Este review vai abordar tudo o que a Estrela Bet tem de melhor a oferecer para os apostadores. Assim, você conseguirá definir se a plataforma é realmente o que você procura.



Neste artigo, você verá se a Estrela Bet é confiável, os métodos de pagamento, as promoções, como se cadastrar e muito mais. Então, leia o artigo atentamente e não deixe de conferir as perguntas frequentes respondidas ao final do texto antes de fazer a sua aposta.



A Estrela Bet é confiável?



Sim, essa é uma casa totalmente segura e confiável. A confiabilidade desse site é comprovada através do seu licenciamento, que foi emitido pelo governo de Curaçao.



A licença utilizada pela plataforma é emitida pela Antillephone N.V. sob nº 8048-JAZ2022-010. Esse licenciamento certifica que os dados dos apostadores estão seguros e que a plataforma faz realmente os pagamentos.

A casa de apostas Estrela Bet paga mesmo?



Sim, a Estrela Bet faz realmente os pagamentos quando você solicita uma retirada. Entretanto, é importante que você faça a sua solicitação sempre conforme o seu planejamento financeiro.



Dessa maneira, você consegue ter mais controle na hora de receber o seu dinheiro, e não precisará se preocupar tanto com os prazos de retirada da plataforma. Também é recomendado ter um bom gerenciamento de banca para aproveitar o seu saldo no site da melhor maneira possível.



Pontos positivos



- O site oferece promoções e ofertas atrativas para os seus usuários;

- A plataforma tem cobertura ampla para várias modalidades esportivas;

- O atendimento ao cliente do site é feito totalmente em português brasileiro.



Pontos negativos



- O site oferece apenas uma única opção de método de pagamento;

- A plataforma de apostas não tem o seu próprio aplicativo móvel;

- Não oferece livestreaming.



Comprometimento com o Jogo Responsável



A plataforma tem um grande comprometimento com o jogo responsável e com a saúde mental dos seus apostadores. Sendo assim, o site até mesmo faz uso de vários mecanismos de proteção, que você pode ativar em sua conta. A Estrela Bet oficial também disponibiliza para os seus usuários um setor exclusivo para falar sobre o assunto.



Existem vários artigos diferentes no setor de ajuda da plataforma, que você vai poder ler para ter mais tranquilidade na hora de apostar. É essencial utilizar o jogo responsável a seu favor na hora de se divertir. Confira abaixo os mecanismos de proteção utilizados pelo site.

Limite de depósito Sim Limite de aposta Sim Limite de perda Sim Limite de tempo/sessão Sim Pausa/intervalo Sim Teste de autoavaliação Não Autoexclusão Sim

Bônus no cadastro de novos usuários na Estrela Bet



Dentro dessa plataforma, você vai poder aproveitar uma promoção de boas-vindas excelente para os recém-cadastrados. Através do cupom Estrela bet, você conseguirá dobrar o valor do seu primeiro depósito, recebendo saldo extra para apostas esportivas.



Estrela Bet bônus de cadastro



O bônus é válido para apostas esportivas, concedendo 100% a mais do seu pagamento, até o máximo de R$500. É importante lembrar que essa oferta fica disponível exclusivamente para os novos inscritos do site.



Termos e condições



O bônus é disponibilizado a partir de R$20 até no máximo R$500. Para ativá-lo, digite o código promocional “ESTRELA500” na hora do pagamento. A movimentação deve ser de ao menos 15X o valor depositado mais o valor de bônus para conseguir efetuar o saque (rollover).



Além dessa oferta de boas-vindas, os usuários da casa ainda vão poder aproveitar outros bônus dentro do site. Apenas se lembre de que cada uma das ofertas da plataforma tem os seus próprios termos e condições.

Como criar uma conta na Estrela Bet?



O processo de registro dentro dessa plataforma de apostas é bem mais simples e prático do que você imagina. Leva apenas alguns minutos para você fazer o seu cadastro, mas é um processo que deve ser feito com atenção. Seguindo o passo a passo abaixo você vai poder se registrar sem se preocupar no site.



1. Acesse o site oficial



A primeira coisa que você vai fazer é acessar o site oficial Estrela Bet. Você pode acessá-lo tanto através do seu computador quanto por meio do seu celular no aplicativo Estrela Bet, escolhendo o método de acesso de sua preferência.



2. Preencha os dados pessoais



Dentro do site, você vai clicar no botão de cadastro, que está no cabeçalho, e então preencherá o formulário de registro. É essencial que todos os dados estejam corretos para que você possa fazer o seu cadastro adequadamente.



3. Selecione os dados da conta



Agora, você vai conferir todas as informações e selecionar os dados pertinentes ao seu registro. Certifique-se de que todas as informações estão corretas antes de você finalizar o processo e criar a sua conta.



4. Faça o login



O último passo é simplesmente fazer o seu login, utilizando o cadastro que você criou. Agora você já vai poder começar a aproveitar todas as opções de entretenimento que a plataforma disponibiliza.



5 passos para apostar na Estrela Bet



Para começar a apostar depois de fazer o seu registro, é necessário ter algumas coisas em mente. Veja abaixo o que é necessário para você poder começar a realizar os seus palpites esportivos na Estrela Bet.



1. Efetue o primeiro depósito



A primeira coisa que você vai ter que fazer é realizar o seu depósito inicial para ter saldo disponível para as suas apostas. É recomendado que você utilize uma boa estratégia de gerenciamento de banca.



Como depositar na Estrela Bet



O processo de depósito é feito através do QR Code gerado na hora de você solicitar a movimentação. O pagamento deve ser feito através do Pix, um dos métodos de movimentação mais utilizados pelos apostadores.



2. Escolha uma modalidade esportiva



Agora você pode selecionar qual modalidade esportiva irá utilizar para os seus palpites. Depois disso, escolha em qual jogo você vai apostar, e crie o seu prognóstico para ter maior chance de acertar o seu palpite.



3. Selecione os mercados de apostas



É muito importante que você escolha um mercado de aposta adequado para o palpite que está pretendendo realizar. Fique atento também sempre ao valor das cotações disponíveis para os mercados oferecidos.



4. Confira dicas e estratégias de apostas



Para que você consiga ter mais sucesso na hora de apostar, veja algumas dicas e estratégias de apostas antes de fazer o seu palpite. Boas estratégias de apostas podem ajudá-lo a conseguir resultados bem melhores.



5. Conclua a sua aposta



Agora, tudo o que resta para você fazer é escolher o valor do seu palpite e então criar o seu boletim de aposta. Basta torcer para que você tenha feito um palpite vitorioso na plataforma.

Foto: Reprodução Tela da Estrela Bet

Apostas esportivas na Estrela Bet





Abaixo você vai poder conferir um pouco mais sobre as principais opções de apostas esportivas que estão disponíveis dentro do site. É importante conhecer as modalidades esportivas principais do site para que você se certifique de que ele tem o que procura.



Futebol



O futebol é o esporte mais procurado dentro dessa plataforma. Sendo assim, ele também é o esporte com a maior cobertura para eventos que você vai encontrar na casa de apostas.



O site disponibiliza milhares de eventos de futebol diferentes todos os meses para você utilizar na hora da sua diversão. Você vai poder apostar tanto em campeonatos como o Brasileirão Série A, quanto na Champions League, e muito mais. E tudo isso com direito a muitos mercados de apostas, e cotações atrativas para os seus palpites.

E-Sports



A casa oferece apostas em jogos como League of Legends, e muitos outros. A cobertura se expande tanto para os grandes eventos nacionais quanto para os internacionais.



Vale lembrar que os mercados para esse tipo de palpite são um pouco mais limitados. Mas a Estrela Bet tem tudo o que você precisa para poder se divertir com tranquilidade com esse tipo de aposta.



Tênis



Na plataforma, você vai encontrar cobertura para todos os principais campeonatos de tênis do mundo inteiro. Isso inclui todas as opções de eventos internacionais, assim como campeonatos menos conhecidos, nos quais você pode apostar.



A casa tem cobertura tanto para competições masculinas quanto femininas, assim como para eventos em duplas. Dessa maneira, o site vai ter tudo o que você precisa para conseguir realizar os seus palpites em tênis adequadamente.



UFC



Se você é o tipo de apostador que gosta de MMA, com certeza vai adorar o que o site tem a oferecer para você. A plataforma tem cobertura ampla para todos os principais eventos que acontecem no mundo inteiro, tanto para os eventos principais do dia quanto para as outras lutas.



É importante destacar que as cotações para esse tipo de aposta no site são muito atrativas. Além disso, você também vai contar com uma boa variedade de mercados de apostas para utilizar na hora dos seus palpites no UFC no site.

Os métodos de pagamento na Estrela Bet são confiáveis?



Com certeza, os métodos de pagamento que você encontra dentro dessa plataforma são totalmente confiáveis. Na verdade, o site oferece para o apostador brasileiro apenas um único método de movimentação, o Pix.



Esse é um dos métodos de movimentação mais utilizados pelos apostadores brasileiros. Ele é prático, fácil de utilizar e faz parte do dia a dia do público, o que o torna uma opção excelente para as suas movimentações.



Dito isso, a ausência de outros métodos de pagamento é um ponto negativo a ser considerado. Se você gosta de carteiras virtuais, ou até mesmo depósitos e transferências bancárias, talvez Estrela Bet não atenda aos seus requisitos.



Por outro lado, o site compensa isso com vários recursos extras, que você poderá aproveitar em suas apostas. Confira agora um pouco mais sobre as opções de movimentação financeira disponíveis no site.



Quanto tempo a Estrela Bet demora para pagar?



O tempo de processamento para os pagamentos serem realizados na casa é de até 24 horas depois da solicitação. É exatamente por conta disso que é tão importante ter um bom gerenciamento de banca, já que ele vai permitir a você ter muito mais tranquilidade na hora de fazer movimentações.



Como fazer saques na Estrela Bet?



O processo para você fazer a sua retirada dentro dessa plataforma de apostas é bem mais prático do que você imagina. Basicamente, você vai acessar o seu perfil, ir para o setor de retiradas, e então escolher o valor que deseja sacar.



Depois disso, basta inserir a chave Pix para que o depósito seja feito na conta escolhida. Recomendamos que você faça as suas retiradas na Estrela Bet sempre de acordo com o seu planejamento financeiro.



Leve em consideração também que as retiradas dentro do site podem levar um total de até 24 horas para serem feitas. Sendo assim, é importante se preparar para respeitar esse tempo de processamento.



Apostas ao vivo na Estrela Bet



Para quem gosta de se divertir enquanto assiste a alguma partida de futebol, ou de qualquer outro esporte, as apostas ao vivo são uma boa escolha. A plataforma oferece vários tipos de palpites ao vivo para os seus usuários, indo desde opções em futebol, até palpites em basquete, e muito mais.



A cobertura é ampla tanto para eventos nacionais quanto para grandes eventos internacionais. Apenas se lembre que esse tipo de aposta é muito mais complexa do que palpites pré-jogo.



As apostas ao vivo geralmente são mais indicadas para os veteranos. Caso você seja iniciante, lembre-se sempre de apostar com valores baixos quando for fazer os seus palpites ao vivo, até que você se sinta seguro para conseguir fazer apostas maiores.



Transmissão ao vivo em E-Sports



A Estrela Bet, infelizmente, não oferece para os seus usuários a transmissão ao vivo dos jogos disponíveis para apostas ao vivo. Para que você possa acompanhar o jogo adequadamente, é necessário utilizar outro serviço de transmissão.



É essencial que você esteja assistindo à partida em tempo real para conseguir realizar os seus palpites ao vivo. Dessa maneira, você consegue ter as informações diretamente do campo, podendo criar o seu prognóstico de uma forma mais precisa, o que consequentemente vai trazer melhores resultados para as suas apostas.



Boletim de aposta com Cash Out



Em algumas das opções de apostas ao vivo Estrela Bet, você também vai poder aproveitar o recurso de encerramento de palpites. Conhecido como Cash Out, esse recurso vai permitir que você consiga ter um controle muito maior em cima da sua aposta.



Vale destacar que o recurso não está disponível para todos os palpites. Além disso, para conseguir utilizar o recurso adequadamente é importante que você tenha uma boa estratégia antes de ativá-lo.



O recurso não é oferecido gratuitamente, sendo que uma taxa percentual é cobrada em cima do valor total da aposta. Utilize o recurso com sabedoria enquanto você estiver fazendo os seus palpites na plataforma.



Serviços da Estrela Bet



Na casa, você vai encontrar uma grand

e variedade de serviços para aproveitar. Isso inclui tanto as opções de acesso mobile, como outras promoções e ofertas que o site oferece.



Todos esses recursos adicionais estão presentes no site para que você possa se divertir ainda mais na plataforma. Dito isso, o suporte Estrela Bet é um dos recursos de destaque. Abaixo você vai poder conferir um pouco mais sobre como funciona o suporte da casa.



Atendimento ao cliente na Estrela Bet Brasil



Essa plataforma tem um setor exclusivo para oferecer suporte aos seus apostadores. Você pode acessá-lo diretamente no cabeçalho, perto dos botões de login e cadastro.



Clicando no botão de suporte, você vai ser encaminhado para uma nova página, onde vai encontrar tanto o setor de perguntas frequentes da casa, quanto o chat ao vivo. No setor de perguntas frequentes, você terá respostas rápidas para algumas perguntas simples sobre a plataforma.



Através do chat ao vivo, você vai poder conversar diretamente com um dos atendentes do site. O contato é feito totalmente em português brasileiro, o que facilita muito o processo de atendimento, e traz mais conforto para você.



Por meio do chat ao vivo, você vai poder tanto tirar as suas dúvidas, quanto resolver problemas que possam estar acontecendo durante a sua diversão. Apenas lembre-se de explicar detalhadamente a situação para que os atendentes possam resolvê-la o mais rápido possível.



É legal apostar na Estrela Bet no Brasil?



Sim, fazer uso desse site é algo totalmente legalizado no Brasil. Não existe lei que o impeça de fazer as suas apostas através da internet. Sendo assim, utilizar a plataforma não é nenhum crime, e você pode acessá-la sem se preocupar.



A plataforma também segue todas as diretrizes do ordenamento jurídico brasileiro. Em outras palavras, os serviços oferecidos podem ser aproveitados apenas por maiores de 18 anos.



Se você for menor de idade e tentar utilizar os serviços da casa, terá a sua conta desativada. O mesmo vale se você tentar utilizar a conta de um terceiro. Todo o saldo que estiver na conta desativada será perdido.



Recomendamos apostar na Estrela Bet?



Se você está procurando por um site que seja moderno, seguro, e que ofereça muitas opções de entretenimento, Estrela Bet pode ser uma boa escolha para você. O site é bem moderno, e traz uma experiência de usuário extremamente confortável para os seus apostadores.



A casa oferece promoções, opções de apostas esportivas, um método de pagamento conhecido (Pix), e muito mais. Tudo isso em um site que é bem fácil de utilizar. Até mesmo o processo de cadastro que você vai encontrar nessa plataforma é dinâmico, e permite que você consiga se registrar rapidamente.



Aproveite a oportunidade para acessar o site agora mesmo, e fazer o seu registro. Depois do seu primeiro depósito, você já vai poder começar a apostar. Apenas se lembre de fazer os seus palpites com responsabilidade dentro da casa.

Alternativas à Estrela Bet



Caso esse site de apostas não tenha atendido às suas expectativas, não se preocupe. Temos abaixo uma lista com algumas opções de plataformas que também são bem interessantes, todas elas seguras e confiáveis.



Dito isso, recomendamos que você procure por análises completas desses sites, para que você possa entender como eles realmente funcionam. É muito importante que você escolha uma plataforma de apostas que realmente tenha tudo o que você precisa.

A Betnacional é uma das casas de apostas que aceita Pix e possibilita palpites a partir de 1 real. Com um layout bem organizado, o site é acessível e oferece diversos mercados em campeonatos nacionais e internacionais.

A Betsat Brasil oferece um bônus de cadastro para apostar grátis e conhecer os inúmeros mercados que o site cobre. Pagando 100% do primeiro depósito, o bônus pode chegar até R$1700, ou seja, você pode começar a apostar com R$3400 na carteira.



Na F12.Bet é possível realizar depósitos a partir de 2 reais e apostar com uma das odds mais competitivas do mercado. A F12.Bet oferece pagamentos através do Pix, facilitando e agilizando os depósitos e saques na plataforma.



A TVBet entrou no mercado recentemente e já vem conquistando os seus apostadores com seus bons recursos e serviços. Isso fica visível ao ver os métodos de pagamento acessíveis disponibilizados, onde é possível começar a apostar com 1 real.



A Bet7k oferece uma oportunidade incrível de receber até R$7000 em bônus para fazer palpites esportivos. Com somente 5 reais, você pode participar da oferta e aumentar o seu saldo inicial para apostar mais sem gastar muito.



Estrela Bet App



O acesso móvel para essa plataforma é feito diretamente através do próprio site, já que a casa de apostas não tem o seu próprio aplicativo. Porém, o site é mais do que suficiente para você poder começar a se divertir com tranquilidade através do seu smartphone, ou até mesmo através do seu tablet.



No acesso por meio do site mobile, você vai conseguir aproveitar tudo o que o site tem de melhor a oferecer, onde quer que você esteja. O site funciona perfeitamente em qualquer dispositivo, independente do sistema operacional.



Você pode acessar o site através de qualquer tipo de navegador, e você pode até mesmo criar um atalho para ele no navegador que escolheu. Apenas lembre-se que, sempre que você for apostar fora de casa, é essencial estar conectado a uma rede de internet segura. Assim, você garante que os seus dados e informações vão estar protegidos.



Perguntas frequentes sobre a Estrela Bet Brasil



Abaixo você pode conferir as respostas para algumas das perguntas feitas com maior frequência sobre esse site de apostas online. Assim você pode tirar as suas dúvidas de uma maneira bem rápida e prática.



Caso você tenha algum questionamento que não foi respondido abaixo, não se preocupe. Basta entrar em contato com a equipe de suporte da plataforma para conseguir as respostas que você procura.



A plataforma de apostas Estrela Bet é confiável?



Sim, esse é um site de apostas online seguro e confiável para você se divertir. Trata-se de uma casa licenciada, e que também utiliza malhas de proteção modernas para garantir a segurança dos seus apostadores.



O site Estrela Bet paga os apostadores?



Sim, essa plataforma de apostas paga os seus apostadores sempre que uma solicitação de saque é feita. Apenas se lembre de verificar o prazo de processamento antes de fazer a sua retirada.



Quanto tempo leva para sacar os meus ganhos?



De forma geral, o prazo para você fazer a sua retirada é de até 24 horas. O método de saque disponível para os apostadores brasileiros na casa é o próprio Pix, o que torna tudo bem mais simples.



Quem é o dono da Estrela Bet?



Esse site de apostas online pertence à empresa Stars Investments N.V. Essa é uma empresa registrada em Curaçao, e todos os dados sobre ela estão disponíveis no rodapé da página principal da plataforma, incluindo a sua licença emitida pela Antillephone N.V. sob nº 8048-JAZ2022-010.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que o jogo está afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.





