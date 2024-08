Veja o que é rollover e como funcionam nas apostas esportivas. Veja as melhores casas de apostas com bônus de rollover baixo para aproveitar

Neste artigo vou explicar, de maneira direta e fácil de entender, o que significa rollover. Ao terminar a leitura, você estará apto a explicar o que é esta “regra” fundamental para a manutenção dos bônus e promoções nas casas de apostas.



Não tem nada melhor do que começar a apostar numa operadora e ganhar um bônus de boas-vindas, não é mesmo? O rollover existe para tornar as promoções atrativas tanto para o apostador, quanto para a operadora.



O que é rollover nas apostas esportivas?



O significado de rollover é a “quantidade de vezes” em que “determinado valor” deve ser apostado por você dentro do site, para que você possa sacar o valor que recebeu como bonificação pelo seu depósito ou por alguma promoção.



Este “determinado valor” e esta “quantidade de vezes” que ele deve ser apostado, aliados a requisitos de Odd mínima e prazo de expiração, definem a eficácia do bônus para você.

A grande maioria dos jogadores não sabe como funciona o rollover e aceita bônus sem avaliar a real vantagem de recebê-los. Muitas vezes, a satisfação momentânea de receber mais saldo para apostar acaba em frustração por ter perdido tudo antes de completar o rollover.



Tipos de rollover nas apostas?



Existem dois tipos de rollover e por este motivo você deve sempre buscar os termos e condições de cada promoção. Você deve avaliar se realmente existe uma vantagem ao aceitar o bônus, ou se as regras de rollover são muito difíceis de serem atingidas.



Se o rollover ou as Odds mínimas forem muito altas, ou se o prazo de execução do rollover for muito curto, rejeitar o bônus pode ser sua melhor opção.



Valor do Bônus



O rollover de valor do bônus é quando a quantidade de vezes do valor a ser apostado considera exclusivamente o valor do bônus oferecido pela casa de apostas.

Por exemplo, se você faz um depósito de R$ 100 e ganha R$ 200 de bônus, com um rollover de 10 vezes o valor do bônus, você precisará apostar o mínimo de R$ 2.000, porque este valor representa 10 vezes R$ 200.



Valor do Bônus + Depósito



O rollover de valor do bônus + depósito é quando a quantidade de vezes do valor a ser apostado considera o valor deposito somado ao bônus oferecido pela casa de apostas.

Seguindo o mesmo exemplo citado acima, se você faz um depósito de R$ 100 e ganha R$ 200 de bônus, com um rollover de 10 vezes o valor do bônus + deposito, você precisará apostar o mínimo de R$ 3.000, porque este valor representa 10 vezes R$ 300.



Por que as plataformas de apostas usam o rollover?



A oferta de bônus das operadoras é uma estratégia de marketing fundamental para atrair novos jogadores ou fidelizar a base de usuários. Essa estratégia é a famosa ganha/ganha, pois a casa de aposta ganha novos usuários e estes ganham um valor extra para usar na plataforma.



Para que esta vantagem possa ser oferecida aos clientes, as casas de apostas precisam se proteger contra os chamados “abusadores de bônus”, que são apostadores que se cadastram nas operadoras com o intuito de ganhar os bônus e depois ir embora.



Neste ponto fica claro como funciona o rollover. Quando você aceita um bônus, pode imaginar a casa de apostas te dizendo: “Vou te dar um dinheiro extra para se divertir no meu site, mas para isso você precisa se comprometer a jogar um tempo comigo”.



Como cumprir o rollover em uma aposta esportiva? - Exemplo prático



Para cumprir o rollover de um bônus, você deve apostar uma determinada quantidade de vezes o valor do bônus ou do bônus + depósito, seguindo diversos requisitos estabelecidos pelos termos e condições da promoção.



Vou exemplificar o rollover de uma casa de apostas que oferece 100% de bônus até R$ 500 e com rollover de 5 vezes o valor do bônus + depósito.



Apesar de ter um limite de até R$ 500, você decide depositar apenas R$ 100 e por este motivo recebe mais R$ 100 de bônus. Seu saldo total será de R$ 200 e este é o valor que você deverá apostar 5 vezes antes de realizar o saque. Ou seja, para sacar seu bônus, precisará apostar no mínimo R$ 1.000 no site.



Importante ressaltar que para ser considerada no rollover do bônus, a aposta precisa atender ao requisito de Odds mínimas definidos pela operadora, e o total do rollover deve ser apostado dentro do prazo estabelecido pela casa de apostas.

Casas com rollover baixo Crédito: Divulgação

Dicas para utilizar melhor o rollover de um bônus esportivo



Cada apostador deve desenvolver a estratégia que mais se adapta ao seu perfil, pois isso envolve elementos matemáticos, psicológicos e motivacionais. Dito isso, mas sabendo que a matemática é uma ciência exata, existe uma melhor estratégia matemática para fazer o rollover e poder sacar seu bônus integralmente:



Valor total do rollover: Descubra o total que deve apostar para cumprir o rollover.



Descubra o total que deve apostar para cumprir o rollover. Prazo: Descubra o prazo de execução do rollover.



Descubra o prazo de execução do rollover. Odds mínimas: Descubra as Odds mínimas para validar o rollover.



Descubra as Odds mínimas para validar o rollover. Divisão da banca: Diminua a variância fazendo várias apostas de valores menores.



Diminua a variância fazendo várias apostas de valores menores. Probabilidade: Aposte com as Odds mínimas necessárias para aumentar as chances.



Casas de apostas com bônus de rollover baixo



Cada operadora de apostas define sua estratégia sobre como funciona o rollover do bônus. Algumas colocam o rollover baixo, entretanto, com altas Odds mínimas por aposta. Outras o colocam mais alto, mas com mais tempo para execução do rollover. Também há outras com rollover mais alto, porém, com baixas Odds mínimas por apostas.



Cabe a você identificar qual destas combinações traz mais vantagens de acordo com o seu perfil de apostador.



Abaixo irei citar boas opções de casas de apostas com bônus no cadastro de rollover baixo. Compare os requisitos de apostas dos bônus de boas vindas atuais, e decida qual é a melhor plataforma para seu perfil.



Betano é a operadora mais lembrada e com maior tráfego de usuários no Brasil. Patrocinadora das principais competições esportivas do país, ela recebe a fidelidade do público devido à qualidade da experiência do cliente, proporcionando excelentes Odds e promoções, site totalmente intuitivo e imensa quantidade de mercados para você apostar.



Bônus atual: 100% até R$ 1.000 no primeiro depósito.



Tipo de rollover: valor do bônus + depósito.



Rollover do bônus: 5 vezes o valor do bônus + depósito.



Odds mínimas para aposta simples: 1.65.



Odds para múltipla: 1.65.



Depósito mínimo para ativar a oferta: R$ 50.



Prazo para realizar o rollover: 60 dias.







Criada em 1994, a Parimatch é uma das casas de apostas online mais antigas em atuação e certamente isso fala muito sobre credibilidade e confiabilidade, além de ser excelente para iniciantes, pois é uma das casas que aceita depósitos a partir de R$ 1.



Bônus atual: 100% até R$ 500 no primeiro depósito.



Tipo de rollover: valor do bônus.



Rollover do bônus: 15 vezes o valor do bônus.



Odds mínimas para aposta simples: 1.70.



Odds para múltipla: 1.40 para cada uma de três apostas combinadas no mínimo.



Depósito mínimo para ativar a oferta: R$ 1.



Prazo para realizar o rollover: 7 dias.







A Betmotion também é uma das operadoras com mais tempo de atividade. Lançada em 2008, sua estratégia para atrair e manter novos jogadores é baseada na grande quantidade de bônus e promoções sazonais que disponibiliza para todos os mercados.



Bônus atual: 150% até R$ 200 no primeiro depósito.



Tipo de rollover: valor do bônus + depósito.



Rollover do bônus: 7 vezes o valor do bônus + depósito.



Odds mínimas para aposta simples: 1.80.



Odds para múltipla: 1.80.



Depósito mínimo para ativar a oferta: R$ 20.



Prazo para realizar o rollover: 7 dias.







A 22Bet é uma operadora com forte presença na Europa, mas que chegou recentemente ao Brasil. Apesar de ainda estar se adaptando ao mercado brasileiro, ela chegou com um grande diferencial em relação à maioria das operadoras que atuam por aqui, a existência do app 22Bet para Android e também para iOS.

Bônus atual: 100% até R$ 65 no primeiro depósito.



Tipo de rollover: valor do bônus.



Rollover do bônus: apostar 5 vezes o valor do bônus.



Odds mínimas para aposta simples: aposta simples não conta para o rollover.



Odds para múltipla: 1.40 para cada uma de três apostas combinadas no mínimo.



Depósito mínimo para ativar a oferta: R$ 5.



Prazo para realizar o rollover: 7 dias.







Com mais de 20 anos de existência, a Dafabet sempre foi muito forte no mercado asiático, mas no último ano o Brasil passou a ser o segundo país com maior tráfego no site. O que vem conquistando os brasileiros é o programa VIP que disponibiliza excelentes vantagens e que melhoram a cada dia durante a jornada do usuário na operadora.



Bônus atual: 100% até R$ 750 no primeiro depósito.



Tipo de rollover: Bônus + depósito.



Rollover do bônus: 5 vezes o valor do bônus + depósito.



Odds mínimas para aposta simples: 1.50.



Odds para múltipla: 1.50.



Depósito mínimo para ativar a oferta: R$ 10.



Prazo para realizar o rollover: 2 dias.







Concluindo



Apesar de parecer ser sempre um vilão para o apostador, na verdade o rollover é o grande responsável por possibilitar que as operadoras deem bônus e façam promoções para os usuários.

Existem bônus com requisitos de apostas difíceis de serem alcançados, e nestes casos a sua melhor opção ao fazer o depósito, é recusar o bônus.



Entretanto, existem excelentes opções de operadoras que aplicam rollover justo e é totalmente possível receber e sacar todo o valor do bônus. Você precisa apenas entender os termos e condições e aplicar uma boa estratégia.



Perguntas Frequentes



Existe bônus para apostar sem rollover?

Nada impede que o bônus sem rollover seja oferecido como uma ação de marketing bem agressiva, entretanto, não é comum encontrá-los. O rollover é o dispositivo que protege as operadoras contra pessoas que pegam os bônus e param de utilizar o site.



Como saber qual é o rollover de um bônus?



Para saber qual é o rollover de um bônus você deve sempre verificar os termos e condições da promoção no site da operadora. Esta confirmação é extremamente importante, pois os termos e as promoções podem mudar a qualquer momento.



O que é rollover no jogo de apostas?



Rollover é a “quantidade de vezes” em que “determinado valor” deve ser apostado para que o saque do valor uma oferta possa ser realizado. É um requisito presente nos bônus ofertados pelas casas que pode ser encontrado nos termos e condições de cada promoção.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

