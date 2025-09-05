Velho do Raio: Melhores Cassinos Com Gates of Olympus 2025

Gates of Olympus é um bom slot com recursos como giros grátis e multiplicadores. Entenda onde apostar no jogo do velho do raio e aproveite todas as vantagens

O Gates of Olympus é um dos principais jogos de slots de cassino, já que garante a diversão dos jogadores brasileiros e ainda traz boas possibilidades de ganhos com seus recursos.



Eu super recomendo aproveitar o Velho do Raio no BetMGM e Brazino por possuírem ofertas que trazem vantagem no slot. Não deixe de conferir a lista dos principais sites abaixo!



Top 10 cassinos com Gates of Olympus - Atualizado 2025







Detalhes sobre as plataformas para jogar Gates of Olympus



BetMGM – Gire a roleta de prêmios e jogue no Gates of Olympus

Brazino – Ganhe giros grátis para apostar no Jogo do velho do Raio

Br4Bet – Cashback semanal de 10% para lançar os raios do Olimpo

Luva Bet – Aposte no jogo dos Zeus e ganhe giros grátis!

Hiperbet – Plataforma com bônus para quem jogar o jogo do Olimpo

Multibet – Aproveite o torneio do Gates of Olympus e concorra a prêmios

Estrela Bet – Melhor app para curtir o jogo do Zeus

Superbet – Todo dia um giro grátis para concorrer a prêmios de cassino

Esportivabet – Cashback diário de 25% em caça-níqueis!

bet365 – Clube de fidelidade para cassino no melhor operador!



Confira mais detalhes sobre cada um dos cassinos para jogar Gates of Olympus que separei aqui:

1. BetMGM – Roda de prêmios para jogar no Gates of Olympus



O BetMGM é um dos novos cassinos online e é ideal para quem quer jogar Gates of Olympus por trazer a roda de prêmios, que inclui giros grátis e prêmio em dinheiro. Com isso, você pode aproveitar muito mais esse slot da Pragmatic.



Além disso, o cassino BetMGM tem app móvel e um layout muito fácil de usar, tornando melhor a experiência de jogar nesse caça-níquel.



>> Jogar Velho do Raio na BetMGM



Pontos positivos



Roleta com diferentes prêmios;



App móvel disponível;



Plataforma com layout fácil de navegar.



Ponto negativo



Depósito mínimo poderia ser menor.







2. Brazino – Plataforma com free spins para o jogo de Zeus



O Brazino é uma excelente escolha para jogar o Gates of Olympus da Pragmatic Play porque ela tem a oferta de 300 giros grátis. Eles podem ser utilizados em diferentes jogos de slots.



A plataforma ainda traz torneios constantes com os melhores slots do Brasil, incluindo o jogo do velho do Raio, e isso permite que você concorra a prêmios enquanto faz as suas apostas.



>> Jogar Gates of Olympus no Brazino



Pontos positivos



Giros grátis disponíveis;



Torneios de slots diários;



Várias opções de pagamento.



Ponto negativo



Valor mínimo de depósito é alto.







3. Br4Bet – Reembolso semanal nos jogos de cassino



No cassino Br4Bet, você tem a opção de jogar no Gates of Olympus e ainda aproveitar o cashback semanal no cassino, caso não tenha sorte em suas apostas. O valor máximo de reembolso é de 10% das perdas líquidas ou R$ 40.000.



Essa plataforma legalizada é bem simples de navegar, por isso, é ideal para iniciantes, sem contar que tem um bom suporte ao cliente 24/7.



>> Aproveitar Cashback no Br4Bet



Pontos positivos



Cashback semanal para cassino;



Suporte ao vivo no chat;



Plataforma intuitiva para iniciantes.



Ponto negativo



Catálogo de jogos bem menor.







4. Luva Bet – Missões do jogo do velho no Clube VIP



O cassino Luva Bet tem como principal destaque o seu Clube Vip que tem várias missões e isso inclui opções para você apostar no jogo de Zeus e ganhar giros grátis.



É válido ainda ressaltar que a plataforma traz várias promoções para cassino e depósitos a partir de R$ 2, isso faz dela uma boa escolha para os apostadores com menos recursos.



>> Ganhe giros grátis no Luva Bet



Pontos positivos



Depósitos a partir de R$ 2;



Missões no clube VIP;



Suporte em português.



Ponto negativo



Sem aplicativo móvel.







5. Hiperbet – Giros grátis no Gates of Olympus



O cassino Hiperbet é ideal para quem quer aproveitar o Jogo do Velho porque ele te dá giros grátis se você fizer apostas nesse slot. A plataforma poderia ter mais promoções, mas de maneira geral tem um bom catálogo de jogos e é bastante organizada.



Os títulos são constantemente atualizados e você pode encontrá-los facilmente na aba “novidade esta semana”.



>> Ganhe giros grátis no Hiperbet



Pontos positivos



Bônus de free spins disponível;



Catálogo de jogos organizado;



Novos títulos adicionados constantemente.



Ponto negativo



Layout poderia ser mais simples.







6. Multibet – Jogue o Gates of Olympus e some pontos no torneio



O cassino Multibet conta com um torneio do Jogo do velho da Pragmatic e dessa forma você pode aproveitar para jogar e somar pontos, concorrendo a uma parte do prêmio total.



O melhor de tudo é que você pode fazer isso pelo aplicativo móvel do cassino e participar também das missões VIP do Multibet.



>> Participe do Torneio Multibet



Pontos positivos



Torneios do Jogo do Zeus;



App móvel disponível;



Missões VIP no cassino.



Ponto negativo



Saque mínimo alto.







7. Estrela Bet – Aproveite o app para jogar com mais praticidade



O Estrela Bet oferece alguns ótimos benefícios aos jogadores como as rodadas bonificadas e os torneios. Ele também tem um app completo para que você possa apostar no Jogo do velho do Raio pelo celular.



Com o suporte ao vivo e depósitos a partir de R$ 1, é uma ótima opção para curtir esse slot da Pragmatic.



>> Aproveitar Jogo do Zeus no Estrela Bet



Pontos positivos



Aplicativo móvel completo;



Muitos bônus de cassino;



Depósitos a partir de R$ 1.



Ponto negativo



Valor mínimo do saque poderia ser menor.







8. Superbet – Concorra a giros grátis com o jogo do Zeus



O Superbet tem como principal bônus de cassino o SuperSpin e todo jogador que atende aos requisitos tem direito a girá-la uma vez por dia. Com isso, você pode concorrer a prêmios como free spins e super free spins.



O cassino também se destaca por permitir depósitos a partir de R$ 1 e ter um aplicativo móvel, e tudo isso permite uma experiência melhor a qualquer apostador.



>> Ganhe giros grátis no Superbet



Pontos positivos



Pagamentos mínimos de R$ 1;



App móvel para Android;



Giros grátis disponíveis.



Ponto negativo



Pagamentos limitados.







9. Esportivabet – Aproveite o reembolso no Gates of Olympus



O cassino Esportivabet traz um bônus de reembolso diário muito interessante para jogos de cassino. O cashback é de 25% das perdas líquidas com limite de R$ 10.000.

Além disso, o cassino tem muitas outras vantagens como aplicativo móvel, torneios slots e suporte 24/7 em português para uma experiência completa.



>> Aproveitar Velho do Raio no Esportivabet



Pontos positivos



Suporte 24/7 em português;



Cashback diário;



App móvel para iOS e Android.



Ponto negativo



Suporte poderia ter mais canais de contato.







10. bet365 – Aposte no maior cassino e participe do Clube VIP



O bet365 é um dos melhores cassinos online do Brasil e é uma boa opção para apostar no jogo do velho do Raio. Além da sua plataforma fácil de usar, ele traz um clube VIP com boas opções de recompensas para cassino.



É um meio para você jogar mais e ainda aproveitar vantagens como depósitos e saques rápidos, aplicativo móvel e um catálogo amplo de jogos.



>> Aproveitar Ofertas no bet365



Pontos positivos



Catálogo amplo de jogos;



Pagamentos com Pix;



Clube VIP.



Ponto negativo



Suporte pode ser um pouco lento.







Melhores bônus de cassino para jogar Gates of Olympus



Aqui estão as melhores ofertas de bônus para jogar o Gates of Olympus. Lembrando que essas são promoções reais e honestas oferecidas por cassinos legalizados no Brasil.

Cassino Oferta Depósito mínimo Ganho máximo Hiperbet Jogue R$ 30 no Gates of Olympus e ganhe 50 rodadas extras R$ 30 Sem ganho máximo BetMGM Roleta de Ouro – Ganhe prêmios girando R$ 20 R$ 5.000 Luva Bet Clube VIP – Cumpra missões no jogo do velho do Raio e ganhe giros grátis R$ 50 Sem ganho máximo Esportivabet Cashback diário de 25% em jogos de cassino R$ 1 R$ 10.000 Br4Bet Cashback semanal de até 10% em jogos de cassino R$ 10 R$ 40.000

Hiperbet – Jogue Gates of Olympus e ganhe giros grátis



O cassino Hiperbet traz uma boa promoção na qual você aposta R$ 30 no jogo do velho do Raio e ganhe 50 rodadas extras para o mesmo slot. Cada rodada tem o valor de R$ 0,20 e as rodadas grátis têm prazo de 48 horas.







BetMGM – Gire a Roleta de Ouro e concorra a vários prêmios



A roleta de ouro do BetMGM é uma promoção diária na qual você pode girar a roda e concorrer a diferentes prêmios, como giros no cassino para poder fazer as suas apostas em diferentes jogos, incluindo slots com jackpot. É uma boa opção para jogar o jogo do Zeus na plataforma.







Luva Bet – Cumpra as missões no jogo do Velho do Raio



O Luva Bet tem como principal diferencial o seu Clube VIP que conta com diferentes missões que você deve cumprir para ganhar prêmios. No caso, há algumas missões para jogar no Gates of Olympus e receber giros grátis para esse mesmo jogo.







Esportivabet – Cashback todos os dias em jogos de cassino



O bônus de cashback diário do Esportivabet permite que você receba de volta uma parte do dinheiro perdido em suas apostas no jogo do velho do Raio. O valor mínimo de perdas líquidas para ter direito ao cashback é R$ 1 e o máximo é limitado a R$ 20.000.







Br4Bet – Cashback toda semana de até 10% em cassino



No cassino Br4Bet, você tem direito a um cashback semana de até 12% nos jogos de cassino, então se apostar no jogo do velho do Raio e tiver perdas líquidas, poderá receber um reembolso de até R$ 40.000.







Como funciona o Gates of Olympus?



O caça-níquel Gates of Olympus funciona com um layout 6x5 e tem o sistema de pagamento “pay anywhere”, o que significa que você pode obter retornos quando os rolos sortearem oito ou mais símbolos iguais, independente da posição em que se encontram.



A cada novo giro, símbolos diferentes são sorteados porque o jogo foi feito com o RNG, sistema que gera números aleatórios e garante que o slot é justo. Para jogar, basta inserir a sua aposta e girar os rolos do jogo do Velho do Raio.



Gates of Olympus Crédito: Divulgação

Aproveite o bônus da Hiperbet e jogue agora



Regras do Gates of Olympus



O Gates of Olympus não é um jogo difícil de entender e a principal regra do caça-níquel é conseguir oito ou mais símbolos iguais, para assim obter combinações vencedoras. É importante saber que cada símbolo tem seu próprio valor.



A quantidade de símbolos na combinação também vai influenciar nas vitórias. Então quanto maior a combinação vencedora, que pode ser de 8 a 12 símbolos iguais, maior será o valor do prêmio.



O slot do velho do Raio ainda tem vários recursos bem interessantes, como os ganhos em cascata e os multiplicadores.



A regra principal do jogo é que o objetivo é acertar 8 ou mais símbolos iguais para obter retornos da aposta. Cada símbolo possui um valor específico e as combinações podem envolver até 12 deles, tornando as vitórias ainda maiores.



Tabela com detalhes do jogo Gates of Olympus



Abaixo você encontra as informações mais importantes sobre o jogo do velho do Raio para conhecê-lo bem antes de começar a jogar.

Desenvolvedora Pragmatic Play Lançamento 2021 Volatilidade Alta Linhas de pagamento Paga em qualquer linha Aposta mínima R$ 0.20 Aposta máxima R$ 600 Multiplicador 500x Símbolos especiais Scatter, símbolo multiplicador Ganho máximo x5.000 Compatibilidade Android, iOS Modo Demo Sim RTP 96,50%

Experimente Gates of Olympus grátis



O jogo do velho do Raio possui um modo demo e isso permite que você possa jogá-lo sem usar seu saldo real. É uma boa possibilidade para testar e conhecer o jogo antes de fazer apostas com dinheiro. Essa versão está disponível em cassinos como o Estrela Bet.



>> Aproveitar Grátis no Estrela Bet



Maiores ganhos no Gates of Olympus valendo dinheiro real



Apesar de não ter encontrado informações sobre os maiores ganhos obtidos no jogo do Zeus com dinheiro real, você tem a possibilidade de ganhar até 5.000x o valor da sua aposta inicial. Isso quer dizer que apostando R$ 1, o retorno total pode chegar a R$ 5.000.



>> Jogar Velho do Raio no BetMGM



Qual o melhor horário para jogar Gates of Olympus?



Não há um horário específico em que você tem mais chances de ganhar no Gates of Olympus, já que ele foi produzido com o sistema RNG. Desse modo, todas as rodadas são independentes e justas, então não há como prever quando a sua aposta será vencedora.



Principais recursos e RTP do jogo Gates of Olympus



O jogo do velho do Raio tem muitas vantagens, como bom RTP, recursos como cascata e os símbolos especiais. Abaixo, você pode conferir uma tabela de comparação entre o Gates of Olympus e outros slots.

Jogo RTP Volatilidade Prêmio máximo Gates of Olympus 96,50% Alta 5.000x Fruits and 777s 96,29% Média 3.000x Deco Diamonds 96,03% Alta 1.000x

RTP



O jogo Gates of Olympus possui um RTP de 96,50%, que o coloca um pouco acima da média e entre os jogos com RTP alto do mercado.



Volatilidade



A volatilidade do slot do velho do Raio é alta, o que significa que ele paga prêmios com uma frequência menor, mas com valores bem mais elevados.



Símbolos Especiais



O símbolo Scatter é o principal símbolo especial do Gates of Olympus. Ele pode ser encontrado em todos os rolos da grade e paga em qualquer posição. Sempre que você encontra quatro ou mais símbolos Scatter, eles ativam o modo com 15 giros grátis.



Já os símbolos multiplicadores podem aparecer em todos os rolos, tanto no jogo base como nas rodadas grátis. Sempre há um multiplicador aleatório adicionado ao símbolo Multiplier, que varia de 2x até 500x.



Recursos Disponíveis



Os dois recursos mais importantes do jogo do velho do Raio são os giros grátis e o recurso extra de queda. O recurso de giros grátis é ativado quando você encontra quatro ou mais Scatter na grade de jogo.



Durante as rodadas grátis, sempre que um símbolo multiplicador aparecer, ele é houver um prêmio na rodada, o valor desse multiplicador é adicionado ao multiplicador total.



Se aparecerem três ou mais símbolos Scatter durante os giros grátis, eles concedem automaticamente mais cinco free spins.



No caso do recurso extra de queda, após cada rodada vencedora, as combinações premiadas são pagas e todos os símbolos da combinação vencedora desaparecem. E os símbolos restantes caem para a base, e novos símbolos caem para formar novas combinações.



Isso ocorre continuamente até que não haja mais combinações premiadas como resultado de uma queda.



Linhas de Pagamento



O Gates of Olympus conta com o sistema de pagamento “pay anywhere”, que significa que os símbolos pagam em qualquer posição e isso é uma grande vantagem ao apostador.



Aposta Mínima



O valor da aposta mínima no Gates of Olympus é de R$ 0,20.



Dicas para Elevar as Chances de Ganhar no Gates of Olympus



Aqui estão algumas dicas que podem aumentar as suas possibilidades de obter ganhos reais jogando com dinheiro de verdade:



Respeite seus limites: lembre-se de apostar apenas o valor que pode perder, por isso defina um orçamento seguro e faça uma boa gestão de banca;

Aproveite as ofertas: não deixe de tirar proveito dos bônus disponíveis nos melhores cassinos com bônus para jogar no Gates of Olympus;

Experimente a versão demo: opte sempre pela versão demo, se estiver disponível, para começar a jogar e fazer testes antes de apostar seu dinheiro real;

Entenda as regras: procure conhecer bem o jogo e as suas regras, como recursos disponíveis, valor mínimo de aposta, entre outros, e assim terá mais sucesso;

Jogue com responsabilidade: não se esqueça que os jogos de cassino são um meio de entretenimento, nunca uma forma de ganhar dinheiro. Aposte com consciência.

Conclusão: vale a pena apostar no Gates of Olympus?



Sim, o Gates of Olympus, ou jogo do velho do Raio, vale muito a pena para apostar. Ele tem um RTP pouco acima da média, mas traz outras boas vantagens como recurso de giros grátis e extra de queda, além dos multiplicadores.



O seu ganho máximo é de 5.000x o valor da aposta inicial, o que é bem interessante, mas lembre-se de apostar com valores baixos porque a volatilidade do jogo é alta. Não deixe de conferir o jogo do Zeus no BetMGM ou no Estrela Bet, e aproveite o modo demo grátis!



Perguntas frequentes



Como funciona o Gates of Olympus?



O Gates of Olympus é um caça-níquel com layout 6x5, que funciona com sistema de pagamento “pay anywhere”, ou seja, as combinações vencedoras com oito ou mais símbolos iguais podem aparecer em qualquer lugar da grade.



Qual a melhor plataforma para jogar Gates of Olympus?



Você pode jogar o Gates of Olympus em plataformas como BetMGM, Br4Bet e Luva Bet para aproveitar todos os bônus disponíveis.



Onde jogar Gates of Olympus grátis?



O Gates of Olympus está disponível no modo demo grátis no Estrela Bet. Basta abrir o jogo, escolher o modo “demo” e começar a se divertir sem usar seu dinheiro real.



Onde jogar Gates of Olympus com dinheiro real?



Há várias plataformas nas quais você pode jogar o slot Gates of Olympus com dinheiro real, como Hiperbet, Brazino e Superbet.



Qual o melhor horário para jogar Gates of Olympus?



Os resultados do Jogo do velho do Raio são aleatórios com o sistema RNG, então não há influência de horário para você ganhar mais.



Quanto posso ganhar no Gates of Olympus?



O ganho máximo no Gates of Olympus é de 5.000x o valor da sua aposta inicial.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos relacionados

