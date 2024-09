Descubra como fazer aposta de luta em MMA com segurança. Veja os melhores sites de apostas UFC, dicas para apostar e onde encontrar as melhores Odds

Se você quer apostar no UFC da melhor maneira, mas ainda não sabe como ou não escolheu o site ideal, não se preocupe! Selecionei as melhores plataformas de apostas do mundo para você aproveitar seus palpites com segurança e se divertir.



Escolher o melhor site para apostas UFC não precisa ser uma batalha. Neste texto, vou mostrar tudo o que você precisa saber sobre apostas esportivas, incluindo como apostar em lutas do UFC da melhor forma, aproveitando bônus e ferramentas que facilitam suas apostas.



Lista dos melhores sites para apostar em UFC - Setembro 2024



Melhores plataformas para apostar em UFC



MMABet - Odds atraentes e as melhores seções de apostas ao vivo do mercado

Brazino - Aproveite o bônus de boas-vindas de 225% para apostar no UFC

BetWinner - Até R$ 700 para apostar em MMA no cadastro

Betnacional - Aposte a partir de 1 real e aproveite o saque mais rápido

SuperBet - Use as “Super Odds” para lucrar mais com o UFC

Bet7 - Ótima cobertura para o UFC + bônus até R$ 500 no cadastro

BC.Game - Plataforma segura para apostas no UFC com criptomoedas

F12.Bet - Oferece apostas especiais no UFC com Odds vantajosas

Parimatch - Melhor catálogo de mercados para UFC + bônus de até R$ 500

Kings of Sport - Comece a apostar em UFC a partir de R$ 10



Qual a melhor casa para apostar em UFC de 2024?



Para eleger uma casa de apostas como a melhor, é necessário considerar diversos fatores, e essa análise pode ser complexa. No entanto, a MMABet se destaca como uma das melhores plataformas de apostas brasileiras para UFC. Além de ter o esporte em seu próprio nome, a casa é extremamente completa e oferece diversas vantagens para quem pretende apostar nessa modalidade.



Mas lembre-se, a melhor casa de apostas é aquela que atende às suas necessidades e preferências. Por isso, vou te mostrar uma lista completa com as melhores plataformas de apostas esportivas, para que você possa escolher a que mais combina com você.



Detalhes sobre as plataformas para apostar em UFC



Confira todos os detalhes sobre as ótimas plataformas que selecionei para você apostar com tranquilidade em sua luta ou lutador preferido. Essas casas de apostas oferecem uma experiência segura, variada e emocionante, garantindo que você tenha todas as ferramentas e informações necessárias para fazer seus palpites no UFC.



1. MMABet - Odds atraentes e as melhores seções de apostas ao vivo do mercado



Assim como o seu influenciador de referência, o YouTuber Whindersson Nunes, a MMABet teve uma ascensão meteórica, especialmente por estar diretamente ligada às apostas em lutas. Focando principalmente no UFC, a plataforma possui uma área totalmente dedicada a esse esporte, oferecendo uma experiência completa para você que é fã de MMA e pretende apostar.



Por que a MMABet é uma das melhores casas para apostar em UFC?



A marca oferece aos novos usuários algo simples, mas muito bem elaborado: seu envolvimento com os jogadores. Você pode utilizar as redes sociais, como Instagram ou YouTube, para se manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo na plataforma. Há um grupo no Telegram onde são oferecidos alguns bônus exclusivos, mas é preciso ficar atento para não perder nada!



Pontos positivos



Mercados bem interessantes para o UFC;



Aceita Pix como pagamento;



Existe uma área direcionada ao boxe também.



Ponto negativo



Não possui aplicativo para celulares.







2. Brazino - Aproveite o bônus de boas-vindas de 225% para apostar no UFC



A empresa conquistou grande sucesso graças à sua irreverência e a uma música temática muito popular. Claro que, como não poderia deixar de ser, ela também oferece o UFC, um dos esportes favoritos dos brasileiros.



A Brazino demonstra seu compromisso com a conveniência e a segurança dos usuários por meio de opções de pagamento flexíveis, incluindo o depósito mínimo baixo, de apenas R$ 10.



Por que a Brazino é uma das melhores casas para apostar em UFC?



O principal motivo pelo qual considero essa uma das melhores casas para apostas no UFC é, sem dúvida, o seu bônus de boas-vindas. Com ele, você tem acesso a um bônus de 225% até um valor bastante atrativo de R$ 4.000. Esse montante pode ser usado para apostar no seu lutador favorito, proporcionando uma excelente oportunidade para começar suas apostas.



Pontos positivos



Bônus de 225% para apostar em lutas;



Depósito mínimo de apenas R$ 10;



Casa de apostas muito conhecida e segura.



Ponto negativo



Sem aplicativo móvel para iOS.







3. BetWinner - Até R$ 700 para apostar em MMA no cadastro



Minha experiência com a Parimatch foi enriquecida pela bela quantidade de opções de apostas disponíveis para o UFC. Fiquei impressionado com as Odds competitivas e as promoções exclusivas que acompanham os eventos do torneio. O site é muito intuitivo, permitindo uma navegação fácil entre as diferentes categorias de apostas, o que facilita encontrar rapidamente o que você precisa para fazer suas apostas com confiança, principalmente onde apostar no UFC.



Por que a BetWinner é uma das melhores casas para apostar em UFC?



Se você quer acompanhar suas apostas esportivas em tempo real, a plataforma oferece transmissão ao vivo de várias lutas através de Live Streaming. E para complementar essa experiência, você pode aproveitar o bônus e receber o dobro do valor do primeiro depósito, até R$ 700. Para aproveitar essa oferta, é necessário fazer um depósito mínimo de apenas R$ 5.



Pontos positivos



Odds bem atrativas para o UFC;



Plataforma segura e muito confiável;



Utilize o Pix tanto para sacar como para depositar.



Ponto negativo



Não existe uma aba somente para o UFC.







4. Betnacional - Aposte a partir de 1 real e aproveite o saque mais rápido



Eu realmente apreciei este site, não apenas pela sua rápida agilidade nos pagamentos, mas também pela sua interface minimalista que aprimora a experiência do usuário, especialmente no setor de lutas. Além disso, o atendimento ao cliente é excepcional, e o site oferece cobertura completa para todos os grandes eventos do UFC. Essa é uma das melhores casas para apostar a partir de 1 real.



Por que a Betnacional é uma das melhores casas para apostar em UFC?



Esta plataforma de apostas destaca-se entre as casas de apostas UFC com saques rápidos devido à excelência dos seus serviços. A navegação pelo site é extremamente intuitiva, tornando o acesso a todas as opções de entretenimento de forma rápida e descomplicada.



Pontos positivos



Casa de apostas totalmente nacionalizada;



Área específica para apostar no UFC;



Mercados atrativos para palpitar.



Ponto negativo



Não conta com bônus de boas-vindas.







5. SuperBet - Use as “Super Odds” para lucrar mais com o UFC



Desde o início, o design da SuperBet se destacou para mim, mostrando um planejamento meticuloso para garantir uma navegação clara e intuitiva. Isso não só facilita a experiência do usuário, mas também assegura uma excelente organização, especialmente para os fãs de UFC que buscam acessar rapidamente informações e opções de apostas sobre os principais eventos.



Por que a SuperBet é uma das melhores casas para apostar em UFC?



A plataforma oferece um generoso bônus de boas-vindas, permitindo que novos usuários dobrem o valor do seu primeiro depósito, com um limite de até R$ 500. Para aproveitar essa oferta, basta realizar um depósito mínimo de R$ 50. A SuperBet proporciona uma experiência de apostas otimizada para eventos de UFC, principalmente com Odds altas.



Pontos positivos



Oferece todas as lutas do UFC, tanto feminino quanto masculino;



Design atraente e muito bem elaborado;



Na página da luta é possível ver análises completas sobre o combate.



Ponto negativo



Sem aplicativo móvel para iOS.



6. Bet7 - Ótima cobertura para o UFC + bônus até R$ 500 no cadastro



A praticidade da plataforma é algo que me atrai bastante durante as avaliações, pois facilita a realização de apostas de maneira ágil e eficiente. Fiquei surpreso com a funcionalidade de apostas ao vivo, que proporciona uma imersão direta na ação dos combates do UFC.



Caso você tenha alguma dúvida ao apostar em uma luta ou qualquer outro questionamento, é possível entrar em contato com o chat ao vivo. Achei os atendentes muito atenciosos e eles solucionaram todas as minhas dúvidas.



Por que a Bet7 é uma das melhores casas para apostar em UFC?



Ao se registrar na Bet7 e realizar um depósito de R$ 30 a R$ 500, você recebe um bônus de 100% do valor depositado, com um limite de até R$ 500. Esse bônus é adicionado automaticamente à sua conta assim que o depósito é processado, permitindo que você aposte em qualquer evento de UFC de sua escolha.



Pontos positivos



Bônus de cadastro: dobre seu depósito até R$ 500;



Odds acima da média do mercado;



Aposte com apenas R$ 5.



Ponto negativo



Apenas um método de pagamento é aceito: o Pix.



7. BC.Game - Plataforma segura para apostas no UFC com criptomoedas



Este é o site ideal para quem gosta de apostar em seu lutador utilizando criptomoedas. Na BC.Game você encontra uma ampla variedade de moedas digitais para depósitos e saques, tudo de forma segura. Com a operação sob a licença do Governo de Curaçao, uma das mais respeitadas globalmente, a BC.Game proporciona um ambiente seguro e confiável para suas apostas no UFC.



Por que a BC.Game é uma das melhores casas para apostar em UFC?



Você pode apostar de várias maneiras no UFC na BC.Game, como no método de vitória, onde você escolhe se a luta terminará por nocaute, submissão, desistência ou decisão dos juízes. Você pode utilizar um bônus de até 360% para suas apostas. É importante notar que a porcentagem do bônus varia de acordo com a quantidade de depósitos, podendo chegar a 360% apenas no quarto depósito.



Pontos positivos



São aceitas diversas criptomoedas no site;



Bônus de até 360% para seus depósitos;



Há apostas especiais para o UFC.



Ponto negativo



O site não é totalmente traduzido.



8. F12.Bet - Oferece apostas especiais no UFC com Odds vantajosas



Uma das casas que mais me deixou satisfeito com a agilidade no processamento das transações é a F12.Bet. Você pode ter certeza de que seu dinheiro está protegido. A plataforma é sólida e proporciona uma experiência de usuário descomplicada, perfeita para aqueles que desejam se concentrar nas apostas e desfrutar do acompanhamento dos eventos do UFC.



Por que a F12.Bet é uma das melhores casas para apostar em UFC?



Apesar de ter sido oficialmente lançada no mercado nacional há apenas três anos, a F12.Bet já se destaca pela sua excelência e pela ampla quantidade de recursos oferecidos aos apostadores. Isso tudo aliado a boas cotações e diversas informações sobre os combates.



Pontos positivos



Dá ênfase ao Jogo Responsável;



Plataforma muito atrativa visualmente;



Plataforma muito confiável.



Ponto negativo



Não há bônus de boas-vindas.



9. Parimatch - Melhor catálogo de mercados para UFC + bônus de até R$ 500



Essa é uma plataforma que me surpreendeu logo de cara, principalmente por oferecer o UFC de uma forma diferente. Ao acessar a luta que você deseja apostar, você encontrará um texto sobre ela, com dicas e formas de fazer suas apostas, o que enriquece a experiência do usuário.



Já consolidada no universo das apostas esportivas, a empresa lançou sua plataforma online em 2020. Desde então, expandiu rapidamente sua presença internacional e se tornou uma das principais escolhas para apostas, especialmente em lutas de UFC.



Por que a Parimatch é uma das melhores casas para apostar em UFC?



Para quem busca facilidade ao apostar em suas lutas, é possível usar o aplicativo otimizado da Parimatch, disponível tanto para iOS quanto para Android. Se você ainda não tem cadastro, a plataforma oferece um bônus de boas-vindas de 100%, com um limite de R$ 500. Para aproveitar essa oferta, basta criar uma conta e fazer um depósito mínimo de R$ 1 destinado a apostas esportivas.



Pontos positivos



Aposte no MMA com apenas R$ 1;



Ótimo bônus para apostar em lutas;



Todas as lutas possuem a foto do lutador para você não se confundir em seus palpites.



Ponto negativo



O excesso de informação pode prejudicar a visualização das apostas.



10. Kings of Sport - Comece a apostar em UFC a partir de R$ 10



O rei dos esportes não poderia deixar de incluir as famosas lutas mistas, especialmente o UFC, o campeonato de luta mais renomado do mundo. Logo de cara, fica evidente o quão único é o design da Kings of Sport. Tudo parece ter sido cuidadosamente planejado para oferecer uma visualização clara do site, além de garantir uma organização impecável.



Por que a Kings of Sport é uma das melhores casas para apostar em UFC?



A Kings of Sport, com seu atrativo depósito mínimo de R$ 10, oferece uma porta de entrada acessível para os fãs de apostas em MMA que desejam experimentar as emoções das apostas no UFC. A plataforma é desenvolvida pensando no usuário brasileiro, com uma interface simples e intuitiva, facilitando a navegação e a realização das apostas.



Pontos positivos



A experiência de usuário é excelente;



Variedade de métodos de pagamento populares no Brasil;



Variedade de mercados e esportes.



Ponto negativo



As cotações não são tão altas.



. Crédito: Divulgação

Como escolher a melhor casa para apostar no UFC?



A paixão pelo UFC e o desejo de transformar esse conhecimento em lucro têm levado cada vez mais os jogadores a explorarem esse esporte. Com tantas opções disponíveis, escolher a melhor casa de apostas para o UFC pode ser desafiador. Para facilitar sua decisão, considere os seguintes fatores:



Tipos de Apostas



Uma boa casa de apostas oferece uma variedade de opções além do simples vencedor da luta. Explore mercados como:



Rounds totais;



Método de vitória;



Vencedor por pontos;



Apostas em que o combate terminará por nocaute, submissão, desistência, etc.



Ofertas e Bônus



Bônus de boas-vindas, apostas grátis e promoções especiais podem aumentar seus ganhos e prolongar sua experiência de apostas. Verifique quais ofertas estão disponíveis e como aproveitá-las.



Odds Competitivas



As Odds representam o valor que você receberá caso sua aposta seja vencedora. Compare as Odds oferecidas por diferentes casas para encontrar as melhores oportunidades.



Previsões e Análises



Algumas casas de apostas oferecem ferramentas e análises que podem ajudá-lo a tomar decisões mais informadas. Aproveite esses recursos para melhorar suas apostas.



Segurança e Confiabilidade



Escolha uma plataforma segura e confiável, com licença de operação e sistemas de criptografia para proteger seus dados e transações.



Facilidade de Uso



A plataforma precisa ser intuitiva e fácil de navegar, proporcionando uma experiência simples tanto em computadores quanto em dispositivos móveis, como celulares e tablets. Se a plataforma tiver um aplicativo móvel, isso pode ser um diferencial.



Métodos de Pagamento



Verifique se o site oferece opções de depósito e saque convenientes e seguras, como cartões de crédito, transferências bancárias e carteiras digitais.



Atendimento ao Cliente



Um bom suporte ao cliente é essencial para resolver qualquer dúvida ou problema que possa surgir durante suas apostas. Certifique-se de que a casa de apostas oferece um atendimento eficiente e acessível.



Melhores bônus para apostar em UFC



Para aumentar seus lucros, os bônus podem ser uma excelente ferramenta. No entanto, é crucial estar ciente dos requisitos necessários para obtê-los e, posteriormente, para sacar os ganhos. Para facilitar sua compreensão, abaixo está uma tabela que detalha as ofertas de bônus, os requisitos para obtê-los e as Odds mínimas necessárias para apostar.



Casa de apostas

Bônus oferecido

Odds mínimas exigidas

Quero o bônus

Brazino 225% até R$ 4.000

1.35

Bônus Brazino BetWinner

100% até R$ 700

1.40

Bônus BetWinner SuperBet

100% até R$ 500

1.60

Bônus SuperBet Bet7

100% até R$ 500

1.40

Bônus Bet7 Parimatch

100% até R$ 500

1.70

Bônus Parimatch

Principais mercados para apostar no UFC



Se você está se perguntando como funcionam as apostas no UFC, vou responder de forma simples, mostrando os diversos mercados possíveis para apostar logo em seguida. Apostar no UFC é semelhante a fazer apostas em outros esportes.



A primeira coisa a fazer é escolher um mercado para apostar, sendo que o mais popular é o de vencedor da luta. Outro fator fundamental é prestar atenção nas Odds de cada evento para aumentar suas chances de obter lucro.



Aposta no Resultado



Este é o mercado mais comum e simples, onde você aposta em quem será o vencedor da luta. Embora as Odds possam ser semelhantes entre os sites, algumas casas de apostas oferecem Odds aumentadas ou promoções que podem aumentar seus ganhos. É ideal para quem deseja uma abordagem direta e clássica.



Apostas Futuras



As apostas futuras permitem prever eventos que ainda não ocorreram, como quem ganhará o cinturão no futuro ou o vencedor de uma luta que ainda não foi marcada. Essas apostas costumam ter odds mais altas devido à incerteza envolvida, oferecendo um potencial de lucro significativo.



Totais Acima/Abaixo (Over/Under)



Neste mercado, você aposta se um determinado número, como o total de rounds em uma luta, será maior ou menor que um valor estabelecido pela casa de apostas. Essas apostas são frequentemente encontradas em lutas importantes e podem oferecer Odds atrativas, especialmente em eventos de alto perfil.



Round Final



Aqui, você aposta em qual round a luta terminará. Embora esse mercado nem sempre esteja disponível, quando está, pode oferecer odds interessantes, especialmente se houver uma previsão de luta longa ou curta.



Método de Vitória



Neste mercado, o foco não está apenas em quem vence, mas em como a vitória será alcançada. Você pode apostar se a luta terminará por nocaute, submissão ou decisão dos juízes. Esse tipo de aposta é interessante para quem tem um conhecimento mais profundo dos estilos de luta e das habilidades dos lutadores.



Apostas Especiais



As apostas especiais permitem previsões mais criativas e específicas sobre aspectos da luta, como o número total de golpes ou qual será a luta mais emocionante da noite. Essas apostas oferecem uma maneira divertida e envolvente de participar do evento e explorar diferentes facetas da luta.



Dicas para apostar em UFC



Aqui estão algumas dicas para ajudar você a se aproximar de palpites vitoriosos. Para ter sucesso, é essencial estar sempre atento. Confira as sugestões a seguir:



Histórico: analise o desempenho passado dos lutadores, incluindo vitórias, derrotas, nocautes, finalizações e decisões;



analise o desempenho passado dos lutadores, incluindo vitórias, derrotas, nocautes, finalizações e decisões; Estilo de luta: entenda o estilo de luta de cada atleta, seus pontos fortes e fracos;



entenda o estilo de luta de cada atleta, seus pontos fortes e fracos; Condição física: verifique se o lutador está em boa forma física e se teve tempo suficiente para se preparar para a luta;



verifique se o lutador está em boa forma física e se teve tempo suficiente para se preparar para a luta; Lesões: fique de olho em notícias sobre lesões dos lutadores, pois isso pode afetar significativamente o resultado da luta;



fique de olho em notícias sobre lesões dos lutadores, pois isso pode afetar significativamente o resultado da luta; Mudanças de peso: alterações de peso podem indicar problemas de preparação ou mudanças na estratégia do lutador;



alterações de peso podem indicar problemas de preparação ou mudanças na estratégia do lutador; Defina um orçamento: estabeleça um valor máximo para apostar e evite ultrapassá-lo;



estabeleça um valor máximo para apostar e evite ultrapassá-lo; Aposte com moderação: não aposte mais do que você pode perder;



não aposte mais do que você pode perder; Promoções e bônus: utilize os bônus oferecidos pelas casas de apostas para aumentar seu bankroll;



utilize os bônus oferecidos pelas casas de apostas para aumentar seu bankroll; Estatísticas: consulte sites e aplicativos que oferecem estatísticas detalhadas sobre os lutadores;



consulte sites e aplicativos que oferecem estatísticas detalhadas sobre os lutadores; Fóruns e comunidades: interaja com outros apostadores para trocar informações e opiniões.



Como apostar no UFC?



Você perceberá que apostar nas lutas do UFC é bastante simples, especialmente com as dicas e as casas de apostas confiáveis apresentadas neste texto. Confira o passo a passo a seguir:



Escolha uma casa de apostas: selecione uma plataforma confiável que ofereça apostas no UFC, de preferência com boas Odds e promoções atraentes;



selecione uma plataforma confiável que ofereça apostas no UFC, de preferência com boas Odds e promoções atraentes; Crie sua conta: registre-se na casa de apostas escolhida, preenchendo as informações necessárias e verificando sua conta, se solicitado;



registre-se na casa de apostas escolhida, preenchendo as informações necessárias e verificando sua conta, se solicitado; Faça um depósito: adicione fundos à sua conta usando um dos métodos de pagamento disponíveis, como cartão de crédito, Pix, transferência bancária ou criptomoedas;



adicione fundos à sua conta usando um dos métodos de pagamento disponíveis, como cartão de crédito, Pix, transferência bancária ou criptomoedas; Encontre o evento de UFC: navegue até a seção de esportes e selecione "UFC", "Artes Marciais Mistas" ou até mesmo “MMA” para encontrar as lutas disponíveis para apostar;



navegue até a seção de esportes e selecione "UFC", "Artes Marciais Mistas" ou até mesmo “MMA” para encontrar as lutas disponíveis para apostar; Escolha seu mercado de aposta: decida o tipo de aposta que deseja fazer, como vencedor da luta, método de vitória, número de rounds, entre outros;



decida o tipo de aposta que deseja fazer, como vencedor da luta, método de vitória, número de rounds, entre outros; Faça sua aposta: insira o valor que deseja apostar e confirme sua aposta;



insira o valor que deseja apostar e confirme sua aposta; Acompanhe a luta e verifique o resultado: assista ao evento e veja como sua aposta se desenrola. Após o término da luta, verifique sua conta para saber se venceu.



Conclusão



Apostar no UFC através dos melhores sites de apostas esportivas em 2024 oferece mais emoção às lutas, tornando cada combate ainda mais envolvente. Com uma análise aprofundada das estatísticas e das características dos lutadores, você aumenta suas chances de fazer apostas informadas e obter bons resultados.



É crucial optar por plataformas com Odds competitivas, uma variedade de mercados e uma experiência de navegação fluida. Explore as opções no ranking, utilize os códigos promocionais disponíveis e inicie sua jornada de apostas com uma vantagem.



Perguntas Frequentes



Qual é o melhor mercado para apostar no UFC?



Não existe um "melhor" mercado para apostar no UFC que seja ideal para todos. A melhor opção varia de acordo com seu nível de conhecimento sobre o esporte, sua tolerância ao risco e seus objetivos.



O que significa UFC?



UFC significa Ultimate Fighting Championship. É a maior organização de artes marciais mistas (MMA) do mundo, reunindo os melhores lutadores de diversas modalidades, como jiu-jitsu, boxe, muay thai, entre outras.



Posso fazer apostas múltiplas no UFC?



Sim, a maioria das casas de apostas permite que você faça apostas múltiplas no UFC. Uma aposta múltipla combina várias seleções em um único bilhete. Se todas as suas seleções forem corretas, você ganha um pagamento maior do que se tivesse feito apostas individuais. No entanto, se apenas uma seleção estiver incorreta, você perde toda a aposta.

* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento, nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente