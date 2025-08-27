Athletico-PR x Corinthians: Palpites, Dicas e Onde Assistir

Palpite Athletico-PR x Corinthians - Copa do Brasil - 27/08/2025Confira o palpite Athletico-PR x Corinthians, escalações e estatísticas do duelo decisivo da Copa do Brasil
O duelo entre Athletico-PR e Corinthians acontece no dia 27/08/2025, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil.
O Furacão chega embalado após eliminar o São Paulo, enquanto o Timão superou o Palmeiras e agora busca confirmar a boa fase.
Se você busca análises completas, odds atualizadas e mercados de valor em uma das melhores casas de apostas, a Superbet, continue comigo e confira tudo desse confronto decisivo.
Melhores Odds para Athletico-PR x Corinthians na Copa do Brasil
Se você pretende apostar, acompanhar as cotações é importante para encontrar os mercados de maior valor.
Confira abaixo as melhores odds selecionadas nas principais casas de apostas:
|Casa de Apostas
|Vitória do Athletico-PR
|Empate
|Vitória do Corinthians
|Ambas Marcam (Não)
|Menos de 2.5 Gols
|Superbet
|2.67
|2.95
|3.00
|1.71
|1.51
|BetMGM
|2.50
|3.00
|2.90
|1.64
|1.46
|Luvabet
|2.59
|2.96
|2.94
|1.71
|1.49
|EstrelaBet
|2.62
|3.00
|2.90
|1.66
|1.48
Os 5 melhores palpites para Athletico-PR x Corinthians
Analisei estatísticas de Athletico-PR e Corinthians, desempenho recente e tendências para separar os 5 melhores palpites, que podem ajudar você a tomar decisões mais seguras.
- Athletico-PR marca primeiro, com Odds de 2.10 na Superbet
- Empate no 1º tempo, com Odds de 1.97 na BetMGM
- Mais de 0.5 gols no 1º tempo, com Odds de 1.55 na Luvabet
- Corinthians vence e mais de 1.5 gols, com Odds de 2.90 na EstrelaBet
- Mais de 6.5 cartões, com Odds de 1.87 na Esportes da Sorte
Detalhes dos 5 melhores palpites
Agora vou te mostrar o porquê destes mercados para Athletico-PR x Corinthians, mostrando com dados e estatísticas porque cada palpite é interessante e tem boas chances de acerto.
Palpite 1: Athletico-PR marca primeiro
O Furacão costuma ser muito forte em casa e tem tendência de começar os jogos pressionando. Nos últimos 10 jogos, abriu o placar em 8, mostrando consistência nesse padrão.
>> Excelentes Odds de 2.10 na Superbet
O Corinthians, por outro lado, sofreu o primeiro gol em 6 das últimas 10 partidas, o que reforça a chance do Athletico-PR sair na frente.
Com o apoio da torcida na Arena da Baixada, esse palpite ganha ainda mais valor, principalmente pela intensidade inicial do Athletico.
Palpite 2: Empate no 1º tempo
Os confrontos entre Athletico-PR e Corinthians costumam ser muito equilibrados. Nos últimos 5 jogos, em 3 deles o placar ficou empatado no intervalo.
>> Aposte no Empate com Odds de 1.97 na BetMGM
Ambos os times têm defesas ajustadas e dificilmente se expõem cedo. Isso reduz a chance de um time disparar logo no primeiro tempo.
Pela importância do duelo eliminatório na Copa do Brasil, a tendência é de cautela inicial, reforçando o valor do empate parcial.
Palpite 3: Mais de 0.5 gols no 1º tempo
Apesar do equilíbrio, o histórico recente mostra que gols no primeiro tempo são frequentes. Em 7 dos últimos 10 jogos somados das equipes, houve pelo menos 1 gol antes do intervalo.
O Athletico-PR é agressivo nos minutos iniciais, enquanto o Corinthians costuma aproveitar bem os contra-ataques. Esse estilo aumenta as chances de gols cedo.
Com odds de 1.55, é um palpite mais conservador, mas com alto índice de acerto para quem busca segurança, principalmente em mercados de Under/Over.
Palpite 4: Corinthians vence e mais de 1.5 gols
O Timão vem mostrando eficiência nos jogos mata-mata, e quando vence, geralmente ultrapassa a marca de 1.5 gols.
>> Odds altas de 2.90 na EstrelaBet
Nos últimos 5 triunfos, em 4 o Corinthians marcou pelo menos 2 vezes, mostrando que esse mercado costuma se confirmar junto ao resultado positivo.
Com odds de 2.90, é uma aposta de valor para quem acredita em uma noite inspirada do ataque corintiano.
Palpite 5: Mais de 5.5 cartões
Clássico da Copa do Brasil costuma ser pegado, e este não deve fugir à regra. Nos últimos confrontos diretos, a média de cartões superou 6.
>> Aposte em cartões com Odds de 1.87 na Esportes da Sorte
Tanto Athletico-PR quanto Corinthians têm médias elevadas na temporada, acima de 2 cartões por jogo cada.
Com clima de decisão e muita pressão, a linha de mais de 5.5 cartões é bem possível e paga boas odds.
Outros mercados para apostar em Athletico-PR x Corinthians
Copa do Brasil
As quartas de final da Copa do Brasil 2025 estão pegando fogo e você pode apostar nas melhores casas de apostas, reunindo clássicos históricos e confrontos equilibrados que podem definir os rumos da competição.
O momento é decisivo: quem avançar não apenas fica mais perto da taça, mas também garante premiações milionárias e reforça a confiança para o restante da temporada.
Os números individuais também chamam atenção, com Cano, Everaldo e Luiz Fernando liderando a artilharia (4 gols cada) e Kayky, Cuiabano e Gabriel Barbosa se destacando nas assistências.
Outro ponto marcante é a posse de bola, dominada pelo Athletico-PR com impressionantes 78%, o que mostra um estilo de jogo de controle.
Nos pênaltis, o Botafogo se destaca com 100% de aproveitamento (2/2). Essa rodada promete intensidade máxima e pode redefinir os favoritos ao título da Copa do Brasil.
Próximas partidas pela Copa do Brasil
- Atlético-MG x Cruzeiro – 27/08/2025 – 19:30;
- Vasco x Botafogo – 27/08/2025 – 21:30;
- Bahia x Fluminense – 28/08/2025 – 19:30.
Athletico-PR - Ganhar a Copa do Brasil seria um sonho?
O Athletico-PR chega às quartas de final da Copa do Brasil vivendo um momento de altos e baixos. A equipe ocupa posição de destaque na Série B, mas enxerga o mata-mata como a grande chance de coroar a temporada.
O sonho de levantar o troféu da Copa é real, já que o time mostrou força contra adversários de peso e conta com uma torcida que transforma a Arena da Baixada em um caldeirão.
Entre os destaques, Luiz Fernando é o artilheiro do time na competição, mostrando oportunismo nos jogos decisivos. Já no meio, Zapelli tem sido o maestro que dita o ritmo, enquanto Viveros é a referência no ataque.
Nos últimos jogos, o Furacão empatou com o Cuiabá e venceu o CRB fora de casa, mas sofreu uma dura derrota para o Criciúma. Contra o São Paulo, mostrou sua força e avançou de fase com vitória mínima.
Oscilando entre boas atuações e tropeços, o Athletico-PR encara o Corinthians sabendo que precisa ser mais regular para transformar o sonho da Copa do Brasil em realidade.
Últimos resultados do Athletico-PR
- CRB 0 x 1 Athletico-PR – Série B – 23/08/2025;
- Athletico-PR 1 x 1 Cuiabá – Série B – 16/08/2025;
- Criciúma 4 x 2 Athletico-PR – Série B – 11/08/2025;
- Athletico-PR 1 x 0 São Paulo – Copa do Brasil – 06/08/2025;
- Athletico-PR 1 x 1 Paysandu – Série B – 03/08/2025.
Corinthians - Só há uma opção, vencer!
O Corinthians chega às quartas da Copa do Brasil sob forte pressão. Depois de eliminar o Palmeiras, a equipe encara o Athletico-PR com a obrigação de vencer para manter vivo o sonho do título.
Os desfalques pesam. Yuri Alberto, Depay, Carrillo e Martínez estão fora, forçando Dorival Júnior a apostar em Garro, Maycon e Kayke para liderar o setor ofensivo.
Nos últimos jogos, principalmente pelo Brasileirão, o time alternou bons resultados e tropeços. Venceu Vasco e Palmeiras, mas perdeu para Bahia e Juventude, mostrando irregularidade.
Mesmo assim, a ordem é clara: vencer. A Copa do Brasil é a prioridade do Corinthians, que precisa transformar intensidade em resultado fora de casa.
>> Confira mais previsões para apostar no Corinthians hoje
Últimos resultados do Corinthians
- Vasco da Gama 2 x 3 Corinthians – Brasileirão – 24/08/2025;
- Corinthians 1 x 2 Bahia – Brasileirão – 16/08/2025;
- Juventude 2 x 1 Corinthians – Brasileirão – 11/08/2025;
- Palmeiras 0 x 2 Corinthians – Copa do Brasil – 06/08/2025;
- Corinthians 1 x 1 Fortaleza – Brasileirão – 03/08/2025.
Melhores plataformas para apostar na Copa do Brasil
Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes
Quando analisamos as partidas de Athletico-PR x Corinthians, fica claro que o Timão tem levado vantagem nos últimos encontros.
Esse retrospecto é essencial para quem busca um palpite Athletico-PR, já que mostra equilíbrio, mas com leve superioridade corintiana em jogos decisivos. Confira os últimos resultados:
- Corinthians 5 x 2 Athletico-PR – Brasileirão – 17/10/2024;
- Athletico-PR 1 x 1 Corinthians – Brasileirão – 23/06/2024;
- Corinthians 1 x 0 Athletico-PR – Brasileirão – 01/11/2023;
- Athletico-PR 1 x 0 Corinthians – Brasileirão – 24/06/2023;
- Corinthians 2 x 1 Athletico-PR – Brasileirão – 08/10/2022.
Escalações das equipes para a Copa do Brasil
O duelo entre Athletico-PR e Corinthians, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, promete ser eletrizante.
As duas equipes vivem momentos distintos, mas encaram o torneio como fundamental para a temporada. Veja abaixo as prováveis escalações de Athletico-PR x Corinthians:
Athletico-PR
O time comandado por Odair Hellmann deve manter o 4-2-3-1, apostando na posse de bola e na intensidade ofensiva. A criatividade de Zapelli e a velocidade de Mendoza são trunfos importantes para furar a defesa adversária.
- Goleiro: Santos;
- Defensores: Esquivel, Diáa, Belezi e Benavídez;
- Meio-campistas: Felipinho, Patrick, L. Fernando, Zapelli e Mendoza;
- Atacante: Viveros;
- Técnico: Odair Hellmann.
Corinthians
A equipe de Dorival Júnior deve entrar em campo no 4-3-1-2, apostando na solidez defensiva e na mobilidade do ataque. Garro será o responsável pela armação, enquanto Kayke e G. Negão buscam decidir na frente.
- Goleiro: Hugo S.;
- Defensores: M. Bidu, G. Henrique, Ramalho e Matheuzinho;
- Meio-campistas: Maycon, Raniele e Charles;
- Meia-atacante: Garro;
- Atacantes: G. Negão e Kayke;
- Técnico: Dorival Júnior.
Estatísticas relevantes para seus palpites
- O Athletico-PR venceu 2 dos últimos 15 confrontos contra o Corinthians, enquanto o Timão venceu 8.
- Em 5 dos últimos 8 jogos entre as equipes, houve menos de 2.5 gols.
- O Corinthians abriu o placar em 4 dos últimos 5 jogos contra o Furacão.
- Luiz Fernando, do Athletico-PR, é um dos artilheiros da competição, com 4 gols marcados.
- O Furacão tem média de 14.7 finalizações por jogo, contra 11.7 do Corinthians.
Perguntas Frequentes
Onde ocorrerá o jogo entre Athletico-PR x Corinthians pela Copa do Brasil?
A partida entre Athletico-PR e Corinthians acontece no dia 27 de agosto, às 21h30, no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba.
Onde assistir Athletico-PR x Corinthians?
O duelo terá ampla cobertura ao vivo, com transmissão na Premiere, SporTV, Prime Video e também na TV Globo.
Qual é o time favorito a vencer a partida?
Apesar de jogar fora de casa, o Corinthians chega em vantagem recente no confronto direto. No entanto, o Furacão aposta na força da sua Arena.
Recado do autor
