Pesquisei as melhores casas de apostas que aceitam Nubank. Já posso adiantar que são raros os casos de sites que aceitam esse banco digital especificamente. O que encontrei foi uma alternativa de utilizar o Pix e a transferência bancária para depositar e sacar.

Este texto que escrevi é focado nos sites que aceitam NuPay com tutoriais para depositar e sacar com esse método de pagamento. Sem mais delongas, vem ler o que eu descobri que certamente será útil para a sua jornada com apostas esportivas.



Lista de sites de apostas com Pix no Nubank - Dezembro 2024







Top 10 casas para apostar com Nubank em 2024



SuperBet - Bônus para combinadas após depositar com Pix do Nubank

Sportingbet - Aposte em cotas aumentadas com Nu

Mr.Jack Bet - Apostas a partir de R$ 1 com Pix do Nubank

Betano - Odds turbinadas para apostar com Pix do Nubank

bet365 - Ótima variedade de ofertas frequentes para apostas

Stake - Faça apostas múltiplas turbinadas com o Nu

Vbet - Acumule cashback semanal após apostar com Pix do NuPay

Novibet - Acesso rápido às apostas de longo prazo

Brazino - Bônus de até 125% para apostas acumuladoras

Betnacional - Faça apostas rápidas com Pix Nubank

Comparando as melhores casas de apostas que aceitam Nubank no Brasil



1. SuperBet - Bônus para combinadas após depositar com Pix do Nubank



O site que alcançou o topo da minha lista de casas de apostas que aceitam Nubank é a SuperBet. Gostei muito dela pelo depósito poder ser feito com Pix NuPay a partir de apenas R$ 1. Fora que existe um bônus de até 100% para apostas combinadas.



Como solicitar um saque na SuperBet



Testei o passo a passo de saque na SuperBet e encontrei estas etapas como sendo as mais recomendadas para sacar nessa casa de apostas:



Entre na sua conta da SuperBet;

Clique no avatar do seu cadastro;

Selecione o botão “Retirada”;

Preencha o valor do saque;

Clique em “Retirada”.

>> Apostar agora na SuperBet



Apostar via Pix com Nubank na Superbet é seguro?



Apostar com Pix da Nubank na SuperBet é seguro por essa casa de apostas ser legalizada no Brasil. Outro elemento que reforça sua confiabilidade é o fato dela ser patrocinadora do São Paulo e do Fluminense.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 com Pix;



Bônus de até 100% para combinadas;



Saque a partir de R$ 20 no Nubank.





2. Sportingbet - Aposte em cotas aumentadas com Nubank



Na minha opinião, a Sportingbet é uma das melhores plataformas de apostas do Brasil e tem uma das principais ofertas de cotas aumentadas. Já me cadastrei nesse site e vi que a oferta de odds acima da média aparece para muitos eventos do futebol brasileiro e competições internacionais, e não só para o mercado de resultado final.



Como depositar na Sportingbet com Nubank



Fiz o teste do passo a passo de depositar com Nubank na Sportingbet e notei que estas são as melhores etapas a serem seguidas:



Entrar no site da Sportingbet e fazer login em sua conta;

Clicar em “Depositar” e escolher o Pix;

Selecionar o valor de depósito e clicar em “Depositar”;

Fazer o pagamento do Pix da Sportingbet com NuPay.

>> Visitar agora o site da Sportingbet



Apostar via Pix Nubank na Sportingbet é seguro?



Acho completamente seguro apostar na Sportingbet com Pix do Nubank por esse site ser legalizado no Brasil e ter muitos selos de confiabilidade em sua plataforma. Comissão de Jogos do Reino Unido, Governo de Gibraltar e Autoridade de Jogos de Malta são alguns deles.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 5 com Pix;



Saque em até 3 dias úteis;



Limite de até 7 saques via Pix a cada 24 horas.





3. Mr.Jack Bet - Apostas a partir de R$ 1 com Pix do Nubank



Gosto da Mr.Jack Bet para apostar ao vivo com depósito via Nubank. O que me atrai nesse site é a simplicidade e o fato de poder depositar a partir de apenas R$ 1. O valor mínimo é extremamente acessível e permite que apostadores com qualquer banca façam um depósito.



Como solicitar um saque na Mr.Jack Bet com Nubank



Aqui vão os passos para solicitar um saque via Nubank na Mr.Jack Bet:



Entre na sua conta da Mr.Jack Bet;

Clique no seu saldo no canto superior da tela;

Selecione o menu de saque;

Informe sua chave Pix Nubank e o valor;

Clique no botão para solicitar saque.

>> Apostar agora na Mr.Jack Bet



Apostar com Nubank na Mr.Jack Bet é confiável?



Considero que o Nubank na Mr.Jack Bet é confiável para depósitos e saques. Esse banco digital tem uma boa reputação no Brasil e a casa de apostas é legalizada. A soma desses dois elementos faz com que seja seguro depositar e sacar combinando essas duas opções.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 com Nubank;



Saque apenas para o titular da conta;



Sem bônus de boas-vindas.





4. Betano - Odds turbinadas para apostar com Pix do Nubank



A Betano aceita Nubank e já foi avaliada como uma das melhores casas de apostas do mundo e eu acredito que o que justifica esse título é a presença das SuperOdds. Fora que existe aplicativo para Android e uma variedade de mercados que supera muitos dos concorrentes. Pelas minhas análises, esse site é um dos poucos que realmente lista o Nubank como método para depósitos e saques.



Passo a passo de depósito na Betano com Nubank



O passo a passo para fazer um depósito na Betano com Nubank é este:



Entre na sua conta da Betano Brasil;

Clique no botão de depósito no canto superior da tela;

Escolha o Nubank para depositar;

Adicione os dados da sua conta Nubank;

Siga as instruções em tela para completar o depósito.

>> Visitar site oficial da Betano



Apostar com Nubank na Betano é seguro?



É totalmente seguro apostar com Nubank na Betano. Essa casa de apostas é patrocinadora do Brasileirão e de equipes do futebol brasileiro. Fora que já recebeu mais de 5 premiações do EGR Operator Awards e tem uma reputação muito boa no Brasil.



Informações importantes



Aceita Nubank mesmo para depositar e sacar;



Depósito mínimo de R$ 50 com Nubank;



Saque com Pix Nubank em aproximadamente uma hora.

5. bet365 - Ótima variedade de ofertas frequentes para apostas



A bet365 é um dos sites que aceitam NuPay se você utilizar o Pix ou a transferência bancária. Recomendo que você tenha ao menos R$ 30 para depositar nessa casa de apostas por esse ser o depósito mínimo que ela permite em sua plataforma. Aproveite para conferir as ofertas frequentes, já que são muitas as promoções que esse site oferece para quem já se cadastrou.



Como sacar dinheiro da bet365 para Nubank



Aprendi como sacar dinheiro da bet365 para Nubank utilizando o Pix dessa casa de apostas no saque e seguindo estas etapas:



Acessar a conta da bet365 no site oficial desta casa de apostas;

Clicar no saldo que aparece no canto superior direito da tela;

Escolha o menu do banco e depois clique em “Saque”;

Preencha tudo que é necessário para sacar com Nubank na bet365.

>> Apostar na bet365 agora



É confiável apostar na bet365 com Nubank?



O saque de suas apostas com Nubank na bet365 é confiável e seguro pelo que analisei dessa casa de apostas. Ela está presente no mercado dos sites de palpites esportivos há mais de 20 anos e tem selos de confiabilidade que confirmam sua confiabilidade.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 30 com Pix do Nubank;



Saques processados em até 4 horas com Pix;



Limite de saque de até R$ 20.000 com Pix via Nubank.





6. Stake - Múltiplas turbinadas e cobertura ao vivo de primeira



Entrei no Stake para descobrir se esse é um dos sites de apostas com Nubank e acabei encontrando muitos pontos positivos que me fizeram incluir esse site em meu ranking. Os dois principais pontos de destaque foram as múltiplas turbinadas e a cobertura ao vivo com transmissão com imagens gratuitamente.



Tutorial de saque com Nubank no Stake



O passo a passo que quem procura como sacar pelo Nubank no Stake deve seguir é este:



Entrar na conta do Stake Brasil;

Selecionar o seu avatar no canto superior do site;

Escolher a opção de saque com Nubank no Stake;

Preencher os dados do Pix NuPay e o valor do saque;

Confirmar a solicitação de retirada.

>> Apostar agora com Stake



O Stake é confiável para apostar com Nubank?



É confiável sacar no Stake com Nubank e eu afirmo isso com base no fato dessa casa de apostas ser legalizada no Brasil e fazer parte da Fundação de Apostas com Cripto. Portanto, pode fazer as suas apostas sem se preocupar com aspectos legais do site.



Informações importantes



Possibilidade de compra de criptomoedas com Pix do Nubank;



É necessário apostar 100% o valor depositado antes de sacar;



Saque mínimo de R$ 100.





7. Vbet - Acumule cashback semanal após apostar com Pix do NuPay



A Vbet já foi uma das melhores casas de apostas com bônus no cadastro e agora foca em ofertas para apostadores frequentes. Um bom exemplo de promoção que esse site lista em seu portfólio é a de até 10% de cashback para apostas esportivas. A título de conhecimento, não encontrei essa oferta em muitos outros sites que analisei.



Etapas para depositar com Nubank na Vbet



Depósito com Nubank na Vbet é algo que você pode fazer se seguir estes passos:



Acesse o seu cadastro da Vbet informando seu login e senha;

Clique em “Depósito” para entrar no menu de depósitos;

Escolha o Pix da Vbet e informe o valor para depositar;

Clique no botão “Depositar” para gerar o código Pix;

Copie e cole o código Pix no Nubank e pague pelo depósito.

>> Apostar com VBet agora



O Pix do Nubank na Vbet é confiável?



Pode fazer o Pix do Nubank na Vbet que é confiável sim. Essa casa de apostas é licenciada pelo Conselho de Jogos de Curaçao e faz parte da lista de sites autorizados a operarem no Brasil.



Informações importantes



Depósito via Pix entre R$ 10 e R$ 10.000;



Saque via Pix do Nubank em até 12 horas;



Saque mínimo de R$ 30 com Pix.

8. Novibet - Acesso rápido às apostas de longo prazo



O site da Novibet aceita depósitos de R$ 10 com Pix da Nubank e o pagamento é instantâneo em sua conta, permitindo que você aposte logo depois de depositar. No caso do saque, o menor montante que você poderá sacar é o de R$ 20.



Sacando na Novibet com Pix do Nubank



O saque na Novibet com o Pix do Nubank pode ser feito se você seguir estes passos:



Acesse o cadastro que você criou na Novibet;

Clique no menu de pagamentos no canto superior da tela;

Escolha a opção de sacar o seu saldo;

Selecione o Pix da Novibet;

Informe o valor e certifique-se de que tem uma chave Pix com seu CPF na Nubank.

>> Visitar o site oficial Novibet



É confiável e seguro apostar na Novibet com Nubank?



É confiável e seguro fazer a sua aposta na Novibet com Nubank por esse site ser legalizado no Brasil. Fora que ele já recebeu muitas nomeações e premiações na EGR Operator Awards e na SBC Awards.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 10 com Pix do Nubank;



Saque apenas para chave Pix CPF;



Saques a partir de R$ 20 com Pix da NuPay.





9. Brazino - Bônus de até 125% para apostas acumuladoras



Inclui o Brazino na minha lista de sites que aceitam NuPay para Pix ou transferência bancária. Admito que a oferta de apostas acumuladas que encontrei nesse site foi uma das maiores entre as operadoras que analisei. Fora isso, as outras promoções e o app para Android também são razões que podem motivar o seu cadastro nesse site.



Como solicitar um saque com Nubank no Brazino



As etapas que recomendo que você siga para sacar com Nubank no Brazino são:



Entre na sua conta do Brazino Brasil;

Clique no botão que fica no canto superior direito da tela do Brazino;

Selecione o menu de saque;

Escolha o Pix ou transferência bancária;

Informe seus dados do NuPay para sacar e siga o passo a passo em tela.

>> Acessar o site da Brazino

Brazino é confiável para apostas com Nubank



O Brazino é confiável para apostar com Nubank por essa casa de apostas ser legalizada no Brasil e ter criptografia SSL de 128 bits para proteger os seus dados. Sem contar que esse site é licenciado pela Associação eGaming da Curaçao.



Informações importantes



Bônus de até 125% para apostas acumuladas;



Depósito mínimo de R$ 20 com Pix do Nubank;



Saque mínimo de R$ 30 com Pix.







10. Betnacional - Faça apostas rápidas com Pix Nubank



A Betnacional é uma das casas de aposta com depósito de 1 real e que aceita Pix do Nubank. Optei por incluir esse site nas minhas recomendações por ele focar no básico. Logo, se você não quer bônus de apostas e várias promoções que podem atrapalhar sua experiência, sugiro que se cadastre nessa plataforma.



Depositando na Betnacional com Pix do Nubank



O depósito na Betnacional com Pix do Nubank é feito com estas etapas:



Entre na conta que você tem da Betnacional;

Escolha o botão de depósito para depositar;

Informe o valor do seu depósito;

Confirme o depósito preenchendo os dados;

Faça o Pix do Nubank para pagar pelo depósito.

>> Apostar agora na Betnacional

Apostar via Pix Nubank na Betnacional é confiável?



Posso afirmar que o site da Betnacional é confiável e referência no segmento de apostas brasileiro. Essa plataforma é legalizada no Brasil e tem uma ótima avaliação no Reclame Aqui, o que confirma sua confiabilidade.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 1 com Pix do Nubank;



Saque rápido via Pix;



Saque a partir de R$ 19,99 com chave Pix da NuPay.





5 melhores bônus de apostas com depósitos via Nubank



SuperBet - bônus de até 100% para apostas acumuladas.

Betano - SuperOdds com cotações aumentadas.

Vbet - Cashback de até 10% para apostas esportivas.

bet365 - Apostas acumuladoras aumentadas em até 100%

Novibet - Pagamento antecipado para apostas esportivas



Comparando as 4 melhores ofertas de registro Nubank



Casas de aposta

Bônus via pix

Min. Odds

Link

SuperBet Até 100% para combinadas 1.25 Bônus SuperBet Betano SuperOdds Variável Bônus Betano VBet

Até 10% de cashback Variável Bônus VBet bet365 Até 100% para combinadas 1.10 Bônus bet365 Novibet Pagamento antecipado no futebol Variável Bônus Novibet

Guia de como apostar com Pix Nubank em casas de apostas



Apostar com Pix do Nubank em casas de apostas é algo que só pode ser feito se você tiver saldo em sua conta digital para fazer uma transferência bancária ou um Pix. Os passos para que você deposite e saque costumam ser bem parecidos entre diferentes sites. Para facilitar a compreensão deles, criei um tutorial rápido de cada opção a seguir.



Como depositar com Nubank



Você consegue depositar com Nubank em casas de apostas se utilizar o Pix ou transferência bancária e seguir estes passos:



Cadastre-se em uma das casas de apostas que eu recomendei;

Entre no menu de depósitos na casa de apostas que se cadastrou;

Selecione o Pix para depositar;

Gere o código Pix na casa de apostas;

Utilize sua conta Nubank para colar o código Pix e pagar por ele.



Como sacar usando o Nubank



Os saques usando Nubank em casas de apostas pode ser feito se você tiver uma chave Pix vinculada a sua conta digital e se seguir estes passos:



Entre na sua conta na casa de apostas;

Selecione o menu de banco para fazer a solicitação de saque;

Escolha o Pix e informe o valor que quer sacar;

Confirme a transação e aguarde o saque ser realizado.

Qual o valor mínimo de depósito via Pix Nubank?



O depósito mínimo via Pix Nubank pode ser de R$ 1 ou de R$ 5, dependendo se você se cadastrar em casas de aposta com depósito de 5 reais ou com outros valores. No caso do Nubank, o limite é flexível para você fazer seu pagamento.



Quais casas de apostas aceitam depósito mínimo de 1 real?



As casas de apostas com depósito mínimo de R$ 1 via Pix da Nubank são Betnacional, SuperBet, e Mr.Jack Bet. Outras plataformas que avaliei exigem um valor maior para depositar.

Vantagens e desvantagens de apostar com Nubank



Encontrei vantagens e desvantagens de apostar com Nubank testando esse método de pagamento em casas de apostas. Listei abaixo os prós e contras dele para que você avalie se vale a pena utilizá-lo.

Vantagens

Desvantagens

Fácil de ser utilizado Não é apresentado como Nubank em si Funciona com Pix ou transferência bancária É necessário um cadastro no Nubank Grande maioria das casas de apostas aceita Pix via Nubank Chave Pix precisa ser condizente com os requerimentos da casa de apostas

Escolha o melhor aplicativo para apostar com Nubank



Sugiro que você se familiarize com as melhores casas de apostas brasileiras que têm aplicativos para apostar pelo celular. Os apps de aposta são muito bons para agilizar o pagamento e permitir que você dê o seu palpite onde quer que esteja.

Algumas casas de apostas são Betano, Novibet, Sportingbet e o Brazino. Todos eles são boas opções para serem baixados em seu Android. Se você não quiser baixar nenhum aplicativo, ou tem um iOS, pode utilizar o navegador do seu celular para apostar.



Meios de pagamento alternativos ao Pix na Nubank



Encontrei outros meios de pagamento nas melhores casas de apostas novas e antigas que analisei. A variedade passa por cartão de débito e cartões pré-pago, além do Pix e da transferência bancária que funcionam muito bem com o Nubank. Mas eu acho válido você conhecer outras opções, caso queira utilizá-las para depositar em seu site favorito.



Apostas com cartão de débito



As plataformas de apostas que aceitam cartão de débito permitem que você utilize cartões para recarregar sua conta. Na minha opinião, esse método é bom para quem quer depositar rapidamente, mas é preciso informar dados do seu cartão em sites de terceiros, o que algumas pessoas não se sentem confortáveis de fazer



Apostas com cartão pré-pago



Quem procura as casas para apostar com cartão de crédito pode focar nos cartões pré-pagos que ficará mais fácil. Afinal, é comum que os sites de apostas ofereçam Pay4Fun, PicPay e outras carteiras que trabalham com pagamento via crédito. Se esse for o seu caso, vale a pena levar essa dica em consideração.



Meu veredicto sobre apostas com Nubank



Tudo que estudei sobre casas de apostas que aceitam Nubank me mostrou que a melhor alternativa para utilizá-lo em plataformas para apostar é via Pix. A transferência bancária também é uma possibilidade, mas podem ser cobradas taxas que o Pix não tem.

Entendo que muitos apostadores querem acessar casas de apostas que aceitam cartão de crédito Nubank. Para essa opção, sugiro que você utilize carteiras digitais como PicPay, por exemplo. Agora cabe a você utilizar minhas dicas para que a sua experiência ao apostar seja a melhor possível.



Perguntas frequentes sobre as apostas com Nubank



Qual casa de aposta paga mais rápido pelo Nubank?



A Betano é uma das casas de apostas que paga mais rápido pelo Nubank. O pagamento do saque nessa casa de apostas acontece normalmente em uma hora.



Existe algum bônus para quem deposita com Pix do Nubank?



Existe a possibilidade de participar de alguns bônus após você se cadastrar e depositar com Pix do Nubank. A disponibilidade das ofertas dependerá do site que você se cadastrou e das regras promocionais.



Qual o depósito mínimo para depósitos via Pix Nubank?



O depósito mínimo para depósitos em casas de aposta que aceitam Nubank com Pix costuma variar entre R$ 1, R$ 5, podendo chegar a R$ 30 ou mais. Quem definirá esse montante será o próprio site em que você decidiu se cadastrar.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente