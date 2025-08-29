Onde Jogar Roleta Online em 2025: Top 10 Melhores Cassinos

A roleta online é um dos jogos de mesa mais tradicionais nos cassinos. Neste guia, você vai aprender onde jogá-lo com segurança e as melhores dicas em 2025

Você pode aproveitar para jogar roleta online nos melhores cassinos licenciados no Brasil, e assim curtir um dos jogos de mesa mais clássicos e divertidos do mundo.



Aqui nesse conteúdo, você vai saber onde encontrar os melhores jogos de roleta online, como no Brazino, um dos principais cassinos no Brasil.



Chegou a hora de entender como jogar roleta com segurança. Confira abaixo a minha toplist!



Top 10 cassinos com roleta online - Atualizado Agosto 2025







Detalhes sobre os melhores cassinos para jogar roleta online



Veja abaixo quais os melhores cassinos para girar roleta online no Brasil em 2025:



Brazino – Aproveite as mesas de roleta brasileira com cashback

BetMGM – Concorra a prêmios na Roleta de Ouro

Multibet – Missões Multivip com prêmios para roleta

Hiperbet – Jogue em diferentes tipos de roleta

Br4Bet– Cashback semanal de até 12% para cassino

Luva Bet – Depósitos a partir de R$ 2 para jogar roleta

Esportivabet – Cashback em crédito real para cassino ao vivo

Estrela Bet – Rodadas bonificadas para jogar roletas

Sportingbet – Concorra ao jackpot na Roleta Brasil

Superbet – Super Spin com prêmios para cassino



1. Brazino – Aproveite as mesas de roleta brasileira com cashback



A Brazino tem como um dos seus diferenciais a variedade de mesas brasileiras de roleta online para você aproveitar. Com isso, é mais fácil ter uma experiência mais imersiva e completa.



Ainda que não tenha muitas promoções para roleta, você pode aproveitar seu bônus de aniversário para jogar e se divertir. A plataforma é simples de navegar e aceita vários meios de pagamento.



>> Aproveite as mesas brasileiras de roleta online na Brazino



Pontos positivos



Variedade de mesas brasileiras;



Diversidade de meios de pagamento;



Promoção de aniversário.



Ponto negativo



Sem muitas promoções para jogos de mesa.







2. BetMGM – Concorra a prêmios na Roleta de Ouro



O cassino BetMGM é um dos mais novos e melhores sites para quem quer aproveitar uma experiência completa de Vegas online. Ele tem um bom catálogo de jogos, prêmios de jackpot e a roleta de ouro.



Ao girar a roda, você pode concorrer a prêmios, como R$ 500 em dinheiro para aproveitar os jogos de roleta online do cassino, e tudo isso podendo jogar direto no seu celular.



>> Prêmios diários de cassino ao girar a roleta de ouro BetMGM



Pontos positivos



Boa experiência de usuário;



Variedade de jogos;



Diferentes prêmios na roleta de ouro.



Ponto negativo



Depósito mínimo poderia ser menor.







3. Multibet – Missões Multivip com prêmios para roleta



O cassino Multibet oferece bons benefícios aos jogadores como suporte ao cliente, pagamentos com Pix e aplicativo móvel. Porém, ela não traz tantas promoções para cassino.



Isso não chega a ser um problema pelo fato do cassino ter as missões Multivip, um conjunto de tarefas que você pode participar, cumprir e ganhar prêmios variados.



>> Complete as missões do cassino Multibet e ganhe bons prêmios



Pontos positivos



App móvel;



Missões MultiVip;



Suporte eficiente em português.



Ponto negativo



Depósito mínimo de R$ 20.







4. Hiperbet – Jogue em diferentes tipos de roleta



O cassino Hiperbet também não conta com uma grande variedade de promoções, mas você pode aproveitar muitos tipos de roleta online para se divertir.



Além disso, o site traz jogos novos toda semana e algumas opções de ofertas que pagam giros grátis em títulos de cassino, como os caça-níqueis.



>> Jogue nos vários tipos de roleta online no cassino Hiperbet



Pontos positivos



Pagamentos via Pix;



Novos jogos disponíveis toda semana;



Diversidade de tipos de roleta online.



Ponto negativo



Sem promoções para jogos de mesa.







5. Br4Bet– Cashback semanal de até 12% para cassino



O cassino Br4Bet tem como um dos grandes destaques a oferta do bônus de cashback disponível toda semana. Para recebê-lo, você deve ter tido perdas a partir de R$ 10 e pode receber reembolso de até 125%, limitado a R$ 4.000.



>> Reembolso de 12% em jogos de cassino toda semana no Br4Bet



Pontos positivos



Reembolso toda semana para cassino;



Site com boa diversidade de títulos;



Suporte ao vivo 24/7.



Ponto negativo



Saque mínimo poderia ser menor.







6. Luva Bet – Depósitos a partir de R$ 2 para jogar roleta



O cassino Luva Bet permite depósitos com Pix a partir de R$ 2 e essa é uma excelente opção para quem quer apostar com valores baixos na roleta online.



Apesar de não ter promoções direcionadas especificamente para esse jogo ou outros títulos de cassino de mesa, dá para aproveitar os bônus para slots.



>> Comece a jogar roleta online a partir de R$ 2 no Luva Bet



Pontos positivos



Depósitos baixos de R$ 2;



Missões do Clube VIP;



Opções de jogos de diferentes categorias.



Ponto negativo



Faltam promoções de jogos de roleta.







7. Esportivabet – Cashback em crédito real para cassino ao vivo



O cassino Esportivabet tem um bom bônus para quem quer aproveitar os jogos de roleta online ao vivo, que é o reembolso diário. Então além de se divertir com um jogo mais imersivo, você ainda pode receber uma aposta das apostas perdidas de volta.



O reembolso é pago na forma de crédito real e permite que você continue apostando mais na roleta online. O cassino também tem um app completo para quem quer jogar pelo celular com segurança.



>> Ganhe crédito real como bônus de cashback no Esportivabet



Pontos positivos



Crédito real como cashback no cassino;



App móvel disponível;



Torneios e missões com bons prêmios.



Ponto negativo



Algumas informações sobre o bônus podem ser difíceis de encontrar no site.







8. Estrela Bet – Rodadas bonificadas para jogar roletas



No cassino Estrela Bet, você pode fazer seus depósitos a partir de R$ 1 usando Pix, o que é uma boa dica para jogar com valores mais baixos e realizar uma boa gestão de banca.



Apesar de não ter tantas promoções disponíveis para jogos de mesa como a roleta online, o Estrela Bet dá bônus de rodadas bonificadas no Instagram toda semana.



>> Concorra às rodadas bonificadas e jogue no cassino Estrela Bet

Pontos positivos



Depósitos com Pix de R$ 1;



Jogos exclusivos;



Aplicativo móvel para Android.



Ponto negativo



Faltam promoções para roleta online.







9. Sportingbet – Concorra ao jackpot na Roleta Brasil



O Sportingbet tem uma boa opção para quem gosta de roleta, que é o jackpot para roleta Brasil. Ao ganhar em três rodadas seguidas com o mesmo número vencedor, você pode concorrer a uma parte do prêmio de R$ 100 mil.



Benefícios como depósitos a partir de R$ 5 e aplicativo móvel para iOS e Android são outras boas opções para quem escolher esse cassino.



>> Ganhe parte do prêmio de R$ 100 mil no jackpot da roleta online



Pontos positivos



Prêmio de jackpot na roleta;



App móvel para Android e iOS;



Depósitos Pix de R$ 5.



Ponto negativo



Catálogo de jogos poderia ser melhor.







10. Superbet – Super Spin com prêmios para cassino



O cassino Superbet tem como principal bônus para a seção de jogos de mesa o SuperSpin. Você pode girá-lo e ganhar giros grátis e super giros grátis em diferentes títulos.



Além disso, essa plataforma aceita depósitos a partir de R$ 1 e ainda tem um bom catálogo de jogos, sem falar no app móvel.



>> Ganhe prêmios girando o SuperSpin do cassino Superbet



Pontos positivos



App móvel para Android;



Depósitos a partir de R$ 1;



Roleta de prêmios diária.



Ponto negativo



Poderia ter mais promoções de cassino.







Como escolher o melhor site para jogar roleta online?



Você precisa sempre escolher um bom site para fazer seu cadastro e apostar nos diferentes jogos de roleta online. Abaixo estão os principais critérios para você tomar a sua melhor decisão:



Diversidade de jogos: além de escolher um cassino com roleta online, é importante que você tenha vários tipos de mesa de roleta disponíveis para escolher;



além de escolher um cassino com roleta online, é importante que você tenha vários tipos de mesa de roleta disponíveis para escolher; Segurança da plataforma: o cassino deve oferecer diferentes medidas de segurança na plataforma, como conexão segura HTTPS e certificado SSL/TSL;



o cassino deve oferecer diferentes medidas de segurança na plataforma, como conexão segura HTTPS e certificado SSL/TSL; Saque com Pix: é importante também que você observe se o Pix é uma opção de pagamento naquela plataforma;



é importante também que você observe se o Pix é uma opção de pagamento naquela plataforma; Suporte ao cliente ao vivo: o site de cassino deve oferecer um bom suporte ao cliente, com chat em português e 24/7, para tornar o atendimento mais eficiente;



o site de cassino deve oferecer um bom suporte ao cliente, com chat em português e 24/7, para tornar o atendimento mais eficiente; Reputação do cassino: lembre-se de escolher sites que tenham uma boa reputação e sejam confiáveis, pois isso vai garantir uma experiência geral melhor;



lembre-se de escolher sites que tenham uma boa reputação e sejam confiáveis, pois isso vai garantir uma experiência geral melhor; Ofertas de bônus: as promoções são fundamentais porque permitem ao jogar aproveitar mais mesas de jogo roleta online sem precisar usar seu saldo real.



Dica rápida: Escolha sempre sites licenciados no Brasil e que sejam bem avaliados.



Tipos de roleta online que você vai encontrar



A roleta online tem vários tipos ou subcategorias, então você pode escolher entre essas opções para encontrar aquela que mais te agrada e jogar nos melhores cassinos online. Veja abaixo sobre cada uma das principais subcategorias.



Roleta Europeia



Esse é o tipo ou subcategoria mais popular de jogo de roleta online e conta com 36 casas numeradas, além do 0 (zero). Nesse tipo de roleta, todas as apostas feitas são perdidas se a bolinha cair no zero.



Já as outras apostas pagam segundo a probabilidade de cada um dos eventos acontecer. A casa costuma ter uma vantagem de 2,7% na roleta europeia. Em seu catálogo, o Superbet tem algumas opções desse tipo de roleta.



A roleta brasileira é uma adaptação da roleta europeia, com o diferencial do dealer em português.



Roleta Americana



A diferença da roleta americana para a europeia é que ela tem duas casas zero, ou seja, o 0 e o 00. Assim, a casa tem uma vantagem maior de 5,24%, e os pagamentos e as apostas são os mesmos em relação aos outros tipos de roleta.



No Br4Bet, você pode encontrar alguns tipos interessantes de jogos de roleta americana disponíveis.



Roleta Francesa



A roleta francesa também é similar à roleta europeia, já que tem apenas um zero na mesa. Porém, ela tem regras que dão mais vantagem ao apostador, enquanto a da casa cai para 1,35%.



Duas regras que diferenciam a roleta francesa são a La Partage, que protege o jogador já que ele recupera 50% da sua aposta se a bolinha cair no zero, e a Em Prision, que aprisiona o valor apostado caso a bola termine no zero. Isso dá mais uma chance do jogador apostar.



A roleta francesa pode ser encontrada em cassinos como Estrela Bet e BetMGM.



Melhores bônus para jogar roleta online



Quer aproveitar melhor os jogos de roleta online sem usar seu saldo? Os melhores cassinos contam com ofertas para jogos de mesa, incluindo a roleta.



Desse modo, é possível testar novos jogos, estratégias e ter mais chances. Veja abaixo algumas das principais promoções para jogar roleta online!



Cassino

Oferta

Depósito mínimo

Ganho máximo

Sportingbet Jackpot de até R$ 100.000 R$ 5 R$ 10.000 BetMGM Roleta de Ouro Sem valor mínimo Sem ganho máximo Br4Bet Cashback semanal Sem valor mínimo R$ 4.000 Superbet Super Spin Sem valor mínimo Sem ganho máximo Multibet Missões Multivip Sem valor mínimo Sem ganho máximo

Sportingbet – Jackpot da roleta com prêmios de até R$ 100 mil



O cassino Sportingbet tem um jackpot incrível de roleta e ao conseguir uma trinca apostando em três rodadas consecutivas, nas quais cada número vencedor for o mesmo, você pode ganhar uma parte do prêmio total de jackpot de R$ 100.000.



>> Faça apostas na roleta Sportingbet e ganhe uma parte do prêmio



BetMGM - Roleta de Ouro para ganhar prêmios



O bônus mais importante do BetMGM é a Roleta de Ouro. Ao girar a roleta todo dia, você pode concorrer a prêmios, como é o caso dos créditos de cassino ao vivo para assim poder jogar na roleta online!



>> Gire a Roleta de Ouro da BetMGM



Br4Bet – Cashback semanal de até 10%



O cassino Br4Bet possui uma promoção incrível que é o cashback semanal de até 10% sobre o valor das perdas líquidas. Com o cashback que pode variar até R$ 40.000 por semana em jogos de cassino, você poderá aproveitar o jogo de roleta online.



>> Ganhe cashback semanal no cassino Br4Bet



Superbet - SuperSpin com prêmios todo dia



Ao girar a roleta SuperSpin, você pode ganhar vários tipos de prêmios, como é o caso dos giros grátis e dos super giros grátis. Os bônus sempre são creditados no momento em que você ganha na roleta.



>> Jogue no Super Spin e concorra a prêmios diários no Superbet



Multibet – Aproveite as missões MultiVip e ganhe prêmios



O cassino Multibet traz como melhor opção de bônus as missões MultiVip, e ao completar cada uma dessas missões, você pode ganhar recompensas para continuar aproveitando o cassino e os jogos, caso da roleta online.



>> Complete as missões Multibet e ganhe prêmios para jogar mais



Como jogar roleta online em cassinos?



Girar roleta online é bem fácil, tudo começa com a criação da sua conta em um cassino para poder acessar o jogo e fazer as suas apostas. Siga o passo a passo a seguir para ter sucesso:



Faça seu registro: um cassino com licença para funcionar no Brasil;

Deposite na sua conta: para poder fazer as apostas na roleta online;

Escolha o jogo: busque pelo tipo de jogo de roleta online que você mais gosta na seção de jogos;

Abra o jogo e aposte: depois que escolher o jogo da sua preferência, clique sobre ele e faça as suas apostas na roleta online, definindo o valor e girando o botão para começar uma nova rodada.



Regras da roleta online



A roleta online é bem fácil de jogar e as suas regras são bastante simples. Para fazer as suas apostas, é só seguir os princípios desse jogo em qualquer cassino físico tradicional.



O primeiro passo é escolher em qual número, par de número ou cores vai fazer a sua aposta, e esperar a roleta ser girada. Quando ela parar, o número em que a bolinha tiver parado será o vencedor.



Conforme o tipo de roleta escolhida e a aposta que você fez, sua aposta pode ser perdida, poder acertar o palpite ou ainda ter uma parte do valor salvo, como na roleta francesa.



Algumas regras de como fazer apostas na roleta online personalizada do cassino são essas:



Straight: é a aposta direta feita em um único número e que tem um pagamento na proporção 35:1;



é a aposta direta feita em um único número e que tem um pagamento na proporção 35:1; Split: esse tipo de aposta é feita quando você escolhe dois números na roleta, e a probabilidade do pagamento é de 17:1;



esse tipo de aposta é feita quando você escolhe dois números na roleta, e a probabilidade do pagamento é de 17:1; Street: nessa opção, você aposte em três números, em uma linha da mesa da roleta, e tem pagamento 11:1;



nessa opção, você aposte em três números, em uma linha da mesa da roleta, e tem pagamento 11:1; Corner: é um tipo de aposta na qual você escolhe quatro números que estão próximos e são adjacentes, com a proporção de pagamento 8:1;



é um tipo de aposta na qual você escolhe quatro números que estão próximos e são adjacentes, com a proporção de pagamento 8:1; Six Line: é uma aposta feita em seis números consecutivos na mesa de roleta, e feita para posicionar a ficha na borda da linha horizontal, que vai dividir duas fileiras de três números. A chance de pagamento é 5:1.



Tabela com detalhes da roleta online



Tipos de roleta online

Americana

Europeia

Francesa Switck

RTP

Variável Entre 94% e 98% Entre 94% e 98%Conforme o jogo Número de casa

37 37 38 Vantagem da casa

5,26% - 1,35% Objetivo

Acertar o número, o grupo de número, uma cor (preto ou vermelho) e o tipo de número (par ou ímpar), no qual a bolinha vai cair

Maiores ganhos na roleta online



Algumas roletas online pagam prêmios realmente bem interessantes, como o jogo Roleta Brasileira Ao Vivo com ganho máximo de R$ 381.000 e do Lightning Roulette com prêmio máximo de R$ 250.000.



Melhor horário para jogar roleta online



Os jogos de roleta online produzidos pelas melhores provedoras do mercado são feitos com um sistema RNG, que gera números aleatórios, ou seja, cada nova rodada é totalmente aleatória e honesta. Assim, não há um horário específico onde seja mais lucrativo girar roleta online.



Vale a pena jogar roleta online?



Sim, se você quer aproveitar jogos divertidos e com potenciais de ganhos, a roleta online personalizada é uma ótima opção, seja contra a casa (cassino) ou contra outros jogadores ao vivo.



A mecânica é simples, as regras são fáceis de entender e os bônus disponíveis em vários cassinos trazem mais chances para o jogador.



Dicas para aumentar suas chances na roleta online



Essas são as dicas mais práticas e que vão ajudar bastante você a aumentar as suas chances na roleta online:



Entenda bem o jogo antes de fazer uma aposta: procure ler as regras da roleta online para saber como ela funciona e treine as versões demo gratuitas;



procure ler as regras da roleta online para saber como ela funciona e treine as versões demo gratuitas; Aposte de maneira responsável: sempre é bom ressaltar a importância de se apostar com responsabilidade, já que a roleta online, assim como qualquer outro jogo, é um modo de diversão e não uma fonte de renda;



sempre é bom ressaltar a importância de se apostar com responsabilidade, já que a roleta online, assim como qualquer outro jogo, é um modo de diversão e não uma fonte de renda; Opte pelos jogos com maior RTP: busque sempre jogos que têm alto RTP, ou seja, com menor vantagem para a casa e aumente suas chances de ganhar;



busque sempre jogos que têm alto RTP, ou seja, com menor vantagem para a casa e aumente suas chances de ganhar; Utilize os bônus com consciência: essas promoções disponíveis no site de cassino podem ajudar a aumentar suas chances no jogo, então ative-as e as utilize antes de jogar a roleta;



essas promoções disponíveis no site de cassino podem ajudar a aumentar suas chances no jogo, então ative-as e as utilize antes de jogar a roleta; Teste várias estratégias: isso vai permitir que você encontre as estratégias que se encaixam melhor em seu perfil para fazer as suas apostas.



isso vai permitir que você encontre as estratégias que se encaixam melhor em seu perfil para fazer as suas apostas. Use os bônus com sabedoria: aproveite todas as promoções que estão disponíveis na plataforma e as ative antes de começar a jogar no blackjack;

Conclusão: Vale a pena jogar roleta online?



Sim, vale a pena jogar a roleta online, pois esse é um jogo simples e muito divertido, que tem ótimo RTP, dependendo do tipo escolhido. Com as versões ao vivo e em português, a imersão do jogador é bem maior e permite uma experiência mais completa.



Lembre-se sempre de optar por cassinos de alta qualidade e licenciados, como o Estrela Bet com saques baixos via Pix, e o Sportingbet, com boas opções de promoções. Procure sempre o site que se encaixa perfeitamente no seu perfil!



Perguntas frequentes



Quais os melhores sites para jogar roleta online?



Sites como BetMGM, Superbet e Brazino oferece variedade de tipos de roleta, bônus para cassino e saques rápidos com Pix.



Posso jogar roleta online no celular?



Sim, os sites listados aqui nessa página funcionam perfeitamente no mobile, seja por site móvel otimizado ou por aplicativo mobile, como a Estrela Bet.



Preciso baixar algum app para jogar?



Depende, caso o cassino tenha um app, você poderá baixar o aplicativo para jogar pelo celular, mas muitos sites possuem a versão móvel que funciona direto no navegador.



Tem como jogar grátis?



Sim, alguns sites como o Estrela Bet oferece a opção das versões demo para você jogar grátis.



Os jogos são confiáveis?



Sim, todos os sites que recomendamos aqui nesse guia são licenciados e auditados, garantindo que os jogos de roleta são confiáveis.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos relacionados

