Bônus de Cashback de Cassino: Melhores Ofertas - Agosto 2025

Conheça aqui os melhores cassinos com bônus de cashback em 2025. Veja como funciona, vantagens e onde jogar com reembolso

O cashback de cassino é uma das promoções mais interessantes para quem joga online, já que devolve parte das perdas e ajuda a prolongar a diversão.



Em 2025, não faltam opções de cassino com bônus de cashback, cada um oferecendo vantagens exclusivas.



Neste guia, você confere os melhores cassinos online com cashback em 2025, além de entender as principais vantagens do cashback no cassino e como aproveitar esse benefício ao máximo.



Qual o melhor cassino com cashback para jogar?



Se eu tivesse que escolher, o melhor cassino com bônus de cashback é o Brazino.



O cashback semanal de 12% é automático, sem burocracia, e ainda vem acompanhado de vantagens extras, como bônus acumulador nas apostas esportivas e saques rápidos via Pix. Simples, prático e perfeito para o jogador brasileiro.



Melhores cassinos com cashback em 2025 - Atualizado (Agosto 2025)



Está curtindo saber sobre ofertas de cashback, né? Todo bom jogador procura os melhores cassinos online para isso. Então, sabe o que fiz? Montei essa tabela para você comparar os números rapidinho:



Cassino

Bônus de cashback

Rollover

Valor Máx.

Brazino 12% semanal x1 R$ 2.000 Estrela Bet Freebet até R$ 20 x1 R$ 500 Luva Bet Cashback x2 R$ 10.000 Multibet 5% semanal x1 R$ 1.000 Br4bet 10% semanal x1 R$ 4.500 Superbet Até 150% em acumuladas x2 R$ 5.000 Esportivabet 10% em slots Evoplay e 25% em slots Betting Games

R$ 2.500 bet365 Cashback em giros e apostas

250 giros KTO Cashback em cada rodada

Variável BateuBet Cashback de até 200 giros Variável

Top 10 cassinos com ofertas de cashback em 2025



Em 2025, os melhores cassinos online com cashback não apenas chamam atenção, mas devolvem parte das suas perdas em jogos como Poker, Dragon Hatch e outros. Alguns chegam a oferecer reembolsos de 10%, 12% ou mais, toda semana.



Neste ranking, selecionei os melhores bônus de cashback com base em percentual, facilidade de saque e confiabilidade.



Aqui você vai encontrar os melhores bônus de cassino e entender o que realmente vale a pena em cada oferta.



Prepare-se: esta lista é um verdadeiro “mapa do tesouro” para quem quer jogar com segurança e receber parte do valor de volta.



Já falei lá no início do texto o quanto essa marca é fera. A Brazino não brinca em serviço. O cashback de cassino de 12% semanal é o mais sólido do mercado brasileiro hoje. Imagina perder R$ 1.000 numa semana e na quinta já receber R$ 120 de volta.



Parece pouco, mas a longo prazo é o que segura a "bronca”. E as ofertas dessa operadora não param por aí. A marca ainda te dá um presente de aniversário (na data do seu aniversário, claro) e também conta com a oferta de 300 giros grátis. Já está bom, hein?



Pontos positivos



Cashback automático semanal;



+ de 5000 slots no catálogo;



Outras promoções extras, como 300 giros grátis e presente de aniversário.



Ponto negativo



Limite de R$ 2.000 semanais.







Achou que a Estrela Bet ia ficar de fora do nosso top cassino com bônus de cashback? Não! Com a promoção Cashback de Final de Semana, aposte pelo menos R$ 20 nos jogos promocionais e receba 10% das perdas de volta.



O reembolso vai de R$ 50 a R$ 500 e cai automaticamente na conta após o término da promoção. Jogos válidos: Lucky Roulette 6, Mega Sic Bo, Mega Baccarat e Super 8 Baccarat.



>> Aproveite o cashback de 10% na Estrela Bet



Pontos positivos



Freebets práticas;



Depósitos e saques via Pix a partir de R$ 0,01;



Jogos populares inclusos, como Tigre Sortudo e Fortune Ox.



Ponto negativo



Valor baixo comparado aos concorrentes.







Sabia que a Luva Bet também é um dos cassinos online com cashback? Atualmente, a casa oferece retornos de 10% nos games da Darwin.



Se você perder entre R$ 50 e R$ 10.000 jogando na Darwin, recebe de volta 10% da perda em cashback, limitado a R$ 1.000. Exemplo fácil: perdeu R$ 100, recebe R$ 10 de volta.



O valor do cashback cai na sua conta em até 48h depois que acabar o fim de semana da promoção. Show, né?



Pontos positivos



Cashback progressivo que incentiva combos;



Outras promoções semanais, incluindo giros grátis;



Boa navegabilidade no celular.



Ponto negativo



Sem cashback fixo.







Na Multibet, o cashback é menor, mas garantido: 5% semanal. Para quem aposta todo dia, a regularidade faz diferença. Sem contar que estamos falando de uma plataforma nova e que já está oferecendo bônus de cashback.



Calma lá, meu chapa. A operadora ainda tem torneios e missões para quem é VIP. Ou seja, você pode ter ainda mais benefícios ao jogar nesta marca. Basta jogar e ir acumulando pontos.



>> Aproveitar cashback de 5% da Multibet



Pontos positivos



Sempre paga o reembolso semanalmente;



Missões diárias e semanais com prêmios;



Depósitos rápidos a partir de R$ 5.



Ponto negativo



Percentual abaixo da média dos demais cashbacks.







A Br4Bet aposta em um bônus de cashback semanal de até 10%. Além disso, tem um detalhe divertido: se você indicar um amigo e ele depositar, você ainda ganha R$ 5. Legal esse programa de indicação da casa, não acha? Eu mesmo já indiquei vários amigos e fiz uma graninha extra.



Pontos positivos



Cashback direto, rollover baixo;



Promoção de indicação ativa, premiando com R$ 5 por indicar um amigo;



Saques via Pix a partir de R$ 30.



Ponto negativo



Cashback limitado a R$ 4.500.







A Superbet oferece cashback diário nos Jogos da Fortuna (como Fortune Rabbit, Fortune Ox, Tigre Sortudo, Fênix Sortuda e Capivara da Fortuna). Basta ativar a promoção na aba “Promoções & Bônus” e jogar nos títulos participantes.



No fim do dia, suas perdas líquidas são calculadas e você recebe de 5% a 20% de volta, até R$ 5.000 por dia, dependendo do valor perdido:



R$ 20 a R$ 499,99 5%



R$ 500 a R$ 999,99 6%



R$ 1.000 a R$ 1.499,99 8%



R$ 1.500 a R$ 1.999,99 10%



R$ 2.000 a R$ 4.999,99 12%



R$ 5.000 a R$ 9.999,99 15%



R$ 10.000 ou mais 20%



>> Jogue na Superbet com o cashback até 20%



Pontos positivos



Bônus progressivo generoso;



Marca consolidada na Europa e Brasil;



Depósitos e saques rápidos com Pix a partir de R$ 1.



Ponto negativo



Cassino com provedores de jogos limitados, deixando seu catálogo de jogos mais curto.







Agora a Esportivabet também entrou no time dos cassinos com cashback. A operadora oferece 10% de retorno em slots Evoplay e 25% em slots Betting Games, com limite de até R$ 2.500 por semana.



Além disso, mantém seus diferenciais já conhecidos: depósito mínimo de apenas R$ 1, saque imediato e uma seleção de slots populares, incluindo títulos como Tigre Sortudo.



>> Resgatar bônus de cashback da Esportivabet



Pontos positivos



Cashback atrativo em slots selecionados;



Cassino 100% brasileiro, ideal para iniciantes;



Saque super rápido.



Ponto negativo



Cashback limitado a alguns provedores de jogos.







O Clube bet365 transforma suas apostas em recompensas. Basta clicar em “Participar” no início do mês e jogar em esportes ou slots elegíveis.



A cada R$ 50 apostados em slots, você ganha 1 giro grátis, acumulando até 250 giros por semana. É diversão com bônus de volta em créditos e giros.



>> Seja membro VIP da bet365 e jogue com cashback



Pontos positivos



Depósitos no Pix a partir de R$ 5;



Mais de 2000 jogos no catálogo de cassino.



Ponto negativo



Não é um cashback direto.







Na KTO, o jogador recebe cashback em cada rodada, com valores creditados em tempo real e disponíveis para saque imediato no Pix.



O maior percentual está nos Slots e Vídeo Bingo, com 0,25% de retorno, enquanto os demais jogos ficam em 0,15%. Jogos de jackpot progressivo e similares não oferecem cashback.



>> Resgatar bônus de cashback na KTO



Pontos positivos



Cashback em tempo real, sem burocracia;



Boa variedade de jogos, incluindo a saga Fortune completa;



Pagamentos via Pix a partir de R$ 20.



Ponto negativo



Percentuais de cashback baixos e limitados a alguns jogos.







Essa é uma operadora relativamente nova, mas que já vem ganhando espaço no mercado nacional. A BateuBet oferece cashback em forma de rodadas gratuitas. Ou seja, você transforma suas perdas em giros, podendo receber até 200 free spins.



Uma promoção como essa é imperdível, e por isso incluí a marca na lista dos melhores cassinos online com cashback em 2025.



>> Quero bônus de cashback de 200 free spins BateuBet



Pontos positivos



Percentuais de cashback altos;



Depósitos rápidos via Pix a partir de R$ 2.



Ponto negativo



Plataforma ainda sem renome.







Como funciona o cashback em cassinos?



O cashback de cassino é, basicamente, um jeito de diminuir o impacto das suas perdas. Funciona como uma espécie de “reembolso parcial”: o site olha quanto você perdeu em determinado período (pode ser um dia, uma semana ou até um mês inteiro) e devolve uma porcentagem desse valor.



Vamos a um exemplo prático: imagine que você jogou durante a semana, apostou R$ 500 e, no fim, acabou com prejuízo. Se o site oferece 10% de cashback, significa que você vai receber R$ 50 de volta na sua conta.



Parece pouco à primeira vista, mas a longo prazo isso faz uma baita diferença, porque dá mais fôlego para continuar jogando ou até recuperar parte do que perdeu.



Existem alguns formatos diferentes de ofertas de cashback. Veja só:

Automático: esse é o mais prático. O reembolso aparece direto na sua conta sem que você precise fazer nada;



esse é o mais prático. O reembolso aparece direto na sua conta sem que você precise fazer nada; Sob solicitação: aqui você precisa clicar em um botão, ativar a promoção ou até entrar em contato com o suporte para pedir o reembolso.



Além disso, cada site define a frequência do reembolso:



Diário: ótimo para quem joga todo dia, porque você não precisa esperar muito tempo pra receber;

Semanal: talvez o mais comum, usado por casas como a Brazino. Você joga durante a semana inteira e, no fim, recebe de volta uma porcentagem do total perdido;



ótimo para quem joga todo dia, porque você não precisa esperar muito tempo pra receber; Semanal: talvez o mais comum, usado por casas como a Brazino. Você joga durante a semana inteira e, no fim, recebe de volta uma porcentagem do total perdido; Mensal ou VIP: geralmente oferecido para jogadores frequentes ou membros de programas de fidelidade. O percentual costuma ser maior, mas a espera também é.

Tipos de bônus de cashback disponíveis



Nem todo bônus de cashback é igual e é justamente aí que muita gente se confunde. Cada cassino cria suas próprias regras: alguns devolvem pouco, mas quase sem exigências; outros oferecem percentuais altos, mas com limites ou condições de aposta mais pesadas.



Entender essas diferenças é essencial para escolher a melhor promoção para o seu estilo de jogo.

Pense no cashback como um “guarda-chuva” com vários formatos: muda a porcentagem, muda a frequência e, principalmente, muda se você pode sacar o valor de volta de forma livre ou se precisa apostar novamente antes.



Veja o que separei para você entender melhor:



Porcentagens e limites de cashback



Normalmente variam de 5% a 12%, com teto máximo definido (ex.: R$ 2.000). Alguns cassinos VIP chegam a oferecer percentuais ainda maiores para jogadores frequentes, mas sempre dentro de um limite de valor.



Frequência: diário, semanal, mensal, VIP



O mais comum é semanal. Já em programas VIP, pode chegar mensalmente em percentuais maiores. Os diários agradam quem gosta de jogar com frequência, enquanto os semanais acabam sendo um meio-termo interessante.



Cashback com ou sem rollover



O melhor é sem rollover, porque o dinheiro é seu na hora. Com rollover, você precisa apostar de novo antes de sacar, o que pode ser uma barreira para quem prefere apenas recuperar parte das perdas.



Como escolher o melhor bônus de cashback



Na hora de analisar um bônus de cashback, não adianta olhar só o número bonito que aparece no anúncio. Tem detalhes escondidos que fazem toda a diferença. Aqui estão os pontos que eu sempre considero antes de decidir:



Porcentagem vs. valor máximo: às vezes 10% parece ótimo, mas se o limite é baixo, o retorno não compensa. Melhor uma porcentagem menor com teto mais alto;



às vezes 10% parece ótimo, mas se o limite é baixo, o retorno não compensa. Melhor uma porcentagem menor com teto mais alto; Frequência do reembolso: cashback diário dá retorno rápido, semanal é o mais comum, e o mensal geralmente aparece em clubes VIP;



cashback diário dá retorno rápido, semanal é o mais comum, e o mensal geralmente aparece em clubes VIP; Condições de aposta (rollover): cashback sem rollover é ouro. Com rollover, você ainda precisa apostar de novo para liberar o dinheiro;



cashback sem rollover é ouro. Com rollover, você ainda precisa apostar de novo para liberar o dinheiro; Facilidade de saque: de nada adianta receber cashback se sacar for complicado. Prefira sites que pagam via Pix;



de nada adianta receber cashback se sacar for complicado. Prefira sites que pagam via Pix; Confiabilidade do site: cashback só tem valor se vier de uma casa confiável. Sempre cheque se o cassino é autorizado no Brasil.



Como ganhar reembolso em cassinos online?



O processo como ganhar reembolso em cassinos online é bastante simples, mas tem uma ordem que vale a pena seguir para não perder nada. Olha só o passo a passo e veja como funciona o cashback em cassinos mais uma vez:



Cadastre-se em um cassino com bônus de cashback: escolha um site que ofereça a promoção;

Faça um depósito e jogue normalmente: não precisa mudar sua rotina de apostas;

Aguarde o cálculo das perdas: o site soma quanto você perdeu no período válido;

Receba o cashback: em alguns casos cai automático, em outros você precisa solicitar;

Use como quiser: invista em novas apostas ou saque (quando permitido).



Dicas para aproveitar melhor o cashback no cassinos



O cashback só faz diferença de verdade se você souber usar do jeito certo. Algumas dicas rápidas que ajudam muito:



Ative sempre as promoções: alguns sites pedem que você clique em “Participar” antes de jogar. Não esqueça disso;



alguns sites pedem que você clique em “Participar” antes de jogar. Não esqueça disso; Aposte em jogos elegíveis: nem todos os jogos contam para o cashback, então confira a lista antes;



nem todos os jogos contam para o cashback, então confira a lista antes; Fique de olho no rollover: quando existe, você precisa apostar de novo antes de sacar;



quando existe, você precisa apostar de novo antes de sacar; Combine com outros bônus: cashback + freebets, por exemplo, pode render mais tempo de jogo;



cashback + freebets, por exemplo, pode render mais tempo de jogo; Prefira sites legalizados: além de segurança, garante que seu reembolso realmente será pago.



Vantagens e desvantagens do cashback em cassinos



O bônus de cashback tem seus pontos fortes e fracos. Vale a pena conhecer os dois lados da moeda antes de decidir:



Vantagens



Reduz o impacto das perdas, devolvendo parte do valor.



Algumas promoções não têm rollover, ou seja, o dinheiro é livre.



É ótimo para iniciantes que ainda estão testando estratégias.



Desvantagens



Normalmente vale só para jogos específicos.



Em alguns casos, o cashback volta como bônus, não como dinheiro real.



Pode exigir volume mínimo de apostas para liberar o reembolso.



Conclusão: Vale a pena apostar em cassinos com cashback em 2025?



Vale a pena usar cashback de cassino? Sim, e muito. Ele não faz milagre nem transforma perdas em lucro, mas dá aquele respiro quando o jogo não sai como esperado. É uma forma inteligente de jogar com mais tranquilidade.



Hoje, cassinos sérios como Brazino, Superbet e Estrela Bet oferecem promoções claras e vantajosas, garantindo não só benefícios reais, mas também confiança ao apostar.



Só um aviso importante: cashback não é desculpa para jogar sem limites. Use como um bônus extra, com consciência. Quando bem aproveitado, ele vira uma ótima ferramenta para deixar suas apostas mais leves e menos pesadas no bolso.



Perguntas frequentes sobre cashback em cassinos



O que é cashback em cassinos online?



É o reembolso parcial das perdas, creditado como saldo pelo cassino.



Como posso resgatar meu cashback?



Na maioria dos casos, o valor é liberado automaticamente na página de bônus. Em algumas plataformas, pode ser necessário solicitar ao suporte.



O cashback tem rollover?



Depende da promoção e da operadora. Algumas exigem rollover, outras não.



Quais jogos contam para o cashback?



Varia conforme o cassino. Cada promoção define os jogos elegíveis, como slots, roleta, blackjack ou outros títulos específicos.



O cashback é em dinheiro real ou bônus?



Isso também depende do site. Pode ser liberado como saldo real ou como bônus promocional.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



