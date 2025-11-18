Palpite Atlético-MG x Lanús | Copa Sul-Americana | 22/11/2025

Palpite Atlético MG x Lanús, em quem apostar? Confira os principais mercados, as estatísticas e as melhores odds para a final da Sul-Americana 2025

Atlético-MG e Lanús se enfrentam na grande final da Copa Sul-Americana 2025, no dia 22 de novembro, às 17h (Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (Paraguai). Um duelo decisivo entre Brasil e Argentina que promete parar o continente.



Neste encontro final, cada detalhe parece ganhar vida. De um lado, o Atlético-MG chega embalado após superar o Independiente del Valle em Belo Horizonte, reencontrando força ofensiva e consistência nas fases eliminatórias, um time que cresceu quando mais precisou.



Do outro, o Lanús carrega sua identidade histórica: competitivo, disciplinado, pragmático. A vitória sobre a Universidad de Chile em casa mostrou um time que sabe controlar a pressão e transformar chances em eficiência argentina.



Confira os principais palpites, as melhores odds na BetMGM, as escalações e os melhores sites de apostas na grande decisão da Copa Sul-Americana 2025.

Jogo Atlético MG x Lanús Palpite rápido Ambos marcam - Não Odds 2.80 na BetMGM Data e horário Sábado - 22/11 - 17h (de Brasília) Estádio: Defensores del Chaco Onde assistir: SBT / ESPN / Disney+ / Paramount+

Quer aproveitar a grande final continental para testar seus palpites? Veja abaixo nossas análises detalhadas e aproveite os bônus especiais da BetMGM para concretizar seu palpite Atlético MG x Lanús.



Palpites Atlético MG x Lanús: mercados, odds e dicas de aposta



Palpite 1: Hulk – Mais de 1,5 chutes a gol – Odds 2.63 na BetMGM



O capitão do Galo e principal jogador do time mineiro deve ser muito acionado e tentar algumas vezes na direção do gol do Lanús. Com uma média de mais de 1 chute a gol por jogo, ele deve manter esse número na grande final.



Por isso, o mercado “Hulk – Mais de 1,5 chutes a gol” com odds 2.63 na BetMGM é um ótimo palpite para Atlético-MG x Lanús.







Palpite 2: Ambas equipes marcam - Não – Odds 2.63 na Multibet



As finais da Sul-Americana em jogo único têm sido equilibradas quanto aos gols dos dois times ou não desde 2019. As duas últimas tiveram o “ambas equipes marcam – sim” dando green.



Porém, considerando o estilo de jogo dos finalistas em 2025, o mais provável é que um dos times não marque gols. Assim, o mercado “ambas equipes marcam – Não” é um excelente palpite para Atlético-MG x Lanús.







Palpite 3: Empate devolve aposta – Atlético-MG – Odds 2.63 na Estrela Bet



Pode ser que o Galo não consiga obter o título ainda no tempo normal, já que em um jogo só, é provável que os times se segurem e levem a decisão para a prorrogação ou mesmo pênaltis.



Assim, optar pelo mercado “empate devolve aposta – Galo” com odds 1.72 na Estrela Bet no tempo normal é um bom palpite para Atlético-MG x Lanús em comparação ao mercado de campeão do torneio.







Odds Atlético MG x Lanús - Resultado final pela COMPETIÇÃO:

Casas de apostas Palpite Atlético MG Empate Palpite Lanús BetMGM 2.40 3.00 3.20 Multibet 2.45 2.90 2.85 Estrela Bet 2.50 3.00 2.90

Mais mercados e Odds Atlético MG x Lanús







Atlético MG x Lanús palpite: análise do confronto e prognóstico



Atlético-MG e Lanús chegam à final da Sul-Americana em momentos distintos, mas competitivos. No momento em que este prognóstico foi escrito, o Galo aparece mais sólido no mata-mata, enquanto o Lanús mantém sua tradicional disciplina defensiva.



Os números mostram leve vantagem mineira no ataque e equilíbrio na defesa. O Atlético-MG finaliza mais e chega com mais repertório ofensivo; o Lanús aposta em transições curtas e jogos de menor ritmo.



O histórico também pesa um pouco a favor dos brasileiros, que venceram os dois confrontos oficiais anteriores. Já o Lanús oscila no campeonato local, enquanto o Galo soma resultados mais estáveis no Brasileirão, embora também possua tropeços recentes importantes.



No mercado, as odds Atlético MG x Lanús apontam favoritismo moderado para o Atlético-MG. Mercados como “Ambas não marcam” e “Empate devolve – Atlético-MG” aparecem coerentes com o momento das equipes.



Palpite Atlético MG: Galo embala no momento certo e chega forte à decisão



O Galo sofreu maus momentos na temporada e chegou a flertar com o Z4 do Brasileirão Série A, mas emplacou uma série invicta de 5 jogos com três vitórias e dois empates, que fez o time subir na tabela e se classificar à final da Sul-Americana.



Após um duelo com o difícil time do Del Valle, os comandados de Sampaoli deram show em Belo Horizonte e conseguiram chegar à primeira decisão do torneio sul-americano com ótima atuação de Arana, Hulk e Bernard.



Mesmo com nomes como Lyanco e Cuello machucados, o Galo chega com força e reabilitado em busca do 1º título sul-americano, um dos poucos torneios que faltam em sua galeria.



Últimos jogos do Atlético MG



Atlético-MG 3 x 0 Bahia - Campeonato Brasileiro;



- Campeonato Brasileiro; Internacional 0 x 0 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro;



- Campeonato Brasileiro; Atlético-MG 3 x 1 Del Valle – Sul-Americana;



– Sul-Americana; Atlético-MG 1 x 0 Ceará - Campeonato Brasileiro;



- Campeonato Brasileiro; Del Valle 1 x 1 Atlético-MG - Sul-Americana.







Palpite Lanús: argentinos tentam repetir história e buscar 2º título continental



O Lanús busca o segundo título da Sul-Americana doze anos após a conquista da sua 1ª taça, justamente contra um brasileiro, a Ponte Preta.



Apesar da derrota na última rodada do campeonato argentino, o time da grande Buenos Aires vem em uma ótima fase e não sofreu muito para eliminar a Universidad de Chile em casa.



Com duas atuações de gala de Castillo, junto a Salvio e uma defesa sólida, o Lanús se credencia com um time a vencer um brasileiro em uma final da Sul-Americana neste ano.



Últimos jogos do Lanús



Banfield 2 x 1 Lanús - Campeonato Argentino;



- Campeonato Argentino; Lanús 1 x 0 Universidad de Chile – Sul-Americana;



– Sul-Americana; Universidad de Chile 2 x 2 Lanús – Sul-Americana;



– Sul-Americana; Lanús 2 x 0 Godoy Cruz - Campeonato Argentino;



- Campeonato Argentino; Independiente 0 x 2 Lanús - Campeonato Argentino.



Escalações Atlético MG x Lanús



Veja as prováveis escalações de Atlético-MG x Lanús para apostar mais informado nas melhores casas de apostas:



Provável escalação do Atlético-MG



Uma provável escalação do Atlético-MG tem: Evérson; Franco, Junior Alonso, Saravia, Tressoldi e Guilherme Arana; Gustavo Scarpa, Bernard e Alexsander; Dudu e Hulk.



Treinador: Jorge Sampaoli;



Esquema tático mais usado: 3-4-3.



Provável escalação do Lanús



Uma provável escalação do Lanús tem: Losada; Méndez, Izquierdoz, Muñoz e Romero; Pérez, Medina e Watson; Salvio, Canelo e Castillo.



Treinador: Mauricio Pellegrino;



Esquema tático mais usado: 4-3-3.



Últimos confrontos entre Atlético MG x Lanús



Atlético-MG 2 x 3 Lanús – Recopa Sul-Americana;



– Recopa Sul-Americana; Lanús 0 x 1 Atlético-MG - Recopa Sul-Americana.



Palpite Atlético MG x Lanús - Final da Copa Sul-Americana - Prognóstico final



O Atlético-MG chega à final vivendo seu melhor momento na temporada, com desempenho estável, elenco experiente e maior volume ofensivo. A boa fase de jogadores como Hulk, Arana e Bernard reforça a confiança do time mineiro, que cresceu nos jogos decisivos e ganhou força justamente na reta final.



O Lanús aposta em sua tradição continental, disciplina tática e eficiência nas transições para surpreender. Castillo e Salvio vivem grande fase, e a equipe argentina costuma competir muito bem em decisões. A expectativa é de um duelo equilibrado, marcado por estudo e detalhes que podem definir o campeão.



E aí, qual o seu palpite Atlético MG x Lanús?



Mais casas de apostas para palpites Atlético MG x Lanús







Atlético MG x Lanús palpite - Perguntas Frequentes



Como está a mobilização das torcidas para a final?



A torcida do Atlético-MG promete grande presença no Paraguai, com caravanas saindo de Belo Horizonte e cidades vizinhas. Do lado argentino, o Lanús também organiza deslocamentos em massa a partir de Buenos Aires, e a expectativa é de um ambiente dividido nas arquibancadas.



O que acontece se Atlético-MG e Lanús empatarem no tempo normal?



Em caso de empate, a final segue para prorrogação. Persistindo a igualdade, o campeão será definido nos pênaltis.



Como chegam emocionalmente as equipes para a final?



O Atlético-MG vive seu melhor momento do ano e chega com sensação de retomada. Já o Lanús entra com confiança após boa campanha internacional e aposta em sua tradição competitiva em decisões. Em ambos os lados, o clima interno é de concentração e foco total na conquista.



Recado do Autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



