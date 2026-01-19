Palpite Atlético de Madrid x Real Madrid – Supercopa da Espanha

Confira o palpite Atlético de Madrid x Real Madrid pela Supercopa da Espanha, com odds, estatísticas, onde assistir e dicas para o clássico madrileno.

Palpite Atlético de Madrid x Real Madrid: a rivalidade do Dérbi de Madrid ganha mais um capítulo decisivo valendo vaga na final da Supercopa da Espanha 2026. O clássico acontece no dia 08 de janeiro, às 16h (de Brasília), no King Abdullah Sports City, em Jedá, na Arábia Saudita.

O Atlético de Madrid chega confiante, apostando na intensidade coletiva e no bom momento recente para levar vantagem no confronto. Já o Real Madrid, acostumado a decisões, entra pressionado, mas com elenco e experiência suficientes para equilibrar o jogo do início ao fim.

A expectativa é de um duelo intenso, com chances para os dois lados. Nosso prognóstico aponta para vitória Colchonera em partida com mais de 1.5 gols. E aí, qual é o seu palpite Atlético de Madrid x Real Madrid?

Jogo Atlético de Madrid x Real Madrid Palpite rápido Primeiro a marcar - Atlético de Madrid Odds 1.95 na BetMGM Data e horário Quinta-feira – 08/01 – 16h (de Brasília) Estádio King Abdullah Sports City Onde assistir ESPN e Disney+

Para quem busca dicas de apostas em Atlético de Madrid x Real Madrid, o cenário, os números e os mercados mais interessantes estão logo abaixo.

Palpites Atlético de Madrid x Real Madrid: Mercados, odds e dicas de aposta

Palpite 1: Atlético de Madrid para marcar primeiro – odds 1.95 na BetMGM

O Atlético de Madrid costuma sair na frente e isso pesa bastante num clássico de mata-mata como a Supercopa. Na temporada, o Atleti abriu o placar em 21 dos 25 jogos, um recorte forte de consistência para o mercado “primeiro a marcar”.

E o histórico do dérbi também ajuda a sustentar a leitura: o Atleti marcou primeiro em 3 dos últimos 5 clássicos, além de chegar com tendência de controle de ritmo desde o início.

Em números médios, o time tem 2.04 gols marcados por jogo e cria com frequência (13.04 chutes / 5.72 no alvo), o que aumenta a chance de “gol cedo” quando encaixa na pressão inicial.

Palpite 2: Ambas marcam – Sim – odds 1.50 na Luva Bet

Se tem um mercado que “combina” com Atlético x Real, é o BTTS (Ambas marcam). O recorte recente do confronto direto é bem claro: 9 dos últimos 10 dérbis terminaram com os dois times balançando as redes.

Os números da temporada reforçam a lógica: Atlético tem média de 2.04 gols marcados, mas também sofre 1.2 por jogo e o Real Madrid marca 2.12 e sofre 0.96.

É um clássico com cara de jogo “vivo” pros dois lados, e o “sim” costuma aparecer mesmo quando o placar fica apertado, sendo uma ótima opção o palpite que ambas as equipes marcam.

Palpite 3: Pênalti - Sim – odds 2.60 na Multibet

Aqui entra um detalhe bem específico (e valioso) do duelo: o Real Madrid é um time que tem um pênalti com muita frequência. Na temporada, foram 11 pênaltis a favor dos merengues, enquanto o Atlético teve apenas 2.

No confronto direto, o cenário também aponta para essa possibilidade: 2 dos últimos 4 clássicos registraram marcação de pênalti.

E quando você junta isso com características do jogo (muita chegada na área, intensidade e decisões no detalhe), o mercado “vai ter pênalti – sim” fica com boa cara, ainda mais com odd 2.60.

Odds Atlético de Madrid x Real Madrid - Resultado final pela Supercopa da Espanha:

Casas de apostas Palpite Atlético de Madrid Empate Palpite Real Madrid BetMGM 2.65 3.55 2.45 Luva Bet 2.34 3.30 2.51 Multibet 2.60 3.60 2.28

Mais mercados e odds Atlético de Madrid x Real Madrid

Atlético de Madrid x Real Madrid palpite: Análise do confronto e prognóstico

Atlético de Madrid e Real Madrid disputam o Dérbi de Madrid pela semifinal da Supercopa da Espanha, em jogo único. O Atlético se classificou via La Liga, enquanto o Real garantiu vaga como vice da Copa do Rei.

O momento recente favorece o Atlético, que chega embalado por quatro vitórias seguidas. O Real Madrid também vive boa fase, com três triunfos consecutivos.

Ainda assim, o Atleti mostra mais solidez tática e técnica. O Real tem números gerais ligeiramente superiores, mas a instabilidade interna com Xabi Alonso pesa na análise do palpite.

Palpite Atlético de Madrid: A fase é forte e confiança no clássico

O Atlético de Madrid vive um momento mais estável. São 4 vitórias nos últimos 5 jogos, com boas atuações dentro e fora de casa.

O time mantém média alta de gols (2,04 por jogo) e costuma marcar cedo. Nos clássicos recentes, venceu 2 dos últimos 3 e marcou primeiro em 3 dos últimos 4 confrontos.

No Metropolitano, o desempenho impressiona: 11 vitórias em 12 jogos como mandante. Isso reforça apostas a favor do Atleti e mercados combinados com gols.

Últimos jogos do Atlético de Madrid

Girona 0 x 3 Atlético de Madrid;

Atlético Baleares 2 x 3 Atlético de Madrid;

Atlético de Madrid 2 x 1 Valencia;

PSV 2 x 3 Atlético de Madrid;

Athletic Bilbao 1 x 0 Atlético de Madrid.

Palpite Real Madrid: Ataque forte e a defesa é irregular

O Real Madrid alterna bons e maus momentos. Foram 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos jogos.

O ataque segue produtivo, com 2,12 gols por partida e alto volume de finalizações. Fora de casa, venceu 4 dos últimos 5 jogos.

Em contrapartida, a defesa oscila e já sofreu gols decisivos recentemente. Por isso, o Real aparece melhor em mercados de gols do que em vitória seca.

Últimos jogos do Real Madrid

Real Madrid 2 x 0 Sevilla;

CF Talavera 2 x 3 Real Madrid;

Alavés 1 x 2 Real Madrid;

Real Madrid 1 x 2 Manchester City;

Real Madrid 0 x 2 Celta de Vigo.

Escalações Atlético de Madrid x Real Madrid

Uma provável escalação do Atlético de Madrid tem: Oblak; Nahuel Molina, Pubill, Lenglet e Hancko; Gallagher, Koke, Baena e Nico González; Griezmann e Julián Álvarez.

Treinador: Diego Simeone;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Uma provável escalação do Real Madrid tem: Lunin; Alexander-Arnold, Asencio, Tchouaméni e Carreras; Valverde, Camavinga, Arda Güler e Bellingham; Vini Jr. e Mbappé.

Treinador: Xabi Alonso;

Esquema tático mais usado: 4-4-2.

Atlético de Madrid x Real Madrid onde assistir ao vivo

O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN e na Disney+. Fique por dentro para apostar nas melhores casas de apostas.

Últimos confrontos entre Atlético de Madrid x Real Madrid

Atlético de Madrid 5 x 2 Real Madrid – Campeonato Espanhol – 27/09/2025;

Atlético de Madrid 1 x 0 Real Madrid – Liga dos Campeões – 12/03/2025;

Real Madrid 2 x 1 Atlético de Madrid – Liga dos Campeões – 04/03/2025.

Palpite Atlético de Madrid x Real Madrid - Supercopa da Espanha - Prognóstico final

O Atlético de Madrid chega mais organizado, com forte desempenho recente, solidez defensiva e grande aproveitamento como mandante. A equipe de Diego Simeone vive melhor momento coletivo e costuma crescer em jogos grandes, especialmente em confrontos diretos.

Já o Real Madrid aposta no talento individual e no poder ofensivo, com capacidade de decidir mesmo em cenários adversos. O clássico promete equilíbrio, intensidade e boas chances de gol para os dois lados. E aí, qual é o seu palpite para Atlético de Madrid x Real Madrid?

Atlético de Madrid x Real Madrid palpite - Perguntas Frequentes

Quem chega em melhor fase para o clássico?

O Atlético de Madrid chega em momento mais sólido, com sequência positiva de resultados recentes.

Qual time costuma levar vantagem nos confrontos diretos?

O histórico recente mostra equilíbrio, com leve vantagem do Real Madrid em número de vitórias.

O clássico pode ir para a prorrogação ou pênaltis?

Sim. Em caso de empate no tempo normal, a semifinal pode ser decidida na prorrogação ou nos pênaltis, conforme regulamento.

