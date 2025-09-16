Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Onde Jogar Roleta Brasileira Ao Vivo - Top 10 Plataformas

10 Melhores cassinos para jogar Roleta Brasileira em 2025

Ranking dos top 10 cassinos regulamentados com roleta brasileira no Brasil hoje. Fique por dentro dos melhores bônus e veja como jogar hoje
Autor Luiz Carlos
Tipo Informe Publicitário

A roleta brasileira é um dos melhores jogos de cassino para quem busca uma experiência imersiva em tempo real.

O jogo segue o mesmo formato da roleta europeia clássica, onde o objetivo é acertar em qual número a roleta vai parar.

Confira o ranking completo e fique por dentro dos melhores sites para jogar roleta brasileira ao vivo com bônus hoje, com destaque para a BetMGM!

Top 10 plataformas com roleta brasileira em 2025


Detalhes sobre os cassinos para jogar roleta brasileira ao vivo

  1. BetMGM - Super jackpot e recompensas diárias na Roleta de Ouro
  2. Brazino777 - Jogue roleta brasileira da Playtech com cashback
  3. Luva Bet - Conquiste recompensas no Clube do Luva ao jogar roleta
  4. Estrela Bet - O melhor app de apostas para jogar roleta brasileira
  5. Betnacional - Mesas exclusivas de roleta em português
  6. Superbet - Limites acessíveis nas melhores variantes da roleta ao vivo
  7. bet365 - Mais de 10 mesas originais com dealers experientes
  8. Novibet - Ofertas semanais de fichas douradas na roleta
  9. Sportingbet - Concorra a jackpots de até R$ 100 mil na roleta brasileira
  10. F12.Bet - Uma experiência VIP com limites abrangentes

Antes de entrar em detalhes sobre como jogar roleta brasileira, é importante que você conheça os melhores cassinos online com o jogo no Brasil. Entenda as vantagens de cada plataforma nos próximos tópicos e escolha o site ideal para você.

1. BetMGM - Concorra a recompensas na Roleta de Ouro

A BetMGM é uma das melhores plataformas legalizadas para jogar roleta brasileira porque oferece uma versão exclusiva do jogo: a roleta brasileira da BetMGM.

Além disso, a casa tem outras mesas em português, como Mega roleta brasileira e All Bets Blackjack Brasileira. E mais: na Roleta de Ouro, você concorre a prêmios gratuitos todos os dias.

>> Jogar roleta brasileira no BetMGM

Pontos positivos

  • Mesas exclusivas de roleta;
  • Super Jackpot diário;
  • App Android de qualidade.

Ponto negativo

  • Poucas versões de roleta contra a máquina.


2. Brazino777 - Top plataforma com roleta brasileira da Playtech

O catálogo ao vivo da Brazino777 tem mais de 300 mesas de qualidade, incluindo a famosa roleta brasileira da Playtech.

Para quem busca opções de jogos ao vivo em português, a Brasino é uma boa escolha não apenas pelo catálogo vasto, mas porque oferece cashback VIP de até 12% no cassino e paga em menos de 5 minutos com o Pix.

>> Jogar roleta brasileira no Brazino

Pontos positivos

  • Saque rápido no Pix a partir de R$ 5;
  • Torneios exclusivo;
  • Ampla oferta de mesas em português.

Ponto negativo

  • Sem torneios de roleta.


3. Luva Bet - Clube de fidelidade com recompensas na Roleta

A Luva Bet está no topo do ranking de novos cassinos online com roleta brasileira porque oferece depósitos acessíveis a partir de R$ 2 e tem um programa de fidelidade exclusivo para fãs de cassino.

Na Luva Bet, você encontra não apenas a roleta brasileira, como também diversas outras variantes populares de roleta, incluindo a Roleta Relâmpago.

>> Jogar roleta brasileira no Luva Bet

Pontos positivos

  • Mais de 20 mesas brasileiras;
  • Clube do Luva com recompensas;
  • Saque na hora no Pix.

Ponto negativo

  • Não tem app para Android.


4. Estrela Bet - Jogue a roleta brasileira pelo celular

Se você está em busca de um app de apostas de qualidade com roleta brasileira, a Estrela Bet é para você.

O app Estrela Bet está disponível para Android, aceita depósitos a partir de R$ 1 e tem uma das melhores usabilidades para iniciantes no mercado. O cassino ao vivo do app Estrela Bet tem uma seção só para mesas brasileiras.

>> Jogar roleta brasileira no Estrela Bet

Pontos positivos

  • Torneio de mesas ao vivo;
  • Mesas com limites acessíveis;
  • Desafios premiados no app.

Ponto negativo

  • Suporte pelo telefone pode demorar.


5. Betnacional - Mesas exclusivas de roleta em português

Gosta de jogos com RTP alto e está em busca de uma experiência diferente? Na Betnacional, você encontra várias mesas exclusivas de roleta, incluindo a Roleta Brasileira Betnacional e a Betnacional Auto Roulette.

A aposta mínima na maioria das variantes é apenas R$ 0.50 e os limites máximos podem chegar a R$ 50.000, então há opções para todo tipo de jogador.

>> Jogar roleta brasileira no Betnacional

Pontos positivos

  • Mesas exclusivas de roleta;
  • Visualização rápida de limites;
  • Aceita depósitos a partir de R$ 0.01.

Ponto negativo

  • Não tem clube de fidelidade.


6. Superbet - Roleta de prêmios e depósitos a partir de R$ 1

A Superbet oferece uma das mais acessíveis experiências para iniciantes. Além de aceitar depósitos a partir de R$ 1, a Superbet tem uma plataforma intuitiva e bem segmentada que qualquer pessoa consegue navegar com facilidade.

Além da roleta brasileira, a Superbet oferece mais de 1.500 dos melhores slots do Brasil hoje.

>> Jogar roleta brasileira no Superbet

Pontos positivos

  • App Android com chat social;
  • Roleta SuperSpin com prêmios diários;
  • Acumulo de moedas nas suas apostas.

Ponto negativo

  • Sem suporte oficial no Telegram.


7. bet365 - Versões originais dos melhores jogos de cassino ao vivo

A bet365 tem mais de 25 anos de experiência, atua em mais de 150 países e tem um dos catálogos mais completos do mercado.

Por lá, você encontra mais de 2.000 jogos, incluindo jogos crash originais, slots com jackpot progressivo e mesas exclusivas de blackjack, bacará e roleta. A bet365 roleta brasileira está disponível com RTP de 97.30%!

>> Jogar roleta brasileira no bet365

Pontos positivos

  • Mesas originais com limite baixo;
  • Clube de fidelidade;
  • App Android de qualidade.

Ponto negativo

  • Sem atendimento no WhatsApp.


8. Novibet - Fichas Douradas na Roleta ao Vivo

Se você está em busca de cassinos com bônus para jogar, sua procura acaba aqui! Na Novibet, você tem a chance de reivindicar fichas douradas na roleta ao vivo toda semana.

Isso sem contar com as recompensas de fidelidade e a Roleta de Prêmios com oportunidades diárias de giros grátis e fichas no cassino ao vivo.

>> Jogar roleta brasileira no Novibet

Pontos positivos

  • Programa de fidelidade com prêmios giros grátis;
  • Roda de Prêmios com fichas douradas;
  • Mais de 50 mesas brasileiras.

Ponto negativo

  • Bônus com prazos de uso curtos.


9. Sportingbet - Jackpots de até R$ 100.000 na Roleta Brasil

Assim como os bônus do cassino Brazino, os bônus da Sportingbet são aliados para quem busca saldo extra. Por lá, você concorre a jackpots de até R$ 100 mil na exclusiva Roleta Brasil ou na Roleta Relâmpago Ouro. O catálogo a Sportingbet tem mais de 50 mesas brasileiras, incluindo versões exclusivas com multiplicadores!

>> Jogar roleta brasileira no Sportingbet

Pontos positivos

  • Interface amigável para iniciantes e depósito mínimo de R$ 5;
  • Dezenas de mesas exclusivas;
  • App disponível na Play Store.

Ponto negativo

  • Não aceita depósito de R$ 1.


10. F12.Bet - As melhores opções de Roleta VIP em português

A F12.Bet é referência quando o assunto é experiência VIP. Com jogos como Roulette Live em português e Brazilian Roulette da Pragmatic, a F12.Bet se destaca pelos limites abrangentes e pelas versões com gráficos luxuosos.

Caso tenha qualquer dúvida, o suporte da F12.Bet é humanizado e funciona 24h por dia para te auxiliar quando necessário.

>> Jogar roleta brasileira no F12.Bet

Pontos positivos

  • Ofertas sazonais no cassino com giros grátis;
  • Depósito mínimo de R$ 2;
  • Atendimento ágil e humanizado em português.

Ponto negativo

  • Sem roleta exclusiva em português.


Melhores bônus para jogar roleta brasileira 2025

Jogar roleta brasileira com bônus é uma boa estratégia para aproveitar ao máximo a sua experiência. Hoje, existem vários bônus de roleta, de torneios a fichas douradas. Confira as melhores ofertas na tabela abaixo:

CassinoOfertaDepósito mínimoGanho máximo
Brazino777Cashback de até 12% nas suas perdas da semanaR$ 10Sem limite
Estrela BetTorneios com prêmios de até R$ 50.000R$ 1R$ 50.000
SuperbetRoda de Prêmios SuperspinR$ 1R$ 10.000
bet365Clube bet365 de fidelidadeR$ 5Sem limite
SportingbetTrinca da Roleta com prêmios até R$ 100 milR$ 5R$ 100.000

1. Cashback no Brazino

Na Brazino777, você tem a chance de receber um reembolso de até 12% nas perdas da semana. O valor do cashback varia de acordo com seus hábitos de aposta e nível VIP.


2. Torneio ao vivo Estrela Bet

Jogue os melhores jogos de roleta ao vivo na Estrela Bet e suba no ranking de jogadores para conquistar parte do prêmio de até R$ 50 mil!


3. Roleta SuperSpin Superbet

Cadastre-se na Superbet e concorra a recompensas diárias na roleta de prêmios SuperSpin. A maioria dos prêmios é sem rollover e você pode tentar a sorte gratuitamente.


4. Clube bet365

Na bet365 , jogadores cadastrados podem participar do Clube de Fidelidade para receber recompensas exclusivas nos melhores jogos de roleta do catálogo.


5. Trinca da Roleta Sportingbet

Faça 3 apostas consecutivas na Roleta Brasil da Sportingbet e concorra a uma parte do super Jackpot de até R$ 100.000!


Como funciona a roleta brasileira nos cassinos?

A roleta brasileira tem regras similares à roleta europeia, onde há uma roleta na tela com 37 números, do 0 ao 36. O objetivo é acertar em qual número a bola vai parar.

Regras da roleta brasileira

As regras da roleta brasileira são simples. Há dois tipos principais de apostas no jogo: apostas internas (em números mais específicos) e apostas externas (mais gerais, como vermelho/preto ou ímpar/par). No início da rodada, você escolhe o tipo de aposta e pronto!

>> Veja mais: Estratégias para apostar em roleta online

Tabela com detalhes da roleta brasileira

Existem várias versões da roleta brasileira. A seguir, confira as informações da roleta brasileira da Playtech, uma das mais famosas no mercado.

DesenvolvedoraPlaytech
Lançamento2020
Volatilidade Não se aplica
Linhas de pagamento Não se aplica
Aposta mínimaR$ 0.50 
Aposta máxima R$ 50.000
Multiplicador 35x
Símbolos especiaisNão se aplica 
Ganho máximo35:1 
Compatibilidade Android e iOS
Modo DemoNão  
RTP 97.30%

Experimente roleta brasileira grátis

Apesar de não haver uma versão demo da roleta brasileira, você pode experimentar grátis com ofertas e bônus nos melhores cassinos.

Maiores ganhos na roleta brasileira valendo dinheiro real

O prêmio máximo da roleta brasileira é 35:1. Ele é concedido em apostas corretas em um número específico da roda.

Qual o melhor horário para jogar roleta brasileira?

Não há um melhor horário para jogar roleta brasileira porque o jogo paga a qualquer hora. No entanto, alguns horários podem ser mais movimentados do que outros.

Principais recursos e RTP do jogo roleta brasileira

A roleta brasileira conta com RTP de 97.30%, um valor similar a outras versões de roleta no mercado. Confira a comparação das recompensas na tabela abaixo:

DesenvolvedoraOneTouch
Lançamento15-09-2018
VolatilidadeNão se aplica 
Linhas de pagamentoNão se aplica 
Aposta mínimaR$ 2,50 
Aposta máxima R$ 7.500
Multiplicador10x 
Símbolos especiais Não se aplica
Ganho máximo 10x 
Compatibilidade Android e iOS 
Modo Demo Disponível 
RTP98.65% 

RTP

Roleta brasileira conta com um RTP acima da média de 97.30%.

Volatilidade

Como um jogo de cassino ao vivo, roleta brasileira não tem volatilidade especificada.

Símbolos especiais

A roleta brasileira não tem símbolos especiais porque é um jogo de mesa ao vivo.

Recursos disponíveis

Os recursos da roleta brasileira incluem chat interativo e apostas editáveis.

Linhas de pagamento

Ao invés de linhas de pagamento fixas, roleta brasileira tem um layout com 37 números.

Aposta mínima

A aposta mínima pode variar em cada cassino, mas costuma ser de R$ 0.50.

>> Veja mais: Melhores cassinos para jogar roleta online

Como elevar as suas chances na roleta brasileira

Não existe uma estratégia garantida para vencer na roleta, mas algemas dicas simples podem te ajudar a explorar ao máximo o que o jogo tem a oferecer:

  1. Respeite seus limites: aposte apenas o que pode e jogue de forma responsável, sempre pensando nas limitações do seu orçamento;
  2. Aproveite as ofertas: confira o catálogo promocional dos melhores cassinos brasileiros e aproveite ofertas de cashback, prêmios VIP e outros bônus;
  3. Entenda as regras: leia as regras com atenção e entenda os tipos de apostas disponíveis, bem como os limites de aposta e recursos;
  4. Jogue com responsabilidade: aposte apenas em cassinos regulamentados pela SPA/MF e lembre-se que o jogo é apenas entretenimento.

Conclusão: vale a pena apostar na roleta brasileira?

Vale a pena apostar na roleta brasileira porque ela oferece uma jogabilidade interativa com dealers experientes que falam português. A roleta brasileira é gravada em estúdios elegantes, paga até 35:1 e tem um RTP acima da média, então as chances de retorno a longo prazo são boas. Escolha um cassino com o jogo e experimente hoje!

Perguntas frequentes

Como funciona a roleta brasileira?

A roleta brasileira é um jogo ao vivo guiado por dealers que falam português. Ela funciona como outras roletas ao vivo onde o jogador precisa acertar o número em que a roleta para.

Qual a melhor plataforma para jogar roleta brasileira?

As melhores plataformas para jogar roleta brasileira hoje são BetMGM, bet365 , Novibet, Estrela Bet, Brazino777 e Sportingbet.

Onde jogar roleta brasileira grátis?

A roleta brasileira não tem versão demo grátis, mas você pode jogar para valer em cassinos online regulamentados como Novibet e Betnacional.

Onde jogar roleta brasileira com dinheiro real?

É possível jogar roleta brasileira com dinheiro real nos melhores cassinos brasileiros, como BetMGM, bet365 e Novibet.

Qual o melhor horário para a roleta brasileira?

O melhor horário para jogar roleta brasileira vai depender das suas preferências pessoais, já que o jogo paga a qualquer hora do dia.

Quanto posso ganhar na roleta brasileira?

É possível ganhar até 35x a sua aposta na roleta brasileira. O prêmio máximo é concedido com apostas internas em um número específico.

Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.

** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.

Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

