Palpite Atlético-MG x Lanús | Copa Sul-Americana | 22/11/2025

Palpite Atlético-MG x Lanús: Odds, Escalações e Onde Assistir

Palpite Atlético MG x Lanús, em quem apostar? Confira os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds para a final da Sul-Americana 2025
Tipo Informe Publicitário

Atlético-MG e Lanús se enfrentam na grande final da Copa Sul-Americana 2025, no dia 22 de novembro, às 17h (Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Um duelo decisivo entre Brasil e Argentina que promete parar o continente.

Neste encontro final, cada detalhe parece ganhar vida. De um lado, o Atlético-MG chega embalado após superar o Independiente del Valle em Belo Horizonte, reencontrando força ofensiva e consistência nas fases eliminatórias, um time que cresceu quando mais precisou.

Do outro, o Lanús carrega sua identidade histórica: competitivo, disciplinado, pragmático. A vitória sobre a Universidad de Chile em casa mostrou um time que sabe controlar a pressão e transformar chances em eficiência argentina.

Confira os principais palpites, as melhores odds na BetMGM, as escalações e os melhores sites de apostas na grande decisão da Copa Sul-Americana 2025.

JogoAtlético MG x Lanús
Palpite rápidoAmbos marcam - Não
Odds2.80 na BetMGM
Data e horárioSábado - 22/11 - 17h (de Brasília)
Estádio:Defensores del Chaco
Onde assistir:SBT / ESPN / Disney+ / Paramount+
Odds compiladas no dia 14/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Quer aproveitar a grande final continental para testar seus palpites? Veja abaixo nossas análises detalhadas e aproveite os bônus especiais da BetMGM para concretizar seu palpite Atlético MG x Lanús.

Palpites Atlético MG x Lanús: mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Hulk – Mais de 1,5 chutes a gol – Odds 2.63 na BetMGM

O capitão do Galo e principal jogador do time mineiro deve ser muito acionado e tentar algumas vezes na direção do gol do Lanús. Com uma média de mais de 1 chute a gol por jogo, ele deve manter esse número na grande final.

Por isso, o mercado “Hulk – Mais de 1,5 chutes a gol” com odds 2.63 na BetMGM é um ótimo palpite para Atlético-MG x Lanús.


Palpite 2: Ambas equipes marcam - Não – Odds 2.63 na Multibet

As finais da Sul-Americana em jogo único têm sido equilibradas quanto aos gols dos dois times ou não desde 2019. As duas últimas tiveram o “ambas equipes marcam – sim” dando green.

Porém, considerando o estilo de jogo dos finalistas em 2025, o mais provável é que um dos times não marque gols. Assim, o mercado “ambas equipes marcam – Não” é um excelente palpite para Atlético-MG x Lanús.


Palpite 3: Empate devolve aposta – Atlético-MG – Odds 2.63 na Estrela Bet

Pode ser que o Galo não consiga obter o título ainda no tempo normal, já que em um jogo só, é provável que os times se segurem e levem a decisão para a prorrogação ou mesmo pênaltis.

Assim, optar pelo mercado “empate devolve aposta – Galo” com odds 1.72 na Estrela Bet no tempo normal é um bom palpite para Atlético-MG x Lanús em comparação ao mercado de campeão do torneio.


Odds Atlético MG x Lanús - Resultado final pela COMPETIÇÃO:

Casas de apostasPalpite Atlético MGEmpatePalpite Lanús
BetMGM2.403.003.20
Multibet2.452.902.85
Estrela Bet2.503.002.90
Odds compiladas no dia 14/11/2025. As cotações são flutuantes. Jogue com responsabilidade +18

Mais mercados e Odds Atlético MG x Lanús


Atlético MG x Lanús palpite: análise do confronto e prognóstico

Atlético-MG e Lanús chegam à final da Sul-Americana em momentos distintos, mas competitivos. No momento em que este prognóstico foi escrito, o Galo aparece mais sólido no mata-mata, enquanto o Lanús mantém sua tradicional disciplina defensiva.

Os números mostram leve vantagem mineira no ataque e equilíbrio na defesa. O Atlético-MG finaliza mais e chega com mais repertório ofensivo; o Lanús aposta em transições curtas e jogos de menor ritmo.

O histórico também pesa um pouco a favor dos brasileiros, que venceram os dois confrontos oficiais anteriores. Já o Lanús oscila no campeonato local, enquanto o Galo soma resultados mais estáveis no Brasileirão, embora também possua tropeços recentes importantes.

No mercado, as odds Atlético MG x Lanús apontam favoritismo moderado para o Atlético-MG. Mercados como “Ambas não marcam” e “Empate devolve – Atlético-MG” aparecem coerentes com o momento das equipes.

Palpite Atlético MG: Galo embala no momento certo e chega forte à decisão

O Galo sofreu maus momentos na temporada e chegou a flertar com o Z4 do Brasileirão Série A, mas emplacou uma série invicta de 5 jogos com três vitórias e dois empates, que fez o time subir na tabela e se classificar à final da Sul-Americana.

Após um duelo com o difícil time do Del Valle, os comandados de Sampaoli deram show em Belo Horizonte e conseguiram chegar à primeira decisão do torneio sul-americano com ótima atuação de Arana, Hulk e Bernard.

Mesmo com nomes como Lyanco e Cuello machucados, o Galo chega com força e reabilitado em busca do 1º título sul-americano, um dos poucos torneios que faltam em sua galeria.

Últimos jogos do Atlético MG

  • Atlético-MG 3 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro;
  • Internacional 0 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro;
  • Atlético-MG 3 x 1 Del Valle – Sul-Americana;
  • Atlético-MG 1 x 0 Ceará - Campeonato Brasileiro;
  • Del Valle 1 x 1 Atlético-MG - Sul-Americana.


Palpite Lanús: argentinos tentam repetir história e buscar 2º título continental

O Lanús busca o segundo título da Sul-Americana doze anos após a conquista da sua 1ª taça, justamente contra um brasileiro, a Ponte Preta.

Apesar da derrota na última rodada do campeonato argentino, o time da grande Buenos Aires vem em uma ótima fase e não sofreu muito para eliminar a Universidad de Chile em casa.

Com duas atuações de gala de Castillo, junto a Salvio e uma defesa sólida, o Lanús se credencia com um time a vencer um brasileiro em uma final da Sul-Americana neste ano.

Últimos jogos do Lanús

  • Banfield 2 x 1 Lanús - Campeonato Argentino;
  • Lanús 1 x 0 Universidad de Chile – Sul-Americana;
  • Universidad de Chile 2 x 2 Lanús – Sul-Americana;
  • Lanús 2 x 0 Godoy Cruz - Campeonato Argentino;
  • Independiente 0 x 2 Lanús - Campeonato Argentino.

Escalações Atlético MG x Lanús

Veja as prováveis escalações de Atlético-MG x Lanús para apostar mais informado nas melhores casas de apostas:

Provável escalação do Atlético-MG

Uma provável escalação do Atlético-MG tem: Evérson; Franco, Junior Alonso, Saravia, Tressoldi e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Bernard e Alexsander; Dudu e Hulk.

Treinador: Jorge Sampaoli;

Esquema tático mais usado: 3-4-3.

Provável escalação do Lanús

Uma provável escalação do Lanús tem: Losada; Méndez, Izquierdoz, Muñoz e Romero; Pérez, Medina e Watson; Salvio, Canelo e Castillo.

Treinador: Mauricio Pellegrino;

Esquema tático mais usado: 4-3-3.

Últimos confrontos entre Atlético MG x Lanús

  • Atlético-MG 2 x 3 Lanús – Recopa Sul-Americana;
  • Lanús 0 x 1 Atlético-MG - Recopa Sul-Americana.

Palpite Atlético MG x Lanús - Final da Copa Sul-Americana - Prognóstico final

O Atlético-MG chega à final vivendo seu melhor momento na temporada, com desempenho estável, elenco experiente e maior volume ofensivo. A boa fase de jogadores como Hulk, Arana e Bernard reforça a confiança do time mineiro, que cresceu nos jogos decisivos e ganhou força justamente na reta final.

O Lanús aposta em sua tradição continental, disciplina tática e eficiência nas transições para surpreender. Castillo e Salvio vivem grande fase, e a equipe argentina costuma competir muito bem em decisões. A expectativa é de um duelo equilibrado, marcado por estudo e detalhes que podem definir o campeão.

E aí, qual o seu palpite Atlético MG x Lanús?

Mais casas de apostas para palpites Atlético MG x Lanús


Atlético MG x Lanús palpite - Perguntas Frequentes

Como está a mobilização das torcidas para a final?

A torcida do Atlético-MG promete grande presença no Paraguai, com caravanas saindo de Belo Horizonte e cidades vizinhas. Do lado argentino, o Lanús também organiza deslocamentos em massa a partir de Buenos Aires, e a expectativa é de um ambiente dividido nas arquibancadas.

O que acontece se Atlético-MG e Lanús empatarem no tempo normal?

Em caso de empate, a final segue para prorrogação. Persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis.

Como chegam emocionalmente as equipes para a final?

O Atlético-MG vive seu melhor momento do ano e chega com sensação de retomada. Já o Lanús entra com confiança após boa campanha internacional e aposta em sua tradição competitiva em decisões. Em ambos os lados, o clima interno é de concentração e foco total na conquista.

Recado do Autor

**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

