Pix BetMGM: Guia Completo Para Depósitos e Saques em 2025

A BetMGM acabou de entrar na lista de sites de apostas oficialmente regulamentados pelo Governo Federal. E não é qualquer nome, estamos falando de uma gigante do entretenimento no mercado dos Estados Unidos, que agora está chegando com tudo aqui no Brasil.



Seguindo as regras do nosso país, a BetMGM já permite o uso do Pix tanto para fazer depósitos quanto para sacar o dinheiro das apostas. Hoje em dia, todas as grandes casas de apostas do Brasil já usam o sistema do Banco Central, o que deixa tudo mais simples e rápido para o nosso dia a dia.



Neste guia, quero te contar tudo o que descobri sobre o uso do Pix na BetMGM: como fazer uma aposta, realizar depósitos, efetuar saques, quanto tempo cada etapa leva e tudo mais sobre o método de pagamento preferido dos brasileiros.







Como apostar com Pix BetMGM? - Palpites na gigante empresa norte-americana



Apostar na BetMGM não tem mistério. Com a conta criada e o primeiro depósito feito, é só aprender como dar seus palpites por lá. Para facilitar, montei um passo a passo bem direto para você entender tudo com tranquilidade:



Acesse o site da BetMGM e clique em “Registrar” no canto superior direito;

Crie sua conta, preenchendo e-mail, senha e dados pessoais (CPF, data de nascimento, celular, etc.);

Verifique seu e-mail e confirme o código enviado;

Aceite os termos e finalize o cadastro;

Faça seu primeiro depósito via Pix na área de pagamentos;

Escolha um evento esportivo na página inicial;

Selecione o mercado desejado, insira o valor da aposta, confirme e pronto!



Informações importantes sobre o Pix BetMGM





Depósito

Saque

Valor Mínimo

R$ 20 R$ 0,01 Valor Máximo

R$ 50.000 R$ 50.000/dia Tempo de Processamento

Imediato 120 minutos

Como depositar com Pix BetMGM? - Depósito em poucos segundos com Pix



Adicionar saldo à sua conta é super simples e rápido. A plataforma foi pensada para facilitar a vida de quem quer apostar sem dor de cabeça, e o processo de depósito com Pix segue essa linha. Em poucos cliques, o dinheiro já está disponível na sua banca e pronto para ser usado. Se liga no passo a passo:



Acesse o site da BetMGM;

Faça login com seu e-mail e senha;

Na tela inicial, clique no ícone da carteira, no topo da página;

Você será direcionado automaticamente para a área de depósitos;

Escolha o valor desejado e clique em “Depositar”;

Selecione o Pix e efetue o pagamento via QR Code ou chave Pix;

Em poucos segundos, o valor estará disponível na sua conta para apostar.



Quanto tempo leva para aprovar o depósito com Pix BetMGM?



Pela minha experiência usando a plataforma, o depósito via Pix é praticamente instantâneo. Assim que finalizei o pagamento, levei menos de 10 segundos para ver o valor cair direto no meu saldo. É realmente rápido e sem nenhum tipo de enrolação.



Qual o valor mínimo para depositar na BetMGM?



Existem outras casas que oferecem depósitos mínimos mais baixos, mas, no fim das contas, esse limite está dentro do que a maioria das plataformas no Brasil costuma praticar. Nada muito fora do padrão.







Como sacar na BetMGM via Pix?



Se a sua conta já passou pela verificação, sacar o dinheiro na BetMGM é super tranquilo. Como umas das plataformas de apostas quem pagam no Pix, é importante já ter uma chave cadastrada (CPF, de preferência). Depois disso, é só seguir o passo a passo:



Faça login normalmente na sua conta;

Lá na tela inicial, clique no ícone da carteira no canto superior direito;

Escolha a opção “Sacar”;

Digite o valor que quer retirar e clique em “Sacar” para confirmar;

Feito! Em alguns instantes o dinheiro já cai na sua conta via Pix, sem complicação.



Quanto tempo demora para cair o saque Pix BetMGM?



A BetMGM está entre as casas com saque mais rápido que já usei. Fiz um teste com um saque de R$ 17 e, para minha surpresa, o valor caiu na hora na minha conta bancária cadastrada. Isso só reforça que a plataforma é confiável e leva a sério a experiência do usuário.



Qual o valor mínimo para sacar na BetMGM?



Não existe um valor mínimo fixo para saque nesta operadora. Ou seja, você pode sacar desde R$ 0,01 se quiser. Isso é um excelente ponto positivo para quem gosta de ter liberdade total sobre o próprio saldo.







Dicas na hora de depositar e sacar com Pix na BetMGM



Chegou a hora de ir além. Quero compartilhar algumas dicas que realmente podem fazer a diferença na sua caminhada como apostador. Separei conselhos simples, mas valiosos, que vão te ajudar na hora de depositar e sacar seu dinheiro da plataforma. Dá uma olhada:



Verifique sua conta



Ao se registrar em uma casa de apostas esportivas, uma das primeiras ações a ser realizada é a verificação da conta. Esse é um passo obrigatório e essencial para que você possa fazer depósitos e saques na plataforma.



Não tem jeito: valide sua conta o quanto antes para evitar problemas futuros. Com a regulamentação das apostas em vigor, todas as plataformas são obrigadas a realizar o processo de KYC (Know Your Customer) com os novos clientes.



Use uma conta bancária só sua



Para garantir que seus saques e depósitos via Pix sejam rápidos e sem complicação, utilize sempre uma conta bancária que esteja em seu nome.



Ao criar seu perfil na BetMGM, aproveite para revisar e completar todos os seus dados nas configurações da plataforma. Isso ajudará a garantir que você possa movimentar seu saldo com mais facilidade e sem imprevistos no futuro.



Jamais utilize contas de outras pessoas para depositar



Essa dica é simples, mas ainda causa confusão para muitos. Os depósitos devem ser feitos exclusivamente a partir de uma conta bancária que esteja registrada no seu nome. Não vale pedir para um amigo ou parente transferir via Pix por você.



As casas de apostas, incluindo a BetMGM, não aceitam depósitos de terceiros. Para evitar bloqueios ou complicações, mantenha todos os processos no seu CPF.



Deposite apenas valores que não lhe farão falta



Esse é um conselho valioso: nunca comprometa seu orçamento pessoal com apostas online. As apostas devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como uma fonte garantida de renda. Apesar das estratégias e análises, o fator sorte sempre terá seu papel, e as perdas fazem parte do jogo. Aposte com responsabilidade.



Aposte naquilo que você conhece



É comum que apostadores iniciantes se empolguem com a variedade de opções e decidam apostar em esportes ou campeonatos que não conhecem bem. Isso pode prejudicar sua banca. Por isso, estude os esportes que você já entende e aposte neles. Quanto mais você souber sobre o assunto, maiores são suas chances de sucesso.







Segurança nos pagamentos com Pix



Não tem como negar: o Pix é, de longe, um dos meios de pagamento mais seguros e eficientes do Brasil. Tanto é que o próprio Ministério da Fazenda autorizou o seu uso nas transações com sites de apostas, já que é um sistema criado e mantido pelo Banco Central.



O Pix virou parte do dia a dia do brasileiro — e não é à toa. Em 2024, o sistema movimentou mais de R$ 17 trilhões em transações no país, segundo dados do Banco Central. É um volume gigantesco, que mostra o quanto esse meio de pagamento caiu nas graças da população. Eu, particularmente, confio muito no Pix.



Além da rapidez nas transferências, tudo é protegido por várias camadas de segurança. E com a BetMGM operando com licença oficial, me sinto ainda mais tranquilo para usar. Hoje, sem dúvida, o Pix é uma das formas mais práticas e seguras para lidar com apostas online.







Como resolver problemas sobre depósito e saques com Pix BetMGM



Se algum dia você encontrar dificuldades para fazer saques ou tiver qualquer outro problema na BetMGM, é só acionar o suporte, que, por sinal, funciona muito bem. Além disso, a comunicação da empresa está disponível 24 horas por dia.



Atualmente, o atendimento pode ser realizado por três canais: chat ao vivo (direto no site), e-mail e telefone. O e-mail de contato é [email protected], e para quem prefere resolver a situação por ligação, o número é 0800 591 0474. Ou seja, sempre tem alguém pronto para te ajudar!



Como entrar em contato com o suporte: atendimento rápido via Chat Online



Faça login na sua conta;



Clique no ícone de chat no canto inferior direito;



Escreva sua dúvida no pop-up que abrir;



Aguarde um agente e inicie a conversa.



Outras formas de registrar reclamações sobre o site



Se em algum momento você quiser deixar uma queixa ou avaliar a BetMGM, pode usar plataformas como o AskGamblers ou o Reclame Aqui — muitos apostadores já fazem isso. Dando uma olhada nas avaliações de usuários dos EUA, vi que a nota da marca no AskGamblers é de 6.4.



Aqui no Brasil, mesmo tendo chegado há pouco tempo, a BetMGM já tem uma página verificada no Reclame Aqui. A nota atual é 6.0 de 10, o que corresponde a classificação “regular”. Ou seja, ainda tem pontos a melhorar, mas está dentro da média do setor.







Outros métodos de pagamento aceitos na BetMGM



O Pix é a única forma de pagamento aceita. A casa entendeu que esse é o principal método de pagamento do país e viu que a nossa população está acostumada a usar esse recurso no dia a dia. Considerando a popularidade do Pix no Brasil, vejo isso com bons olhos. Boleto bancário e transferência estão em desuso, e muitas vezes podem cobrar taxas.



No review completo da BetMGM, você pode ver todos os detalhes sobre como a plataforma de apostas funciona, os melhores mercados disponíveis e ótimas ofertas para aproveitar.







Vantagens e desvantagens de apostar com Pix na BetMGM



Separei aqui algumas das principais vantagens e pontos que precisam melhorar na BetMGM. Veja abaixo alguns tópicos importantes antes de iniciar sua jornada nesta operadora:



Prós



Saques a partir de R$ 0,01 no Pix;



Suporte 100% em português;



Plataforma com navegação fluida.



Contras



Casa ainda em crescimento no Brasil;



Recomendo apostar com Pix BetMGM?



Mesmo sendo nova no Brasil, a BetMGM já chega com moral. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, a marca é super respeitada e amplamente difundida entre os apostadores. Agora, já chegou por aqui fazendo propagandas na TV.



Então, recomendo sim a BetMGM. Seja você iniciante ou já experiente no mundo das apostas, a plataforma oferece um design interessante, cotações extremamente competitivas e diversas promoções.







Dúvidas frequentes sobre a BetMGM apostas esportivas



A BetMGM cobra taxas de saque e depósito?



A BetMGM não cobra nenhum tipo de taxa dos seus clientes.



Quais as moedas disponíveis para apostar na BetMGM?



A única moeda disponível para apostadores brasileiros é o real (R$).



É seguro apostar com Pix na BetMGM?



Sim, é seguro apostar na BetMGM, já que essa é uma casa de apostas regulamentada pelo Ministério da Fazenda.



Recado do autor



* Este artigo assume compromisso com o Jogo Responsável, conforme exige a Lei nº 14.790.



** As apostas só podem ser feitas por adultos maiores de 18 anos e o jogo deve ser uma forma de entretenimento e nunca uma fonte de renda.



Caso sinta que as apostas estão afetando negativamente sua vida, é importante buscar ajuda e suporte em meios confiáveis, como o BeGambleAware ou no Instituto Brasileiro de Jogo Responsável. Jogue com responsabilidade!

