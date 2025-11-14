Palpite Brasil x Tunísia | Amistoso Internacional |18/11/2025

Palpite Brasil x Tunísia, em quem apostar no amistoso em Lille? Confira odds, dicas de apostas e o prognóstico completo do duelo desta terça

No Palpite Brasil e Tunísia, as duas equipes voltam a se enfrentar em um novo amistoso internacional, desta vez na Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy, em Lille, na França. A bola rola nesta terça-feira, 18 de novembro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília).



O histórico entre as equipes é totalmente favorável ao Brasil: duas partidas e duas vitórias, com goleadas por 4 a 1 em 1973 e 5 a 1 em 2022.



Mesmo em um ano irregular, a Seleção de Carlo Ancelotti chega como favorita, enquanto a Tunísia aposta em sua disciplina tática e na juventude para surpreender.



Jogo Brasil x Tunísia Palpite rápido Ambos marcam sim Odds 2.00 na Br4bet Data e horário Terça - 18/11 - 16h30 (de Brasília) Estádio: Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy, Lille (FRA) Onde assistir: Globo, SportTV e GloboPlay

Palpites Brasil x Tunísia: mercados, odds e dicas de aposta



Palpite 1: Ambos marcam - odds 2.00 na BR4bet



Nos dois confrontos anteriores entre as seleções, ambas balançaram as redes. Mesmo com o favoritismo brasileiro, a Tunísia costuma encontrar espaços com jogadas rápidas e boa presença ofensiva.



A defesa brasileira ainda sofre com oscilações, especialmente nas bolas paradas. Por isso, o cenário de “ambos marcam” tem valor interessante a odds 2.00.







Palpite 2: Mais de 3.5 gols - odds 2.40 na Superbet



O histórico fala por si: 4 x 1 e 5 x 1 nos dois encontros anteriores. São seleções que priorizam o jogo ofensivo, e o amistoso tende a ser mais aberto, com espaço para experimentações e ritmo solto.



Em Lille, o gramado rápido e o estilo técnico do Brasil devem favorecer o espetáculo e a aposta over em gols.







Palpite 3 – Brasil vence o 1º tempo - odds 1.60 na Multibet



Nas duas vitórias anteriores contra a Tunísia, o Brasil foi dominante desde o início, abrindo vantagem ainda no primeiro tempo. O time de Carlo Ancelotti deve repetir essa postura, buscando ritmo e intensidade desde o início da partida.



Com jogadores de velocidade como Estevão e Vinicius Jr, a Seleção tende a impor pressão logo nos minutos iniciais.







Odds Brasil x Tunísia – Resultado final do Amistoso Internacional

Casas de apostas Palpite Brasil Empate Palpite Tunísia Br4bet 1.22 6.00 11.00 Superbet 1.24 6.80 9.40 Multibet 1.22 6.00 11.00

Mais mercados e Odds Brasil x Tunísia



Além do resultado final, os mercados de gols e handicaps também estão atrativos. É possível explorar apostas como “Brasil -1.5 handicap” ou “Tunísia +2.5 gols”, dependendo da sua leitura de jogo.



As melhores casas de apostas brasileiras oferecem ampla cobertura de mercados ao vivo para o amistoso.







Brasil x Tunísia palpite: análise do confronto e prognóstico



Este amistoso em Lille é uma boa oportunidade para Carlo Ancelotti ajustar sua equipe em busca da formação ideal pensando na disputa da Copa do Mundo de 2026. O Brasil tem oscilado na atual temporada,são 9 vitórias, 4 empates e 7 derrotas em 2025, mas busca estabilidade.



A Tunísia, por sua vez, vive um momento histórico no futebol africano. A seleção tornou-se a segunda equipe do continente a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026. A classificação veio de forma dramática, com vitória por 1 a 0 sobre a Guiné Equatorial, graças a um gol de já nos acréscimos.



Embalada pela conquista da vaga, a equipe chega ao amistoso contra o Brasil com moral elevada e espírito competitivo.



No momento em que este prognóstico foi escrito, o favoritismo brasileiro é evidente, mas o valor nas apostas pode estar em mercados secundários, como gols, escanteios e primeiro tempo.



O Brasil tende a dominar a posse e criar mais chances, enquanto a Tunísia pode aproveitar contra-ataques e bolas paradas.



Palpite Brasil: nova geração busca protagonismo



A Seleção Brasileira chega ao amistoso com uma formação que mescla jovens talentos e jogadores experientes. O trio ofensivo com Estevão, Vinicius Jr e Matheus Cunha promete velocidade e dribles, enquanto o meio-campo com Casemiro e Bruno Guimarães garante solidez e controle.



Carlo Ancelotti tem usado os amistosos para observar alternativas táticas, e este confronto é mais um teste importante. O Brasil marcou gols em 15 dos 20 jogos disputados em 2025 e quer manter o padrão ofensivo diante da Tunísia.



Vale destacar que este será o último teste do Brasil em 2025. Os últimos amistosos antes da Copa do Mundo devem ser realizados no primeiro trimestre de 2026, quando o treinador Ancelotti deve definir o elenco que vai ser convocado para a disputa do Mundial.

Últimos jogos do Brasil:



Japão 3 x 2 Brasil - Amistoso Internacional 2025;



Coreia do Sul 0 x 5 Brasil - Amistoso Internacional 2025;



Bolívia 1 x 0 Brasil - Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026;



Brasil 3 x 0 Chile - Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026;



Brasil 1 x 0 Paraguai - Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026.



Palpite Tunísia: disciplina e jovens talentos em ascensão



A Tunísia vive uma fase de transição, mas com resultados inconstantes na temporada: 4 vitórias e 3 derrotas em 2025. A aposta é em um time compacto, com intensidade na marcação e rápidas saídas em velocidade. Jogadores jovens e rápidos trazem talento e mobilidade ao meio-campo.



Mesmo como zebra, a equipe africana já mostrou capacidade de competir contra seleções maiores. Contra o Brasil, a expectativa é de uma postura reativa, explorando erros defensivos brasileiros e bolas aéreas.



Vale destacar que a seleção tunisiana já está classificada para a disputa da Copa do Mundo de 2026. A vaga foi conquistada de forma dramática na rodada de setembro das Eliminatórias Africanas para o Mundial.



Últimos jogos da Tunísia:



Tunísia 3 x 0 Namíbia - Eliminatórias da África para a Copa de 2026;



São Tomé e Príncipe 0 x 6 Tunísia - Eliminatórias da África para a Copa de 2026;



Egito 3 x 0 Tunísia - Amistoso Internacional;



Guiné Equatorial 0 x 1 Tunísia - Eliminatórias da África para a Copa de 2026;



Egito 1 x 0 Tunísia - Amistoso Internacional.



Escalações Brasil x Tunísia



Uma provável escalação do Brasil tem: Ederson; Danilo, Militão, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Estevão, Vinicius Jr e Matheus Cunha.



Treinador: Carlo Ancelotti;



Carlo Ancelotti; Esquema tático mais usado: 4-3-3.



Uma provável escalação da Tunísia tem: Aymen Dahmen; Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn e Ali Abdi; Ferjani Sassi, Aïssa Laïdouni, Sebastian Tounekti, Hannibal Mejbri, Elias Saad e Hazem Mastouri.



Treinador: Sami Trabelsi;



Sami Trabelsi; Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.



Brasil x Tunísia onde assistir ao vivo



Brasil x Tunísia onde assistir: o amistoso internacional será transmitido ao vivo pela Globo, SporTV e pelo streaming GloboPlay, nesta terça-feira (18), às 16h30 (horário de Brasília).



Últimos confrontos entre Brasil x Tunísia



Brasil 5 x 1 Tunísia – Amistoso Internacional (2022);



Brasil 4 x 1 Tunísia – Amistoso Internacional (1973).



Palpite Brasil x Tunísia – Amistoso Internacional – Prognóstico final



O Brasil chega mais forte tecnicamente e historicamente domina o confronto. A Tunísia deve oferecer resistência, mas o talento ofensivo brasileiro tende a prevalecer. O placar exato pode novamente ser elástico, especialmente se o Brasil mantiver o ritmo intenso dos primeiros minutos.



Prognóstico final: vitória do Brasil, com boas chances de ambas as seleções marcarem e um jogo acima de 3.5 gols. E aí, qual o seu palpite Brasil x Tunísia?



Brasil x Tunísia palpite – Perguntas Frequentes



Quando será o jogo Brasil x Tunísia?



O amistoso entre Brasil e Tunísia será disputado nesta terça-feira, 18 de novembro de 2025, às 16h30 (horário de Brasília), em Lille, na França.



Onde assistir ao vivo Brasil x Tunísia?



A partida terá transmissão ao vivo pelos canais Globo, SporTV e pelo serviço de streaming GloboPlay.



Quem é o favorito em Brasil x Tunísia?



O Brasil chega como favorito nas principais casas de apostas. A Tunísia é considerada azarão, mas pode surpreender com seu jogo físico e tático.



