Fortune Rabbit: Saiba Tudo do Jogo do Coelhinho Com Bônus

Fortune Rabbit: Guia Completo do Jogo Do Coelhinho em 2025Fortune Rabbit grátis com bônus e giros grátis. Conheça o Jogo do Coelhinho da PG Soft e aproveite ofertas exclusivas
Jogue com responsabilidade | 18+
Você já ouviu falar do Fortune Rabbit, também chamado de Jogo do Coelhinho? O jogo caiu no gosto dos brasileiros, e não é por acaso: ele está disponível em grandes casas de apostas que operam de forma legal no Brasil.
Se você quer experimentar o Fortune Rabbit grátis ou até mesmo jogar a versão que paga em dinheiro, saiba que a Superbet se destaca por liberar rodadas grátis nesse slot. Confira a toplist abaixo e descubra outros melhores cassinos online para se divertir.
Top 10 cassinos com Fortune Rabbit – Atualizado 2025
Detalhes sobre as plataformas para jogar no Coelhinho online
- Superbet – Aposta mínima de R$ 0,50 e giros grátis nos slots como Fortune Rabbit
- Br4Bet – Cashback até 10% sobre perdas em jogos como jogo do coelho
- Multibet – Depósitos desde R$ 5 e inclui o Fortune Rabbit em torneios e missões
- Brazino777 – Oferece o Fortune Rabbit em versão demo e valendo dinheiro real
- Hiperbet – Até 100 giros extras no Fortune Rabbit, cada uma no valor de R$ 0,50
- Esportivabet – Torneios de cassino e cashback, incluindo o jogo do coelho
- Luva Bet – Promoções regulares como torneios e cashback com Fortune Rabbit
- bet365 – Promoções de fidelidade com o clube próprio com várias vantagens
- KTO – Até 100 rodadas grátis em slots da PG Soft, incluindo o Fortune Rabbit
- F12.Bet – Depósitos de R$ 2 e promoções que liberam rodadas no Fortune Rabbit
Confira mais detalhes sobre cada um dos cassinos que separei aqui:
1. Superbet – Giros grátis e aposta mínima acessível
A Superbet é uma das plataformas que mais investe no Fortune Rabbit. Com o recurso SuperSpin, o jogador pode receber rodadas grátis sem depósito, algo raro no mercado. Além disso, o jogo pode ser testado a partir de apenas R$ 0,50.
>> Aproveite o Coelhinho na Superbet
Pontos positivos
- Rodadas grátis sem depósito;
- Aposta mínima baixa;
- Plataforma com SuperSpin.
Ponto negativo
- Não possui uma política forte de bônus de cassino.
2. Br4Bet – Cashback semanal + torneio com o Jogo do Coelhinho
A Br4Bet não foca em rodadas grátis, mas tem uma oferta gigantesca: o "Torneio PG Soft”, que paga uma bolada por semana, hein? E o Jogo do Coelhinho está dentro dessa lista!
>> Jogue no Coelhinho da Br4Bet e participe dos torneios
Pontos positivos
- Oferta com prêmios grandes nos games da PG Soft;
- Programa simples de entender;
- Proteção contra grandes quedas.
Ponto negativo
- Falta de bônus específicos para o Fortune Rabbit.
3. Multibet – Depósitos baixos e clube exclusivo
Com depósito mínimo de apenas R$ 5, a Multibet é uma das marcas mais acessíveis. O Coelhinho faz parte de torneios e do programa MultiVIP, onde as missões se tornam prêmios. Além disso, tem cashback semanal de 5%.
>> Jogue Fortune Rabbit na MultiBet
Pontos positivos
- Depósito inicial baixo;
- Programa MultiVIP atrativo e cashback;
- Torneios constantes.
Ponto negativo
- Sem bônus direto para o jogo.
4. Brazino777 – Versão demo liberada do Fortune Rabbit
O Brazino777 permite jogar o Fortune Rabbit tanto em versão demo quanto em dinheiro real. O bônus no cassino Brazino atualmente é de 300 giros gratuitos. Ou seja, você pode explorar bem esse e outros games da operadora.
Pontos positivos
- Fortune Rabbit disponível em versão demo;
- Promoções sazonais interessantes;
- Plataforma que dá muitos giros grátis.
Ponto Negativo
- Site com design muito antigo.
5. Hiperbet – Rodadas grátis no Fortune Rabbit
Na Hiperbet, o jogo Fortune Rabbit pode ser jogado com giros extras. São 30 giros de R$ 0,50 por joguinho, com prêmios em dinheiro real e sem exigência de rollover.
>> Jogue no Coelhinho grátis na Hiperbet
Pontos positivos
- Rodadas grátis no jogo do coelhinho;
- Pagamento imediato dos prêmios;
- Sem exigência de rollover.
Ponto negativo
- Quantidade limitada de rodadas.
6. Esportivabet – Torneios e cashback com o jogo do coelho
A Esportivabet destaca o Fortune Rabbit em torneios de cassino e oferece cashback em apostas em slots. E claro: a casa tem "Missões” que bonificam o usuário.
>> Aproveite o cashback da Esportivabet
Pontos positivos
- Torneios constantes;
- Cashback em cassino;
- Variedade de jogos.
Ponto negativo
- Interface menos intuitiva.
7. Luva Bet – Cashback e torneios regulares com slots
A Luva Bet é mais discreta, mas confiável. Costuma oferecer promoções regulares aliando apostas e cassino. Um exemplo: apostando no Brasileirão, você recebe freespins no cassino da casa. Ou seja, compensa!
>> Ganhe rodadas grátis na saga Fortune da Luva Bet
Pontos positivos
- Bônus de rodadas free;
- Plataforma estável;
- Cassino variado.
Ponto negativo
- Falta de destaque em promoções.
8. bet365 – Segurança e promoções sazonais com giros grátis
A bet365 é reconhecida mundialmente e atua no Brasil com licença. O Fortune Rabbit jogo está disponível no catálogo, e a casa promove o "Clube bet365”, que oferece giros grátis em slots selecionados.
>> Aproveite Fortune Rabbit na bet365
Pontos positivos
- Plataforma segura e consolidada;
- Promoções legais e recorrentes;
- Clube de recompensas ativo.
Ponto negativo
- Não possui bônus fixo para cassino.
9. KTO – Missões que rendem rodadas grátis no Fortune Rabbit e outros
Na KTO, o Fortune Rabbit aparece em promoções como “Jogo da Semana" e em missões diárias. O jogador pode conseguir até 200 rodadas grátis ao completar tarefas simples.
>> Ganhe rodadas grátis na KTO
Pontos positivos
- Muitas rodadas grátis disponíveis no "Jogo da Semana”;
- Grande catálogo de slots;
- Aplicativo otimizado.
Ponto negativo
- As promoções variam e nem sempre incluem o Fortune Rabbit.
10. F12.Bet – Depósitos acessíveis e prêmios surpresa no Fortune Rabbit
A F12.Bet se destaca por aceitar depósitos desde R$ 2. Suas promoções de roleta de prêmios podem liberar rodadas grátis no Fortune Rabbit, tornando-a uma opção acessível a grande maioria dos brasileiros.
>> Jogue Fortune Rabbit agora na F12.Bet
Pontos positivos
- Depósito inicial baixo;
- Rodadas grátis via roleta promocional;
- Catálogo variado.
Ponto negativo
- Sem promoções fixas para o jogo.
Melhores bônus para jogar Fortune Rabbit em cassinos
Mas, afinal de contas, quais são os cassinos com bônus para jogar Coelhinho? Essa é uma dúvida pertinente e que muitos jogadores têm. Por isso, fui atrás das melhores ofertas e trago tudo a seguir!
|Cassino
|Oferta
|Depósito mínimo
|Ganho máximo
|Superbet
|Giros grátis sem depósito
|R$ 1
|Variável
|Br4Bet
|Cashback 10%
|R$ 5
|R$ 4.000
|Multibet
|Torneios MultiVIP
|R$ 5
|Variável
|KTO
|Até 100 rodadas grátis
|R$ 10
|Variável
|bet365
|Clube bet365 – pontos convertidos em bônus
|R$ 5
|Variável
Superbet – SuperSpin com rodadas grátis
Na Superbet, o SuperSpin garante rodadas grátis sem depósito inicial. Você pode começar no Fortune Rabbit sem gastar nada e ainda acumular ganhos reais.
Br4Bet – Cashback semanal de até 10%
Se você jogar Fortune Rabbit e não tiver sorte, a Br4Bet devolve até 10% das perdas em forma de cashback, com limite de R$ 4.000 por semana.
Multibet – Torneios MultiVIP
O MultiVIP da Multibet permite acumular pontos e participar de torneios. O Fortune Rabbit slot está incluso e pode render prêmios extras.
KTO – Jogo da semana com até 100 giros
Com o Jogo da Semana, o jogador pode conquistar até 100 rodadas grátis. O Fortune Rabbit aparece em destaque entre os slots da PG Soft.
bet365 – Clube bet365
O Clube bet365 recompensa sua atividade. A cada aposta em cassino, você acumula pontos que podem ser trocados por créditos e rodadas grátis em slots, inclusive no Fortune Rabbit durante promoções específicas.
Como funciona o Fortune Rabbit?
O Fortune Rabbit é um jogo de slot desenvolvido pela PG Soft em 2023. Ele tem como tema o coelho da sorte, um símbolo de prosperidade.
Regras do Fortune Rabbit
- Apostas a partir de R$ 0,50;
- Grade 3-4-3 com 10 linhas de pagamento;
- Multiplicadores que podem chegar a 5.000x;
- Símbolos especiais como o coelho wild, cenouras e lingotes de ouro.
Jogue Fortune Rabbit na Superbet
Tabela com detalhes do Jogo do Coelhinho da PG Soft
Para que tudo fique mais claro (e para que você tenha uma experiência bem positiva), criei uma tabela com todos os detalhes do jogo. Veja a seguir:
|Detalhe
|Informação
|Desenvolvedora
|PG Soft
|Lançamento
|2023
|Volatilidade
|Média
|Linhas de pagamento
|10
|Aposta mínima
|R$ 0,50
|Aposta máxima
|R$ 400
|Multiplicador
|Até 5.000x
|Símbolos especiais
|Coelho, Ouro, Cenoura
|Ganho máximo
|5.000x
|Compatibilidade
|PC, iOS, Android
|Modo Demo
|Sim
|RTP
|96,75%
Principais recursos e RTP do jogo Fortune Rabbit
O Fortune Rabbit tem um RTP que agrada bastante. Além disso, é um jogo de volatilidade média, ou seja, ele não demora muito para soltar ganhos menores. No fim, ele consegue equilibrar bem a frequência de vitórias com a chance de pegar algo mais interessante.
|Game
|RTP
|Volatilidade
|Prêmio Máximo
|Fortune Rabbit
|96,75%
|Média
|5.000x aposta
RTP
Um dos pontos fortes do jogo, 96,75%,acima da média do mercado.
Volatilidade
Média, equilibrando frequência de ganhos e prêmios maiores.
Símbolos Especiais
Incluem coelho, cenouras mágicas e ouro, responsáveis por multiplicar prêmios.
Recursos Disponíveis
Rodadas bônus, multiplicadores aleatórios e possibilidade de jackpots.
Linhas de Pagamento
São 10 linhas fixas, fáceis de entender para iniciantes.
Aposta Mínima
A partir de R$ 0,50, tornando-o acessível a todos os jogadores.
Dicas para elevar as chances de ganhar no Fortune Rabbit
Quer aproveitar melhor sua experiência no Fortune Rabbit, o famoso Jogo do Coelhinho? Essas dicas podem te ajudar a jogar de forma mais consciente e divertida:
- Comece pela versão demo: é a maneira ideal de entender o ritmo do jogo e como funcionam os símbolos, sem arriscar dinheiro logo de cara;
- Aproveite promoções: giros grátis e cashback ajudam a jogar por mais tempo sem precisar gastar tanto;
- Defina um limite de apostas: escolha um valor que caiba no seu bolso e mantenha esse controle, mesmo na empolgação;
- Entenda bem os recursos: mesmo sendo simples, vale conhecer os multiplicadores e símbolos especiais para saber quando eles podem aparecer;
- Jogue como diversão: encare o Fortune Rabbit como entretenimento, sem pressão para ganhar a qualquer custo.
Conclusão: vale a pena apostar no Fortune Rabbit?
Vale a pena experimentar o Fortune Rabbit sim. É um jogo simples de entender, leve de jogar e que vem arrastando multidões pelo Brasil. Esse é um dos jogos com RTP alto, o que traz mais vantagens para o jogo
Se a sua ideia é começar sem colocar dinheiro de cara, a Superbet e a Hiperbet são ótimos pontos de partida, porque dão giros grátis para você entender como o game funciona.
Agora, se você já pensa em apostar, mas quer ter uma certa proteção e até vantagens mais interessantes, a Br4Bet e a KTO são boas opções também.
O mais importante é jogar com responsabilidade, saber se divertir e aproveitar tudo que o Jogo do Coelho pode oferecer.
Perguntas Frequentes
Como funciona o Fortune Rabbit?
É um slot da PG Soft com 10 linhas de pagamento, RTP de 96,75% e multiplicadores de até 5.000x.
Qual a melhor plataforma para jogar Fortune Rabbit?
Superbet e KTO oferecem boas promoções, enquanto Br4Bet e bet365 garantem uma plataforma bem simples para brincar.
Onde jogar Fortune Rabbit grátis?
Sim, na Superbet, KTO, Hiperbet e Brazino777 e outros cassinos online.
Onde jogar Fortune Rabbit com dinheiro real?
Todas as 10 plataformas listadas permitem apostas reais e são sites seguros.
Qual o melhor horário para jogar Fortune Rabbit?
Não há horário garantido, mas muitos jogadores preferem a madrugada pela estabilidade do sistema.
Quanto posso ganhar no Fortune Rabbit?
Até 5.000 vezes o valor apostado.
Recado do autor
* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.
** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.
Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!
Artigos relacionados
- Melhores cassinos para jogar Blackjack;
- Melhores cassinos para jogar Gates of Olympus;
- Bônus indique um amigo: Melhores Plataformas.