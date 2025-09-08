Blackjack Online: Melhores Cassinos Para Jogar em 2025

O Blackjack online é um dos jogos de mesa mais populares do mundo. Aqui neste conteúdo, você vai aprender como jogá-lo com segurança nos melhores cassinos.

Você pode jogar Blackjack online nos melhores cassinos com licença brasileira, aproveitando assim um dos jogos de mesa mais fáceis de entender e mais divertido.



Aqui neste guia, você vai entender onde encontrar os melhores jogos de Blackjack online, como no BetMGM e Br4Bet, alguns dos principais cassinos no Brasil. Vamos agora entender onde jogar 21 com segurança, então não deixe de conferir a toplist abaixo!



Top 10 Cassinos com Blackjack online - Atualizado 2025







BetMGM – Prêmios diários com a roleta de ouro

Br4Bet – Cashback semanal para jogos de cassino

Luva Bet – Clube do Luva com boas recompensas

Hiperbet – Dezenas de jogos de Blackjack ao vivo

Brazino – Reembolso semanal de até 12%

Estrela Bet – Muitas mesas brasileiras de Blackjack

Superbet – Super Spin com prêmios diários

Esportivabet – Cashback em crédito real no cassino ao vivo

F12.Bet – Promoções regulares de rodadas grátis

Novibet – Prêmios diários na roleta Novibet



1. BetMGM – Concorra a prêmios diários e jogue blackjack online



A BetMGM tem uma oferta interessante de jogos 21 e conta com promoções para cassino que permitem ao jogador aproveitar mais esses títulos. Com a roleta de ouro, você pode concorrer a prêmios diários e assim jogar mais Blackjack na plataforma.



Com os créditos de aposta no cassino ao vivo, é possível jogar em diferentes mesas de Blackjack em tempo real. O cassino BetMGM também tem um app móvel para você jogar em seu celular com facilidade.



>> Ganhar créditos no BetMGM



Pontos positivos



Boa oferta para cassino ao vivo;



Aplicativo móvel;



Suporte 24/7.



Ponto negativo



O depósito mínimo não é tão baixo.







2. Br4Bet – Cashback semanal nos jogos de cassino



O cassino Br4Bet tem mais de 100 títulos de Blackjack disponíveis para você aproveitar. E o melhor é que com o cashback semanal, é possível ganhar de volta uma parte do valor que perder nas mesas de 21.



A plataforma é bem simples e fácil de usar, sendo muito prático realizar as pesquisas pelos melhores jogos de Blackjack e encontrar o título com o qual você mais se identifica.



>> Aproveitar cashback Br4bet



Pontos positivos



Muitas mesas ao vivo de Blackjack;



Site com layout simples e intuitivo;



Várias ofertas promocionais.



Ponto negativo



Catálogo de jogos é menor.







3. Luva Bet – Aproveite as dezenas de mesas de blackjack online



A Luva Bet se destaca como uma opção para quem quer jogar Blackjack online por trazer dezenas de mesas, incluindo jogos brasileiros. A principal promoção desse cassino com Blackjack online é o seu clube VIP.



Com ele, você pode cumprir as missões e acumular recompensas que melhoram à medida que seu nível sobe. O cassino Luva Bet também é interessante por permitir depósitos mínimos baixos de R$ 2.



>> Aproveitar o Clube do Luva



Pontos positivos



Depósito mínimo de R$ 2;



Clube VIP com boas recompensas;



Dezenas de mesas de Blackjack.



Ponto negativo



Não tem aplicativo móvel.







4. Hiperbet – Mais de 350 títulos de blackjack online



O cassino Hiperbet não tem tantas promoções disponíveis, mas chama a atenção pela quantidade de mesas de Blackjack online. São mais de 350 para você escolher e se divertir.



Isso sem falar que o site é simples de usar e tem suporte 24/7, caso você precise tirar qualquer dúvida antes de se divertir.



>> Aproveitar jogos blackjack no Hiperbet



Pontos positivos



Mais de 350 mesas de Blackjack;



Suporte ao vivo em português;



Pagamentos com Pix.



Ponto negativo



Sem muitas promoções de cassino.







5. Brazino – Cashback semanal de 12% no cassino



No Brazino, você pode aproveitar o cashback semanal de 12% para cassino e jogar Blackjack com a possibilidade de receber um reembolso pelas suas perdas no jogo.



O cashback é pago toda quinta-feira e o valor vai variar conforme o depósito e o período de apostas que o jogador fez na semana. Além disso, o Brazino traz outras promoções interessantes como presente de aniversário e giros grátis.



>> Aproveitar cashback no Brazino



Pontos positivos



Boa oferta de jogos de Blackjack;



Reembolso semanal de até 12%;



Atendimento ao cliente rápido.



Ponto negativo



Depósito mínimo poderia ser menor.







6. Estrela Bet – Variedade de mesas brasileiras de blackjack



A Estrela Bet chama a atenção de quem quer jogar Blackjack porque traz muitas opções de mesas brasileiras. Desse modo, os jogadores podem ter uma experiência mais imersiva e completa.



Sem falar que o site é seguro e fácil de usar, e permite pagamentos a partir de R$ 1, sendo bastante acessível para todos os jogadores independente do orçamento disponível para apostar.



>> Jogar blackjack no Estrela Bet



Pontos positivos



Depósitos a partir de R$ 1;



Rodadas bônus regulares;



Diversidade de mesas brasileiras.



Ponto negativo



Poucas promoções para jogos de mesa.







7. Superbet – Gire a Super Spin e concorra a prêmios no cassino



O Superbet é um dos melhores cassinos online do mercado e ele permite que você possa aproveitar os jogos de Blackjack de diferentes formas. Uma delas é girando a Super Spin e ganhando giros grátis para poder jogar mais na plataforma.



Os depósitos a partir de R$ 1 também garantem que mais jogadores poderão fazer as suas apostas com valores baixos.



>> Concorra a prêmios no Superbet



Pontos positivos



Depósitos a partir de R$ 1;



Prêmios no Super Spin;



Bom catálogo de jogos.



Ponto negativo



Poucas ofertas de bônus em cassino.







8. Esportivabet – Cashback nos jogos de cassino ao vivo



Para quem gosta de jogar Blackjack ao vivo, a Esportivabet tem uma boa promoção de reembolso em dinheiro real. O valor de reembolso pode ser de até 10%, limitado a R$ 20.000.



Com isso, você pode fazer as suas apostas na mesa ao vivo de Blackjack e ainda receber cashback para continuar jogando, caso tenha perdas durante a semana.



>> Jogar blackjack ao vivo no Esportivabet



Pontos positivos



Cashback para cassino ao vivo;



Site intuitivo e fácil de usar;



Aplicativo móvel.



Ponto negativo



Pouca variedade de pagamento.







9. F12.Bet – Jogue blackjack com depósitos baixos



É possível jogar Blackjack no cassino F12.Bet aproveitando depósitos baixos a partir de R$ 2. A plataforma conta com opções para você jogar sozinho ou ainda em mesas ao vivo, inclusive com dealers brasileiros.



Tudo isso faz com que a experiência seja melhor aos apostadores do Brasil, sem contar que o site é bastante intuitivo e tem promoções regulares de rodadas grátis.



>> Jogar Blackjack ao vivo no F12.Bet



Pontos positivos



Opções de Blackjack ao vivo;



Jogos com mesas brasileiras;



Promoções de rodadas grátis.



Ponto negativo



Sem app móvel.







10. Novibet – Concorra a Prêmios na Roleta Novibet



A Novibet permite que você possa girar a roleta de prêmios e receber recompensas incríveis, como rodadas extras para cassino e fichas douradas para cassino ao vivo. Desse modo, é possível aproveitar mais os melhores jogos de Blackjack no site.



Vale ainda falar sobre outros benefícios do Blackjack online nesse cassino, como o aplicativo móvel e dos pagamentos via Pix. Tudo isso garante uma experiência ainda melhor ao jogador.



>> Girar a roleta Novibet



Pontos positivos



Gire a roleta de prêmios;



Pagamentos com Pix;



App móvel.



Ponto negativo



Depósito mínimo poderia ser menor.







Como escolher o melhor site para jogar blackjack online?



A melhor forma de ter uma boa experiência com Blackjack é escolhendo um bom site para se cadastrar e apostar nas diferentes mesas. Confira abaixo os critérios para tomar a melhor decisão:



Variedade dos jogos de Blackjack: não deixe de avaliar a variedade de jogos de Blackjack e de outras categorias disponíveis no cassino;



Suporte ao cliente 24/7: verifique sempre quais as opções de suporte que o site oferece, optando por aqueles com chat 24/7 e com atendimento em português;



Segurança da plataforma: sempre pesquise sobre as medidas de segurança da plataforma, como certificado SSL/TSL e conexão segura HTTPS;



Saque com Pix: observar se há a opção de pagamentos com Pix também é fundamental, já que esse método garante transações rápidas e seguras;



Ofertas de bônus: com as promoções disponíveis, você pode aproveitar mais para jogar Blackjack online sem usar seu saldo e se divertir na plataforma;



Reputação do site: prefira sites com boa reputação que são confiáveis, para ter mais segurança ao fazer as suas apostas.



Dica rápida: Escolha sempre sites licenciados no Brasil e que sejam bem avaliados.



Tipos de blackjack online que você vai encontrar



O Blackjack online conta com várias subcategorias de jogos e você pode aproveitar todos nos melhores novos cassinos online. Conheça mais sobre cada um deles a seguir!



Blackjack Americano



O Blackjack americano é o tipo mais tradicional de Blackjack online e ele começa sempre com uma carta virada, e é revelada se for 10 ou Ás, pois evita que o 21 seja ultrapassado antes do jogo começar. Esse Blackjack é jogado com um baralho de 52 cartas.



A Evolution tem vários jogos de Blackjack americano ou clássico disponíveis nos principais cassinos.



>> Jogar Blackjack Americano na BetMGM



Blackjack Europeu



A maior diferença em relação ao Blackjack americano ou tradicional é que ele conta com dois baralhos ao invés de apenas um. Nesse tipo de jogo, a primeira carta é exibida e a segunda fica virada para baixo.

Ela só será revelada depois que o jogador fizer alguma ação, como pedir mais uma carta ou dobrar a sua aposta.



>> Jogar Blackjack Europeu na Br4Bet



Blackjack com Crupiê Ao Vivo



Na verdade, essa categoria está incluída em qualquer uma das duas acima. Afinal, a única diferença dele é que tem um crupiê e outros jogadores com os quais você pode interagir ao vivo e ter uma experiência melhor.



>> Jogar Blackjack Ao Vivo na Brazino



Melhores bônus para jogar blackjack online



Quer aproveitar os jogos de Blackjack com vantagem? Os melhores cassinos não trazem ofertas direcionadas exatamente a esse jogo, mas você pode aproveitar bônus para cassino e cassino ao vivo, em geral.



Assim, fica fácil testar o jogo antes de fazer as suas apostas e aumentar as chances de acerto. Veja a seguir algumas das melhores promoções para jogar Blackjack online!

Cassino Oferta Depósito Mínimo Ganho Máximo BetMGM Roleta de Ouro Sem valor mínimo Sem ganho máximo Br4Bet Cashback semanal Sem valor mínimo R$ 4.000 Brazino Presente de aniversário R$ 20 R$ 500 Superbet Super Spin Sem valor mínimo Sem ganho máximo Esportivabet Cashback em cassino ao vivo Sem valor mínimo R$ 20.000

BetMGM - Roleta de Ouro com prêmios



O principal bônus da BetMGM para cassino é a Roleta de Ouro. Ela está disponível a todos os jogadores que já realizaram uma aposta na plataforma. É possível girar a roleta uma vez por dia e concorrer a prêmios como créditos de cassino ao vivo, e jogar no Blackjack online.







Br4Bet – Cashback Semanal de 10%



O cassino Br4Bet tem uma boa promoção que é o cashback semanal de 10% sobre as perdas líquidas em apostas de cassino. Para receber o reembolso mais alto de 10%, é preciso ter tido perdas líquidas que variam de R$ 10.000 a R$ 40.000. O valor máximo de reembolso é de R$ 40.000, e com ele você poderá apostar em Blackjack online.







Brazino - Presente de aniversário



No cassino Brazino, você pode receber um presente em seu aniversário e a recompensa varia de R$ 5 a R$ 500. O seu presente vai depender do seu último depósito e é de 25% o valor depositado em sua conta. Apenas jogadores que já realizaram 4 ou mais depósitos podem obter essa recompensa.







Superbet - Super Spin



O Super Spin da Superbet tem diferentes tipos de prêmios disponíveis, sendo os mais interessantes para jogar Blackjack online os giros grátis. Os bônus são creditados assim que você ganha na roleta e poderão ser usados para jogos específicos ou gerais.







Esportivabet – Reembolso semanal de cassino ao vivo



No cassino Esportiva Bet, você pode receber um cashback semanal, conforme o total de perdas que teve no Blackjack em cassino ao vivo e outros jogos ao longo da semana. O reembolso varia de 1% a 10%, e o valor máximo de bônus é de R$ 20.000.







Como jogar blackjack online em cassinos?



A verdade é que o Blackjack online é muito fácil de jogar, tudo o que você vai precisar é criar uma conta em um cassino para acessar o jogo e começar a fazer as suas apostas, seguindo o passo a passo abaixo:



Crie a sua conta: em um cassino online licenciado no Brasil;

Faça um depósito: para poder realizar as suas apostas em Blackjack;

Escolha um jogo: procure pelo tipo de Blackjack online da sua preferência na seção de jogos;

Abra o jogo e faça uma aposta: após escolher o jogo, clique sobre ele e comece a fazer as suas apostas em Blackjack online definindo o valor a cada nova rodada.



Além disso, é importante conhecer algumas informações, como as regras do jogo. Veja a seguir!



. Crédito: Divulgação

Jogar Blackjack no Luva Bet agora

Regras do blackjack online



As principais regras do Blackjack online são essas:



Valor das cartas do baralho: o valor de cada carta é exatamente o número que ela apresenta. No caso do J, Q e K, o valor é de 10, e em uma carta Ás, o valor dela é 11;



Pedir carta ou parar: há duas opções básicas no jogo de Blackjack online, pedir mais uma carta ou parar, para que novas cartas não sejam entregues à sua mão;



Dobrar ou doubling down: esse termo significa que você vai dobrar o valor da sua aposta, o que é possível somente na hora de pedir mais uma carta;



Aposta insurance: é uma opção para quem quer garantir uma parte do valor apostado, e está disponível sempre que o dealer tem o Ás como primeira carta;



Dividir ou Split: o objetivo aqui é que você divida as cartas que você tem em sua mão em duas mãos diferentes. Mas para isso, as duas cartas recebidas devem ter o mesmo valor.



Tabela com detalhes do blackjack online

Tipos de Blackjack online Americano, Europeu, Switck, Ao Vivo. RTP Variável, há jogos acima de 99%. Valores das cartas Exatamente o número marcado na carta (2-10). J, Q e K valem 10, Ás vale 11. Vantagem da casa Depende do jogo. No americano é de 0.5% e no europeu é de 0.7%. Objetivo Ter uma pontuação maior do que o dealer ou alcançar a soma das cartas mais próximo de 21, sem o ultrapassar.

Maiores ganhos no blackjack online



Para obter maiores ganhos no Blackjack online, é importante que você considere fatores como estratégias mais seguras, aposte em jogos produzidos por provedoras renomadas e justas, e escolha jogos com RTP alto e volatilidade média/alta.



Alguns jogos de Blackjack americano e europeu contam com RTP acima de 99%, aumentando as chances de você ganhar bons valores em uma rodada.



Melhor horário para jogar blackjack online



O Blackjack online produzido pelas melhores provedoras do mercado são desenvolvidos com RNG (que é o gerador de número aleatório) e com isso não há um horário específico onde seja mais lucrativo jogar 21.



Vale a pena jogar blackjack online?



Sim, se você deseja aproveitar jogos contra o computador ou contra outros jogadores com dealer ao vivo, o Blackjack online é uma excelente opção.



Esse jogo é bem divertido, conta com uma excelente mecânica e muitos cassinos trazem bônus para aumentar as suas chances, podendo experimentá-lo sem riscos.



Dicas para aumentar suas chances no blackjack online



Aqui estão algumas dicas práticas e fáceis que vão aumentar as suas chances no Blackjack online:



Entenda o jogo antes de apostar: sempre leia as regras do jogo para entender como ele funciona e treine nas versões grátis antes de fazer as suas apostas;



Use os bônus com sabedoria: aproveite todas as promoções que estão disponíveis na plataforma e as ative antes de começar a jogar no Blackjack;



Aposte com responsabilidade: lembre-se que o Blackjack online, assim como qualquer outro jogo, é uma forma de entretenimento. Sendo assim, aposte de forma responsável e defina um orçamento para não ultrapassar o que pode perder;



Escolha jogos com RTP alto: a maioria dos melhores jogos de Blackjack online contam com RTP alto, mas é importante sempre verificar esse dado antes de fazer as suas apostas;



Teste diferentes estratégias: uma boa dica para apostar no longo prazo é testar estratégias diferentes, como paroli e martingale, e ver qual se encaixa melhor em seu perfil.



Conclusão: vale a pena jogar blackjack online?



Sim, vale a pena jogar Blackjack online, já que esse é um jogo bem divertido e com um ótimo RTP, e há versões ao vivo que permitem ter uma experiência de jogar em um cassino real com outros jogadores.



Para ter bons momentos jogando Blackjack online, lembre-se de escolher bons cassinos como Superbet, que oferece saques baixos e rápidos com Pix, ou o BetMGM, que tem boas ofertas promocionais. Busque pelo site que melhor se encaixa em seu perfil!



Perguntas frequentes sobre blackjack online



Quais os melhores sites para jogar blackjack online?



Há vários cassinos online você jogar Blackjack online, mas os melhores sem dúvidas são BetMGM, Luva Bet e Br4Bet, que oferecem variedade de jogos, ótimos bônus e saque rápido via Pix.



Posso jogar blackjack online no celular?



Sim! Todas as plataformas de cassino que listamos aqui contam com aplicativo móvel ou site mobile para você jogar Blackjack online no seu celular.



Preciso baixar algum app para jogar?



Depende, muitos cassinos contam com um site mobile otimizado e isso permite que você aposte no Blackjack online sem precisar baixar um aplicativo móvel.



Tem como jogar blackjack online grátis?



Sim, algumas plataformas oferecem a possibilidade das versões demo do Blackjack online para você curtir sem apostar seu dinheiro real.



Os jogos de blackjack online são confiáveis?



Sim, todos os sites de cassino com Blackjack online recomendados aqui são licenciados e os jogos auditados, garantindo segurança e confiabilidade.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



