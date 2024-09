O mercado de apostas esportivas está mais aquecido do que nunca, e o resultado disso é uma abundância imensa em opções de plataformas disponíveis para escolher, incluindo as melhores casas de apostas brasileiras. Mas, é preciso ter cuidado no momento de escolha, já que cada um destes sites apresenta diferentes características, incluindo vantagens e desvantagens.



Por isso, utilizando os anos de experiência que tenho neste mercado, testei e avaliei detalhe a detalhe de cada uma destas casas de apostas, e trago tudo que encontro em análises completas. Mas, se você chegou até aqui, deve querer saber sobre o Dafabet, uma casa de apostas com mais de 20 anos de experiência no mercado internacional, gerenciada pelo Osmilla N.V.



Eu me aventurei por todos os serviços, ferramentas, mercados e esportes do Dafabet e trouxe aqui todos os detalhes do que encontrei para que você possa economizar seu tempo. Acompanhe com atenção esta análise até o fim.







A Dafabet é confiável?



O Dafabet é uma casa de apostas confiável, e para chegar a esta conclusão, fiz uma pesquisa aprofundada com base em dois requisitos principais: reputação e licença. Estes requisitos são vitais para definir a confiabilidade de um site neste mercado. Vamos ver como o Dafabet se saiu em cada um deles aqui abaixo:



Reputação



A reputação não é algo que se pode medir com exatidão, mas acredito que, neste caso, a reputação é tudo o que os usuários e o mercado têm a dizer sobre a plataforma. São mais de 20 anos atuando online, e a Dafabet passou por todas as principais mudanças deste mercado, se mantendo relevante, este já é um ponto importante.



Em todo este tempo, o Dafabet conseguiu uma reputação sólida com sua base de milhões de usuários, e o respeito do mercado como uma plataforma segura e confiável, não encontrei nada que provasse o contrário.



Licença



A licença é o documento obrigatório mais importante em uma casa de apostas. Sem este documento, não podemos confiar nestas plataformas, e deve ser emitido por uma entidade oficial, estando ativo e visível para consulta.



No Dafabet Brasil, encontrei uma licença ativa, visível e emitida por uma entidade oficial. Veja:



CGA – Curaçao Gaming Authority – N° de licença: 8048/JAZ



A entidade de Curaçao é uma das mais populares e respeitadas neste mercado. Ela é responsável por regulamentar várias das maiores plataformas de apostas esportivas e famosa por aplicar testes de qualidade exigentes, aumentando o nível de confiança e qualidade do mercado.







A Dafabet paga de verdade?



O Dafabet possui uma boa reputação com seus usuários com relação aos saques feitos em sua plataforma. Enquanto pesquisava sobre a sua reputação em geral, encontrei diversos relatos positivos sobre os saques feitos na plataforma, o que deixa novos usuários mais tranquilos.



Também não encontrei nenhum relato ou notícia grave de calote ou falta de pagamento por parte da casa de apostas, mais um indício de que a sua reputação está correta. Minha própria experiência no site também confirma isso. Fiz depósitos e retiradas no Dafabet sem problemas, então, podemos dizer que sim, o Dafabet é um bom pagador.







Comprometimento com o Jogo Responsável



A política de jogo responsável é indispensável em qualquer casa de apostas. Ela serve para conscientizar a todos sobre os perigos de se ultrapassar os limites da diversão em apostas, e as plataformas são obrigadas a oferecer conteúdo de qualidade sobre essa política para seus usuários.



No Dafabet, encontrei uma página completa com todo o conteúdo que o usuário precisa para entender os riscos, identificar os sinais e, ainda, encontrar profissionais que podem auxiliar aqueles que ultrapassaram a linha. Fiquei muito satisfeito com todo o conteúdo apresentado, mas a plataforma peca em não oferecer algumas ferramentas de controle de conta que podem ser úteis para o usuário no Dafabet apostas. Veja:

Limite de depósito Não Limite de aposta Não

Limite de perda Não

Limite de tempo/sessão Não

Pausa/intervalo Não

Teste de autoavaliação Não

Autoexclusão Sim

Bônus e promoções da Dafabet



Em um mercado tão concorrido quanto o de casas de apostas, é importante que cada uma dessas plataformas procure uma forma de se destacar em meio à multidão. E os bônus são este diferencial que se tornou comum, mas indispensável no mercado.



A Dafabet sabe bem da importância de se manter competitiva, por isso, oferece algumas opções bem atrativas de bônus. Estas são as principais que encontrei em seu site:



Bônus de boas-vindas até R$ 750



O bônus de boas-vindas é o principal bônus da plataforma, oferecido para os novos usuários recém-cadastrados que estão prestes a fazer seu primeiro depósito. No Dafabet, o apostador recebe 100% do valor de seu primeiro depósito, com um limite de até R$ 750, um valor que me impressionou, já que está bem acima da média oferecida neste mercado.



Para recebê-lo, não é necessário um código promocional Dafabet. Basta fazer o primeiro depósito com um valor acima de R$ 10 e estar ciente de que o rollover aplicado ao bônus é de 5x o valor do bônus + depósito, e que as Odds mínimas são de 1.50.



Cashback Brasileirão



Eu, como um grande apaixonado por futebol, fiquei animado ao perceber que o Dafabet oferece um Cashback para as apostas feitas no Brasileirão perdidas, seja série A ou B. Nesta promoção é possível receber até 10% de Cashback a cada rodada, com um limite de R$ 2.000.



O valor recebido de Cashback varia entre 7% e 10%, e o que determina quanto receberá de retorno é o nível do usuário. Para nível bronze, o jogador recebe 7%; nível prata recebe 8%; e níveis ouro e platina, o máximo de 10%.



Outras promoções



Além do bônus de boas-vindas e o Cashback de até 10%, o Dafabet ainda oferece outras promoções interessantes. Escolhi as duas que se destacaram para você, veja:



Dupla aposta



Aqui, o usuário que fizer a sua primeira aposta simples acima de R$ 50 com Odds mínimas de 1.50 no resultado da partida recebe um bônus de R$ 25.



Bônus de Bitcoin



O Dafabet também oferece suporte para depósito com Bitcoin, e oferece um bônus que entrega 50% do valor do primeiro depósito em Bitcoin, com um limite de 20 mBTC. O rollover aplicado é de 15x o valor do bônus + depósito.







Cadastro na Dafabet - passo a passo para criar uma conta



Achei o processo de cadastro da plataforma neste review da Dafabet bem simples, rápido e intuitivo. Não levei mais do que 3 minutos para finalizá-lo e estar pronto para fazer meu primeiro depósito. Separei um passo a passo, veja:



Clique em “Cadastre-se”: o botão de cadastro está bem visível na página principal do Dafabet, no canto superior direito. Você pode encontrá-lo na cor amarela.

Defina suas informações de login: este é o momento de definir o seu usuário e senha dentro do Dafabet. Insira as informações e siga para o próximo passo.

Insira os dados pessoais solicitados: a plataforma solicitará dados pessoais, como nome completo, data de nascimento, e-mail e moeda desejada. Insira todos os dados com cuidado, pois serão confirmados pela casa de apostas posteriormente, e confirme.

Confirme a sua conta através do e-mail: um e-mail de confirmação de conta é enviado para o endereço que deixou no cadastro. Lá, você encontra um código. Copie-o e cole-o no espaço definido e a sua conta será confirmada.

Pronto, conta criada e ativa: com a conta confirmada, tudo já estará ativo e pronto para começar. Basta fazer o seu primeiro depósito, como veremos mais abaixo.

5 passos para apostar na Dafabet



O início de uma jornada de apostas é bem mais simples do que parece, mas merece atenção. Separei um passo a passo simples e direto para que você saiba o que é importante neste momento.



1. Efetuei o primeiro depósito



Com a sua conta ativa, é o momento de fazer o primeiro depósito. A dica aqui é saber qual o melhor método de depósito para as suas necessidades e perfil.



Como depositar na Dafabet



Separei um passo a passo de como fiz meu primeiro depósito no Dafabet. Veja:



Clique em “Depósito”: é fácil encontrar o botão de depósito no Dafabet. Um está disponível na página principal o tempo todo e o outro pode ser encontrado na área de usuário, mais precisamente, na área de pagamentos.

Escolha seu método de pagamento: uma nova janela se abre, e nela estão as opções de métodos oferecidos pelo Dafabet. Eu diria para você escolher aquele que se encaixa melhor em suas necessidades. Na minha opinião, o Pix é a melhor e mais eficiente opção; o escolhi enquanto analisava o Dafabet.

Defina o valor a ser depositado: insira o valor que gostaria de depositar na plataforma. A dica aqui é se lembrar que, se quiser utilizar o bônus, deve fazer um depósito acima de R$ 10 para recebê-lo. O valor mínimo de depósito pode variar conforme o método escolhido. Fique atento.

Confirme a operação: confira se todos os dados foram inseridos corretamente para que não ocorram erros na transação. Se tudo estiver bem, confirme a operação.

Aguarde até a efetivação: o processo de depósito não demora; o meu mesmo levou menos de um minuto para ser efetivado. Lembrando que este tempo de espera também varia de acordo com o método escolhido.



2. Defina seu plano de apostas



No primeiro contato que muitos apostadores têm com o termo “plano de apostas”, já imaginam que é algo complicado demais, apenas para profissionais. Mas, este é um documento simples em que o apostador deve responder com sinceridade algumas questões importantes.



Eu sempre pego uma folha de papel qualquer e anoto as seguintes questões para responder: Qual o valor total do investimento? Qual o limite de perdas? Qual é minha meta de ganhos? Qual o prazo para alcançar minha meta?



É importante responder a todas essas questões e sempre manter este papel por perto. A resposta de cada uma delas vai te colocar no caminho para alcançar seus objetivos e impedirá que faça escolhas ruins.



3. Escolha um esporte e o mercado



Uma das maiores vantagens que o Dafabet oferece é a variedade de mercados e esportes em sua plataforma. A oferta de boas oportunidades é grande. A minha dica é que você escolha um esporte que entenda completamente, e isso significa ir além das regras e saber sobre sua história, tradições, rivais, confrontos e até as notícias de bastidores.



Já na escolha de mercado e tipo de aposta, é necessário se qualificar e saber como utilizar o mercado a seu favor. Mesmo assim, existem tipos de apostas de formato simples que podem trazer bons ganhos, como o 1x2 e Over/Under.



4. Analise as probabilidades



As Odds são o coração da aposta. É importante que você saiba como analisá-las e buscar sempre aquelas que podem trazer melhores resultados. O Dafabet é conhecido por oferecer Super Odds em determinados eventos, então, a minha dica é sempre procurar por estes eventos e se aproveitar deles. Eu mesmo consegui bons ganhos em um jogo de futebol do campeonato brasileiro com as Super Odds do Dafabet.



5. Faça sua aposta e a acompanhe de perto



Com o esporte, mercado, tipo de aposta e Odds analisadas e escolhidas, defina o valor a ser apostado e confirme a sua aposta. A chave aqui é ficar atento ao que está acontecendo. Deixe a tela aberta no Dafabet e apele para as ferramentas como o Cash Out se algo der errado.

Apostas esportivas na Dafabet



Como disse anteriormente, um dos principais prós do Dafabet é a variedade de esportes que oferece, dando ao usuário várias opções para escolher. Não é preciso ser um apostador experiente para saber que cada um dos esportes oferece um mundo de possibilidades, e eu separei os que mais se destacaram no Dafabet.



Futebol



Sou suspeito para falar de futebol, já que é o meu esporte preferido. No entanto, este também é o esporte com maior atenção da Dafabet, e isso significa que existem mais oportunidades aqui. Todos os campeonatos que você imaginar encontrei na plataforma, e uma bela gama de mercados e tipos de apostas são oferecidos para que o apostador aplique suas estratégias.



O que me impressionou mesmo foram as Odds apresentadas, ligeiramente acima da média, principalmente nos mercados de 1x2 e handicap.



Basquete



O basquete está entre os esportes mais populares por aqui, e o Dafabet sabe bem disso. Encontrei vários jogos de basquete de campeonatos diferentes, não apenas da NBA, como é de costume na maioria dos sites de apostas.



As Odds apresentadas estavam dentro da média, mas devo lembrar que as Super Odds Dafabet também são aplicados neste esporte. Para mim, os melhores mercados são handicap e over/under.



Tênis



Este é um dos esportes mais emblemáticos para apostadores, já que as análises devem ser diferenciadas por ser um esporte individual. É nesta característica que as oportunidades estão, e o Dafabet oferece uma bela variedade de campeonatos e tipos de apostas para o tênis. Fiquei impressionado.



E-Sports



Os esportes eletrônicos vieram para ficar, já movimentam milhões não apenas em campeonatos e patrocínios, mas também no mercado de apostas esportivas. O Dafabet não é uma plataforma muito completa neste aspecto, mas todos os principais jogos estão presentes, como o Dota 2 e o CS:GO.







Os métodos de pagamento da Dafabet são confiáveis?



Os métodos de pagamento oferecidos pelo Dafabet são confiáveis, avaliei todos eles. Como vimos alguns tópicos atrás, a plataforma possui uma boa reputação de pagamentos, e isso se reflete na quantidade e variedade de métodos que oferece aos seus usuários. Fiquei bem satisfeito com a lista apresentada.



Os métodos de pagamento oferecidos pelo Dafabet são: Pix, carteiras digitais (PicPay, AstroPay, Pay4Fun, Neteller, Skrill e Payz), transferência bancária (Bradesco, Santander, Itaú, Caixa, Banco do Brasil, Banco Original, Banco Safra e Banrisul), cartão de crédito/débito (Visa e Mastercard), criptomoedas (Bitcoin, Tether, Ethereum, Ripple, Litecoin, EOS, DAI e Dash) e o boleto.



Entre as opções oferecidas, posso dizer com propriedade que o Pix é a melhor opção, já que é seguro, prático na utilização e rápido nas transações. Além disso, o Dafabet é uma das melhores casas de apostas que aceitam cartão de crédito, um método que também é eficiente e acessível.



Quanto tempo demora o saque da Dafabet?



Escolhendo o Pix, carteiras digitais ou cartão de crédito, o apostador terá o seu saque sendo efetivado poucos segundos após a aprovação. E falando em aprovação, é importante dizer que o Dafabet faz uma avaliação da solicitação de retirada sempre que é solicitada, com o objetivo de evitar fraudes. Esse é um processo que pode levar até 24h.



Então, é importante estar ciente de que terá de esperar até 24h para que o saque seja autorizado. Após isso, o tempo de espera de seu método de retirada escolhido iniciará.



Como fazer saques no Dafabet Brasil?



O processo de saque no Dafabet é bem simples e rápido. Veja:



Clique em “Saques”.

Escolha o método de retirada.

Defina o valor a ser retirado.

Confira os dados e confirme a operação.

Aguarde até a aprovação.

dafabet Crédito: Divulgação

Serviços da Dafabet Nacional



O Dafabet é confiável, experiente e completo neste mercado; isso ficou claro para mim enquanto navegava por suas opções. Alguns de seus serviços se destacaram durante a análise. Veja alguns deles:



Apostas ao vivo



As apostas ao vivo são o melhor lugar para ter ganhos atrativos no Dafabet. Encontrei na plataforma uma bela estrutura para os eventos ao vivo e aproveitei para fazer várias apostas em diferentes partidas que estavam acontecendo ao mesmo tempo.



Transmissões ao vivo



As transmissões ao vivo do Dafabet não possuem imagem, mas oferecem um quadro com os dados básicos do que está acontecendo na partida. Isso é comum entre as casas de apostas.



Boletim de aposta com Cash Out



O Cash Out é uma ferramenta disponível no Dafabet, mas apenas para algumas partidas. Encontrei uma ou duas partidas com o Cash Out disponível, e é a plataforma que decide se é parcial ou total.



Atendimento ao cliente na Dafabet



O suporte da Dafabet é muito competente. A plataforma oferece três canais: o e-mail [email protected], WhatsApp e o chat ao vivo. Precisei tirar algumas dúvidas e utilizei o chat ao vivo do site. Fui atendido prontamente e tive minhas dúvidas resolvidas em poucos minutos.

Conclusão: Vale a pena apostar na Dafabet?



O Dafabet é um dos sites de apostas mais experientes e completos do mercado. A plataforma possui poucos pontos negativos e várias vantagens que você pode aproveitar. Então, sim, vale a pena apostar no Dafabet.



Alternativas a Dafabet



Caso o Dafabet não tenha se encaixado completamente em suas expectativas, separei algumas opções interessantes que possam lhe interessar:



1. Bet77



Lançado em 2021, o Bet7 é uma casa de apostas segura e confiável, que se destaca por oferecer um bônus interessante de 100% até R$ 500 no primeiro depósito feito pelo apostador na plataforma.



2. VBet



Apesar de não ter iniciado como casa de apostas, o Vbet é uma ótima opção para apostas esportivas, com ótimas opções de e-Sports para explorar.



3. Parimatch



Aqui temos uma verdadeira plataforma de apostas, o Parimatch é um dos sites de apostas mais completos em termos de tipos de aposta oferecidos.



4. Novibet



O Novibet é uma ótima opção de casa de apostas com estrutura completa para atender aos apostadores brasileiros, possui um dos setores de pagamento mais eficientes do mercado.



App Dafabet - posso apostar pelo celular?



Infelizmente, não existe um Dafabet app, mas a marca oferece um site otimizado para dispositivos móveis. Fiz o teste e pude fazer minhas apostas e acessar serviços da plataforma sem maiores problemas ou lentidão.







Perguntas frequentes sobre a plataforma Dafabet



Qual o valor mínimo para começar a apostar na Dafabet?



O valor mínimo para começar no Dafabet é de R$ 10, já que é o valor mínimo de depósito.



Posso pedir Cash Out na Dafabet?



Sim, o Cash Out está disponível em alguns eventos escolhidos pela casa de apostas.



A Dafabet oferta Cashback?



Um Cashback de até 10% é oferecido pelo Dafabet, uma promoção atrativa.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte

