon; Vitinho, Gui Negão e Yuri Alberto.

Técnico: Dorival Júnior;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Mingo e Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro; Ademir, Pulga e Willian José.

Técnico: Rogério Ceni;

Esquema mais usado: 4-3-3.

Corinthians x Bahia: Onde assistir ao vivo

A partida entre Corinthians e Bahia, válida pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026, será disputada na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília). O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere. Fique por dentro do confronto para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Corinthians x Bahia

Corinthians 1 x 2 Bahia – Brasileirão Série A – 16/08/2025;

Bahia 1 x 1 Corinthians – Brasileirão Série A – 30/03/2025;

Corinthians 3 x 0 Bahia – Brasileirão Série A – 03/12/2024.

Palpite Corinthians x Bahia – Brasileirão 2026 – Prognóstico final

O confronto entre Corinthians e Bahia promete ser um dos mais interessantes da rodada de abertura do Brasileirão 2026. O Timão chega com histórico amplamente favorável quando atua como mandante diante do Tricolor baiano.

O Bahia, por sua vez, vive bom momento no estadual e deve oferecer dificuldades, especialmente com seu sistema ofensivo bem ajustado e jogadores experientes no meio-campo.

O cenário aponta para uma partida equilibrada, com boas chances de gols para ambos os lados, mas com leve favoritismo para o Corinthians, principalmente pelo retrospecto recente e pelo peso do mando, mesmo atuando fora da capital.

E aí, qual é o seu palpite Corinthians x Bahia para a estreia do Brasileirão 2026?

Mais casas de apostas para palpites Corinthians x Bahia

Corinthians x Bahia – Perguntas Frequentes

Por que o jogo será na Vila Belmiro e não na Neo Química Arena?

Por questões de calendário e segurança, já que a Polícia Militar não permite jogos de grandes clubes no mesmo dia na capital. O Corinthians sugeriu jogar fora de São Paulo e firmou acordo com o Santos para usar a Vila Belmiro.

Qual é o histórico de Corinthians x Bahia?

As equipes já se enfrentaram 63 vezes, com 29 vitórias do Corinthians, 18 do Bahia e 16 empates.

O Corinthians é favorito mesmo jogando fora de São Paulo?

Sim. Mesmo atuando na Vila Belmiro, o Corinthians aparece como favorito pelo histórico positivo como mandante contra o Bahia e pelo equilíbrio técnico das equipes.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

