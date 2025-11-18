Palpites da 34ª Rodada do Brasileirão 2025: Prognósticos e Odds

Palpites da 34ª rodada do Brasileirão 2025, em quem apostar? Clássico Fla-Flu, Corinthians x São Paulo e mais! Confira as odds com dicas para cada jogo

Os palpites da 34ª rodada do Brasileirão 2025 chegam com jogos interessantes nas duas partes da tabela e clássicos espalhados pelo país. A rodada também tem a ausência do Palmeiras, o duelo contra o Atlético-MG foi adiado pela presença do Galo na final da Sul-Americana. O Verdão enfrentará o Vitória, em partida válida pela 37ª rodada.



No mais, o Flamengo encara o Fluminense no clássico carioca no Maracanã. Na Neo Química Arena, Corinthians x São Paulo duelam por uma vaga na Libertadores.



Além disso, Bahia x Fortaleza jogam com objetivos opostos, enquanto Ceará x Inter disputam o distanciamento do Z-4.



Confira odds para todos os jogos, com dicas de apostas e os melhores palpites da 34ª rodada do Brasileirão!

Palpites rodada 34 Brasileirão 2025



Palpite Botafogo x Sport



Abrindo os palpites da rodada 34 do Brasileirão, Botafogo x Sport se enfrentam na terça-feira (18), a partir das 20h30, no Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ), na abertura da 34ª rodada do Brasileirão Série A.



O Glorioso tenta manter a sequência invicta para se aproximar do Z-4, enquanto o Sport joga pela dignidade após ter seu rebaixamento praticamente decretado.



Odds Botafogo x Sport da Br4bet – Resultado final



Botafogo – 1.28



Empate – 5.33



Sport – 8.50

Dica de aposta: Botafogo marca menos de 2.5 gols - Odds 1.60 na Br4bet



O Botafogo marcou ao menos 2 gols em todas as suas últimas 4 vitórias, mas anotou mais de 2.5 gols apenas no triunfo de 3 x 0 diante do Vasco. O time de Davide Ancelotti tem tido dificuldades para marcar nas partidas recentes.



Palpite Fluminense x Flamengo



Em outro importantíssimo jogo para os seus palpites Brasileirão 2025 rodada 34, Fluminense x Flamengo fazem o clássico Fla-Flu no Maracanã, Rio de Janeiro, na quarta-feira (19), a partir das 21h30.



O Flamengo tem a chance de pressionar o Palmeiras na corrida pelo título, chegando na reta final da preparação de ambos para a final da Libertadores.



O Fluminense, por outro lado, quer manter a fama de rival mais incômodo do Rubro-negro, roubando pontos importantes na briga por vaga na Libertadores da América.



Odds Fluminense x Flamengo da BetMGM – Resultado final



Fluminense – 3.90



Empate – 3.15



Flamengo – 2.08



Dica de aposta: menos de 1.5 gols totais - Odds 2.65 na BetMGM



Fluminense x Flamengo têm se enfrentado em jogos bastante disputados nos últimos encontros. O clássico só teve mais de 1.5 gols totais em 1 dos últimos 4 duelos. O Flamengo tem uma das defesas mais sólidas do Brasileirão, enquanto o Fluminense sofreu apenas 2 tentos nas últimas 5 partidas.

Palpite Santos x Mirassol



Palpite Santos x Mirassol: o Peixe espera novamente que Neymar desequilibre em mais um difícil duelo diante da sensação do campeonato. Santos x Mirassol se enfrentam na quarta-feira (19), na Vila Belmiro, em Santos (SP), a partir das 21h30.



Na zona de rebaixamento, o Santos precisa dos 3 pontos para sair do sufoco, enquanto o Mirassol quer se consolidar de vez no G-4. Um jogo que promete emoções e boas oportunidades de palpites 34ª rodada do Brasileirão.



Odds Santos x Mirassol da Superbet – Resultado final



Santos – 2.10



Empate – 3.45



Mirassol – 3.50



Dica de aposta: ambas equipes marcam - Odds 1.78 na Superbet

Com um ataque traiçoeiro e defesa segura, a tendência é que o Mirassol se poste de forma agressiva, com boas chances de balançar as redes, mas o Peixe também deve ser agressivo e, com Neymar em campo, deve buscar o gol nos 90 minutos.

Palpite Grêmio x Vasco



Grêmio x Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (19), a partir das 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em mais um bom jogo para palpites na 34ª rodada do Brasileirão.



O time gaúcho vem de três jogos sem vitória, com duas derrotas e um empate, enquanto Vasco também está mal, perdendo três seguidas na competição.



Odds Grêmio x Vasco da Betnacional – Resultado final



Grêmio – 2.27



Empate – 3.41



Vasco – 2.08



Dica de aposta: Vasco sofre mais de 1.5 gols - Odds 2.13 na Betnacional



O Gigante da Colina sofreu 8 gols nos últimos 3 jogos. Mesmo enfrentando adversários mais frágeis, como o Juventude em São Januário, a defesa vascaína tem sido vazada com facilidade, o que abre uma oportunidade para o time gaúcho.

Palpites da rodada 34 do Brasileirão



Palpite Juventude x Cruzeiro



Juventude x Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (20), a partir das 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), em mais um bom duelo para palpites 34ª rodada do Brasileirão nas melhores casas de apostas.



O Papo ainda sonha em se livrar do rebaixamento, mas pra isso precisa vencer, enquanto a Raposa vê no duelo uma chance de voltar a brigar pelo título.



Odds Juventude x Cruzeiro da Br4bet – Resultado final



Juventude – 4.00



Empate – 3.40



Cruzeiro – 1.85



Dica de aposta: Cruzeiro vence sem sofrer gols – Odds 2.80 na Br4bet



A Raposa vem de uma boa sequência defensiva, com dois gols sofridos nos últimos 6 jogos, e confia em mais um bom desempenho da sua zaga, para chegar forte no jogo em Caxias.

Palpite Bahia x Fortaleza



No duelo entre duas forças do futebol nordestino pela 34ª rodada do Brasileirão, Bahia x Fortaleza se encaram na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), a partir das 18h desta quinta-feira (20).



O time baiano precisa do triunfo depois de sofrer mais uma oscilação na temporada, ameaçando sua vaga no G-6, enquanto o Tricolor do Pici precisa pontuar novamente para se manter com chances de sair da degola.



Odds Bahia x Fortaleza pela BetMGM – Resultado final



Bahia – 1.64



Empate – 4.10



Fortaleza – 5.00



Dica de aposta: Deyverson para marcar – Odds 4.80 na BetMGM



O atacante do Leão vem de um hat-trick no heróico empate diante do Atlético-MG, quando o Fortaleza tirou uma diferença de 2 gols para voltar de BH com 1 ponto na bagagem. Em Salvador, ele se tornou a principal esperança de gols do time de Palermo.

Palpite Corinthians x São Paulo



Um dos destaques entre os palpites da rodada 34 do Brasileirão, Corinthians x São Paulo se enfrentam na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), na quinta-feira (20), a partir das 19h30.



O Timão vem de derrota em casa para o Ceará e quer manter o bom retrospecto diante do rival quando joga em casa, visando voltar a pontuar. Enquanto isso, o Tricolor quer se recuperar do revés para o Bragantino e manter o bom desempenho recente diante do rival de Itaquera.



Odds Corinthians x São Paulo da Superbet – Resultado final



Corinthians – 2.20



Empate – 2.85



São Paulo – 4.10



Dica de aposta: ambas equipes marcam - Odds 2.05 na Superbet



Corinthians e São Paulo vivem momentos semelhantes, com muita oscilação dentro de campo. O Timão tem tido um desempenho surpreendentemente fraco jogando em casa e é vazado com frequência, enquanto o Tricolor de Crespo também tem tido dificuldades em se proteger no setor defensivo.

Palpite Ceará x Internacional



Fechando a 34ª rodada do Brasileirão, Ceará x Internacional se enfrentam na quinta-feira (20), a partir das 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).



O Vozão quer assegurar uma vaga em uma competição internacional em 2026 e, para isso, os 3 pontos diante do Colorado são fundamentais.



O Inter, por outro lado, está na beira do Z-4 e precisa reagir o quanto antes para não ter um final de ano dramático.



Odds Ceará x Internacional da Betnacional – Resultado final



Ceará – 2.22



Empate – 3.09



Internacional – 3.49



Dica de aposta: Handicap Ceará -0.5 - Odds 2.17 na Betnacional



O Vozão tem se caracterizado por jogos de poucos gols, mesmo quando perde. O duelo diante do Corinthians mostrou um time resiliente na defesa e, diante de um adversário com sérios problemas de organização tática, o Ceará tem perspectiva de mais uma vitória pela diferença mínima.

Palpites da 34ª rodada do Brasileirão



A 34ª rodada do Brasileirão tem um jogo de “intruso". O duelo entre Palmeiras x Vitória, válido originalmente pela 37ª rodada, acontecerá junto às partidas da semana, por conta de mudanças no calendário promovidas pela CBF.



O Verdão recebe o time baiano no Allianz Parque, em São Paulo, na quarta-feira (19), a partir das 19h30.



O Palmeiras precisa vencer para se manter cabeça a cabeça com o Flamengo pelo título, enquanto o Leão da Barra quer surpreender o time paulista para não voltar ao Z-4.



Odds Palmeiras x Vitória da Superbet – Resultado final



Palmeiras – 1.30



Empate – 5.50



Vitória – 9.90

Dica de aposta: Palmeiras marca mais de 2.5 gols - Odds 2.32 na Superbet



O Verdão tem o segundo melhor ataque do Brasileirão e se caracteriza por não perdoar os rivais quando joga em casa. O time de Abel Ferreira sem alto poder ofensivo e a tendência é de buscar a vantagem no jogo logo de cara.

Resumo - Todos os palpites da 34ª rodada do Brasileirão 2025 e onde assistir aos jogos



Classificação do Brasileirão 2025 atualizada

Mais casas de apostas para palpites Brasileirão 2025

Palpites da 34ª rodada do Brasileirão - Perguntas frequentes

Quais os jogos adiados e as mudanças na tabela para a reta final do campeonato?

Atlético-MG x Palmeiras e Bragantino x Vitória foram os jogos da 34ª rodada adiados para a reta final do campeonato, todos em função da presença do Galo na final da Copa Sul-Americana. Assim, Palmeiras x Vitória passa a integrar a 34ª rodada, saindo da 37ª.

Quais os clássicos da rodada 34?

Fluminense x Flamengo e Corinthians x São Paulo são os clássicos estaduais da rodada. Além disso, Bahia x Fortaleza fazem um duelo de bastante rivalidade nos tempos recentes.

Quais os maiores favoritos da rodada 34?

Botafogo, Bahia e Cruzeiro são os principais favoritos a faturar os três pontos na rodada, segundo as odds das principais casas de apostas. Essas também são os únicos jogos cujo os favoritos têm odds abaixo de 2.00 na aposta simples 1x2.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Artigos relacionados