Como Funciona o Poker Online: Regras, Cartas e Dicas

Entenda como jogar poker online, aprenda as regras, mãos, tabela de cartas e dicas para usar suas fichas com estratégia nos melhores sites do Brasil

Jogue com responsabilidade | 18+

Vou te mostrar como jogar poker online nos cassinos brasileiros, mais precisamente na Superbet, o melhor site com apostas do Brasil com poker ao vivo.



Esse tipo de aposta está autorizada no Brasil e conta com mesas ao vivo para quem deseja viver a emoção que apenas o poker proporciona. Além das mesas, há ainda apostas de poker contra a máquina.



Neste guia, você descobre todos os detalhes e encontra a toplist dos melhores cassinos!



O que é poker online?



O jogo de poker está disponível nos cassinos online por meio de mesas ao vivo, onde o crupiê organiza as apostas da mesa, ou em jogos de cassino. Neste último, você aposta contra a máquina e outros jogadores controlados por IA. Os prêmios são pagos de acordo com o resultado do palpite.



Como funciona poker nos cassinos online?



Uma dúvida comum envolve como jogar poker nos cassinos online. Na prática, nada muda: o jogador recebe a mão do dealer e decide se aposta, desiste ou cobre a aposta de outros membros da mesa. A depender da rodada, a dinâmica paga o jogador ou a rodada é perdida.



De modo resumido, as apostas em poker online funcionam com os seguintes passos:



Escolha o valor da aposta inicial;

Receba a sua mão;

Defina o seu palpite;

Faça a sua jogada;

Revele as mãos e fique na torcida pelo acerto.



Nos cassinos com jogos de poker, você encontra apostas em Texas Hold’em ou 3 Cards, que são mais rápidos.



Quase nunca os cassinos têm outras opções de apostas, exceto quando se trata de um site realmente focado em partidas de poker. Neste caso, há campeonatos, rakeback, potes, Pay In, etc.



Como jogar poker online: Guia passo a passo



Passo 1: veja a nossa toplist e escolha o melhor cassino com poker online;



Passo 2: registre-se no site de apostas e lembre-se de verificar a conta de apostas;



Passo 3: acrescente fundos para começar a apostar;



Passo 4: escolha um jogo de poker online para apostar;



Passo 5: entre na mesa, receba a sua mão e faça as suas apostas!



Os 3 melhores jogos poker em cassinos online



As apostas em poker estão presentes em diferentes cassinos, especialmente nos sites com jogos da Evolution. A fornecedora tem apostas em vídeo poker, 3 cards poker e Texas Hold’em, sendo este último o mais popular. Abaixo, você encontra os jogos mais populares para os fãs de poker.



1. Video Poker



Com RTPs que ficam entre 97,96% e 99,54%, a mesa ao vivo video poker paga até 800x.

Tudo se resume a obter a melhor mão de cinco cartas possíveis ao fim da rodada. Cabe ao usuário mantê-las ou substituí-las. Ao fim da rodada, o baralho virtual completo é revelado, assim como o prêmio.

. Crédito: Divulgação

>> Jogue Video Poker na Superbet com R$ 0,50



Informações importantes



Volatilidade: alta;



alta; RTP do jogo: 97,96% a 99,54%;



97,96% a 99,54%; Ganhos máximos: 800x;



800x; Aposta mínima: R$ 0,50.







2. Ultimate Texas Hold’em



A variação do Texas Hold’em tradicional, a sala Ultimate Texas Hold’em coloca o jogador contra a casa, em vez de apostar contra outros jogadores. Na prática, tudo se resume a ter uma mão melhor que o crupiê. Os prêmios pagam 2x por vitória e há a chance de devolução da aposta nos empates.

. Crédito: Divulgação

>> Aposte no Ultimate Texas Hold’em na Betnacional



Informações importantes



Volatilidade: alta;



alta; RTP do jogo: 97,82%;



97,82%; Ganhos máximos: 2x;



2x; Aposta mínima: R$ 2,50.







3. Three Cards Poker



Outra mesa popular é Three Cards Poker. Com regras parecidas com o Ultimate Texas Hold’em, a maior diferença deste jogo é ter que reunir 3 cartas de poker em vez das cinco.



No demais, a lógica é a mesma: você recebe a mão e desafia o crupiê. Ao vencê-lo, o prêmio de 2x o valor da aposta é pago.

. Crédito: Divulgação

>> Jogue Three Cards Poker na BetMGM



Informações importantes



Volatilidade: alta;



alta; RTP do jogo: 97,82%;



97,82%; Ganhos máximos: 2x;



2x; Aposta mínima: R$ 2,50.







Top 3 plataformas para jogar poker - Atualizado 2025



Buscar os melhores cassinos online é a melhor alternativa na hora de jogar poker no Brasil. Porém, fica difícil definir a melhor alternativa. Afinal, são mais de 130 bets autorizadas no país até agora. Justamente por isso, preparamos um toplist definitivo para quem deseja jogar nos melhores sites!



1. Superbet - Fichas douradas para poker online



Além de ser a principal plataforma com os melhores slots do Brasil, a Superbet tem a promoção SuperSpin. Nela, o jogador tem a chance de ganhar giros extras, prêmios em dinheiro e até fichas douradas nas mesas de poker online. Além disso, há outras vantagens, como app e saque na hora.



>> Gire a roleta e torça por fichas douradas na Superbet



Pontos positivos



Aplicativo de cassino com jogos de poker;



Depósito de R$ 1;



Longa lista de jogos de poker.



Ponto negativo



Sem cashback para live casino.







2. Betnacional - O melhor cassino com aplicativo de poker



Sabendo como se joga poker, você só precisa entrar no site, fazer login e apostar nas mesas de live casino. Porém, a experiência fica bem mais fácil ao ter um app de apostas. Neste sentido, o app Betnacional se torna a melhor alternativa, porque dá para jogar com poucos toques na tela do celular.



>> Baixe o app Betnacional para jogar poker online



Pontos positivos



Torneios de live casino;



Depósitos de centavos;



Aplicativo de cassino com poker.



Ponto negativo



Não tem clube de vantagens.







3. BetMGM - O melhor cassino com jogos de poker



Há diferentes formas de apostar nas fichas de poker e isso pode ser um problema caso o site não se organize corretamente. Felizmente, a BetMGM mostra que dá para compartilhar diferentes jeitos de apostar em Poker Online. Aqui, você tem todos os tipos de apostas mais comuns em um único lugar!



>> Conheça o seu próximo jogo de poker favorito na BetMGM



Pontos positivos



Longa lista de jogos de poker;



Pagamento na hora com Pix;



Jackpot com 4,5 milhões acumulado.



Ponto negativo



Depósito mínimo de R$ 20.







Melhores bônus e ofertas para jogar poker em 2025



As plataformas legalizadas não compartilham tantas ofertas para quem gosta de jogar poker no Brasil. Ainda assim, elas aparecem de tempos em tempos. Muitas vezes envolvem torneios com premiações aumentadas e cashback para as perdas líquidas durante o período promocional.



Abaixo estão as ofertas mais comuns e, claro, como reivindicá-las nos melhores cassinos para jogar online poker no país!



Cassino

Bônus

Descrição

Superbet Fichas Douradas Válido na SuperSpin BetMGM Jackpot Qualquer rodada pode desencadear uma grande vitória VBet Clube de Vantagens Acumule pontos e troque por benefícios

1. Fichas douradas no poker da Superbet

. Crédito: Divulgação

Todo dia é possível girar a roleta premiada SuperSpin. Nela, o jogador tem a chance de receber giros extras, apostas adicionais em Esportes, prêmios em dinheiro ou fichas douradas. Essas últimas são elegíveis às mesas de cassino ao vivo, o que inclui mesas de online poker da Superbet.



>> Gire a roleta SuperSpin na Superbet



2. Mega Jackpot de 4,5 milhões poker na BetMGM



. Crédito: Divulgação

Ao apostar R$ 0,50 ou mais em jogos de poker elegíveis, você pode desencadear um jackpot na promoção MGM do Milhão. Nela, o jogador ganha até R$ 4,5 milhões em dinheiro real. Não se trata de um saldo promocional ou algo do tipo: é uma grande vitória em dinheiro de verdade!



>> Participe do Super Jackpot BetMGM com poker



3. Clube de vantagens no poker na VBET



. Crédito: Divulgação

O programa de fidelidade The Last Battle da VBET paga prêmios em dinheiro real a cada novo marco do clube de vantagens, podendo receber até R$ 1.000 em dinheiro real. Para participar, aposte normalmente e, a cada R$ 5 em apostas, 1 ponto é liberado e faz você avançar de nível.



>> Jogue poker online e acumule pontos na VBET



Por que o poker é tão popular em cassinos online?



O poker é um jeito de aposta popular e frequentemente praticado por personalidades famosas. Isso explica o porquê deste jogo de cartas ser popular e acontecer em toda oportunidade: mesas de bares, encontro de amigos e festas que justificam novos encontros.



Apesar de não ser tão popular quanto os jogos de 10 centavos, todo mundo conhece o poker online, ainda que não faça apostas. Quem costuma apostar, elogia as mesas de live casino por motivos como:



Jogo de risco mais calculado: dá para ter uma média quando as chances estão melhores ou não;

dá para ter uma média quando as chances estão melhores ou não; Fácil de encontrar: muitos cassinos legalizados têm apostas em poker, quiçá todos os sites do país;



muitos cassinos legalizados têm apostas em poker, quiçá todos os sites do país; Ganhos reais: você aposta e não encontra big wins irreais que nunca acontecem;



você aposta e não encontra big wins irreais que nunca acontecem; Dinâmica amigável: não há barreiras que dificultem as primeiras apostas;



não há barreiras que dificultem as primeiras apostas; Elegível para boas promoções: as apostas em poker não têm ofertas focadas, mas quase sempre não são excluídas de bônus de apostas.



Estratégias para jogar poker valendo dinheiro de verdade



A seguir, confira algumas dicas de poker para iniciantes que podem fazer a diferença na hora de apostar.



Dicas para iniciantes



As apostas em poker online são amigáveis quando o usuário tem um ligeiro conhecimento neste tipo de carteado. Caso não saiba como as regras funcionam ainda, a melhor dica é sentar e entender como as cartas se relacionam. Desta forma, você tem uma ideia quando a sorte te sorri ou não.



Abaixo estão outras dicas que certamente te são úteis ao apostar em poker nos cassinos online:



Aprenda as regras: confira a tabela de poker e tente entender como as cartas se relacionam;



confira a tabela de poker e tente entender como as cartas se relacionam; Considere o valor da aposta: as mesas de live casino têm apostas mínimas maiores e poucas mesas são como video poker online, que aceita apostas de R$ 0,50;



as mesas de live casino têm apostas mínimas maiores e poucas mesas são como video poker online, que aceita apostas de R$ 0,50; Saque cedo: na dúvida, não hesite e faça o cash out antes de perder a aposta;



na dúvida, não hesite e faça o cash out antes de perder a aposta; Evite “recuperar” prejuízos: ao apostar, considere a chance de perder. Buscar “recuperar” as últimas perdas pode ser um gatilho de ludopatia, a dependência em apostas.

Melhor cassino para iniciantes







Estratégias avançadas



Assim como acontece na roleta, as partidas de Poker nos permitem aplicar certas estratégias mais avançadas de gestão de banca. Somando às vantagens dos cassinos que pagam na hora, você pode ter vitórias e receber em menos de 1 minuto. As dicas mais avançadas e úteis incluem:



Stop-loss e meta de ganho por rodada;



Estratégia de Martingale, que aponta o valor de aposta proporcional ao risco;



Uso de bônus como atenuante de perda.



Melhor cassino para jogadores avançados







Conclusão: Vale a pena jogar poker online?



Sim, vale a pena jogar poker online em cassinos aprovados no Brasil. Há apostas em mesas de cassino ao vivo e em jogos virtuais de mesa. Independentemente da sua escolha, toda opção é justa e traz rodadas emocionantes com o controle que apenas o poker proporciona.



Apesar de tudo, convém lembrar que, apesar de termos estratégias úteis, o poker é um jogo de aposta. Portanto, cada rodada é única e acompanha as chances de perdas. Evite ser impulsivo e jogue com responsabilidade, apostando após cumprir os seus compromissos financeiros!



Perguntas frequentes



Qual o melhor jogo de poker?



O melhor jogo de poker online é o Texas Hold’em. Disponível em cassinos como Superbet e Betnacional, ele oferece partidas emocionantes, jogabilidade direta e prêmios com até 2x.



Qual a melhor estratégia para ganhar no poker?



A melhor estratégia inclui aprender as regras, controlar a banca, definir metas por rodada e evitar apostas impulsivas. Aposte com responsabilidade, use cash out cedo e evite recuperar prejuízos.



Onde jogar poker valendo dinheiro de verdade?



Você pode jogar poker valendo dinheiro em sites como Superbet, Betnacional e BetMGM. Essas plataformas oferecem apostas vantajosas com fichas douradas e jackpots aleatórios nas mesas ao vivo com crupiê ou contra a máquina.



É possível usar bônus para jogar poker?



Sim, é possível usar bônus para jogar poker. Cassinos como Superbet oferecem fichas douradas, que podem ser utilizadas como apostas reais nas mesas elegíveis à oferta.



Qual o melhor horário para jogar Poker?



Não há melhor horário para jogar poker online. As apostas são justas e transparentes em qualquer horário. Portanto, apostar de manhã, de tarde ou de madrugada não muda as suas chances de vitória.



Recado do autor

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!



Artigos relacionados