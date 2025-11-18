Palpite Atlético-MG x Lanús | Copa Sul-Americana | 22/11/2025

Palpite Atlético-MG x Lanús: Odds, Escalações e Onde AssistirPalpite Atlético MG x Lanús, em quem apostar? Confira os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds para a final da Sul-Americana 2025
Atlético-MG e Lanús se enfrentam na grande final da Copa Sul-Americana 2025, no dia 22 de novembro, às 17h (Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Um duelo decisivo entre Brasil e Argentina que promete parar o continente.
Neste encontro final, cada detalhe parece ganhar vida. De um lado, o Atlético-MG chega embalado após superar o Independiente del Valle em Belo Horizonte, reencontrando força ofensiva e consistência nas fases eliminatórias, um time que cresceu quando mais precisou.
Do outro, o Lanús carrega sua identidade histórica: competitivo, disciplinado, pragmático. A vitória sobre a Universidad de Chile em casa mostrou um time que sabe controlar a pressão e transformar chances em eficiência argentina.
Confira os principais palpites, as melhores odds na BetMGM, as escalações e os melhores sites de apostas na grande decisão da Copa Sul-Americana 2025.
|Jogo
|Atlético MG x Lanús
|Palpite rápido
|Ambos marcam - Não
|Odds
|2.80 na BetMGM
|Data e horário
|Sábado - 22/11 - 17h (de Brasília)
|Estádio:
|Defensores del Chaco
|Onde assistir:
|SBT / ESPN / Disney+ / Paramount+
Palpites Atlético MG x Lanús: mercados, odds e dicas de aposta
- Palpite 1: Hulk – Mais de 1,5 chutes a gol, com Odds de 2.63 na BetMGM;
- Palpite 2: Ambas equipes marcam - Não, com Odds de 1.63 na Multibet;
- Palpite 3: Empate devolve aposta – Atlético-MG, com Odds de 1.72 na EstrelaBet.
Palpite 1: Hulk – Mais de 1,5 chutes a gol – Odds 2.63 na BetMGM
O capitão do Galo e principal jogador do time mineiro deve ser muito acionado e tentar algumas vezes na direção do gol do Lanús. Com uma média de mais de 1 chute a gol por jogo, ele deve manter esse número na grande final.
Por isso, o mercado “Hulk – Mais de 1,5 chutes a gol” com odds 2.63 na BetMGM é um ótimo palpite para Atlético-MG x Lanús.
Palpite 2: Ambas equipes marcam - Não – Odds 2.63 na Multibet
As finais da Sul-Americana em jogo único têm sido equilibradas quanto aos gols dos dois times ou não desde 2019. As duas últimas tiveram o “ambas equipes marcam – sim” dando green.
Porém, considerando o estilo de jogo dos finalistas em 2025, o mais provável é que um dos times não marque gols. Assim, o mercado “ambas equipes marcam – Não” é um excelente palpite para Atlético-MG x Lanús.
Palpite 3: Empate devolve aposta – Atlético-MG – Odds 2.63 na Estrela Bet
Pode ser que o Galo não consiga obter o título ainda no tempo normal, já que em um jogo só, é provável que os times se segurem e levem a decisão para a prorrogação ou mesmo pênaltis.
Assim, optar pelo mercado “empate devolve aposta – Galo” com odds 1.72 na Estrela Bet no tempo normal é um bom palpite para Atlético-MG x Lanús em comparação ao mercado de campeão do torneio.
Atlético MG x Lanús palpite: análise do confronto e prognóstico
Atlético-MG e Lanús chegam à final da Sul-Americana em momentos distintos, mas competitivos. No momento em que este prognóstico foi escrito, o Galo aparece mais sólido no mata-mata, enquanto o Lanús mantém sua tradicional disciplina defensiva.
Os números mostram leve vantagem mineira no ataque e equilíbrio na defesa. O Atlético-MG finaliza mais e chega com mais repertório ofensivo; o Lanús aposta em transições curtas e jogos de menor ritmo.
O histórico também pesa um pouco a favor dos brasileiros, que venceram os dois confrontos oficiais anteriores. Já o Lanús oscila no campeonato local, enquanto o Galo soma resultados mais estáveis no Brasileirão, embora também possua tropeços recentes importantes.
No mercado, as odds Atlético MG x Lanús apontam favoritismo moderado para o Atlético-MG. Mercados como “Ambas não marcam” e “Empate devolve – Atlético-MG” aparecem coerentes com o momento das equipes.
Palpite Atlético MG: Galo embala no momento certo e chega forte à decisão
O Galo sofreu maus momentos na temporada e chegou a flertar com o Z4 do Brasileirão Série A, mas emplacou uma série invicta de 5 jogos com três vitórias e dois empates, que fez o time subir na tabela e se classificar à final da Sul-Americana.
Após um duelo com o difícil time do Del Valle, os comandados de Sampaoli deram show em Belo Horizonte e conseguiram chegar à primeira decisão do torneio sul-americano com ótima atuação de Arana, Hulk e Bernard.
Mesmo com nomes como Lyanco e Cuello machucados, o Galo chega com força e reabilitado em busca do 1º título sul-americano, um dos poucos torneios que faltam em sua galeria.
Últimos jogos do Atlético MG
- Atlético-MG 3 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro;
- Internacional 0 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro;
- Atlético-MG 3 x 1 Del Valle – Sul-Americana;
- Atlético-MG 1 x 0 Ceará - Campeonato Brasileiro;
- Del Valle 1 x 1 Atlético-MG - Sul-Americana.
Palpite Lanús: argentinos tentam repetir história e buscar 2º título continental
O Lanús busca o segundo título da Sul-Americana doze anos após a conquista da sua 1ª taça, justamente contra um brasileiro, a Ponte Preta.
Apesar da derrota na última rodada do campeonato argentino, o time da grande Buenos Aires vem em uma ótima fase e não sofreu muito para eliminar a Universidad de Chile em casa.
Com duas atuações de gala de Castillo, junto a Salvio e uma defesa sólida, o Lanús se credencia com um time a vencer um brasileiro em uma final da Sul-Americana neste ano.
Últimos jogos do Lanús
- Banfield 2 x 1 Lanús - Campeonato Argentino;
- Lanús 1 x 0 Universidad de Chile – Sul-Americana;
- Universidad de Chile 2 x 2 Lanús – Sul-Americana;
- Lanús 2 x 0 Godoy Cruz - Campeonato Argentino;
- Independiente 0 x 2 Lanús - Campeonato Argentino.
Escalações Atlético MG x Lanús
Veja as prováveis escalações de Atlético-MG x Lanús para apostar mais informado nas melhores casas de apostas:
Provável escalação do Atlético-MG
Uma provável escalação do Atlético-MG tem: Evérson; Franco, Junior Alonso, Saravia, Tressoldi e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Bernard e Alexsander; Dudu e Hulk.
Treinador: Jorge Sampaoli;
Esquema tático mais usado: 3-4-3.
Provável escalação do Lanús
Uma provável escalação do Lanús tem: Losada; Méndez, Izquierdoz, Muñoz e Romero; Pérez, Medina e Watson; Salvio, Canelo e Castillo.
Treinador: Mauricio Pellegrino;
Esquema tático mais usado: 4-3-3.
Últimos confrontos entre Atlético MG x Lanús
- Atlético-MG 2 x 3 Lanús – Recopa Sul-Americana;
- Lanús 0 x 1 Atlético-MG - Recopa Sul-Americana.
Palpite Atlético MG x Lanús - Final da Copa Sul-Americana - Prognóstico final
O Atlético-MG chega à final vivendo seu melhor momento na temporada, com desempenho estável, elenco experiente e maior volume ofensivo. A boa fase de jogadores como Hulk, Arana e Bernard reforça a confiança do time mineiro, que cresceu nos jogos decisivos e ganhou força justamente na reta final.
O Lanús aposta em sua tradição continental, disciplina tática e eficiência nas transições para surpreender. Castillo e Salvio vivem grande fase, e a equipe argentina costuma competir muito bem em decisões. A expectativa é de um duelo equilibrado, marcado por estudo e detalhes que podem definir o campeão.
E aí, qual o seu palpite Atlético MG x Lanús?
Mais casas de apostas para palpites Atlético MG x Lanús
Atlético MG x Lanús palpite - Perguntas Frequentes
Como está a mobilização das torcidas para a final?
A torcida do Atlético-MG promete grande presença no Paraguai, com caravanas saindo de Belo Horizonte e cidades vizinhas. Do lado argentino, o Lanús também organiza deslocamentos em massa a partir de Buenos Aires, e a expectativa é de um ambiente dividido nas arquibancadas.
O que acontece se Atlético-MG e Lanús empatarem no tempo normal?
Em caso de empate, a final segue para prorrogação. Persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis.
Como chegam emocionalmente as equipes para a final?
O Atlético-MG vive seu melhor momento do ano e chega com sensação de retomada. Já o Lanús entra com confiança após boa campanha internacional e aposta em sua tradição competitiva em decisões. Em ambos os lados, o clima interno é de concentração e foco total na conquista.
