Lista completa de sites de apostas que aceitam transferência bancária como método de pagamento. Melhores casas com depósito e saque via transferência

Com a nova regulamentação sobre métodos de pagamento das Bets, a transferência bancária, assim como o Pix e o cartão de débito, se tornou uma das opções viáveis para apostar em 2025.



Depositar em casas de apostas esportivas que aceitam transferência bancária é uma das formas mais fáceis e está inclusa no dia a dia dos brasileiros. Pensando nisso, trago a você uma lista completa de sites de apostas que aceitam transferência.



Continue lendo e saiba como depositar, escolher os melhores mercados e realizar saques sem complicações. Vamos lá!



Lista de sites de apostas que aceitam transferência bancária - Janeiro 2025



Top 10 casas para apostar com transferência bancária em 2025



bet365 - Aproveite os Acumuladores Aumentados até 100%

Sportingbet - Aposte na patrocinadora da Libertadores

Betmotion - Aproveite o VIP e ganhe bônus

Mr.Jack Bet - Patrocinadora dos melhores times brasileiros de futsal

Luva Bet - Depósitos a partir de R$ 2

Brazino - Turbine suas múltiplas em até 125%

Betboo - Oferta de odds turbinadas todos os dias

Estrela Bet - Faça apostas a partir de R$ 1

Betnacional - Uma casa de apostas 100% brasileira

Rivalo - Aproveite o Combi Boost nas múltiplas

Comparando as melhores casas de apostas que aceitam transferência bancária no Brasil



Aqui trago um comparativo detalhado sobre as plataformas para apostar com transferência bancária. Dessa forma, você pode escolher um desses sites para criar a sua conta e usar no dia a dia.



1. bet365 - Aproveite os Acumuladores Aumentados até 100%



A bet365, a casa da família Coates, é sucesso em todos os continentes. No Brasil, onde adoramos apostas esportivas, isso não poderia ser diferente. É por isso que ela está na lista das melhores casas de apostas do mundo.



Então, fui atrás dos métodos de pagamento dessa casa e posso afirmar: é possível apostar com transferência bancária na bet365.



Como se cadastrar na bet365



Acesse o site oficial da bet365;



Clique em “Registre-se”;



Preencha seus dados pessoais (nome, CPF, e-mail, telefone, etc.);



Crie um nome de usuário e senha;



Configure preferências (idioma, formato de odds);



Aceite os termos e clique em "Junte-se à bet365".



>> Visitar o site bet365 oficial



Quem é o dono da bet365?



A bet365 foi fundada pela família Coates, oriunda do Reino Unido. Atualmente, Denise Coates, CEO da empresa, é a representante máxima da marca.



Informações importantes



Parceiro oficial da UEFA Champions League;



Bônus atrativos com Acumuladores Aumentados;



Operadora de nível global.







2. Sportingbet - Aposte na patrocinadora da Libertadores



Há muito tempo operando no Brasil, podemos afirmar que a Sportingbet é uma das pioneiras no maior país da América Latina. Já fez propagandas com grandes esportistas do nosso país e é extremamente conhecida.



E sabe o que é legal? Essa marca permite, desde sempre, que você possa apostar via transferência. Ou seja, é um site que gosta de métodos de pagamento digitais. Além disso, vale lembrar que a Sportingbet também é uma das plataformas de apostas com Pix.



Como depositar na SportingBet



Acesse o site de apostas;



Entre com as suas informações de conta;



No menu do lado direito, clique em “Depositar”;



Na sequência, escolha o método preferido (que pode ser apostar com transferência bancária)”



Insira o valor e conclua a transação.



>> Apostar agora na Sportingbet



Quais são os limites de depósito na Sportingbet Brasil?



O limite diário para transferências bancárias é de R$ 48.733,68. No entanto, não há restrições quanto ao valor total que pode ser transferido ao longo de uma semana ou de um mês. O valor mínimo para depósitos via transferência bancária é de R$ 20.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 20 via transferência bancária;



Casa que aceita promocode no depósito;



Chat ao vivo para problemas relacionados a levantamento e retiradas.







3. Betmotion - Aproveite o VIP e ganhe bônus



Em ascensão e tendo acatado a regulamentação da Lei das Bets, a Betmotion é mais um site para apostar via transferência. E já vou avisar: essa plataforma tem os mais variados mercados de apostas esportivas.



Com uma gama recheada de opções, essa casa tem despertado o interesse de muitos apostadores. Então, vale a pena conferir tudo que a Betmotion tem a oferecer.



Como depositar na Betmotion



Acesse a operadora através do link;



Faça seu login de conta;



No menu do lado direito, clique em cima do seu avatar;



Na sequência, clique em “Depósito”;



Depois, escolha a forma de levantamento, insira o valor desejado e conclua o pagamento;



Em pouco tempo a grana estará creditada na sua banca.



>> Visitar o site oficial Betmotion



Quais são os bancos aceitos para apostar com transferência bancária na Betmotion?



O Banrisul, Banco do Brasil, Caixa, Banco Inter, Banco Original, Santander, Bradesco e Itaú são as instituições bancárias aceitas por essa casa de apostas.



Informações importantes



O valor mínimo para saque é de R$ 20;



A plataforma não permite saques para conta de terceiros;



App ativo para Android.







4. Mr.Jack Bet - Patrocinadora dos melhores times brasileiros de futsal



Quem está há mais tempo no mercado das apostas, já ouviu falar dessa operadora. Com um layout bastante simples e cheio de opções em futebol, a marca tem ganhado nome nos últimos tempos.

Além disso, a empresa tem uma estratégia de divulgação da sua marca de modo bem agressivo e faz propaganda até mesmo em "carros de aplicativo". E o melhor: ela entra na lista de casas de apostas que pagam rápido.



Como sacar na Mr.Jack Bet



Acesse a casa de apostas;



Efetue o login;



No menu do lado direito, clique em cima do seu avatar;



Depois disso, clique em “Saque”;



Depois, escolha a forma de saque, insira o valor que quer retirar e conclua a operação;



Em poucos minutos o dinheiro estará na sua conta.



>> Apostar agora na Mr.Jack Bet



Quanto tempo para cair o saque da Mr.Jack Bet



A plataforma avisa que os saques podem levar até 24h para serem realizados. No meu caso, demorou pouco de 10 minutos para cair na minha conta. É importante que você verifique se todas as informações que forneceu estão corretas, para o pagamento ser efetuado.



Informações importantes



O valor mínimo para saque é de R$ 19,99;



Saque disponível 24 horas;



Cada usuário só pode sacar uma vez por dia.







5. Luva Bet - Depósitos a partir de R$ 2



Se você conhece o influenciador Luva de Pedreiro, saiba que a LuvaBet é a casa desse personagem icônico. Com um site bem trabalhado e com um design arrojado, a operadora protocolou seu pedido de licença e espera continuar crescendo em território nacional.



E, para isso, investe pesado em publicidade. Veja abaixo como você pode criar sua conta nesta plataforma.



Como realizar o primeiro depósito na LuvaBet



Entre na plataforma acessando sua conta;



Localize o menu no canto direito da tela e clique sobre seu avatar;



Selecione a opção "Depósito";



Escolha o método de depósito desejado, informe o valor que deseja transferir e finalize o processo;



Em questão de minutos, o valor será transferido para sua banca de apostas.



>> Visitar o site oficial Luva Bet Brasil



Depositar na LuvaBet é seguro?



É extremamente rápido e seguro depositar na LuvaBet, afinal de contas, essa é uma plataforma licenciada pelo governo federal.



Informações importantes



O valor mínimo para depósito é de R$ 2;



Depósitos só poderão ser realizados a partir de contas bancárias vinculadas ao CPF do titular;



Saque mínimo de R$ 10.







6. Brazino - Turbine suas múltiplas em até 125%



O Brazino777 desembarcou no nosso país com uma proposta clara e direta: trazer diversão. E para continuar ativo aqui em terras tupiniquins, a casa protocolou seu pedido de licença junto ao governo federal.



E para fazer sua bet com transferência bancária no Brazino, é preciso usar o Pay4Fun como intermediador.



Como realizar o depósito via Pay4Fun no Brazino777?



Acesse sua conta no Brazino777;



Clique em "Depositar" no canto superior direito;



Escolha "Pay4Fun" como método de pagamento;



Informe o valor do depósito;



Siga as instruções na página da Pay4Fun para concluir o pagamento;



O valor será creditado na conta em até 15 minutos.



>> Apostar na Brasino Brasil



A Pay4Fun cobra taxas no Brazino?



Não há cobrança de taxas para transferir fundos da sua carteira virtual para o site de apostas. No entanto, ao adicionar dinheiro à sua conta Pay4Fun, podem ser aplicadas taxas dependendo do método escolhido



Informações importantes



O valor mínimo para depósito é de R$ 30;



A plataforma também aceita boleto bancário;



Saque mínimo de R$ 10.







7. Betboo - Oferta de odds turbinadas todos os dias



A Betboo apostas é mais uma das plataformas que aceitam transferências bancárias. Tradicional e há mais de 10 anos operando no mercado nacional, a casa pode até não ser uma das mais reconhecidas pelo público, mas é, certamente, uma das mais confiáveis.



Como depositar na Betboo



Faça login na Betboo;



Clique em "Depósito" no topo da página;



Escolha o método de pagamento (Pix e transferência bancária);



Insira o valor e conclua o pagamento;



O crédito será processado conforme o método escolhido (geralmente é instantâneo).



>> Ir para o site oficial Betboo



É possível fazer transferência por quais bancos na Betboo?



Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa e Santander são os bancos aceitos para apostar via transferência nesta operadora.



Informações importantes



O valor mínimo para depósito é de R$ 30;



A plataforma também aceita boleto bancário;



Saque mínimo de R$ 10.







8. Estrela Bet - Faça apostas a partir de R$ 1



A popular Estrelabet vem conquistando, dia após dia, uma clientela de peso. E é fácil notar isso, já que a casa faz vários anúncios publicitários e está na "boca do povo". Veja abaixo como realizar o processo de depósito.



Como criar conta na Estrela Bet



Acesse o site oficial da EstrelaBet;



Clique no ícone de usuário no canto superior direito e escolha "Cadastro";



Insira seu CPF e clique em "Continuar";



Preencha os dados pessoais, crie um nome de usuário e senha;



Confirme o cadastro inserindo o código recebido por SMS;



Pronto! Sua conta estará ativa e pronta para uso.



>> Apostar agora na Estrela Bet



Qual é o valor mínimo de depósito na Estrela Bet?



Você pode fazer depósitos a partir de R$ 1 nesta aperadora.



Informações importantes



Não é permitido depósito para menores de 18 anos;



Site com diversas promoções;



Enquadrada na Lei das Bets.







9. Betnacional - Uma casa de apostas 100% brasileira



Esse é o famoso site de apostas do Vinícius Jr, craque do Real Madrid e da seleção Brasileira. Criada por brasileiros, a casa ainda tem como garoto propaganda o ex-narrador Galvão Bueno.



Como verificar conta na Betnacional



Faça login na Betnacional;



Acesse "Meus Dados" e complete suas informações pessoais;



Envie os documentos solicitados (RG ou CNH, comprovante de endereço, e comprovante de pagamento, se necessário);



Aguarde a análise e a confirmação da verificação pela equipe da Betnacional.



>> Apostar agora na Betnacional



É seguro jogar no Betnacional?



A Betnacional foi uma das primeiras plataformas esportivas a solicitar licença para operar no Brasil. Logo, ela é uma empresa confiável e que atende os requisitos do Ministério da Fazenda.



Informações importantes



Site que exige verificação de conta;



Depósitos a partir de R$ 1;



Patrocinadora oficial do Brasileirão Série B.







10. Rivalo - Aproveite o Combi Boost nas múltiplas



A Rivalo chegou com tudo em território brasileiro e já ocupou o seu espaço. Com promoções incríveis como a Combi Booster, a operadora conquistou milhares de fãs recentemente.



O motivo? É uma casa regulamentada e que entende o que o cliente quer. Por isso, essa é uma ótima sugestão para você apostar com transferência bancária, pois a plataforma aceita esse método.



Como solicitar um saque na Rivalo



Acesse o site da Rivalo através do link;



Faça login na sua conta;



Depois, clique em cima do seu saldo e, na sequência, em “Retirada”;



Em seguida, escolha o método de pagamento e insira o valor;



Para finalizar, clique em “Retirada”;



Em pouco tempo o valor será creditado na sua conta bancária.



>> Visitar o site da Rivalo



A Rivalo aceita Pix?



A Rivalo é uma das casas mais modernas do mercado nacional e aceita Pix tanto para depósito como para efetuar saques.



Informações importantes



Depósito mínimo de R$ 20;



Saque em até 24 horas;



Saque a partir de R$ 50.







5 melhores bônus com depósitos via transferência bancária



bet365 - Pagamento Antecipado quando o seu time abre 2 gols de vantagem;

Rivalo - Combi Boost para apostas múltiplas;

Betboo - Odds Turbinadas todos os dias;

Sportingbet - Big Odd - a promo que oferece cotas maiores;

Mr.Jack Bet - Sorteio de bancas via grupo do WhatsApp.



Comparando as 5 melhores ofertas para apostar com transferência bancária



Aposta Crédito: Divulgação

Guia de como apostar com transferência bancária em casas de apostas



Apostar com transferência bancária é simples, rápido e extremamente seguro tanto para você como para as plataformas.



Métodos digitais são, inclusive, os que têm maior segurança. Por isso, separei aqui algumas dicas de como apostar com transferência bancária nas principais plataformas brasileiras.



Bora conferir? Tudo bem simples e fácil de você entender.

Como depositar com transferência bancária



De maneira resumida, é assim:



Acesse sua conta na casa de apostas



Vá à seção de Depósitos



Selecione Transferência Bancária como método de pagamento



Efetue a transação



Como sacar usando transferência bancária

Acesse sua conta e vá à seção de saques.



Escolha Transferência Bancária na forma de pagamento.



Informe seus dados bancários e o valor que deseja sacar



Confirme e aguarde o processamento



Qual o valor mínimo de depósito via transferência bancária?



O valor mínimo de depósito via transferência varia entre as operadoras, geralmente ficando entre R$ 1 e R$ 30, dependendo das estratégias do site e também do banco utilizado.

Algumas casas podem oferecer limites diferentes. Então, sempre cheque antes, ok?



Quais casas de apostas aceitam depósito mínimo de 1 real?



A Estrelabet, Mr.Jack Bet e a Betnacional são algumas das melhores opções que permitem depósitos a partir de R$ 1.



Vantagens e desvantagens de apostar com transferência bancária



Quase todo jovem brasileiro está acostumado a fazer transações bancárias via app. Com isso, essa é uma opção bastante popular e segura.



Mas claro: tudo tem seus prós e contras. Confira abaixo a tabela que preparei citando os pontos negativos e positivos de apostar via transferência:



Prós

Contras

Transações diretas entre bancos. O processamento pode levar até 3 dias úteis. Aceita em várias operadoras. Possíveis taxas bancárias. Ideal para depósitos de altos valores. Valor mínimo geralmente maior. Não exige cartões ou contas de terceiros. Menos conveniente para depósitos rápidos.

Escolha o melhor aplicativo para apostar com transferência bancária



A bet365 é a melhor escolha para apostar com transferência bancária via app no Brasil hoje. O motivo? A casa é rápida nas transações e você não terá problemas na hora de depositar.



Digo isso pois testei todas as funcionalidades antes de escrever esse artigo. Veja alguns aspectos positivos:



Depósitos processados entre 10 minutos a 1 hora;



Grande disponibilidade bancária;



Ausência de taxas entre bancos mediadores.



Operadora

Depósito mínimo

Tempo de espera

Sportingbet R$ 20 Até 3 dias úteis Betboo R$ 20 Não especificado EstrelaBet R$ 1 Não especificado Betnacional R$ 1 24 horas bet365 R$ 30 Imediato

Meios de pagamento alternativos à transferência bancária



Você também pode realizar depósitos e saques por outros métodos, como cartão de débito e Pix em 2025. Além de serem métodos seguros, também são 100% digitais e em pouco tempo o dinheiro entrará no seu saldo de banca.



Apostas com cartão de débito



Utilizar o cartão de débito para depósitos em casas de apostas permite transferências diretas e muito rápidas.



No entanto, nem todas as plataformas aceitam depósitos diretamente via cartão de débito. Em alguns casos, é preciso carteiras digitais para efetuar a transação. E claro: não é possível sacar por essa forma de pagamento, apenas depositar.



>> Casas de apostas que aceitam cartão de débito



Apostas com Pix



O Pix revolucionou as transações financeiras no país. Além disso, o Pix é amplamente aceito pelas casas de apostas no Brasil, permitindo depósitos e saques rápidos e sem taxas extras. Ou seja, é a maneira mais eficaz de depositar e sacar atualmente.



>> Plataformas de apostas que aceitam Pix



Conclusão



Essas são as principais casas de apostas que aceitam transferência bancária e que você pode confiar de olhos fechados. Sabe o motivo de eu falar isso? Pois testei todas elas e também conferi a lista do Ministério da Fazenda onde confirmei serem operadoras habilitadas a trabalhar no nosso país.



Dessa forma, você pode ficar despreocupado, pois só trouxe marcas seguras nesta lista de melhores sites para apostar via transferência. Espero que esse conteúdo o tenha ajudado a entender mais sobre esse assunto.



Perguntas frequentes sobre as apostas com transferência bancária



Existe algum bônus para quem deposita com transferência bancária?



Normalmente, os bônus são os mesmos para quem deposita por outros métodos de pagamento. Atualmente há alguns bônus sendo oferecidos pelas casas de apostas, como a bet365 e a Betmotion.



Qual o depósito mínimo para depósitos via transferência bancária?



Normalmente, o depósito mínimo é de R$ 1. No entanto, é necessário consultar a plataforma de apostas da sua preferência.



Posso sacar meus ganhos por transferência bancária nas casas de apostas?



É possível sacar por transferência bancária caso você tenha depositado pelo mesmo método.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda. Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware. Jogue com responsabilidade! Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente