Onde Apostar em Jogos Crash? Lista dos Melhores Sites Atualizada

Encontre os principais jogos Crash e saiba como eles funcionam. Lista com 10 Cassinos com Crash Games regulamentados e que pagam prêmios na hora com o Pix

Os jogos crash estão entre os principais jeitos de apostar. Hoje, o melhor Crash Game é o jogo do aviãozinho, o Aviator, e ele está disponível na BetMGM. Lá, qualquer vitória pode desencadear um big win de até R$ 5,3 milhões em dinheiro real.



Outros cassinos com jogos crash valem a pena, trazendo diferentes tipos de benefícios. Existem tantas opções que criamos uma lista com os top 10 sites com Crash Games em 2025. Fique comigo nessa leitura e veja como começar bem!



Top 10 cassinos com crash games - Atualizado 2025







BetMGM - O cassino que paga até R$ 5,3 milhões a qualquer momento

Brazino777 - O melhor cassino crash game com saque na hora

Multibet - O melhor cassino com torneios semanais

Estrela Bet - O melhor cassino com app de crash

Betnacional - O melhor cassino com crash de R$ 0,10

Superbet - O melhor cassino com Aviator

F12.Bet - O maior variedade de crash games

Br4Bet - O melhor cassino de crash com bônus sem depósito

Luva Bet - O melhor cassino com mega torneio JetX

Novibet - O melhor cassino com cashback em jogos crash



Os cassinos com jogos crash estão regulamentados e todos pagam com o Pix em até 2 horas, mas quase sempre os prêmios compensam em minutos ou na hora!



Entre tantas opções, as principais mudanças são as promoções de cada marca. Abaixo, você encontra todos os detalhes!



1. BetMGM - Cassino que paga até R$ 5,3 milhões de verdade



A BetMGM tem os principais jogos crash e se destaca pela promoção MGM do Milhão. Nela, você aposta nos títulos promocionais e qualquer vitória pode desencadear um jackpot, tendo um prêmio acumulado na casa dos R$ 5,3 milhões e aumentando todos os dias.



Ao entrar na página de Cassino na BetMGM, você encontra a categoria “Jogos Crash & Minas”. Há diferentes títulos disponíveis, com destaque maior para o jogo do aviãozinho Aviator, High Flyer BetMGM e FlyX. Em comum, todos são elegíveis ao jackpot milionário!



>> Concorra a R$ 5,3 milhões na BetMGM



Pontos positivos



Chance de Jackpot Milionário em qualquer vitória;



Variedade de títulos de Crash;



Missões semanais com crédito de aposta.



Ponto negativo



Não tem aplicativo de apostas.







2. Brazino777 - Melhor cassino crash game com saque na hora



A Brazino777 conta com a categoria “Jogos Crash”, onde há apostas em Crash Games e jogos instantâneos. O maior diferencial de apostar neste site é a possibilidade de sacar após qualquer vitória e receber em menos de 2 minutos. Portanto, apostou, venceu e sacou, sem burocracia!



Outro destaque que convém ser mencionado, a Brazino cria torneios diários e semanais de tempos em tempos. As Slots e mesas de Live Casino são os principais beneficiários dessas competições, mas há corridas por grandes vitórias nos títulos populares de Crash Games.



>> Aposte em jogos crash no Brazino



Pontos positivos



Saque mínimo de R$ 1;



Pagamento na hora;



Torneios para jogos Crash.



Ponto negativo



Não tem app de apostas.







3. Multibet - Melhor cassino com torneios semanais



A Multibet tem um torneio semanal que paga R$ 50.000 em dinheiro real aos jogadores de Aviator. Na prática, você aposta, vence e acumula pontos. Quanto mais pontos somar, maior é a sua posição final e a parcela da premiação total.



Esses torneios acontecem toda semana e o jogador pode conferi-los em “Torneios MultiVip”. A inscrição não exige nada além da conta verificada!



>> Dispute torneios na Multibet



Pontos positivos



Torneios de jogos crash semanais;



Programa de pontos a cada aposta;



Missões para reivindicar crédito de aposta.



Ponto negativo



Menor quantidade de crash.







4. Estrela Bet - Melhor cassino com app de crash games



A Estrela Bet tem o melhor aplicativo entre os cassinos com jogos crash hoje. Por isso, ele vale a pena entre os jogadores que buscam apostar com praticidade.



A marca ainda tem outras vantagens, como torneios, roleta de prêmios e saque mínimo bem acessível. Neste Cassino, dá para depositar ou sacar a partir de R$ 1 com o Pix.



>> Experimentar jogos crash no app Estrela Bet



Pontos positivos



App gratuito para Android;



Torneios semanais para crash;



Depósito e saque a partir de R$ 1.



Ponto negativo



Não tem clube de fidelidade.







5. Betnacional - Melhor cassino com jogos crash de R$ 0,10



A Betnacional nos permite depositar a partir de R$ 1. Mais do que isso, os jogos crash têm apostas mínimas bem reduzidas por rodada. Para ser mais preciso, dá para jogar com R$ 0,10 em certos títulos, como JetX.



Inclusive, o título da provedora Smartsoft Gaming possui torneios rotineiros, sendo possível ter vitórias e acumular pontos que geram outros prêmios.



>> Apostar na Betnacional com R$ 0,10



Pontos positivos



Variedade de crash games;



Apostas mínimas de R$ 0,10;



Torneios para apostas.



Ponto negativo



Não tem crédito de aposta extra.







6. Superbet - Melhor cassino com Aviator



Os cassinos com jogos crash costumam trazer o jogo do aviãozinho Aviator em destaque. No entanto, entre diferentes opções, a Superbet se torna a melhor escolha.



Quem aposta no Aviator concorre a R$ 50 mil às terças, quartas e quintas enquanto aposta. Esse torneio é fixo e exclusivo, e recompensa os fieis apostadores nesses 3 dias da semana.



>> Concorra a R$ 50 mil na Superbet



Pontos positivos



Aplicativo de apostas;



Torneio 3 vezes por semana;



Depósito mínimo de R$ 1.



Ponto negativo



Não tem cashback em crash game.







7. F12.Bet - Maior variedade de crash games



A F12.Bet tem uma página exclusiva para apostar nos jogos de crash no Cassino Online. Lá, são mais de 30 títulos distintos, reunindo opções populares, como Aviator e Spaceman, e outros menos conhecidos, mas igualmente bons, como Maestro e Crasher.



Por muito tempo, a F12.Bet criou promoções que focavam apenas no jogo do aviãozinho Aviator. Hoje, essas ofertas são mais raras, mas aparecem de surpresa de tempos em tempos.



>> Jogar crash game na F12.Bet



Pontos positivos



Longa lista de crash games;



Pagamento rápido com o Pix;



Títulos originais de crash games.



Ponto negativo



Poucas promoções fixas.







8. Br4Bet - Melhor cassino de crash com bônus sem depósito



Os jogadores verificados na Br4Bet ganham R$ 5 de crédito de aposta sem a necessidade de depositar. Para isso, basta ativar a oferta Indique e Ganhe.



Como o próprio nome sugere, o jogador deve fazer o registro e indicar um amigo ou familiar. Quando ele acrescenta R$ 20 ou mais pela primeira vez, é dado um crédito de aposta válido em jogos crash e games de R$ 5.



>> Indique e Ganhe R$ 5 na Br4Bet



Pontos positivos



Torneios para crash games;



Cashback semanal de 10%;



Bônus de Indique e Ganhe de R$ 5.



Ponto negativo



Aplica requisitos de apostas com bônus.







9. Luva Bet - Melhor cassino com mega torneio JetX



O JetX, também conhecido como jogo do foguetinho, tem a melhor versão no Cassino Luva Bet. Ao contrário de outros sites, esta marca possui o Mega Torneio JetX.



O nome não é à toa: são R$ 6 milhões em prêmios distribuídos entre os jogadores. Para isso, basta apostar normalmente e selecionar o botão “spin” quando aparecer na tela. Se ativar a oferta à tempo, dá para ter uma vitória instantânea de R$ 3.000.



>> Mega prêmio crash game na Luva Bet



Pontos positivos



Mega torneio JetX;



Promoções sazonais para crash games;



Excelente variedade de jogos.



Ponto negativo



Sem programa de fidelidade.







10. Novibet - melhor cassino com cashback em jogos crash



A Novibet Cassino tem cashback de 10% até R$ 1.000 no Aviator, um dos jogos crash mais populares do Brasil. Essa oferta é fixa e não acompanha nenhum requisito de aposta. Portanto, 10% da perda total volta como dinheiro de verdade.



Além do cashback, a marca tem aplicativo de Cassino para Android, clube de vantagens mensal com prêmios em dinheiro e ofertas sazonais para Crash, mesas ao vivo e Slots.



>> Receber 10% no Aviator Novibet



Pontos positivos



Cashback semanal para Aviator;



Aplicativo de Cassino para Android;



Clube de vantagens todos os meses.



Ponto negativo



Poucos crash games.







Como escolher o melhor site para jogar crash games?



Para escolher entre os cassinos com jogos crash, você deve preferir sites licenciados. Acima de tudo, acompanhar as avaliações dos jogadores nas redes sociais e agregadores de queixas, como Consumidor.Gov e Reclame Aqui.



Entre outros aspectos, vale a pena notar:



Variedade de jogos;



Apoio ao cliente;



Medidas de segurança e proteção;



Valor de saque mínimo;



Tipos de bônus e vantagens oferecidos.



Tipos de crash games que você vai encontrar



Os crash games não têm muitas variações de estilos, ao contrário das Slots e mesas de Cassino Ao Vivo. Ainda assim, há alguns subgêneros que vale a pena entender. Abaixo estão mais detalhes.



Crash game tradicional



Os jogos crash tradicionais são os títulos onde você aposta e saca antes do boom do avião, foguete e mais. JetX, Aviator e High Flyer são exemplos de jogos nesses moldes.



Crash com saque parcial



Como o próprio nome sugere, os crash games com retiradas parciais nos permitem apostar uma única vez e sacar 50% do valor da aposta. Desta forma, o valor restante continua disponível. A lógica para vencer é a mesma: saque antes do boom. Spaceman e Big Bass Crash permitem esse tipo de retirada.



Crash game instant win



Essa variação não depende da retirada parcial, embora parte da lógica se mantenha. Nesse tipo de crash, você aposta, tem uma vitória e decide continuar ou não. Caso prossiga na rodada seguinte, o prêmio aumenta de forma proporcional ao risco. Mines e Hot Shots Mines são os melhores exemplos.



Melhores bônus para jogar crash games



A BetMGM tem os melhores bônus para crash games em 2025. Essas ofertas valem a pena e geram prêmios sem iguais. Abaixo está uma tabela com as principais promoções!

Cassino Oferta Depósito mínimo Ganho máximo BetMGM MGM do Milhão R$ 20 Jackpot de R$ 5,3 milhões Brazino777 Cashback Semanal R$ 10 12% de cashback toda semana Novibet Cashback Aviator R$ 10 10% até R$ 100 em dinheiro real Multibet Torneio Semanal Aviator R$ 5 R$ 50.000 em prêmios toda semana Estrela Bet Semana das Estrelas R$ 1 Concorra a uma parte de R$ 100.000 em prêmios

1. BetMGM - Jackpot MGM do Milhão



Essa promoção tem 4 tipos de jackpots distintos, sendo que o mega jackpot paga R$ 5,3 milhões em dinheiro de verdade. Para participar, basta apostar nos crash games elegíveis.







2. Brazino777 - Cashback de 12% toda semana



A Brazino777 tem cashback de 7%, 10% e 12% toda semana, com quantia mínima de R$ 1 reembolso. O valor que volta depende da quantidade de dias com apostas realizadas. Se apostar menos de 5 dias, é 7%. Caso jogue 6 ou mais dias, é 10% de dinheiro de volta. Apenas jogadores VIP ganham 12%.







3. Novibet - Cashback de 10% até R$ 100



A Novibet devolve 10% das perdas semanais no Aviator até R$ 100. O valor volta como dinheiro real, então não há requisitos de apostas e nem nada parecido.







4. Multibet - Torneio semanal Aviator



O torneio semanal Aviator da Multibet distribui R$ 50.000 em prêmios toda semana. Para se inscrever e participar, basta ir à página de torneios e selecionar o botão “inscrição automática”. Depois disso, basta jogar e vencer. Cada R$ 1 em vitória equivale a 1 ponto, que te posiciona na competição.







5. Estrela Bet - Semana das Estrelas com R$ 100.000 em prêmios



A Estrela Bet está com a promoção Semana das Estrelas, onde dá para concorrer a R$ 100.000 em prêmios quando apostar no jogo do aviãozinho Aviator.







Como jogar crash games em cassinos?



Para jogar crash games, basta se registrar, cumprir a verificação e começar a apostar. Especialmente neste tipo de jogo, não há regras mirabolantes nem nada disso. Abaixo estão os detalhes!



. Crédito: Divulgação

Jogar Aviator na BetMGM



Regras do crash games



É necessário apostar no intervalo de 5 segundos antes da rodada começar ou durante a decolagem do aviãozinho, foguete, astronauta, etc. Quando o jogo começa, o valor da aposta é multiplicado pelo número que aparece na tela. Se quiser vencer, é necessário sacar antes da explosão.



Tabela com detalhes do crash game Aviator

Aviator Provedor Spribe RTP 97% Layout (linhas x colunas) Não se aplica Volatilidade Alta Multiplicador máximo 5.000x

Maiores ganhos no crash game



Não há um ganho máximo registrado e compartilhado entre os usuários. No entanto, há relatos que o Aviator já realizou pagamentos máximos, que equivale a 5.000x o valor da aposta. Convém citar que outros jogos, como FlyX e JetX, têm multiplicador máximo de 25.000x.



Melhor horário para jogar crash game



Não há melhor horário para jogar crash games. Esses títulos têm resultados gerados proceduralmente. Portanto, toda rodada é única independente do minuto ou da hora.



Vale a pena jogar crash games online?



Sim, vale a pena apostar em jogos crash nos Cassinos Online regulamentados. Esses tipos de apostas são mais simples em comparação às Slots. Acima de tudo, os games aparecem elegíveis aos principais bônus de apostas.



Dicas para aumentar suas chances nos crash games



Entenda o jogo: Leia as regras e teste antes;



Use bônus com sabedoria: Ative promoções antes de jogar;



Aposte com limites: Defina um orçamento;



Prefira jogos com RTP alto: Quando disponível.



Conclusão: vale a pena jogar crash games online?



Vale a pena apostar em jogos crash, desde que saiba que todas as rodadas dependem da sorte. Esses jogos são versáteis e têm prêmios proporcionais ao risco. Portanto, cada novo instante com a aposta em jogo tem grandes chances do boom e, consequentemente, o fim da rodada.



Tenha isso em mente quando apostar para que seja responsável. E quando apostar, prefira a BetMGM, que tem bons bônus e um jackpot milionário de R$ 5,3 milhões!



Perguntas frequentes



Quais os melhores sites para jogar crash games?



Sites como BetMGM, Brazino777 e Novibet oferecem variedade, bônus e saque rápido.



Posso jogar crash games no celular?



Sim! Todos os sites listados funcionam perfeitamente no mobile.



Preciso baixar algum app para jogar crash games?



Não necessariamente. Muitos funcionam direto no navegador.



Tem como jogar crash games grátis?



Alguns sites oferecem versões demo, dependendo da marca.



Os jogos crash games são confiáveis?



Sim, todos os sites recomendados são licenciados e auditados.

Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



