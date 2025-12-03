Palpite Bayern de Munique x Sporting: Odds e Onde Assistir

Palpite Bayern de Munique x Sporting, em quem apostar na Champions? As melhores odds, estatísticas, dicas e mercados. Quem é o favorito?

Palpite Bayern de Munique x Sporting: Alemães querem a liderança da competição, enquanto os portugueses buscam a vaga direta nas oitavas. A partida da 6ª rodada da fase de liga da Champions League 2025/26 ocorre na terça-feira, dia 9 de novembro, às 14h45 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha.

Os alemães querem se recuperar da derrota na rodada anterior para seguir na briga pela liderança.

No lado português, o objetivo é seguir no top-8, para conseguir uma vaga direta nas oitavas de final da competição.

Jogos Bayern de Munique x Sporting Palpite rápido - Ambas equipes marcam sim - Odds 1.76 na Br4bet Data e horário Terça-feira - 09/12 - 14h45 (de Brasília) Estádio Allianz Arena Onde assistir HBO Max

Palpites Bayern de Munique x Sporting: mercados, odds e dicas de aposta - Champions League 2025/26

Palpite 1: Ambas equipes marcam sim, com odds 1.76 na Br4bet

A campanha das duas equipes favorece apostas no mercado de ambos os times marcam. O Bayern, por exemplo, fez gols em todos os jogos, mas manteve o adversário zerado em apenas um.

A situação é muito semelhante no lado do Sporting. Quatro dos cinco jogos da equipe na Champions tiveram ambas as equipes marcando.

Palpite 2: Total de chutes a gol Bayern de Munique mais de 6.5, com odds 1.64 na BetMGM

O Bayern joga em casa e quer se recuperar do tropeço na última rodada, então espere a equipe alemã muito agressiva.

Os alemães já tem média de oito chutes certos por jogo, segundo o Sofascore. Este número é inflado por dois massacres contra equipes mais fracas, mas a chance de conseguir pelo menos sete é real.

Palpite 3: Total de gols Bayern de Munique 1º tempo mais de 1.5, com odds 2.54 na Multibet

O Bayern é definitivamente uma equipe de 1º tempo na Champions. Os alemães marcaram pelo menos dois gols na primeira etapa em quatro dos cinco jogos que fizeram na competição. Mesmo na derrota para o Arsenal, balançaram a rede nos 45 minutos iniciais.

Jogando em casa e precisando da vitória para se recuperar, a tendência é de muita pressão dos mandantes no começo do jogo, o que faz colocar dois gols deles no 1º tempo uma aposta de valor.

Odds Bayern de Munique x Sporting - Resultado final pela Champions League:

Casas de apostas Bayern de Munique Empate Sporting Br4bet 1.23 6.00 10.00 BetMGM 1.28 6.25 10.50 Multibet 1.22 5.75 9.50

Mais mercados e Odds Bayern de Munique x Sporting

Bayern de Munique x Sporting palpite Champions League 2025/26: análise do confronto e prognóstico

Bayern de Munique x Sporting promete ser uma grande partida da sexta rodada da fase de liga da Champions League.

No lado alemão, o foco é se recuperar da derrota da última rodada, para seguir forte na briga pela liderança da competição.

Mas os portugueses prometem um jogo duro, até porque estão na luta para conseguir a classificação direta para as oitavas.

Palpite Bayern de Munique: Alemães se recuperam após primeira derrota?

O Bayern de Munique vinha fazendo uma Champions perfeita até a última rodada, com 100% de aproveitamento e pelo menos dois gols marcados em todos os jogos.

O problema é que enfrentou o também invicto Arsenal na Inglaterra. A derrota por 3 a 1 acabou custando a liderança da fase de liga da Champions, que ficou exatamente com a equipe Londrina.

Mas nada está definido. A tabela do Bayern é teoricamente mais fácil do que a dos rivais, e ainda pode garantir a ponta nos próximos três jogos.

Para isso, espera a recuperação de Harry Kane. O atacante inglês começou a Liga dos Campeões com tudo, tendo cinco gols em três jogos, mas já soma duas partidas de seca.

Últimos jogos do Bayern de Munique

Arsenal 3 x 1 Bayern de Munique - Champions League;

Bayern de Munique 6 x 2 Freiburg - Campeonato Alemão;

Union Berlin 2 x 2 Bayern de Munique - Campeonato Alemão;

PSG 1 x 2 Bayern de Munique - Champions League;

Bayern de Munique 3 x 0 Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão.

Palpite Sporting: Portugueses conseguem bater os gigantes continentais?

O Sporting vem fazendo uma grande Champions League. A equipe perdeu apenas um jogo, e está na oitava colocação. Vale lembrar que os oito primeiros se classificam direto para as oitavas.

A questão é que o formato da Champions às vezes engana. As três vitórias da equipe lisboeta foram contra adversários mais fracos. Contra rivais mais tradicionais, acabou derrotado pelo Napoli e empatou com a Juventus.

O bicampeão português sabe que precisa peitar os gigantes se quer ir longe na competição. Para começar, o Bayern é um bom desafio. O Sporting nunca venceu os alemães na história.

Últimos jogos do Sporting

Club Brugge 0 x 3 Sporting – Champions League;

Sporting 3 x 0 Marinhense - Taça de Portugal;

Santa Clara 1 x 2 Sporting – Campeonato Português;

Juventus 1 x 1 Sporting – Champions League;

Sporting 2 x 0 Alverca – Campeonato Português.

Escalações Bayern de Munique x Sporting

Provável escalação do Bayern de Munique

Uma provável escalação do Bayern de Munique tem Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Pavlovic, Kimmich, Olise, Lennart Karl, Gnabry e Harry Kane.

Treinador: Vincent Kompany;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Provável escalação do Sporting

Uma provável escalação do Sporting tem Rui Silva, Fresneda, Gonçalo Inácio, Diomande, Maxi Araújo, Hjulmand, João Simões, Catamo, Trincão, Quenda e Luis Suárez.

Treinador: Rui Borges;

Esquema tático mais usado: 4-2-3-1.

Bayern de Munique x Sporting onde assistir ao vivo

Bayern de Munique x Sporting onde assistir: a partida da sexta rodada da Champions League 2025/26 terá transmissão ao vivo da HBO Max no streaming. Fique por dentro do jogo para apostar nas melhores casas de apostas mais informado.

Últimos confrontos entre Bayern de Munique x Sporting

Bayern de Munique 7 x 1 Sporting - Champions League 2008/09;

Sporting 0 x 5 Bayern de Munique - Champions League 2008/09;

Bayern de Munique 0 x 0 Sporting - Champions League 2006/07.

Palpite Bayern de Munique x Sporting - Champions League 2025/26 - Prognóstico final

Bayern de Munique x Sporting deve ser um jogo muito brigado. Os alemães querem a liderança e os portugueses sonham com a vaga no top-8.

As casas com apostas em futebol dão um grande favoritismo aos alemães, pelo histórico e por jogarem em casa. E você, em quem aposta neste duelo da Champions League?

Tabela atualizada da Champions League

Mais casas de apostas para palpites Champions League 2025

Bayern de Munique x Sporting palpite - Perguntas Frequentes

Qual é a maior goleada do Bayern de Munique x Sporting?

A maior goleada do confronto é um 7 a 1 do Bayern nas oitavas de final da Champions League de 2008/09.

Qual é o histórico de Bayern de Munique x Sporting?

As duas equipes se enfrentaram quatro vezes na história. São três vitórias do Bayern e um empate.

Harry Kane já fez gol no Sporting?

Não. O inglês enfrentou o rival duas vezes jogando pelo Tottenham, e passou em branco em ambas partidas.

