BetMGM é Confiável? Guia Completo para Apostas Seguras

A BetMGM Brasil é uma das novas casas de apostas do Brasil mais procuradas em 2025. A operadora, que pertence ao grupo MGM Resorts Internacional, está determinada a fazer jus ao reconhecimento internacional no mercado de entretenimento. Para isso, a empresa quer trazer em ofertas diversas vantagens ao público brasileiro, seja em apostas ao vivo ou outros mercados.

Prova disso é que a BetMGM conta com algumas das melhores odds para apostar em futebol, além de outras diversas modalidades esportivas. Você pode acessar todas essas vantagens usando o Pix para fazer pagamentos na plataforma. Ficou interessado? Confira o meu BetMGM review e fique por dentro de tudo que essa grande novidade oferece para você!







A BetMGM é confiável?



Sim, a BetMGM é confiável para você aproveitar os melhores mercados esportivos em 2025. A operadora de apostas está registrada como Boa Lion S.A, licenciada no Brasil pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. Além disso, a Boa Lion está registrada no CNPJ/MF sob o número 53.837.227/0001-52, com sede em São Paulo.

Outra questão que reforça que a BetMGM paga mesmo e é confiável é o grupo MGM Resorts Internacional. A plataforma de apostas é o mais novo investimento da empresa norte-americana, que é um dos destaques da indústria de entretenimento em Las Vegas, nos Estados Unidos, desde 1986.



A BetMGM paga mesmo?



Sim, a BetMGM paga mesmo e é confiável para você realizar as suas apostas com Pix em 2025! Mesmo que seja uma novidade no mercado brasileiro, a empresa tem um número de reclamações muito baixo em sites de experiência do usuário, como o Reclame Aqui. Além disso, ressalto que a empresa está seguindo a nova legislação de bets do país.

Comprometimento com o Jogo Responsável



Uma prova de que a BetMGM é confiável é o seu comprometimento com o jogo responsável. Isso porque a empresa entende que as apostas esportivas são uma forma de entretenimento (e não um investimento). Confira as medidas que a plataforma oferece aos seus clientes para evitar qualquer tipo de vício ou problema com o site:

Limite de depósito

Sim Limite de aposta

Sim Limite de perda

Sim Limite de tempo/sessão Sim Pausa/Intervalo

Sim Teste de autoavaliação

Sim Autoexclusão

Sim

Bônus e promoções BetMGM



A BetMGM Brasil quer bater de frente com as melhores casas de apostas do Brasil e está oferecendo diversas condições promocionais para você. Por isso, eu separei as duas principais ofertas de bônus e apostas grátis para você aproveitar e se divertir ainda mais com os mercados de futebol (ou outros esportes) na operadora. Confira como usar os bônus da BetMGM abaixo:



Múltipla de Ouro na BetMGM



Já pensou em ganhar um bônus turbinado de até 200% em uma das suas apostas múltiplas? A BetMGM está oferecendo esse prêmio incrível para os amantes das combinadas. Para participar, faça uma aposta combinada com no mínimo três palpites (com odd mínima de 1.30).



Caso os seus palpites acabem acontecendo, você ganha um bônus turbinado na sua conta da BetMGM. Quanto mais palpites você der, maior será o valor de bonificação que a plataforma dará. Não esqueça de confirmar que o “Lucro Turbinado” esteja marcado no comprovante da sua aposta para ganhar a bonificação.

Chance de Ouro na BetMGM



Outra grande oferta da BetMGM Brasil é a Chance de Ouro. Em resumo, você pode ganhar até duas apostas grátis por semana. É isso mesmo: caso algum dos seus palpites acabe não dando certo, você ganha outra oportunidade de tentar a sorte com as melhores odds! Para isso, ative a 1ª oferta segunda chance na página “Minhas Ofertas” em sua conta.



Logo após fazer a ativação, entre segunda e quinta-feira, faça uma aposta entre R$ 10 e R$ 100 em sua modalidade favorita usando o criador de apostas, com odds combinadas de 5.00. Caso os seus palpites não deem certo, a BetMGM dá 50% do valor para você tentar novamente. Já de sexta a domingo, você pode ativar a 2ª oferta! Não é demais?







Cadastro na BetMGM: Passo a passo para se registrar



Ficou sabendo que a BetMGM paga mesmo e quer aproveitar as grandes ofertas de um dos melhores sites de apostas com saque instantâneo? Confira o passo a passo para criar a sua conta agora:

Acesse o site oficial da BetMGM por meio do seu navegador favorito;

Procure pela opção “Registrar”, que fica no canto superior direito;

Inicie seu registro com a Conta Globo ou através do seu endereço de e-mail;

Forneça seus dados pessoais, como CPF, data de nascimento e endereço;

Confira todos os dados, verifique sua conta e está feito!

BetMGM Crédito: Divulgação

Quero me cadastrar na BetMGM Brasil

Sua espera acabou! Logo após concluir a criação da sua conta na BetMGM Brasil, você pode navegar nos melhores mercados e precisa somente realizar o primeiro depósito para fazer o seu primeiro palpite. Quer entender como fazer apostas na BetMGM com detalhes? Confira abaixo!



5 passos para apostar na BetMGM



Se você criou a sua conta na plataforma de apostas, tenho certeza de que você está ansioso para tentar a sorte dando palpites nos principais jogos de futebol. Antes de mais nada, eu separei 5 passos simples para orientar você a apostar sem cometer erros e garantindo acesso a todas as vantagens oferecidas no site da BetMGM. Bora conferir!

1. Efetue o primeiro depósito



O primeiro passo para apostar na BetMGM é fazer um depósito em sua conta. Para isso, garanta que você realizou o processo de login e a verificação de identidade da maneira correta. Em seguida, leia com atenção o meu passo a passo para evitar dor de cabeça na hora de fazer pagamentos na plataforma. Veja como depositar na BetMGM a seguir:



Como depositar na BetMGM



Acesse a sua conta na BetMGM;



Garante que você cadastrou seus dados bancários e verificou sua identidade;



Entre na opção “Depósito”, em sua seção pessoal;



Escolha o Pix cadastrado em sua conta como método de pagamento;



Defina um valor para adicionar em sua conta. O depósito mínimo da BetMGM é de R$ 20;



Confirme todos os detalhes e confirme o seu depósito na BetMGM. Está feito!



2. Escolha uma modalidade esportiva



O próximo passo é escolher a modalidade esportiva para fazer o seu palpite. A minha recomendação como especialista em apostas é procurar um esporte que você conheça bem, como futebol, basquete, vôlei e até mesmo a Fórmula 1. Assim, você garante que seu palpite será fundamentado e, em consequência, sua aposta tem mais chances de dar certo!

3. Defina o evento escolhido para apostar



Em seguida, você deve procurar um evento do seu interesse para apostar na BetMGM Brasil. É muito importante que a sua decisão tenha em conta o seu gosto pessoal, sendo muito mais divertido escolher uma partida envolvendo grandes equipes ou até mesmo o seu clube do coração, caso você queira fazer apostas em futebol em 2025!

4. Selecione os mercados de apostas



Logo após escolher o esporte e o evento para apostar, você deve procurar alternativas de mercado para fazer um palpite. Se você é um fanático por futebol e escolheu o esporte mais popular entre os brasileiros, os mercados mais conhecidos são o número de gols, cartões, escanteios ou o resultado final. Recomendo que você faça palpites nos mercados de que você mais gosta.

5. Confirme a sua aposta!



O último passo para apostar na BetMGM em 2025 é confirmar a sua aposta! Antes disso, eu também recomendo que você procure promoções ou bônus oferecidos pela operadora para o seu tipo de aposta, seja simples ou um palpite com diversos mercados combinados. Por fim, confira se o valor escolhido para apostar está certo e aperte em “Apostar”. Agora só resta torcer para dar “green”!

Apostas esportivas na BetMGM



As apostas esportivas são uma das alternativas mais famosas entre os brasileiros quando se trata de entretenimento online. Sabendo que a BetMGM paga mesmo e conta com diversas condições especiais, entenda melhor quais são os melhores esportes para você palpitar agora. Confira a minha análise especial a seguir:

BetMGM Crédito: Divulgação

Apostar agora na BetMGM Brasil

Futebol - Odds especiais envolvendo grandes craques



Todo mundo sabe que apostar no futebol é uma das grandes paixões no Brasil em 2025! Sendo assim, a BetMGM oferece as melhores condições para você fazer os seus palpites no esporte mais popular do mundo. Prova disso são as odds diferenciadas nas principais competições, como Brasileirão, Libertadores, Premier League, Champions League e muito mais.



Um exemplo das vantagens em apostar em futebol na BetMGM são as odds especiais disponibilizadas pela plataforma de jogos online. A oferta tem sido um sucesso entre os apostadores brasileiros e, em resumo, oferece odds exclusivas envolvendo craques mundiais, como Neymar Jr e Memphis Depay, marcando um gol nos jogos do Paulistão 2025!



Basquete - Apostar na NBA com as melhores condições



Outro esporte cada vez mais popular entre os brasileiros é o basquete. A modalidade norte-americana tem sido um dos destaques entre os apostadores nos últimos anos e, sabendo disso, a BetMGM Brasil conta com ótimas cotações para você se divertir. As melhores ofertas estão nos jogos da NBA, a liga mais famosa do mundo, mas estão disponíveis em todos os campeonatos.



Com isso, a plataforma de apostas da BetMGM conta com odds especiais envolvendo os mercados mais populares da modalidade da bola laranja. Prova disso são as opções combinadas criadas pela empresa, que incluem palpites como melhores marcadores de cestas, ganhador de cada set e até mesmo quem será o cestinha da partida!

Tênis - Dê palpites nos melhores campeonatos das quadras



A BetMGM Brasil não esqueceu dos amantes de tênis, uma das grandes modalidades esportivas do cenário brasileiro e mundial. Com isso, você pode fazer seus palpites nos principais tenistas do mundo, como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Além disso, a plataforma disponibiliza dezenas de torneios em seu catálogo, sejam masculinos ou femininos.

Automobilismo - Melhores odds para apostar nas pistas



Se a sua praia for a velocidade, a BetMGM também é ideal para você. Isso porque as principais competições do automobilismo mundial também marcam presença no ótimo catálogo da empresa. Por isso, crie a sua conta e tenha a chance de fazer palpites nos melhores pilotos da IndyCar, Moto GP, Nascar, SpeedWay e muitas outras competições.







Os métodos de pagamento da BetMGM são confiáveis?



Atualmente, a BetMGM Brasil oferece somente o Pix como método de pagamento disponível. A empresa é uma das bets licenciadas pelo Governo Federal em 2025 e, por isso, exige que você realize todos os pagamentos por meio de contas sob a sua titularidade (registrada em seu CPF).



De qualquer maneira, o Pix é um método extremamente popular entre os brasileiros, oferecendo agilidade e segurança em seus depósitos e saques. Além disso, a operadora não aceita pagamentos de contas que não sejam de sua titularidade ou não tenham sido cadastradas previamente.



BetMGM Crédito: Divulgação

Apostar agora na BetMGM Brasil

Qual o valor mínimo de depósito na BetMGM?



O valor de depósito mínimo da BetMGM é de R$ 20 através do Pix. Além disso, você tem um limite de depósito de R$ 50.000 por dia. Tudo isso com a segurança e a agilidade dos pagamentos, usando o Pix para aproveitar as melhores condições para fazer os seus palpites!

Qual valor mínimo de saque BetMGM?



Você não tem limite mínimo de saque na BetMGM. Não, você não leu errado: a plataforma aceita pedidos de retirada a partir de R$ 0,01, de acordo com a sua vontade. Além disso, você pode solicitar valores até R$ 50.000 por dia, tornando o processo de saque extremamente personalizado e atendendo à vontade de todos os tipos de clientes.

Quanto tempo demora o saque da BetMGM?



O saque da BetMGM é processado praticamente de forma imediata. Ao solicitar uma retirada de fundos com a sua chave Pix, você pode contar com o dinheiro em sua conta em poucos segundos. Caso o seu saldo não seja transferido para a sua conta em até 120 minutos (2 horas), entre em contato com o suporte ao cliente para entender a situação.

Como fazer saques na BetMGM?



Faça o login na sua conta da BetMGM;



Garante que você cadastrou seus dados bancários e verificou sua identidade;



Acesse a opção “Saque”, que fica na sua seção pessoal;



Use o Pix cadastrado em sua conta como método de retirada;



Defina um valor menor ou igual ao disponível no saldo da conta. Relembro que o saque mínimo da BetMGM é de apenas R$ 0,01;



Confira todos os dados de saque e finalize a solicitação de saque na BetMGM. E está pronto!



Serviços da BetMGM



A qualidade da oferta da BetMGM é inquestionável. Mesmo que seja uma das novas casas de apostas licenciadas no Brasil, a operadora é especialista em entretenimento online e estudou muito bem aquilo de que os brasileiros gostam. Entenda em detalhes aquilo que você aproveitará apostando na BetMGM Brasil!

Apostas ao vivo



É inegável que apostar ao vivo é extremamente emocionante. Isso porque os palpites em tempo real acabam despertando ainda mais adrenalina ao acompanhar os lances dos melhores jogos esportivos. Por isso, a BetMGM conta com centenas de opções ao vivo, com ótimas ferramentas para ajudar seus clientes, como estatísticas ao vivo e odds dinâmicas.

Transmissões ao vivo



A transmissão ao vivo é um dos recursos mais procurados pelos clientes que adoram a adrenalina de apostar em tempo real. E, é claro, você pode assistir às emoções dos melhores jogos de futebol, basquete, tênis e corridas de cavalo e mais, direto no site oficial da BetMGM Brasil! Destaco que o recurso está disponível somente nos eventos selecionados.

Boletim de aposta com Cash Out



A BetMGM paga mesmo, é confiável e ainda tem cash out! A opção de encerrar a sua aposta, mesmo que o evento esportivo não tenha encerrado, pode estar disponível na plataforma da empresa. Destaco que essa alternativa é ótima para evitar prejuízos.



Vale destacar também que a opção não irá aparecer para os clientes da operadora em todos os jogos. Além disso, de acordo com a minha conversa com o atendimento ao cliente da BetMGM, o momento do pedido de cash out influencia no valor parcial a ser devolvido ao apostador.



Atendimento ao cliente na BetMGM

Testei o atendimento ao cliente através do chat ao vivo e tenho ótimas notícias. Isso porque a atendente foi super prestativa e rápida em suas respostas, resolvendo as minhas dúvidas em apenas poucos segundos. Com isso, eu posso ressaltar no BetMGM review que o suporte ao apostador é um ponto positivo - fundamental para oferecer uma boa experiência!

O e-mail e o telefone são outras opções para entrar em contato com a BetMGM Brasil. Se você tiver uma questão em relação à operadora, ligue para o número 0800 5910474 ou através do endereço de e-mail “ajuda@betmgm.bet.br”. Somado a isso, tenho certeza de que o BetMGM review vai ajudar você a entender tudo que precisa saber para aproveitar!



Alternativas à BetMGM - Conheça outras casas para apostar



App BetMGM: Posso apostar pelo celular?



Sim, o BetMGM app está disponível para você realizar apostas diretamente do seu dispositivo móvel! Sendo assim, se você tem um celular ou tablet com sistema operacional Android, acesse o site oficial da BetMGM através do nosso link e procure por “Baixe o App”. Em poucos segundos, você pode fazer seu login e começar a navegar.



Vale destacar que a plataforma desenvolveu um sistema onde você é direcionado à sua conta na BetMGM direto da sua tela de aplicativos, sem precisar realizar a instalação do aplicativo em seu celular. Assim, você aposta com as melhores odds em futebol sem ocupar memória do seu dispositivo!







Conclusão: Vale a pena apostar na BetMGM?



Sim, você vai adorar a experiência de apostar na BetMGM em 2025! Resumidamente, a plataforma de entretenimento online reúne diversos recursos fundamentais para garantir a melhor experiência possível aos brasileiros. Isso porque você pode fazer pagamentos com o Pix e pode baixar o app da BetMGM com toda a segurança possível.



Além disso, o meu BetMGM review mostrou que a empresa é uma das bets licenciadas, demonstrando muita preocupação com as novas regulamentações do Governo Federal e com a política de jogo responsável. Por isso, recomendo que você aproveite as grandes oportunidades da plataforma e crie a sua conta na BetMGM aqui!

Perguntas frequentes sobre a plataforma BetMGM



Quem é o dono da BetMGM?



A BetMGM Brasil faz parte do grupo MGM Resorts International, líder global em entretenimento. A plataforma de apostas esportivas é o mais novo investimento da empresa norte-americana, fundada em 1986, e está de acordo com a nova regulamentação de bets.



O saque da BetMGM demora quanto tempo?



O saque da BetMGM é processado em poucos segundos através do Pix. Para isso, garanta que você cadastrou sua conta bancária e realizou a verificação de identidade antes de fazer uma solicitação de retirada.



A BetMGM paga mesmo?



Sim, a BetMGM paga mesmo e é confiável! A empresa é uma das novas bets licenciadas no Brasil para jogar em 2025 e realiza seus pagamentos através do Pix, garantindo seus pagamentos em poucos segundos e com muita segurança.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente