Palpite Bodo/Glimt x Inter de Milão: Odds e Onde Assistir

Palpite Bodo/Glimt x Inter de Milão, em quem apostar na Champions? Confira as melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Bodo/Glimt x Inter de Milão: Sensação norueguesa quer seguir derrubando gigantes em duelo contra os italianos.

O duelo dos playoffs das oitavas de final será disputado na quarta-feira, dia 18 de fevereiro, às 17h (de Brasília), no Aspmyra Stadion, em Bodo, na Noruega.

A equipe norueguesa quer fazer história e vencer mais um titã do continente, para chegar às oitavas da Liga dos Campeões.

Já os Nerazzurri precisam provar que só não ficaram no top-8 por acidente, evitando uma zebra histórica.

Jogo Bodo/Glimt x Inter de Milão Palpite rápido Total de gols mais de 3.5

Odds 2.20 na Br4bet Data e horário Quarta-feira - 18/02 - 17h00 (de Brasília) Estádio Aspmyra Stadion Onde assistir

HBO Max

Odds compiladas no dia 10/02/2026. As cotações são flutuantes.

Palpites Bodo/Glimt x Inter de Milão: Mercados, odds e dicas de aposta - Playoffs da Champions League 2026

Palpite 1: Total de gols mais de 3.5, com odds 2.20 na Br4bet

Goste ou não, os jogos do Bodo/Glimt na Champions estão sendo extremamente divertidos, tanto que vale a pena até exagerar um pouco nas apostas under/over de gols.

Apenas dois jogos da equipe norueguesa em toda fase de grupos tiveram menos de quatro gols, e um deles teve três. A tendência é de mais um jogo movimentado, com grandes chances de placar largo.

Palpite 2: Total de gols Bodo/Glimt mais de 1.5, com odds 2.60 na BetMGM

E não pense que essa sequência de placares elevados é culpa só da defesa norueguesa. Tem muito do ótimo desempenho do ataque da equipe nesta marca.

O Bodo marcou pelo menos dois gols em seis jogos na fase de liga. Então vale a pena colocar uma tarde feliz do clube nos seus palpites na Champions League, ainda mais com ele jogando em casa.

Palpite 3: Vitória ou empate do Bodo/Glimt, com odds 2.00 na Multibet

Sim, a Inter é ampla favorita no duelo, só que o Bodo/Glimt não parece ligar muito para isso.

Os noruegueses só perderam três jogos na fase anterior. E se você acha que isso ainda não convenceu, saiba que se classificou para os playoffs após vencer o Manchester City e o Atlético de Madrid em sequência.

Talvez eles não consigam a classificação, mas palpites de futebol bem jogado da equipe, podendo ter até um empate em casa, não são tão absurdos.

Odds Bodo/Glimt x Inter de Milão - Resultado final pela Champions League:

Casas de Aposta Bodo/Glimt Empate Inter de Milão Br4bet 4.33 4.20 1.63 BetMGM 4.30 4.05 1.70 Multibet 4.33 4.00 1.61

Odds compiladas no dia 10/02/2026. As cotações são flutuantes.

Mais mercados e Odds Bodo/Glimt x Inter de Milão

Bodo/Glimt x Inter de Milão palpite Playoffs da Champions League 2026: Análise do confronto e prognóstico

Bodo/Glimt x Inter de Milão é um confronto da Champions que pode ser muito mais equilibrado do que a diferença do peso das camisas insinua.

Isso porque a equipe norueguesa já provou mais de uma vez que não treme ao ver as maiores equipes do continente pela frente, e quer fazer história.

Do lado italiano, a questão é saber se a equipe tem a mesma qualidade vista na temporada passada, quando foi vice-campeã.

Palpite Bodo/Glimt: Noruegueses derrubam mais um gigante?

Existem duas campanhas do Bodo/Glimt na atual edição da Champions League: a de 2025 e a de 2026.

O time de 2025 é um que não venceu um jogo na fase de liga, com três derrotas e três empates. Nada chocante, dado que é uma equipe com pouca tradição internacional.

A equipe de 2026 venceu os dois jogos com autoridade para colocar a equipe nos playoffs, sendo um dos times mais embalados da competição neste momento.

Detalhe, as vitórias foram apenas contra o Manchester City e Atlético de Madrid, o último na Espanha.

Agora a equipe norueguesa quer fazer história ao derrubar mais um gigante.

Não dá para saber se vai conseguir. A chance de o jogo ser muito movimentado é mais alta. Todos os jogos do Bodo tiveram gols, sendo que em sete de oito foram pelo menos três.

Últimos jogos do Bodo/Glimt

Atlético de Madrid 1 x 2 Bodo/Glimt - Champions League;

Bodo/Glimt 3 x 1 Manchester City - Champions League;

Borussia Dortmund 2 x 2 Bodo/Glimt - Champions League;

Bodo/Glimt 5 x 0 Fredrikstad - Campeonato Norueguês;

Bodo/Glimt 0 x 3 Juventus - Champions League.

Palpite Inter de Milão: Nerazzurri ainda são favoritos ao título?

Era possível apostar sem problema na Inter de Milão como uma das favoritas ao título da Champions. Afinal, chegou na final na temporada anterior.

O problema é que o desempenho na fase de liga mudou um pouco esta percepção. Não é só que os Nerazzurri perderam três jogos, é que todos foram para possíveis rivais no mata-mata.

As derrotas para Arsenal, Liverpool e Atlético de Madrid custaram uma vaga no top-8 para a equipe italiana, obrigando-a não só a disputar os playoffs, mas também questionar se tem força para chegar novamente à final.

O bom é que o rival nesta fase não tem tradição continental. O ruim é que é um dos mais animados no torneio após uma sequência histórica de triunfos.

E nem tudo é drama na Inter. Ela lidera o campeonato Italiano. Acabar com o sonho norueguês pode ser suficiente para ela voltar a botar medo nos principais rivais.

Últimos jogos da Inter de Milão

Sassuolo 0 x 5 Inter de Milão - Campeonato Italiano;

Inter de Milão 2 x 1 Torino - Copa da Itália;

Cremonense 0 x 2 Inter de Milão- Campeonato Italiano;

Borussia Dortmund 0 x 2 Inter de Milão - Champions League;

Inter de Milão 6 x 2 Pisa - Campeonato Italiano.

Escalações Bodo/Glimt x Inter de Milão

Provável escalação do Bodo/Glimt

Uma provável escalação do Bodo/Glimt tem Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan; Patrick Berg, Fet e Saltnes; Blomberg, Kasper Hogh e Jens Hauge.

Treinador: Kjetil Knutsen;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Provável escalação da Inter de Milão

Uma provável escalação da Inter de Milão tem Sommer; Bisseck, Akanji e Bastoni; Diouf, Barella, Zieliski, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram.

Treinador: Cristian Chivu;

Esquema tático mais usado: 3-5-2.

Bodo/Glimt x Inter de Milão onde assistir ao vivo

Bodo/Glimt x Inter de Milão onde assistir: a partida dos Playoffs da Champions League 2026 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming.

Últimos confrontos entre Bodo/Glimt x Inter de Milão

Bodo/Glimt 1 x 2 Inter de Milão - Recopa Europeia 1978/79;

Inter de Milão 5 x 0 Bodo/Glimt - Recopa Europeia 1978/79.

Palpite Bodo/Glimt x Inter de Milão - Playoffs da Champions League 2026 - Prognóstico final

Bodo/Glimt x Inter de Milão é um jogo que promete ser muito movimentado, dado o que as duas equipes fizeram na fase de liga.

A equipe norueguesa já provou que pode bater de frente com equipes mais tradicionais, e gosta de jogos muito movimentados. Já os italianos não estão na melhor fase, mas ainda são os atuais vice-campeões do torneio.

Espere um jogo cheio de chances e recheado de gols. De início, as apostas mais seguras envolvem uma vitória sem sustos da Inter, mas o Bodo já deu motivos o suficiente para quem ama apostar em uma zebra.

Tabela atualizada da Champions League

Mais casas de apostas para palpites Champions League 2026

Bodo/Glimt x Inter de Milão palpite - Perguntas Frequentes

Por que a torcida do Bodo/Glimt leva escovas de dente para o estádio?

A brincadeira surgiu na década de 70, quando um torcedor usou uma escova de dente que tinha guardada como batuta para reger o canto da arquibancada. Virou um dos símbolos da equipe.

Quantos títulos da Champions League tem a Inter de Milão?

A Inter conquistou a Champions três vezes. Na temporada 1963/64, 1964/65 e 2009/10.

Qual é o histórico do Bodo/Glimt contra equipes italianas?

O Bodo/Glimt tem 14 jogos contra times italianos na sua história com quatro vitórias, um empate e nove derrotas.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

