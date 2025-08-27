Athletico-PR x Corinthians: Palpites, Dicas e Onde Assistir

Confira o palpite Athletico-PR x Corinthians, escalações e estatísticas do duelo decisivo da Copa do Brasil

O duelo entre Athletico-PR e Corinthians acontece no dia 27/08/2025, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil.



O Furacão chega embalado após eliminar o São Paulo, enquanto o Timão superou o Palmeiras e agora busca confirmar a boa fase.



Se você busca análises completas, odds atualizadas e mercados de valor em uma das melhores casas de apostas, a Superbet, continue comigo e confira tudo desse confronto decisivo.



Melhores Odds para Athletico-PR x Corinthians na Copa do Brasil



Se você pretende apostar, acompanhar as cotações é importante para encontrar os mercados de maior valor.



Confira abaixo as melhores odds selecionadas nas principais casas de apostas:

Casa de Apostas

Vitória do Athletico-PR

Empate

Vitória do Corinthians

Ambas Marcam (Não)

Menos de 2.5 Gols

Superbet 2.67 2.95 3.00 1.71 1.51 BetMGM 2.50 3.00 2.90 1.64 1.46 Luvabet 2.59

2.96 2.94 1.71 1.49 EstrelaBet 2.62 3.00 2.90 1.66 1.48

Os 5 melhores palpites para Athletico-PR x Corinthians



Analisei estatísticas de Athletico-PR e Corinthians, desempenho recente e tendências para separar os 5 melhores palpites, que podem ajudar você a tomar decisões mais seguras.



Detalhes dos 5 melhores palpites



Agora vou te mostrar o porquê destes mercados para Athletico-PR x Corinthians, mostrando com dados e estatísticas porque cada palpite é interessante e tem boas chances de acerto.



Palpite 1: Athletico-PR marca primeiro



O Furacão costuma ser muito forte em casa e tem tendência de começar os jogos pressionando. Nos últimos 10 jogos, abriu o placar em 8, mostrando consistência nesse padrão.



Excelentes Odds de 2.10 na Superbet



O Corinthians, por outro lado, sofreu o primeiro gol em 6 das últimas 10 partidas, o que reforça a chance do Athletico-PR sair na frente.



Com o apoio da torcida na Arena da Baixada, esse palpite ganha ainda mais valor, principalmente pela intensidade inicial do Athletico.







Palpite 2: Empate no 1º tempo



Os confrontos entre Athletico-PR e Corinthians costumam ser muito equilibrados. Nos últimos 5 jogos, em 3 deles o placar ficou empatado no intervalo.



Aposte no Empate com Odds de 1.97 na BetMGM



Ambos os times têm defesas ajustadas e dificilmente se expõem cedo. Isso reduz a chance de um time disparar logo no primeiro tempo.



Pela importância do duelo eliminatório na Copa do Brasil, a tendência é de cautela inicial, reforçando o valor do empate parcial.







Palpite 3: Mais de 0.5 gols no 1º tempo



Apesar do equilíbrio, o histórico recente mostra que gols no primeiro tempo são frequentes. Em 7 dos últimos 10 jogos somados das equipes, houve pelo menos 1 gol antes do intervalo.



Odds de 1.55 na Luvabet



O Athletico-PR é agressivo nos minutos iniciais, enquanto o Corinthians costuma aproveitar bem os contra-ataques. Esse estilo aumenta as chances de gols cedo.



Com odds de 1.55, é um palpite mais conservador, mas com alto índice de acerto para quem busca segurança, principalmente em mercados de Under/Over.







Palpite 4: Corinthians vence e mais de 1.5 gols



O Timão vem mostrando eficiência nos jogos mata-mata, e quando vence, geralmente ultrapassa a marca de 1.5 gols.



Odds altas de 2.90 na EstrelaBet



Nos últimos 5 triunfos, em 4 o Corinthians marcou pelo menos 2 vezes, mostrando que esse mercado costuma se confirmar junto ao resultado positivo.



Com odds de 2.90, é uma aposta de valor para quem acredita em uma noite inspirada do ataque corintiano.







Palpite 5: Mais de 5.5 cartões



Clássico da Copa do Brasil costuma ser pegado, e este não deve fugir à regra. Nos últimos confrontos diretos, a média de cartões superou 6.



Aposte em cartões com Odds de 1.87 na Esportes da Sorte



Tanto Athletico-PR quanto Corinthians têm médias elevadas na temporada, acima de 2 cartões por jogo cada.



Com clima de decisão e muita pressão, a linha de mais de 5.5 cartões é bem possível e paga boas odds.







Outros mercados para apostar em Athletico-PR x Corinthians







Copa do Brasil



As quartas de final da Copa do Brasil 2025 estão pegando fogo e você pode apostar nas melhores casas de apostas, reunindo clássicos históricos e confrontos equilibrados que podem definir os rumos da competição.



O momento é decisivo: quem avançar não apenas fica mais perto da taça, mas também garante premiações milionárias e reforça a confiança para o restante da temporada.



Os números individuais também chamam atenção, com Cano, Everaldo e Luiz Fernando liderando a artilharia (4 gols cada) e Kayky, Cuiabano e Gabriel Barbosa se destacando nas assistências.



Outro ponto marcante é a posse de bola, dominada pelo Athletico-PR com impressionantes 78%, o que mostra um estilo de jogo de controle.



Nos pênaltis, o Botafogo se destaca com 100% de aproveitamento (2/2). Essa rodada promete intensidade máxima e pode redefinir os favoritos ao título da Copa do Brasil.



Próximas partidas pela Copa do Brasil



Athletico-PR - Ganhar a Copa do Brasil seria um sonho?



O Athletico-PR chega às quartas de final da Copa do Brasil vivendo um momento de altos e baixos. A equipe ocupa posição de destaque na Série B, mas enxerga o mata-mata como a grande chance de coroar a temporada.



O sonho de levantar o troféu da Copa é real, já que o time mostrou força contra adversários de peso e conta com uma torcida que transforma a Arena da Baixada em um caldeirão.



Entre os destaques, Luiz Fernando é o artilheiro do time na competição, mostrando oportunismo nos jogos decisivos. Já no meio, Zapelli tem sido o maestro que dita o ritmo, enquanto Viveros é a referência no ataque.



Nos últimos jogos, o Furacão empatou com o Cuiabá e venceu o CRB fora de casa, mas sofreu uma dura derrota para o Criciúma. Contra o São Paulo, mostrou sua força e avançou de fase com vitória mínima.



Oscilando entre boas atuações e tropeços, o Athletico-PR encara o Corinthians sabendo que precisa ser mais regular para transformar o sonho da Copa do Brasil em realidade.



Últimos resultados do Athletico-PR



CRB 0 x 1 Athletico-PR – Série B – 23/08/2025;



Athletico-PR 1 x 1 Cuiabá – Série B – 16/08/2025;



Criciúma 4 x 2 Athletico-PR – Série B – 11/08/2025;



Athletico-PR 1 x 0 São Paulo – Copa do Brasil – 06/08/2025;



Athletico-PR 1 x 1 Paysandu – Série B – 03/08/2025.



Corinthians - Só há uma opção, vencer!



O Corinthians chega às quartas da Copa do Brasil sob forte pressão. Depois de eliminar o Palmeiras, a equipe encara o Athletico-PR com a obrigação de vencer para manter vivo o sonho do título.



Os desfalques pesam. Yuri Alberto, Depay, Carrillo e Martínez estão fora, forçando Dorival Júnior a apostar em Garro, Maycon e Kayke para liderar o setor ofensivo.



Nos últimos jogos, principalmente pelo Brasileirão, o time alternou bons resultados e tropeços. Venceu Vasco e Palmeiras, mas perdeu para Bahia e Juventude, mostrando irregularidade.



Mesmo assim, a ordem é clara: vencer. A Copa do Brasil é a prioridade do Corinthians, que precisa transformar intensidade em resultado fora de casa.



Últimos resultados do Corinthians



Últimos resultados do Corinthians



Vasco da Gama 2 x 3 Corinthians – Brasileirão – 24/08/2025;



Corinthians 1 x 2 Bahia – Brasileirão – 16/08/2025;



Juventude 2 x 1 Corinthians – Brasileirão – 11/08/2025;



Palmeiras 0 x 2 Corinthians – Copa do Brasil – 06/08/2025;



Corinthians 1 x 1 Fortaleza – Brasileirão – 03/08/2025.



Melhores plataformas para apostar na Copa do Brasil







Histórico dos últimos confrontos entre as duas equipes



Quando analisamos as partidas de Athletico-PR x Corinthians, fica claro que o Timão tem levado vantagem nos últimos encontros.



Esse retrospecto é essencial para quem busca um palpite Athletico-PR, já que mostra equilíbrio, mas com leve superioridade corintiana em jogos decisivos. Confira os últimos resultados:



Corinthians 5 x 2 Athletico-PR – Brasileirão – 17/10/2024;



Athletico-PR 1 x 1 Corinthians – Brasileirão – 23/06/2024;



Corinthians 1 x 0 Athletico-PR – Brasileirão – 01/11/2023;



Athletico-PR 1 x 0 Corinthians – Brasileirão – 24/06/2023;



Corinthians 2 x 1 Athletico-PR – Brasileirão – 08/10/2022.



Escalações das equipes para a Copa do Brasil



O duelo entre Athletico-PR e Corinthians, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, promete ser eletrizante.



As duas equipes vivem momentos distintos, mas encaram o torneio como fundamental para a temporada. Veja abaixo as prováveis escalações de Athletico-PR x Corinthians:



Athletico-PR



O time comandado por Odair Hellmann deve manter o 4-2-3-1, apostando na posse de bola e na intensidade ofensiva. A criatividade de Zapelli e a velocidade de Mendoza são trunfos importantes para furar a defesa adversária.



Goleiro: Santos;



Defensores: Esquivel, Diáa, Belezi e Benavídez;



Meio-campistas: Felipinho, Patrick, L. Fernando, Zapelli e Mendoza;



Atacante: Viveros;



Técnico: Odair Hellmann.



Corinthians



A equipe de Dorival Júnior deve entrar em campo no 4-3-1-2, apostando na solidez defensiva e na mobilidade do ataque. Garro será o responsável pela armação, enquanto Kayke e G. Negão buscam decidir na frente.



Goleiro: Hugo S.;



Defensores: M. Bidu, G. Henrique, Ramalho e Matheuzinho;



Meio-campistas: Maycon, Raniele e Charles;



Meia-atacante: Garro;



Atacantes: G. Negão e Kayke;



Técnico: Dorival Júnior.



Estatísticas relevantes para seus palpites



O Athletico-PR venceu 2 dos últimos 15 confrontos contra o Corinthians, enquanto o Timão venceu 8.

Em 5 dos últimos 8 jogos entre as equipes, houve menos de 2.5 gols.

O Corinthians abriu o placar em 4 dos últimos 5 jogos contra o Furacão.

Luiz Fernando, do Athletico-PR, é um dos artilheiros da competição, com 4 gols marcados.

O Furacão tem média de 14.7 finalizações por jogo, contra 11.7 do Corinthians.



Perguntas Frequentes



Onde ocorrerá o jogo entre Athletico-PR x Corinthians pela Copa do Brasil?



A partida entre Athletico-PR e Corinthians acontece no dia 27 de agosto, às 21h30, no Estádio Mário Celso Petraglia, em Curitiba.



Onde assistir Athletico-PR x Corinthians?



O duelo terá ampla cobertura ao vivo, com transmissão na Premiere, SporTV, Prime Video e também na TV Globo.



Qual é o time favorito a vencer a partida?



Apesar de jogar fora de casa, o Corinthians chega em vantagem recente no confronto direto. No entanto, o Furacão aposta na força da sua Arena.



Recado do autor



**Lembramos que as Odds mostradas aqui refletem sobre o momento de nossa pesquisa, e podem ser alteradas pelo operador antes ou durante uma partida.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

