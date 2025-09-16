Onde Jogar Roleta Brasileira Ao Vivo - Top 10 Plataformas

Ranking dos top 10 cassinos regulamentados com roleta brasileira no Brasil hoje. Fique por dentro dos melhores bônus e veja como jogar hoje

A roleta brasileira é um dos melhores jogos de cassino para quem busca uma experiência imersiva em tempo real.



O jogo segue o mesmo formato da roleta europeia clássica, onde o objetivo é acertar em qual número a roleta vai parar.



Confira o ranking completo e fique por dentro dos melhores sites para jogar roleta brasileira ao vivo com bônus hoje, com destaque para a BetMGM!

Top 10 plataformas com roleta brasileira em 2025







Detalhes sobre os cassinos para jogar roleta brasileira ao vivo



BetMGM - Super jackpot e recompensas diárias na Roleta de Ouro

Brazino777 - Jogue roleta brasileira da Playtech com cashback

Luva Bet - Conquiste recompensas no Clube do Luva ao jogar roleta

Estrela Bet - O melhor app de apostas para jogar roleta brasileira

Betnacional - Mesas exclusivas de roleta em português

Superbet - Limites acessíveis nas melhores variantes da roleta ao vivo

bet365 - Mais de 10 mesas originais com dealers experientes

Novibet - Ofertas semanais de fichas douradas na roleta

Sportingbet - Concorra a jackpots de até R$ 100 mil na roleta brasileira

F12.Bet - Uma experiência VIP com limites abrangentes



Antes de entrar em detalhes sobre como jogar roleta brasileira, é importante que você conheça os melhores cassinos online com o jogo no Brasil. Entenda as vantagens de cada plataforma nos próximos tópicos e escolha o site ideal para você.

1. BetMGM - Concorra a recompensas na Roleta de Ouro



A BetMGM é uma das melhores plataformas legalizadas para jogar roleta brasileira porque oferece uma versão exclusiva do jogo: a roleta brasileira da BetMGM.



Além disso, a casa tem outras mesas em português, como Mega roleta brasileira e All Bets Blackjack Brasileira. E mais: na Roleta de Ouro, você concorre a prêmios gratuitos todos os dias.

>> Jogar roleta brasileira no BetMGM



Pontos positivos



Mesas exclusivas de roleta;



Super Jackpot diário;



App Android de qualidade.



Ponto negativo



Poucas versões de roleta contra a máquina.







2. Brazino777 - Top plataforma com roleta brasileira da Playtech



O catálogo ao vivo da Brazino777 tem mais de 300 mesas de qualidade, incluindo a famosa roleta brasileira da Playtech.



Para quem busca opções de jogos ao vivo em português, a Brasino é uma boa escolha não apenas pelo catálogo vasto, mas porque oferece cashback VIP de até 12% no cassino e paga em menos de 5 minutos com o Pix.



>> Jogar roleta brasileira no Brazino



Pontos positivos



Saque rápido no Pix a partir de R$ 5;



Torneios exclusivo;



Ampla oferta de mesas em português.



Ponto negativo



Sem torneios de roleta.







3. Luva Bet - Clube de fidelidade com recompensas na Roleta



A Luva Bet está no topo do ranking de novos cassinos online com roleta brasileira porque oferece depósitos acessíveis a partir de R$ 2 e tem um programa de fidelidade exclusivo para fãs de cassino.



Na Luva Bet, você encontra não apenas a roleta brasileira, como também diversas outras variantes populares de roleta, incluindo a Roleta Relâmpago.



>> Jogar roleta brasileira no Luva Bet



Pontos positivos



Mais de 20 mesas brasileiras;



Clube do Luva com recompensas;



Saque na hora no Pix.



Ponto negativo



Não tem app para Android.







4. Estrela Bet - Jogue a roleta brasileira pelo celular



Se você está em busca de um app de apostas de qualidade com roleta brasileira, a Estrela Bet é para você.



O app Estrela Bet está disponível para Android, aceita depósitos a partir de R$ 1 e tem uma das melhores usabilidades para iniciantes no mercado. O cassino ao vivo do app Estrela Bet tem uma seção só para mesas brasileiras.



>> Jogar roleta brasileira no Estrela Bet



Pontos positivos



Torneio de mesas ao vivo;



Mesas com limites acessíveis;



Desafios premiados no app.



Ponto negativo



Suporte pelo telefone pode demorar.







5. Betnacional - Mesas exclusivas de roleta em português



Gosta de jogos com RTP alto e está em busca de uma experiência diferente? Na Betnacional, você encontra várias mesas exclusivas de roleta, incluindo a Roleta Brasileira Betnacional e a Betnacional Auto Roulette.



A aposta mínima na maioria das variantes é apenas R$ 0.50 e os limites máximos podem chegar a R$ 50.000, então há opções para todo tipo de jogador.



>> Jogar roleta brasileira no Betnacional



Pontos positivos



Mesas exclusivas de roleta;



Visualização rápida de limites;



Aceita depósitos a partir de R$ 0.01.



Ponto negativo



Não tem clube de fidelidade.



6. Superbet - Roleta de prêmios e depósitos a partir de R$ 1



A Superbet oferece uma das mais acessíveis experiências para iniciantes. Além de aceitar depósitos a partir de R$ 1, a Superbet tem uma plataforma intuitiva e bem segmentada que qualquer pessoa consegue navegar com facilidade.



Além da roleta brasileira, a Superbet oferece mais de 1.500 dos melhores slots do Brasil hoje.



>> Jogar roleta brasileira no Superbet



Pontos positivos



App Android com chat social;



Roleta SuperSpin com prêmios diários;



Acumulo de moedas nas suas apostas.



Ponto negativo



Sem suporte oficial no Telegram.







7. bet365 - Versões originais dos melhores jogos de cassino ao vivo



A bet365 tem mais de 25 anos de experiência, atua em mais de 150 países e tem um dos catálogos mais completos do mercado.



Por lá, você encontra mais de 2.000 jogos, incluindo jogos crash originais, slots com jackpot progressivo e mesas exclusivas de blackjack, bacará e roleta. A bet365 roleta brasileira está disponível com RTP de 97.30%!



>> Jogar roleta brasileira no bet365



Pontos positivos



Mesas originais com limite baixo;



Clube de fidelidade;



App Android de qualidade.



Ponto negativo



Sem atendimento no WhatsApp.







8. Novibet - Fichas Douradas na Roleta ao Vivo



Se você está em busca de cassinos com bônus para jogar, sua procura acaba aqui! Na Novibet, você tem a chance de reivindicar fichas douradas na roleta ao vivo toda semana.



Isso sem contar com as recompensas de fidelidade e a Roleta de Prêmios com oportunidades diárias de giros grátis e fichas no cassino ao vivo.



>> Jogar roleta brasileira no Novibet



Pontos positivos



Programa de fidelidade com prêmios giros grátis;



Roda de Prêmios com fichas douradas;



Mais de 50 mesas brasileiras.



Ponto negativo



Bônus com prazos de uso curtos.







9. Sportingbet - Jackpots de até R$ 100.000 na Roleta Brasil



Assim como os bônus do cassino Brazino, os bônus da Sportingbet são aliados para quem busca saldo extra. Por lá, você concorre a jackpots de até R$ 100 mil na exclusiva Roleta Brasil ou na Roleta Relâmpago Ouro. O catálogo a Sportingbet tem mais de 50 mesas brasileiras, incluindo versões exclusivas com multiplicadores!



>> Jogar roleta brasileira no Sportingbet



Pontos positivos



Interface amigável para iniciantes e depósito mínimo de R$ 5;



Dezenas de mesas exclusivas;



App disponível na Play Store.



Ponto negativo

Não aceita depósito de R$ 1.







10. F12.Bet - As melhores opções de Roleta VIP em português



A F12.Bet é referência quando o assunto é experiência VIP. Com jogos como Roulette Live em português e Brazilian Roulette da Pragmatic, a F12.Bet se destaca pelos limites abrangentes e pelas versões com gráficos luxuosos.

Caso tenha qualquer dúvida, o suporte da F12.Bet é humanizado e funciona 24h por dia para te auxiliar quando necessário.



>> Jogar roleta brasileira no F12.Bet



Pontos positivos

Ofertas sazonais no cassino com giros grátis;



Depósito mínimo de R$ 2;



Atendimento ágil e humanizado em português.



Ponto negativo

Sem roleta exclusiva em português.







Melhores bônus para jogar roleta brasileira 2025



Jogar roleta brasileira com bônus é uma boa estratégia para aproveitar ao máximo a sua experiência. Hoje, existem vários bônus de roleta, de torneios a fichas douradas. Confira as melhores ofertas na tabela abaixo:

Cassino Oferta Depósito mínimo Ganho máximo Brazino777 Cashback de até 12% nas suas perdas da semana R$ 10 Sem limite Estrela Bet Torneios com prêmios de até R$ 50.000 R$ 1 R$ 50.000 Superbet Roda de Prêmios Superspin R$ 1 R$ 10.000 bet365 Clube bet365 de fidelidade R$ 5 Sem limite Sportingbet Trinca da Roleta com prêmios até R$ 100 mil R$ 5 R$ 100.000

Na Brazino777, você tem a chance de receber um reembolso de até 12% nas perdas da semana. O valor do cashback varia de acordo com seus hábitos de aposta e nível VIP.







Jogue os melhores jogos de roleta ao vivo na Estrela Bet e suba no ranking de jogadores para conquistar parte do prêmio de até R$ 50 mil!







Cadastre-se na Superbet e concorra a recompensas diárias na roleta de prêmios SuperSpin. A maioria dos prêmios é sem rollover e você pode tentar a sorte gratuitamente.







Na bet365 , jogadores cadastrados podem participar do Clube de Fidelidade para receber recompensas exclusivas nos melhores jogos de roleta do catálogo.







Faça 3 apostas consecutivas na Roleta Brasil da Sportingbet e concorra a uma parte do super Jackpot de até R$ 100.000!







Como funciona a roleta brasileira nos cassinos?



A roleta brasileira tem regras similares à roleta europeia, onde há uma roleta na tela com 37 números, do 0 ao 36. O objetivo é acertar em qual número a bola vai parar.

. Crédito: Divulgaçãp

Regras da roleta brasileira



As regras da roleta brasileira são simples. Há dois tipos principais de apostas no jogo: apostas internas (em números mais específicos) e apostas externas (mais gerais, como vermelho/preto ou ímpar/par). No início da rodada, você escolhe o tipo de aposta e pronto!



>> Veja mais: Estratégias para apostar em roleta online



Tabela com detalhes da roleta brasileira



Existem várias versões da roleta brasileira. A seguir, confira as informações da roleta brasileira da Playtech, uma das mais famosas no mercado.

Desenvolvedora Playtech Lançamento 2020 Volatilidade Não se aplica Linhas de pagamento Não se aplica Aposta mínima R$ 0.50 Aposta máxima R$ 50.000 Multiplicador 35x Símbolos especiais Não se aplica Ganho máximo 35:1 Compatibilidade Android e iOS Modo Demo Não RTP 97.30%

Experimente roleta brasileira grátis



Apesar de não haver uma versão demo da roleta brasileira, você pode experimentar grátis com ofertas e bônus nos melhores cassinos.



Maiores ganhos na roleta brasileira valendo dinheiro real



O prêmio máximo da roleta brasileira é 35:1. Ele é concedido em apostas corretas em um número específico da roda.



Qual o melhor horário para jogar roleta brasileira?



Não há um melhor horário para jogar roleta brasileira porque o jogo paga a qualquer hora. No entanto, alguns horários podem ser mais movimentados do que outros.

Principais recursos e RTP do jogo roleta brasileira



A roleta brasileira conta com RTP de 97.30%, um valor similar a outras versões de roleta no mercado. Confira a comparação das recompensas na tabela abaixo:



Desenvolvedora OneTouch Lançamento 15-09-2018 Volatilidade Não se aplica Linhas de pagamento Não se aplica Aposta mínima R$ 2,50 Aposta máxima R$ 7.500 Multiplicador 10x Símbolos especiais Não se aplica Ganho máximo 10x Compatibilidade Android e iOS Modo Demo Disponível RTP 98.65%

RTP



Roleta brasileira conta com um RTP acima da média de 97.30%.



Volatilidade



Como um jogo de cassino ao vivo, roleta brasileira não tem volatilidade especificada.



Símbolos especiais



A roleta brasileira não tem símbolos especiais porque é um jogo de mesa ao vivo.



Recursos disponíveis



Os recursos da roleta brasileira incluem chat interativo e apostas editáveis.



Linhas de pagamento



Ao invés de linhas de pagamento fixas, roleta brasileira tem um layout com 37 números.



Aposta mínima



A aposta mínima pode variar em cada cassino, mas costuma ser de R$ 0.50.



>> Veja mais: Melhores cassinos para jogar roleta online



Como elevar as suas chances na roleta brasileira



Não existe uma estratégia garantida para vencer na roleta, mas algemas dicas simples podem te ajudar a explorar ao máximo o que o jogo tem a oferecer:

Respeite seus limites: aposte apenas o que pode e jogue de forma responsável, sempre pensando nas limitações do seu orçamento;

Aproveite as ofertas: confira o catálogo promocional dos melhores cassinos brasileiros e aproveite ofertas de cashback, prêmios VIP e outros bônus;

Entenda as regras: leia as regras com atenção e entenda os tipos de apostas disponíveis, bem como os limites de aposta e recursos;

Jogue com responsabilidade: aposte apenas em cassinos regulamentados pela SPA/MF e lembre-se que o jogo é apenas entretenimento.

Conclusão: vale a pena apostar na roleta brasileira?



Vale a pena apostar na roleta brasileira porque ela oferece uma jogabilidade interativa com dealers experientes que falam português. A roleta brasileira é gravada em estúdios elegantes, paga até 35:1 e tem um RTP acima da média, então as chances de retorno a longo prazo são boas. Escolha um cassino com o jogo e experimente hoje!

Perguntas frequentes



Como funciona a roleta brasileira?



A roleta brasileira é um jogo ao vivo guiado por dealers que falam português. Ela funciona como outras roletas ao vivo onde o jogador precisa acertar o número em que a roleta para.



Qual a melhor plataforma para jogar roleta brasileira?



As melhores plataformas para jogar roleta brasileira hoje são BetMGM, bet365 , Novibet, Estrela Bet, Brazino777 e Sportingbet.



Onde jogar roleta brasileira grátis?



A roleta brasileira não tem versão demo grátis, mas você pode jogar para valer em cassinos online regulamentados como Novibet e Betnacional.



Onde jogar roleta brasileira com dinheiro real?



É possível jogar roleta brasileira com dinheiro real nos melhores cassinos brasileiros, como BetMGM, bet365 e Novibet.



Qual o melhor horário para a roleta brasileira?



O melhor horário para jogar roleta brasileira vai depender das suas preferências pessoais, já que o jogo paga a qualquer hora do dia.



Quanto posso ganhar na roleta brasileira?



É possível ganhar até 35x a sua aposta na roleta brasileira. O prêmio máximo é concedido com apostas internas em um número específico.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



