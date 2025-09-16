Onde Jogar Roleta Brasileira Ao Vivo - Top 10 Plataformas

10 Melhores cassinos para jogar Roleta Brasileira em 2025Ranking dos top 10 cassinos regulamentados com roleta brasileira no Brasil hoje. Fique por dentro dos melhores bônus e veja como jogar hoje
Jogue com responsabilidade | 18+
A roleta brasileira é um dos melhores jogos de cassino para quem busca uma experiência imersiva em tempo real.
O jogo segue o mesmo formato da roleta europeia clássica, onde o objetivo é acertar em qual número a roleta vai parar.
Confira o ranking completo e fique por dentro dos melhores sites para jogar roleta brasileira ao vivo com bônus hoje, com destaque para a BetMGM!
Top 10 plataformas com roleta brasileira em 2025
Detalhes sobre os cassinos para jogar roleta brasileira ao vivo
- BetMGM - Super jackpot e recompensas diárias na Roleta de Ouro
- Brazino777 - Jogue roleta brasileira da Playtech com cashback
- Luva Bet - Conquiste recompensas no Clube do Luva ao jogar roleta
- Estrela Bet - O melhor app de apostas para jogar roleta brasileira
- Betnacional - Mesas exclusivas de roleta em português
- Superbet - Limites acessíveis nas melhores variantes da roleta ao vivo
- bet365 - Mais de 10 mesas originais com dealers experientes
- Novibet - Ofertas semanais de fichas douradas na roleta
- Sportingbet - Concorra a jackpots de até R$ 100 mil na roleta brasileira
- F12.Bet - Uma experiência VIP com limites abrangentes
Antes de entrar em detalhes sobre como jogar roleta brasileira, é importante que você conheça os melhores cassinos online com o jogo no Brasil. Entenda as vantagens de cada plataforma nos próximos tópicos e escolha o site ideal para você.
1. BetMGM - Concorra a recompensas na Roleta de Ouro
A BetMGM é uma das melhores plataformas legalizadas para jogar roleta brasileira porque oferece uma versão exclusiva do jogo: a roleta brasileira da BetMGM.
Além disso, a casa tem outras mesas em português, como Mega roleta brasileira e All Bets Blackjack Brasileira. E mais: na Roleta de Ouro, você concorre a prêmios gratuitos todos os dias.
>> Jogar roleta brasileira no BetMGM
Pontos positivos
- Mesas exclusivas de roleta;
- Super Jackpot diário;
- App Android de qualidade.
Ponto negativo
- Poucas versões de roleta contra a máquina.
2. Brazino777 - Top plataforma com roleta brasileira da Playtech
O catálogo ao vivo da Brazino777 tem mais de 300 mesas de qualidade, incluindo a famosa roleta brasileira da Playtech.
Para quem busca opções de jogos ao vivo em português, a Brasino é uma boa escolha não apenas pelo catálogo vasto, mas porque oferece cashback VIP de até 12% no cassino e paga em menos de 5 minutos com o Pix.
>> Jogar roleta brasileira no Brazino
Pontos positivos
- Saque rápido no Pix a partir de R$ 5;
- Torneios exclusivo;
- Ampla oferta de mesas em português.
Ponto negativo
- Sem torneios de roleta.
3. Luva Bet - Clube de fidelidade com recompensas na Roleta
A Luva Bet está no topo do ranking de novos cassinos online com roleta brasileira porque oferece depósitos acessíveis a partir de R$ 2 e tem um programa de fidelidade exclusivo para fãs de cassino.
Na Luva Bet, você encontra não apenas a roleta brasileira, como também diversas outras variantes populares de roleta, incluindo a Roleta Relâmpago.
>> Jogar roleta brasileira no Luva Bet
Pontos positivos
- Mais de 20 mesas brasileiras;
- Clube do Luva com recompensas;
- Saque na hora no Pix.
Ponto negativo
- Não tem app para Android.
4. Estrela Bet - Jogue a roleta brasileira pelo celular
Se você está em busca de um app de apostas de qualidade com roleta brasileira, a Estrela Bet é para você.
O app Estrela Bet está disponível para Android, aceita depósitos a partir de R$ 1 e tem uma das melhores usabilidades para iniciantes no mercado. O cassino ao vivo do app Estrela Bet tem uma seção só para mesas brasileiras.
>> Jogar roleta brasileira no Estrela Bet
Pontos positivos
- Torneio de mesas ao vivo;
- Mesas com limites acessíveis;
- Desafios premiados no app.
Ponto negativo
- Suporte pelo telefone pode demorar.
5. Betnacional - Mesas exclusivas de roleta em português
Gosta de jogos com RTP alto e está em busca de uma experiência diferente? Na Betnacional, você encontra várias mesas exclusivas de roleta, incluindo a Roleta Brasileira Betnacional e a Betnacional Auto Roulette.
A aposta mínima na maioria das variantes é apenas R$ 0.50 e os limites máximos podem chegar a R$ 50.000, então há opções para todo tipo de jogador.
>> Jogar roleta brasileira no Betnacional
Pontos positivos
- Mesas exclusivas de roleta;
- Visualização rápida de limites;
- Aceita depósitos a partir de R$ 0.01.
Ponto negativo
- Não tem clube de fidelidade.
6. Superbet - Roleta de prêmios e depósitos a partir de R$ 1
A Superbet oferece uma das mais acessíveis experiências para iniciantes. Além de aceitar depósitos a partir de R$ 1, a Superbet tem uma plataforma intuitiva e bem segmentada que qualquer pessoa consegue navegar com facilidade.
Além da roleta brasileira, a Superbet oferece mais de 1.500 dos melhores slots do Brasil hoje.
>> Jogar roleta brasileira no Superbet
Pontos positivos
- App Android com chat social;
- Roleta SuperSpin com prêmios diários;
- Acumulo de moedas nas suas apostas.
Ponto negativo
- Sem suporte oficial no Telegram.
7. bet365 - Versões originais dos melhores jogos de cassino ao vivo
A bet365 tem mais de 25 anos de experiência, atua em mais de 150 países e tem um dos catálogos mais completos do mercado.
Por lá, você encontra mais de 2.000 jogos, incluindo jogos crash originais, slots com jackpot progressivo e mesas exclusivas de blackjack, bacará e roleta. A bet365 roleta brasileira está disponível com RTP de 97.30%!
>> Jogar roleta brasileira no bet365
Pontos positivos
- Mesas originais com limite baixo;
- Clube de fidelidade;
- App Android de qualidade.
Ponto negativo
- Sem atendimento no WhatsApp.
8. Novibet - Fichas Douradas na Roleta ao Vivo
Se você está em busca de cassinos com bônus para jogar, sua procura acaba aqui! Na Novibet, você tem a chance de reivindicar fichas douradas na roleta ao vivo toda semana.
Isso sem contar com as recompensas de fidelidade e a Roleta de Prêmios com oportunidades diárias de giros grátis e fichas no cassino ao vivo.
>> Jogar roleta brasileira no Novibet
Pontos positivos
- Programa de fidelidade com prêmios giros grátis;
- Roda de Prêmios com fichas douradas;
- Mais de 50 mesas brasileiras.
Ponto negativo
- Bônus com prazos de uso curtos.
9. Sportingbet - Jackpots de até R$ 100.000 na Roleta Brasil
Assim como os bônus do cassino Brazino, os bônus da Sportingbet são aliados para quem busca saldo extra. Por lá, você concorre a jackpots de até R$ 100 mil na exclusiva Roleta Brasil ou na Roleta Relâmpago Ouro. O catálogo a Sportingbet tem mais de 50 mesas brasileiras, incluindo versões exclusivas com multiplicadores!
>> Jogar roleta brasileira no Sportingbet
Pontos positivos
- Interface amigável para iniciantes e depósito mínimo de R$ 5;
- Dezenas de mesas exclusivas;
- App disponível na Play Store.
Ponto negativo
- Não aceita depósito de R$ 1.
10. F12.Bet - As melhores opções de Roleta VIP em português
A F12.Bet é referência quando o assunto é experiência VIP. Com jogos como Roulette Live em português e Brazilian Roulette da Pragmatic, a F12.Bet se destaca pelos limites abrangentes e pelas versões com gráficos luxuosos.
Caso tenha qualquer dúvida, o suporte da F12.Bet é humanizado e funciona 24h por dia para te auxiliar quando necessário.
>> Jogar roleta brasileira no F12.Bet
Pontos positivos
- Ofertas sazonais no cassino com giros grátis;
- Depósito mínimo de R$ 2;
- Atendimento ágil e humanizado em português.
Ponto negativo
- Sem roleta exclusiva em português.
Melhores bônus para jogar roleta brasileira 2025
Jogar roleta brasileira com bônus é uma boa estratégia para aproveitar ao máximo a sua experiência. Hoje, existem vários bônus de roleta, de torneios a fichas douradas. Confira as melhores ofertas na tabela abaixo:
|Cassino
|Oferta
|Depósito mínimo
|Ganho máximo
|Brazino777
|Cashback de até 12% nas suas perdas da semana
|R$ 10
|Sem limite
|Estrela Bet
|Torneios com prêmios de até R$ 50.000
|R$ 1
|R$ 50.000
|Superbet
|Roda de Prêmios Superspin
|R$ 1
|R$ 10.000
|bet365
|Clube bet365 de fidelidade
|R$ 5
|Sem limite
|Sportingbet
|Trinca da Roleta com prêmios até R$ 100 mil
|R$ 5
|R$ 100.000
1. Cashback no Brazino
Na Brazino777, você tem a chance de receber um reembolso de até 12% nas perdas da semana. O valor do cashback varia de acordo com seus hábitos de aposta e nível VIP.
2. Torneio ao vivo Estrela Bet
Jogue os melhores jogos de roleta ao vivo na Estrela Bet e suba no ranking de jogadores para conquistar parte do prêmio de até R$ 50 mil!
3. Roleta SuperSpin Superbet
Cadastre-se na Superbet e concorra a recompensas diárias na roleta de prêmios SuperSpin. A maioria dos prêmios é sem rollover e você pode tentar a sorte gratuitamente.
4. Clube bet365
Na bet365 , jogadores cadastrados podem participar do Clube de Fidelidade para receber recompensas exclusivas nos melhores jogos de roleta do catálogo.
5. Trinca da Roleta Sportingbet
Faça 3 apostas consecutivas na Roleta Brasil da Sportingbet e concorra a uma parte do super Jackpot de até R$ 100.000!
Como funciona a roleta brasileira nos cassinos?
A roleta brasileira tem regras similares à roleta europeia, onde há uma roleta na tela com 37 números, do 0 ao 36. O objetivo é acertar em qual número a bola vai parar.
Regras da roleta brasileira
As regras da roleta brasileira são simples. Há dois tipos principais de apostas no jogo: apostas internas (em números mais específicos) e apostas externas (mais gerais, como vermelho/preto ou ímpar/par). No início da rodada, você escolhe o tipo de aposta e pronto!
>> Veja mais: Estratégias para apostar em roleta online
Tabela com detalhes da roleta brasileira
Existem várias versões da roleta brasileira. A seguir, confira as informações da roleta brasileira da Playtech, uma das mais famosas no mercado.
|Desenvolvedora
|Playtech
|Lançamento
|2020
|Volatilidade
|Não se aplica
|Linhas de pagamento
|Não se aplica
|Aposta mínima
|R$ 0.50
|Aposta máxima
|R$ 50.000
|Multiplicador
|35x
|Símbolos especiais
|Não se aplica
|Ganho máximo
|35:1
|Compatibilidade
|Android e iOS
|Modo Demo
|Não
|RTP
|97.30%
Experimente roleta brasileira grátis
Apesar de não haver uma versão demo da roleta brasileira, você pode experimentar grátis com ofertas e bônus nos melhores cassinos.
Maiores ganhos na roleta brasileira valendo dinheiro real
O prêmio máximo da roleta brasileira é 35:1. Ele é concedido em apostas corretas em um número específico da roda.
Qual o melhor horário para jogar roleta brasileira?
Não há um melhor horário para jogar roleta brasileira porque o jogo paga a qualquer hora. No entanto, alguns horários podem ser mais movimentados do que outros.
Principais recursos e RTP do jogo roleta brasileira
A roleta brasileira conta com RTP de 97.30%, um valor similar a outras versões de roleta no mercado. Confira a comparação das recompensas na tabela abaixo:
|Desenvolvedora
|OneTouch
|Lançamento
|15-09-2018
|Volatilidade
|Não se aplica
|Linhas de pagamento
|Não se aplica
|Aposta mínima
|R$ 2,50
|Aposta máxima
|R$ 7.500
|Multiplicador
|10x
|Símbolos especiais
|Não se aplica
|Ganho máximo
|10x
|Compatibilidade
|Android e iOS
|Modo Demo
|Disponível
|RTP
|98.65%
RTP
Roleta brasileira conta com um RTP acima da média de 97.30%.
Volatilidade
Como um jogo de cassino ao vivo, roleta brasileira não tem volatilidade especificada.
Símbolos especiais
A roleta brasileira não tem símbolos especiais porque é um jogo de mesa ao vivo.
Recursos disponíveis
Os recursos da roleta brasileira incluem chat interativo e apostas editáveis.
Linhas de pagamento
Ao invés de linhas de pagamento fixas, roleta brasileira tem um layout com 37 números.
Aposta mínima
A aposta mínima pode variar em cada cassino, mas costuma ser de R$ 0.50.
>> Veja mais: Melhores cassinos para jogar roleta online
Como elevar as suas chances na roleta brasileira
Não existe uma estratégia garantida para vencer na roleta, mas algemas dicas simples podem te ajudar a explorar ao máximo o que o jogo tem a oferecer:
- Respeite seus limites: aposte apenas o que pode e jogue de forma responsável, sempre pensando nas limitações do seu orçamento;
- Aproveite as ofertas: confira o catálogo promocional dos melhores cassinos brasileiros e aproveite ofertas de cashback, prêmios VIP e outros bônus;
- Entenda as regras: leia as regras com atenção e entenda os tipos de apostas disponíveis, bem como os limites de aposta e recursos;
- Jogue com responsabilidade: aposte apenas em cassinos regulamentados pela SPA/MF e lembre-se que o jogo é apenas entretenimento.
Conclusão: vale a pena apostar na roleta brasileira?
Vale a pena apostar na roleta brasileira porque ela oferece uma jogabilidade interativa com dealers experientes que falam português. A roleta brasileira é gravada em estúdios elegantes, paga até 35:1 e tem um RTP acima da média, então as chances de retorno a longo prazo são boas. Escolha um cassino com o jogo e experimente hoje!
Perguntas frequentes
Como funciona a roleta brasileira?
A roleta brasileira é um jogo ao vivo guiado por dealers que falam português. Ela funciona como outras roletas ao vivo onde o jogador precisa acertar o número em que a roleta para.
Qual a melhor plataforma para jogar roleta brasileira?
As melhores plataformas para jogar roleta brasileira hoje são BetMGM, bet365 , Novibet, Estrela Bet, Brazino777 e Sportingbet.
Onde jogar roleta brasileira grátis?
A roleta brasileira não tem versão demo grátis, mas você pode jogar para valer em cassinos online regulamentados como Novibet e Betnacional.
Onde jogar roleta brasileira com dinheiro real?
É possível jogar roleta brasileira com dinheiro real nos melhores cassinos brasileiros, como BetMGM, bet365 e Novibet.
Qual o melhor horário para a roleta brasileira?
O melhor horário para jogar roleta brasileira vai depender das suas preferências pessoais, já que o jogo paga a qualquer hora do dia.
Quanto posso ganhar na roleta brasileira?
É possível ganhar até 35x a sua aposta na roleta brasileira. O prêmio máximo é concedido com apostas internas em um número específico.
Recado do autor
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Artigos relacionados
- Melhores cassinos para jogar Baralho Online;
- Melhores cassinos para jogar Caramelo Sortudo;
- Melhores Plataformas para apostar em Jogos Crash.