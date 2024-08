Assim como a Betano se destaca entre as casas de apostas esportivas brasileiras, a chance dupla (ou dupla chance) é uma modalidade de aposta que tem conquistado cada vez mais adeptos e está disponível nesta plataforma, especialmente em partidas de futebol.



Você deve estar se perguntando: o que é chance dupla Betano? Imagine que você está confiante na vitória de um time, mas também considera a possibilidade de um empate. Com a chance dupla, você pode cobrir dois dos três possíveis resultados em uma única aposta, aumentando suas chances de ganhar.



Vou te explicar tudo sobre a chance dupla Betano, como funciona, e assim você poderá usufruir da melhor maneira. Vamos lá!







O que é dupla chance Betano?



A chance dupla Betano é uma modalidade de aposta que te permite escolher dois dos três possíveis resultados de um jogo: vitória do time da casa, empate ou vitória do time visitante. Em vez de apostar em um único resultado e torcer por ele, a chance dupla te dá a oportunidade de cobrir duas opções, aumentando suas chances de acertar o palpite.



Por exemplo, se você acha que o time da casa vencerá, mas também considera a possibilidade de um empate, você pode apostar na vitória do time da casa ou empate. Assim, caso o jogo termine empatado, você ainda leva o prêmio da sua aposta. Essa é uma forma mais segura de apostar, especialmente quando há alguma dúvida sobre o favorito da partida.







Como funciona a chance dupla Betano?



Não há mistério na dupla chance da Betano, mas existem diferentes tipos de mercados nesse método de aposta. Acompanhe a explicação detalhada e entenda o que significa chance dupla x1, x2 e 12.



1X



Ao escolher essa opção, você está apostando que o time da casa (1) vencerá o jogo ou que o jogo terminará empatado (X). Vamos a um exemplo simples. Pense entre um jogo de Real Madrid e Barcelona.



Você acredita que o Real Madrid é o favorito, mas também considera a possibilidade de um empate. Ao escolher a opção 1X, você estará apostando que o Real Madrid vencerá ou que o jogo terminará empatado. Se qualquer uma dessas duas opções ocorrer, sua aposta será vencedora.



X2



Nessa opção, você aposta na vitória do time visitante (2) ou no empate (X). Pense que em um jogo entre Liverpool e Chelsea você pode não ter uma preferência clara sobre quem vencerá, mas acredita que o jogo será muito disputado.



Ao escolher chance dupla X2, você estará apostando na vitória do Chelsea ou no empate. Se o Chelsea vencer ou o jogo terminar empatado, sua aposta será vencedora.



12



Aqui, você está apostando na vitória de qualquer um dos dois times (1 ou 2), excluindo a possibilidade de empate. Imagine que em um clássico entre Inter de Milão e Milan, você acredita que um dos dois times irá vencer, mas não tem certeza de qual. Ao escolher 12, você estará apostando na vitória do Milan ou na vitória do Inter de Milão, excluindo a possibilidade de empate.







Como apostar na chance dupla Betano?



A chance dupla é uma ótima opção para quem busca mais segurança nas suas apostas esportivas. Para te ajudar a aproveitar essa modalidade na Betano, veja a seguir um passo a passo para palpitar de forma mais clara:



Faça login: Digite seu nome de usuário e senha para entrar na sua conta Betano.



Digite seu nome de usuário e senha para entrar na sua conta Betano. Navegue pelos esportes: Na página principal da Betano, você encontrará uma lista de diversos esportes. Clique em "Futebol" para encontrar os jogos disponíveis.



Na página principal da Betano, você encontrará uma lista de diversos esportes. Clique em "Futebol" para encontrar os jogos disponíveis. Selecione a partida: Procure pelo jogo que te interessa e clique nele para ver as opções de apostas disponíveis.



Procure pelo jogo que te interessa e clique nele para ver as opções de apostas disponíveis. Chance dupla: Procure pela seção de "Chance Dupla" ou "Dupla Chance". As opções são geralmente representadas por 1X, 2X e 12, como explicamos anteriormente.



Procure pela seção de "Chance Dupla" ou "Dupla Chance". As opções são geralmente representadas por 1X, 2X e 12, como explicamos anteriormente. Analise as Odds: Compare as Odds de cada opção de chance dupla para encontrar a que te parece mais interessante.



Compare as Odds de cada opção de chance dupla para encontrar a que te parece mais interessante. Clique na opção desejada: Clique na opção 1X, 2X ou 12 para adicioná-la ao seu boletim de apostas.



Clique na opção 1X, 2X ou 12 para adicioná-la ao seu boletim de apostas. Verifique o boletim: Revise todas as suas apostas no boletim para garantir que tudo está correto.



Revise todas as suas apostas no boletim para garantir que tudo está correto. Informe o valor da aposta: Digite o valor que deseja apostar.



Digite o valor que deseja apostar. Confirme: Clique em "Confirmar aposta" para finalizar o processo.

Betano Crédito: Divulgação

Visite o site oficial Betano



Onde apostar com chance dupla na Betano



Existem diversos mercados nos quais você pode aproveitar a dupla chance na Betano, permitindo que você maximize seus ganhos quando utilizada da maneira correta. Alguns desses mercados são:



Total de gols



Neste mercado, você pode apostar em um dos resultados da dupla chance e, simultaneamente, em um total de gols para a partida, escolhendo entre acima ou abaixo de um determinado número.



Isso significa que, além de prever a possibilidade de duas das três opções de resultado (vitória ou empate para o time A, ou vitória ou empate para o time B), você também estará apostando no total de gols que será marcado durante o jogo.



Veja o exemplo de algumas odds que encontrei na Betano para o jogo entre Botafogo x Flamengo pelo Brasileirão Série A que ocorrerá no dia 18/08 às 18h30:



Botafogo (1X) Não Empate (12) Flamengo (X2)

Odds dupla chance Betano 1.40 1.34 1.62

Handicap



O mercado de Handicap é uma ótima maneira de equilibrar as forças entre duas equipes com desempenhos diferentes. Ao combiná-lo com a dupla chance Betano, você pode apostar em um resultado mais equilibrado, ajustando as Odds a seu favor.



Por exemplo, se uma equipe é claramente favorita, o handicap pode oferecer uma desvantagem para essa equipe, enquanto a dupla chance cobre dois dos três resultados possíveis, aumentando suas chances de sucesso. Essa combinação é ideal se você busca Odds mais atraentes em jogos onde o favorito é claro.



Ambos os times marcam



Em “Ambos Marcam” você pode apostar na dupla chance, garantindo uma cobertura em dois dos três resultados possíveis, e, ao mesmo tempo, prever se ambas as equipes marcarão gols durante a partida.



Essa opção é interessante, especialmente em jogos onde as duas equipes têm ataques fortes e defesas mais vulneráveis. Ao combinar a dupla chance com o mercado “Ambos Marcam”, você está não apenas diversificando sua aposta, mas também potencializando seus ganhos ao prever tanto o resultado quanto a dinâmica do jogo em termos de gols.







Dicas para apostas na chance dupla Betano



Para te ajudar a tirar o máximo proveito dessa modalidade, separei algumas dicas valiosas que adquiri ao longo dos anos no mundo das apostas esportivas:



Analise as estatísticas e tendências



Antes de fazer sua aposta, dedique um tempo para analisar as estatísticas das equipes envolvidas. Verifique o desempenho recente, confrontos diretos, lesões, suspensões e outras informações relevantes.



Observe as tendências dos jogos, como o número médio de gols por partida e a frequência de empates. Com essa análise te ajudará a identificar padrões e tomar decisões mais informadas.



Utilize as ferramentas da Betano



A plataforma oferece uma variedade de ferramentas para te auxiliar em suas apostas. Utilize as estatísticas detalhadas, notícias, análises de especialistas e simuladores de apostas para ter uma visão mais completa das partidas. Essas ferramentas podem te ajudar a identificar oportunidades de valor e a tomar decisões mais assertivas.



>> Saiba mais sobre a casa de apostas Betano



Gerencie sua banca



Defina um valor máximo para apostar e evite ultrapassá-lo. O gerenciamento adequado da sua banca é fundamental para garantir uma experiência de apostas segura e divertida. Ao estabelecer um limite, você evita tomar decisões impulsivas e protege seu dinheiro.



Aposte com responsabilidade



O jogo deve ser encarado como uma forma de entretenimento e não como uma fonte de renda. Aposte com moderação e procure ajuda caso sinta que está desenvolvendo um comportamento problemático. Lembre-se que as apostas esportivas envolvem riscos e nem sempre os resultados serão favoráveis.



Aproveite as promoções da Betano



A Betano oferece diversas promoções e bônus para seus clientes. Fique atento a estas ofertas, pois podem te ajudar a aumentar seus lucros e ter uma experiência de apostas ainda mais gratificante.



Se você é um novo apostador na Betano, avalie o uso do bônus de boas-vindas, que pode chegar a R$ 1.000 em bônus para aproveitar. Além dessa, há outras ofertas como múltiplas turbinadas e Super Odds.



Vantagens e desvantagens de apostar no mercado dupla chance na Betano



A principal vantagem dessa opção de palpite é a segurança adicional que oferece, aumentando suas chances de sucesso. Apesar de proporcionar uma maior probabilidade de vitória e maior flexibilidade, a abordagem da dupla chance também apresenta algumas desvantagens. Veja a seguir:



Vantagens



A chance dupla é uma das opções de aposta que mais oferecem benefícios para apostar:



Maior probabilidade de acerto em comparação a apostas simples.



Essa opção pode ser combinada com outros mercados.



Ideal para iniciantes e reduzir riscos.



Desvantagem



Apesar das vantagens, a chance dupla também apresenta algumas desvantagens, como qualquer outra ferramenta:



Apresenta Odds menores.



A emoção da aposta pode ser diminuída.



Pode não ser atrativa o suficiente para justificar a aposta, limitando as opções disponíveis.



Outras casas de apostas com dupla chance



Confira outras casas para apostar com chance dupla:



Na F12.Bet é possível depositar a partir de R$ 2 e apostar em futebol com algumas das Odds mais competitivas do mercado. A F12.Bet oferece pagamentos através do Pix, facilitando e agilizando os depósitos e saques na plataforma.



A Estrela Bet é uma ótima opção para quem busca bônus para apostas esportivas, já que a casa oferece um bônus de até R$ 500 para novos cadastrados. Além das ofertas, o site também oferece um excelente serviço ao cliente, com atendimento rápido, transmissões ao vivo e uma navegação ótima com o novo design lançado pela plataforma.







A SuperBet é uma plataforma bem conhecida entre os apostadores esportivos, e não é à toa. Com as Super Odds do site é possível apostar em alguns dos maiores eventos esportivos do Brasil e do mundo com cotações acima da média do mercado e aumentar ainda mais a emoção.







Qual a diferença entre dupla chance e aposta dupla?



A dupla chance e a aposta dupla são dois tipos distintos de apostas esportivas, cada uma com suas particularidades. A dupla chance permite que você cubra dois dos três possíveis resultados de uma partida com uma única aposta, como expliquei anteriormente.



Por outro lado, a aposta dupla é um conceito diferente que se refere a apostar em dois eventos distintos, normalmente em diferentes jogos ou mercados, com uma única aposta combinada.



Por exemplo, você pode fazer uma aposta dupla combinando a vitória do time A em um jogo e o número total de gols acima de 2.5 em outro jogo. Para vencer uma aposta dupla, ambos os eventos que você escolheu devem se concretizar.



Em resumo, a dupla chance é ideal para quem deseja aumentar suas chances de sucesso em um único evento ao cobrir dois resultados possíveis, enquanto a aposta dupla é voltada para apostadores dispostos a combinar múltiplos eventos para obter odds mais atraentes.







Perguntas frequentes sobre dupla chance Betano



O que é chance dupla Betano?



A dupla chance Betano é um tipo de aposta que te dá a oportunidade de escolher dois dos três possíveis resultados de um jogo: vitória do time da casa, empate ou vitória do time visitante. Ao invés de apostar em um único resultado, você está cobrindo duas possibilidades, aumentando suas chances de acertar o palpite.



Como fazer uma aposta com chance dupla Betano?



Para apostar no mercado de dupla chance na Betano, faça login na sua conta e selecione “Futebol”. Escolha o jogo desejado e encontre o mercado de “Chance Dupla” (1X, 2X ou 12). Clique na opção escolhida para adicioná-la ao seu boletim e confirme a aposta.



Qualquer pessoa pode usar a dupla chance Betano?



Sim, qualquer pessoa que possua uma conta na Betano e seja maior de idade pode utilizar a opção de chance dupla. Essa modalidade de aposta está disponível para uma grande variedade de esportes e eventos, tornando-a acessível a todos os tipos de apostadores.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente