Fortune OX: Melhores Cassinos Para Jogar o Jogo do Tourinho

Jogue Fortune Ox com bônus exclusivos nos melhores cassinos online. Aproveite para testar o Fortune Ox demo e descobrir como o game da PG Soft funciona

Lançado em 2021 pela PG Soft, Fortune Ox é inspirado no signo do boi do zodíaco chinês e se tornou um dos slots mais populares.



Com RTP de 96,75%, multiplicador de até x10 e respins com rolos sincronizados, o jogo entrega simplicidade e boa dinâmica.



Confira abaixo os principais cassinos online para jogar, com destaque para a BetMGM, a melhor opção para apostar no tourinho.



Top 10 Cassinos com Fortune Ox - Agosto 2025







Top 10 plataformas para jogar Fortune Ox em 2025



BetMGM - Prêmios de até R$ 500 na Roleta de Ouro

Brazino - Cashback de até 12% em Fortune Ox

Luva Bet - Missões diárias com free spins no Clube do Luva

Hiperbet - Promoções sazonais de giros grátis nos melhores slots

Br4Bet - Cashback de até R$ 4.000 no jogo do touro

Multibet - Missões especiais com free bets em Fortune Ox

Estrela Bet - Até R$ 500 grátis por dia em Fortune Ox

Onabet - Fortune Ox grátis para testar e ganhar experiência

BateuBet - Torneio diário com até R$ 5.000 para Fortune Ox

Betnacional - Fortune Ox disponível no app Android



Confira agora as melhores plataformas para jogar Fortune Ox e os pontos fortes de cada uma delas antes de escolher a sua favorita para o jogo do touro:



1. BetMGM - Prêmios de até R$ 500 na Roleta de Ouro



A BetMGM é o melhor cassino para jogar Fortune Ox porque tem prêmios diários de até R$ 500, giros grátis semanais nos melhores jogos e um jackpot milionário exclusivo.



Além disso, a promoção Roleta de Ouro oferece recompensas instantâneas, como Lucro Turbinado, créditos de aposta e free spins em praticamente todos os slots da PG Soft.



>> Aproveite os prêmios para jogar Fortune Ox na BetMGM



Pontos positivos



Jackpot de 1 milhão na operadora;



Tem ofertas de até 100 giros grátis;



Oferece uma versão mobile super usual.



Ponto negativo



Depósitos aceitos somente a partir de R$ 20.







2. Brazino - Cashback de até 12% em Fortune Ox



A Brazino777 é uma das melhores plataformas legalizadas para jogar Fortune Ox porque tem cashback de até 12% em jogos da PG Soft, 300 giros grátis e até bônus especial de aniversário para jogadores que sempre estão ativos.



Além de reembolsar parte das perdas todas as quintas-feiras, qualquer bônus do/no cassino Brazino está disponível no seu APK, 100% gratuito para celulares Android.



>> Jogue Fortune Ox com cashback na Brazino777



Pontos positivos



Saques a partir de R$ 1;



Tem presentes de aniversário;



Oferece um APK Android.



Ponto negativo



Sem bônus fixo do jogo.







3. Luva Bet - Missões diárias com free spins no Clube do Luva



A Luva Bet é um dos melhores cassinos online para jogar Fortune Ox porque tem missões diárias com giros grátis, um clube de fidelidade ativo e eventos sazonais com recompensas exclusivas no estilo “Aposte e Ganhe”.

Além disso, o Clube do Luva libera tarefas semanais com prêmios em jogos como Fortune Ox, e as promoções especiais incluem giros extras, cashback e sorteios milionários, tudo com um visual moderno e fácil de usar.



>> Participe das missões e ganhe giros no tourinho da Luva Bet



Pontos positivos



Depósitos liberados a partir de R$ 2;



Promoções sazonais e torneios exclusivos;



Respostas ao vivo no chat.



Ponto negativo



Não possui um app Android.







4. Hiperbet - Promoções sazonais de giros grátis nos melhores slots



Se você curte giros grátis em slots como Fortune Ox, a Hiperbet é uma boa alternativa. A casa costuma lançar promoções sazonais com rodadas extras, como a oferta recente do Touro Sagrado, exclusiva para fãs da temática asiática.



Além disso, a plataforma oferece bônus de até 200% em múltiplas esportivas, odds turbinadas e campanhas semanais em slots como Sweet Bonanza e Tigre Sortudo, tudo com prêmios creditados em até 24h.



>> Jogue Tourinho Sortudo na Hiperbet



Pontos positivos



Pagamentos de apenas R$ 1,



Histórico de apostas e jackpots disponíveis,



Configurações de limite de jogo fáceis.



Ponto negativo



Limites de saques mais definidos.







5. Br4Bet - Cashback de até R$ 4.000 no jogo do touro



Quem joga Fortune Ox na Br4Bet pode receber até R$ 4.000 de cashback por semana, válido para todos os tipos de apostas dentro do site.



Além disso, a Br4Bet oferece slots com jackpot e participa de torneios oficiais da PG Soft, com prêmios diários, ranking global e milhares de reais distribuídos.



>> Jogue Fortune Ox na Br4Bet com cashback



Pontos positivos



Até R$ 4.000 em cashback;



Depósitos a partir de R$ 5;



Versão móvel excelente.



Ponto negativo



Saques de R$ 30.







6. Multibet - Missões especiais com free bets em Fortune Ox



Vale a pena jogar na Multibet porque ela oferece missões diárias e bônus personalizados para jogos como Fortune Ox. Com o sistema de Multi$, o jogador acumula pontos e troca por giros grátis em alguns dos melhores slots do Brasil, incluindo títulos da PG Soft.



Além disso, a casa conta com torneios diários, loja de recompensas com prêmios físicos, como iPhones e PS5, e até uma roleta milionária dentro da aba de missões. Uma plataforma completa para quem gosta de jogar em busca de recompensas.



>> Troque pontos por giros no Fortune Ox na Multibet



Pontos positivos



Slots demo da PG Soft disponíveis;



Mais de 2.000 slots no catálogo;



APK para download disponível no site.



Ponto negativo



Depósitos a partir de R$ 20.







7. Estrela Bet - Até R$ 500 grátis por dia em Fortune Ox



Na Estrela Bet, uma simples aposta de R$ 10 em slots como Fortune Ox pode liberar um giro diário na Roleta Turbinada, que paga prêmios de até R$ 500 em saldo real.



Com cashback de 10% aos finais de semana e promoções recorrentes, a Estrela Bet é uma ótima escolha para quem curte jogos com RTP alto e uma experiência completa.



>> Aproveite o cashback para fogar no tourinho da Estrela Bet



Pontos positivos



Depósitos mínimos a partir de R$ 1;



Aplicativo oficial para Android disponível;



Desafios semanais com rodadas grátis.



Ponto negativo



Demo não funciona bem no PC.







8. Onabet - Fortune Ox grátis para testar e ganhar experiência



A Onabet ainda não tem promoções fixas, mas compensa com recursos simples para quem quer jogar Fortune Ox. Dá pra testar o jogo na versão demo, fazer depósitos a partir de R$ 5 e participar de torneios sazonais da PG Soft que incluem o jogo do touro.



Como um dos novos cassinos online mais conhecidos de 2025, o site se destaca pela versão mobile leve, ideal para jogar do celular, e pelas ferramentas de jogo responsável, como limites de perda e controle de apostas.



>> Jogue Fortune Ox grátis na Onabet



Pontos positivos



Depósitos via Pix de R$ 5;



Demo de Fortune Ox disponível;



Versão mobile fácil de usar.



Ponto negativo



Sem bônus fixo de free spins.







9. BateuBet - Torneio diário com até R$ 5.000 para Fortune Ox



A BateuBet também é um dos melhores cassinos com bônus para jogar Fortune Ox por causa do torneio diário PG Soft, que dá até R$ 5.000 em prêmios todos os dias. Basta jogar qualquer slot do provedor, incluindo Fortune Ox, e acumular pontos para concorrer.



Além disso, quem perde ainda ganha na plataforma: a promoção GiraCash devolve até 200 giros grátis no Tigre Sortudo como forma de cashback em rodadas. Missões, rankings e loja de prêmios completam a experiência em um site novo, mas completo para os jogadores.



>> Dispute prêmios todos os dias na BateuBet



Pontos positivos



Depósito de R$ 2 via Pix;



Central de Ajuda rápida;



Histórico para controle de jogo.



Ponto negativo



Sem APK Android e/ou iOS.







10. Betnacional - Fortune Ox disponível no app Android



A Betnacional merece destaque por oferecer Fortune Ox em versão demo e real diretamente no app para Android. Embora não tenha bônus fixos, a plataforma já participou de torneios da PG Soft e continua sendo uma ótima escolha para jogar no touro.



Os depósitos começam em apenas R$ 1, e os saques podem ser feitos a partir de R$ 0,01, o que torna a experiência acessível até para quem está começando. Ideal para testar o jogo, ganhar experiência, aprender o ritmo e evoluir com segurança.



>> Jogue Fortune Ox agora mesmo no app da Betnacional



Pontos positivos



Saques por apenas R$ 0,01;



App Android na Play Store;



Central de Ajuda ao vivo.



Ponto negativo



Sem bônus fixos para Fortune Ox.







Melhores bônus para jogar Fortune Ox em cassinos online



Os melhores cassinos com Fortune Ox também trazem ofertas que recompensam de verdade. Veja as principais a seguir:

Cassino

Oferta

Depósito mínimo

Ganho máximo

BetMGM Roleta de Ouro com até R$ 500 em prêmios R$ 20 R$ 500 em saldo real Estrela Bet Roleta Turbinada com bônus de até R$ 500 ou giros extras R$ 1 R$ 500 ou rodadas grátis Br4Bet Cashback semanal para slots PG Soft R$ 5 R$ 4.000 Brazino 12% de cashback às quintas-feiras em Fortune Ox e outros slots R$ 10 Sem valor máximo definido

BetMGM: a Roleta de Ouro dá até R$ 500 em Fortune Ox por dia



A promoção Roleta de Ouro da BetMGM dá até R$ 500 em prêmios para quem aposta no slot, ativa a oferta e gira a roleta após o primeiro jogo.



>> Veja os detalhes da Roleta de Ouro na BetMGM



Estrela Bet: a Roleta Turbinada libera prêmios após R$ 10 em Fortune Ox



A promoção Roleta Turbinada da Estrela Bet dá saldo ou giros extras em Touro Sortudo para quem aposta R$ 10 em slots como Fortune Ox e gira a roleta.



>> Explore a Roleta Turbinada da Estrela Bet



Br4Bet: o cashback semanal devolve até R$ 4.000 em Fortune Ox



A promoção de cashback da Br4Bet dá até R$ 4.000 em bônus para quem acumula perdas no Fortune Ox, joga com saldo real e solicita a devolução às segundas.



>> Jogar na Br4Bet com cashback



Brazino: o cashback de quinta devolve até 12% em Fortune Ox



A promoção de cashback da Brazino dá até 12% das perdas semanais em bônus para quem joga em Fortune Ox, deposita com frequência e aposta em 5 dias da semana.



>> Saiba como ativar o cashback da Brazino



Como funciona Fortune Ox?



Fortune Ox é um slot 3x3 com 10 linhas de pagamento fixas, onde os ganhos acontecem ao alinhar três símbolos iguais da esquerda para a direita.



O jogo tem multiplicador fixo de x10 em todas as vitórias e pode ativar respin aleatório, sincronizando os rolos 1 e 3 para garantir combinação vencedora. A aposta mínima é de R$ 0,20 e o ganho máximo chega a 2.000x o valor apostado.



Regras de Fortune Ox



Fortune Ox tem regras simples: o jogador escolhe o valor da aposta e gira os rolos. Para vencer, basta alinhar 3 símbolos iguais em uma das 10 linhas, da esquerda para a direita.



O símbolo do touro é o wild, substitui qualquer outro e paga o maior valor do jogo. Não há bônus tradicional, mas o jogo pode acionar respins a qualquer momento.



Tabela com detalhes de Fortune Ox



Veja abaixo as principais informações técnicas do slot Fortune Ox, da PG Soft.



Desenvolvedora PG Soft Lançamento 18 de fevereiro de 2021 Volatilidade Média Linhas de pagamento 10 Aposta mínima R$ 0,20 Aposta máxima R$ 1.000 Multiplicador 10x Símbolos especiais Wild (touro) Ganho máximo 2.000x Compatibilidade Desktop, Android e iOS Modo Demo Sim RTP 96,75%

Experimente Fortune Ox grátis



Quer entender como funciona Fortune Ox sem gastar nada? Na BetMGM dá para testar o jogo no modo demo, tanto no computador quanto no celular.



>> Testar Fortune Ox grátis na BetMGM



Maiores ganhos de Fortune Ox valendo dinheiro real



>> Ganhe até 2.000x a aposta jogando Fortune Ox na Betnacional



Qual o melhor horário para jogar Fortune Ox?



Não existe um “melhor horário” garantido para jogar Fortune Ox. Qualquer dica que prometa horários mágicos é falsa e costuma circular em redes sociais para enganar jogadores.



Principais recursos e RTP de Fortune Ox



Fortune Ox tem um RTP abaixo da média e volatilidade baixa, o que significa mais chances de ganhos frequentes, mas com valores menores.



Jogo

RTP

Volatilidade

Prêmio máximo

Fortune Ox 96,75% Média 2.000x

RTP



Fortune Ox tem RTP de 96,75%, o que está dentro da média e indica um retorno razoável a longo prazo para quem aposta com frequência.



Volatilidade



Fortune Ox tem volatilidade média, equilibrando bem a frequência de vitórias com o valor dos prêmios, ideal para quem busca uma jogabilidade mais estável.



Recursos disponíveis



Há dois recursos especiais em Fortune Ox: Touro da Sorte e Multiplicador de 10x.



Touro da sorte



A qualquer hora, este modo pode ser ativado. As bobinas laterais mostrarão o mesmo símbolo e a bobina do meio vai girando até você vencer.



Multiplicador



Já aqui, os seus ganhos são multiplicados por 10x. Para isso, é preciso preencher a grelha com o mesmo símbolo, podendo chegar até o prêmio máximo de 2.000x.



Linhas de pagamento



Fortune Ox tem 10 linhas de pagamento fixas, que premiam combinações de 3 símbolos iguais da esquerda para a direita.



Aposta mínima



A aposta mínima em Fortune Ox é de R$ 0,20 por rodada, ideal para quem quer começar com pouco dinheiro.



Dicas para elevar as chances de ganhar em Fortune Ox



Fortune Ox permite ganhos reais, mas depende do jeito que você joga. Pequenas atitudes fazem diferença, e aumentam as suas chances sem prometer nada.



Respeite os seus limites: defina um valor máximo antes de jogar e evite recuperar perdas de forma impulsiva;

Aproveite as ofertas: use bônus e torneios disponíveis para apostar mais vezes sem gastar todo o seu saldo;

Experimente a versão demo: testar antes ajuda a entender o ritmo de Fortune Ox e tomar decisões mais conscientes;

Entenda as regras: saber como funcionam os multiplicadores e linhas evita confusões e apostas mal-feitas;

Jogue com responsabilidade: evite decisões no calor da emoção. Os slots devem ser tratados como entretenimento, não como soluções financeiras.

Conclusão: vale a pena apostar em Fortune Ox?



Sim, Fortune Ox vale a pena para quem busca um slot simples e fácil de aprender. Mesmo com volatilidade média, o jogo entrega uma experiência dinâmica e super acessível.



Entre os pontos fortes estão a jogabilidade rápida, o RTP de 96,75%, os recursos com multiplicadores de até 10x e a facilidade de jogar no celular ou na versão demo.



Quem gosta de bônus pode jogar Fortune Ox na Br4Bet, que oferece até R$ 4.000 de cashback por semana, ou na BetMGM, que tem prêmios de até R$ 500 todos os dias. Aposte com responsabilidade!



Perguntas Frequentes



Como funciona Fortune Ox?



Fortune Ox tem 3 rolos e 10 linhas de pagamento fixas. O objetivo é formar combinações de símbolos iguais da esquerda para a direita, com possibilidade de multiplicadores aleatórios.



Qual a melhor plataforma para jogar Fortune Ox?



A melhor plataforma para jogar Fortune Ox é a Br4Bet, pois ela oferece até R$ 4.000 em cashback todas as semanas no jogo do touro.



Onde jogar Fortune Ox grátis?



É possível jogar Fortune Ox grátis na BetMGM, Brasino, Luva Bet e Hiperbet.



Onde jogar Fortune Ox com dinheiro real?



É possível jogar Fortune Ox com dinheiro real na BateuBet, Onabet, Estrela Bet e Multibet.



Qual o melhor horário para Fortune Ox?



Não existe um horário “melhor” para jogar Fortune Ox. Tome cuidado com golpes na internet.



Quanto posso ganhar no Fortune Ox?



O valor máximo de pagamento em Fortune Ox é 2.500x.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos relacionados

