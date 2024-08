Se você quer conhecer novas opções de operadoras para fazer seus palpites esportivos e ganhar vantagens, saiba que a Bet77 é confiável e pode te proporcionar uma excelente experiência.



Embora seja nova no mercado, a Bet77 tem um dos melhores sites para apostar em 2024, principalmente pela diversidade de competições e mercados disponibilizados, mas também pelas excelentes promoções que a plataforma oferece para todos os usuários.







A Bet77 é confiável?



Sim, a Bet77 é confiável. Operada pela Bet77 Sports N.V e com registro reconhecido pelo órgão regulador de Curaçao, a casa de apostas cumpre todos os requisitos que garantem a segurança do jogador e de seus dados, além de promover um jogo responsável e saudável.



Para reafirmar o compromisso da operadora com o desenvolvimento do mercado brasileiro, ela foi uma das primeiras a solicitar licença para atuar no país. Isso garante, entre outras coisas, a segurança financeira necessária para pagar todas as apostas vencedoras.



A plataforma de apostas Bet77 paga de verdade?



Para um apostador, nada pode ser pior do que fazer um palpite para acompanhar uma partida com mais emoção e não receber o dinheiro de maneira correta. Na Bet77 apostas você não precisa se preocupar com isso. Ao realizar uma aposta vencedora, seu saldo será atualizado imediatamente e você poderá realizar seu saque em minutos.







Pontos positivos



Excelente bônus de boas-vindas até R$ 1.950.



Blog com tutoriais, dicas de apostas e notícias que te ajudam a ter bons resultados.



Ampla variedade de mercados, incluindo corrida de cavalo e galgos.



Pontos negativos



A plataforma apresenta lentidão em alguns momentos.



O rollover do bônus de boas-vindas é médio-alto, chegando a 10x por depósito.



Não possui app.



Comprometimento com o Jogo Responsável



A Bet77 deseja que suas apostas sejam prazerosas e divertidas. Se você perceber que as apostas estão afetando sua vida de maneira negativa, vá até as configurações da conta e ajuste o seu status. Coloquei abaixo uma tabela que mostra os bloqueios e restrições disponíveis no momento.



Limite de depósito

Não Limite de Aposta

Sim Limite de perda

Não Limite de tempo/sessão

Não Pausa/intervalo

Sim Teste de autoavaliação

Não Autoexclusão

Sim





Bônus e promoções Bet77



A Bet77 quer ser a sua primeira opção de casa de apostas e, para isso, ela disponibiliza uma série de bônus e promoções que prometem te tornar um usuário fiel da plataforma.



Vou falar um pouco sobre as principais promoções disponíveis na plataforma no momento em que escrevo este artigo, entretanto, você deve sempre confirmar quais são as promoções que estão em vigência no site oficial da operadora.



Bônus de boas-vindas até R$ 1.950



A Bet77 é uma das casas de apostas que disponibiliza o maior valor absoluto de bônus de boas-vindas do mercado. São 100% de bônus até o terceiro depósito, que podem chegar até um total de R$ 1.950 de saldo extra para você poder apostar.



Este valor extra é excelente, mas para que esta promoção possa se manter de maneira saudável, a operadora precisa colocar um rollover médio-alto, de 10 vezes, e um prazo de até 10 dias. Com isso, o Bet77 bônus deve ser aceito apenas se você pretende focar suas apostas na Bet77 e realizar um volume considerável.



Profit Booster - impulsione as Odds



Que tal ganhar um “booster” e aumentar seu ganho líquido nas apostas esportivas? A Profit Booster é uma promoção que impulsiona seus lucros em até 20% em uma aposta escolhida por você.



A promoção usa como referência o primeiro depósito diário de no mínimo R$ 10, e o percentual de “boost” se altera de acordo com o valor do seu depósito, podendo ir de 5% até 20%.



R$ 20 em Freebet



Se o futebol for seu esporte favorito, você vai gostar desta promoção que pode te dar R$ 20 todos os dias no caso de errar seus palpites originais.



Todos os dias que você fizer um depósito de no mínimo R$ 20 e apostar no Campeonato Brasileiro, Premier League, Champions League, Libertadores, Sul-Americana ou Copa do Brasil, você receberá uma freebet de R$ 20 caso sua aposta tenha sido perdida. O requisito para esta promoção é de Odds superiores a 1.75 por seleção, em apostas múltiplas.



Apostas grátis no seu time favorito



Poucas coisas nos causam mais emoção do que acompanhar a partida do nosso time do coração, certo? Quando temos uma “apostinha” envolvida no jogo, a adrenalina torna essa experiência ainda mais prazerosa.



Para reduzir o desgosto duplo no caso de uma derrota do seu time, a casa de apostas Bet77 vai te devolver até 10% em apostas grátis. Para participar desta promoção, você precisa informar seu time favorito no menu de esportes, e apostar no mínimo R$ 40 em jogos do seu time.



Cashback Esportivo



Imprevistos acontecem e todo mundo passa por semanas de perda nas apostas. Se acontecer com você, a Bet77 vai te devolver 10% toda segunda-feira. Você poderá receber uma aposta grátis de no máximo R$ 250.



Para ter direito a este cashback esportivo você precisa ter feito apenas 3 apostas durante a semana, com Odds mínimas de 1.30.



Múltiplas turbinadas até 300%



Combinar apostas é uma boa opção para aumentar as Odds. Isso acontece porque as Odds de cada palpite são multiplicadas entre si, ou seja, a Odd fica muito maior combinando dois palpites, em vez de dividir sua banca e fazer duas apostas simples.



Além disso, a operadora oferece uma turbinada que vai de 3% para três palpites combinados, até 300% acima de 41 eventos. Nesta promoção, os requisitos são de Odds 1.3 em cada evento e valor mínimo de R$ 10 para a aposta múltipla.







Como se cadastrar na Bet77 - veja o passo a passo completo



Confira abaixo o passo a passo para realizar seu cadastro e ficar apto a receber todas as vantagens da operadora.



Acessar o site da operadora: Ao abrir o navegador, vá ao site da Bet77 e clique no botão “cadastrar”, no canto superior direito da página.

Preencher os dados pessoais: Em uma única página, você vai inserir seus dados de localização, CPF, data de nascimento, e-mail e número de celular.

Definir uma senha: Na mesma página, você deverá escolher uma senha segura que será utilizada para fazer login e realizar saques.

Inserir código promocional: Se você possuir um código promocional, insira no campo indicado para receber os Bet77 bônus disponibilizados.

Aceitar os bônus e T&C: Selecione a opção confirmando que concorda com os termos e condições da operadora e que aceita o bônus oferecido.

Cadastre-se agora na Bet77



5 passos para apostar na Bet77



Após criar a conta, chega a hora mais esperada: começar a fazer nossos palpites. Vou descrever para você o passo a passo que segui para fazer minha primeira aposta na plataforma.



1. Efetuei o primeiro depósito



A primeira coisa a fazer é efetuar seu depósito. Veja como realizá-lo em alguns passos logo abaixo:



Como depositar na Bet77



Após se cadastrar e realizar o login, clique sobre “+” para abrir a página de depósito.



Defina qual será o método de pagamento utilizado.



Insira o valor que pretende depositar considerando os limites mínimos e máximos.



Clique em “depositar” e copie o código ou QR code do Pix que será gerado.



Entre no site do seu banco e efetue o Pix.



2. Localizei o menu esportes



Na barra superior da página encontrei um menu com todos os produtos disponibilizados pela Bet77 e selecionei a parte de esportes.



3. Informei meu time favorito



Na barra lateral, inseri o meu time do coração. Esta informação me disponibilizou bônus exclusivos de apostas grátis.



4. Defini o meu palpite



Ainda na barra lateral, escolhi o esporte, a competição, a partida e o mercado para fazer meu palpite.



5. Informei o valor da aposta



Inseri o valor no boletim de apostas e confirmei.

Apostar na plataforma Bet77



Apostas esportivas na Bet77



Para ser sincero, achei o design do site um pouco confuso e demorei para entender o posicionamento dos menus e páginas, mas assim que entendi o funcionamento do site, pude confirmar que existe uma excelente quantidade de opções para cada modalidade esportiva.



Além da grande variedade esportiva, você poderá encontrar uma caixa de pesquisa de jogos que, ao inserir o nome de uma equipe, apresenta todas as suas opções de partidas com apostas liberadas.



Futebol



O esporte do povo é a grande atração da plataforma e por isso você pode encontrar centenas de partidas de futebol disponíveis a qualquer hora do dia. Se você gosta de acompanhar jogos dos países mais inesperados, a Bet77 apostas te oferece competições da Armênia, Bielorrússia, Myanmar, Lituânia e Gana, além das grandes ligas mundo afora.



E-Sports



A Bet77 ainda tem uma diversidade modesta em relação aos E-Sports, mas vem crescendo suas ofertas a passos largos. Se você gosta de esportes eletrônicos, poderá encontrar competições como CS 2, Dota 2, League of Legends, Rainbow Six, Crossfire e Mobile Legends,



Basquete



No basquete, o grande destaque da operadora vai para as competições dos EUA e as Ligas Europeias. Nestes eventos, você pode contar com a disponibilidade de mais de uma centena de mercados diferentes.



Tênis



O tênis, que na minha opinião é a modalidade com melhores chances de encontrar boas oportunidades, é outro destaque na Bet77 apostas. Enquanto escrevo este artigo, há 483 partidas disponíveis para apostar, que vão desde um grande ATP até os Challenges e ITF.

Apostar na plataforma Bet77



Os métodos de pagamento na Bet77 são confiáveis? - Pix a partir de R$ 1



Conhecida por ser uma das casas de apostas com depósito mínimo de 1 real, você pode ter certeza que o pagamento na Bet77 é confiável, afinal de contas, o método de pagamento disponível é o Pix.



Quanto tempo demora o saque da Bet77?



Por se tratar do Pix como método de pagamento, você pode esperar uma transação com segurança e agilidade. Na minha experiência com saque na plataforma, o valor foi transferido para minha conta corrente em menos de uma hora.



Como fazer saques na Bet77?



Faça o login no site.

Clique no ícone “+” ao lado do seu saldo.

Selecione a opção “sacar”.

Selecione o método para pagamento.

Informe o tipo de chave Pix.

Informe o valor a ser sacado.

Clique no botão “Sacar”.







Serviços oferecidos pela Bet77



Apesar do pouco tempo de operação no mercado brasileiro, a operadora já oferece a maior parte das funcionalidades disponibilizadas pelos grandes concorrentes já estabelecidos no mercado.



Apostas ao vivo na Bet77



Encontrar uma grande variedade de jogos acontecendo ao vivo é a melhor coisa que um usuário pode esperar ao entrar em um site de apostas. Pensando nisso, a Bet77 inseriu no menu principal da página, um botão chamado “Ao vivo”. Ao clicar neste botão, você será direcionado para uma página que mostra todas as partidas que estão acontecendo no momento.



Transmissões ao vivo



Existe streaming na Bet77. Durante meus períodos de apostas dentro da plataforma, pude encontrar algumas opções de transmissões ao vivo, mas a quantidade ainda pode melhorar.



Boletim de aposta com Cash Out



O Cash Out também está disponível em diversos boletins de apostas. Esta é uma funcionalidade que utilizo bastante, pois ajuda a controlar os riscos. Na minha visão, os valores oferecidos pela Bet77 para o encerramento de boletins de apostas são justos.



Atendimento ao cliente na Bet77



O atendimento que obtive ao entrar em contato com a operadora foi ágil e prestativo, entretanto, um importante ponto negativo está no fato de que o atendimento via chat não está disponível 24 horas por dia.

Acessar a plataforma Bet77

É legal apostar na plataforma Bet77 no Brasil?



Apostar na Bet77 é totalmente legal. Além de possuir licenças de órgãos reguladores internacionais, a operadora já enviou toda a documentação para obtenção de licença de atuação no mercado brasileiro.



Vale a pena apostar na Bet77?



Após analisar os principais pontos referentes a uma casa de apostas e testar as funcionalidades e benefícios do site, minha conclusão é que vale a pena apostar na Bet77. A operadora é uma das casas de apostas com bônus grátis ou atrativos, possui boas funcionalidades, diversidade de mercados e Odds justas.



Os pontos de atenção que devem ser reavaliados pela Bet77 estão no horário de atendimento ao cliente, design e velocidade da página web.







Alternativas a Bet77 - veja outras opções para apostar



A Bet77 é uma boa opção para realizar suas apostas, entretanto, é sempre bom conhecer mais opções e confirmar qual se adapta mais ao seu perfil de jogador. Minha sugestão é que você vá até o site das operadoras abaixo para confirmar se elas são boas opções para você.



1. F12.Bet



A casa de apostas do Falcão é uma das que mais crescem no Brasil. Para atingir esta marca, o nosso craque do futsal está focando principalmente na qualidade do atendimento ao cliente, diversidade de mercados e Odds atrativas.



2. MyStake



A MyStake tem apenas 4 anos de atuação, mas já atingiu um grande número de usuários, principalmente na Europa. Entre as vantagens disponibilizadas pela casa de apostas, estão um excelente programa VIP, e uma interface do site super agradável e intuitiva.



3. In2Bet



A In2Bet é uma operadora nova no mercado, criada por brasileiros e feita para brasileiros. O ponto alto desta casa é a variedade de mercados, principalmente voltados para os amantes do futebol, e as Odds justas que você vai encontrar por lá.



4. VBet



Com mais de 20 anos de atuação no mercado europeu, a VBet é a operadora com mais licenças de atuação internacionais, e isso prova que segurança não será problema. Um atendimento em português é disponibilizado 24/07 e você tem criptomoedas como opção de método de pagamento.



App Bet77 - posso apostar direto no celular?



Sim, você pode apostar direto no celular, apesar de não existir um Bet77 app dedicado. Isso acontece pois o site é responsivo e adaptado para dispositivos móveis.



A minha sugestão é que você coloque o site da plataforma como favorito no seu navegador do aparelho celular, porque desta maneira conseguirá acessar a página rapidamente.







Perguntas frequentes sobre a Bet77



Qual o depósito mínimo para começar a apostar na Bet77?



Para começar a apostar na Bet77 basta você fazer um depósito no valor mínimo de R$ 1, via Pix. Este é o valor mais baixo de depósito encontrado em toda a concorrência do mercado de apostas.



A Bet77 oferece bônus de aposta grátis?



Sim, existem diversas promoções que oferecem apostas grátis caso você cumpra todos os requisitos necessários. Fique atento ao botão de “promoções” no menu principal e não perca nenhuma oportunidade.



Quem é o dono da Bet77?



A Bet77 é operada pela Bet77 Sports N.V e está registrada em Curaçao. Por estar pleiteando a licença brasileira para operar no país, em breve a operadora deverá possuir uma sede local e sócio brasileiro.



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

